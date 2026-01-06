Premium| सुलभतेच्या नादात शिस्तीला छेद

डॉ. दिलीप सातभाई, चार्टर्ड अकौंटंटfinancial discipline vs ease of doing business India: कें द्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय कंपनी कायद्यातील कलम १३९ मध्ये सुधारणा करून, वार्षिक उलाढाल एक कोटी रुपयापर्यंत असलेल्या कंपन्यांना सक्तीच्या वैधानिक (स्टॅच्युटरी) ऑडिटमधून सूट देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ वाढवणे, लहान उद्योजकांवरील अनुपालनाचा बोजा कमी करणे आणि खर्चात बचत घडवून आणणे, ही या प्रस्तावामागील प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. मात्र हा निर्णय केवळ तात्कालिक दिलाशापुरता मर्यादित न राहता, दूरगामी आर्थिक आणि संस्थात्मक परिणाम घडवू शकतो, याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे..अलीकडच्या काळात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्यातून सर्व प्रकारचे ऑडिट काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर अनेक प्रकरणांत ‘कमी अनुपालन – अधिक धोका’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे अनुभवास आले आहे. प्राप्तिकर कायद्यात व्यवसायांसाठी एक कोटी रु. आणि व्यावसायिकांसाठी ५० लाख रु. इतकी कर-ऑडिट मर्यादा आहे. मात्र विकसित देशांचा अनुभव असा आहे की, आर्थिक व्यवहार अधिक गुंतागुंतीचे होत असताना ऑडिट आणि तपासणीची व्याप्ती वाढवली जाते; शिथिल केली जात नाही. अशा पार्श्वभूमीवर कंपन्यांसाठी सरसकट ऑडिट सूट देणे हे धोरणात्मकदृष्ट्या चिंताजनक ठरू शकते..Premium|Maharashtra : राज्याने जिल्ह्यांच्या गरजा समजून घेतल्यानंतर काय करायला हवे?.लहान कंपन्यांसाठी चार्टर्ड अकाउंटंटकडून होणारे वार्षिक ऑडिट ही केवळ कायदेशीर औपचारिकता नसून, त्यांच्या व्यवसायाचा आर्थिक आरसा असतो. नफा-तोटा पत्रक आणि ताळेबंद योग्य पद्धतीने तयार झाले आहेत का, व्यवहारांची नोंद शिस्तबद्ध आहे का, कर कायद्यांचे पालन होत आहे का,याची खात्री ऑडिटमधून मिळते. अनेक छोट्या उद्योजकांसाठी हेच ऑडिट त्यांचे एकमेव संरचित ‘फायनान्शियल हेल्थ चेक-अप’ असते. तेच काढून टाकणे म्हणजे आजार होण्याआधीची तपासणीच रद्द करण्यासारखे आहे. ऑडिट नसल्यास अनेक कंपन्या अंदाजावर किंवा गरज पडल्यावरच खाती तयार करण्याची प्रवृत्ती ठेवू शकतात. परिणामी लेखांकनातील चुका, गोंधळ आणि चुकीची आर्थिक माहिती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा परिणाम केवळ करप्रशासनावरच नव्हे, तर स्वतः उद्योजकाच्या निर्णयक्षमतेवरही होतो..‘अनुपालनाची पोकळी’हा प्रस्ताव लागू झाल्यास काही कंपन्यांना कंपनी कायद्यानुसारही ऑडिट लागणार नाही आणि प्राप्तिकर कायद्यानुसारही कर-ऑडिटची आवश्यकता राहणार नाही. अशा स्थितीत संपूर्ण आर्थिक वर्षात कंपनीच्या खात्यांची कोणतीही स्वतंत्र व्यावसायिक तपासणीच होणार नाही. ही स्थिती म्हणजेच ‘अनुपालनाची पोकळी’. अशा पोकळीत उत्पन्न लपवणे, खोट्या नोंदी करणे, करचुकवेगिरी आणि आर्थिक गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणात वाव मिळू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञसंस्थांनी दिला आहे.युरोपियन समुदायातही छोट्या उद्योगांना लेखापरीक्षणातून पूर्ण सूट दिल्यानंतर काही वर्षांत उच्च जोखीम असलेल्या क्षेत्रांसाठी पुन्हा कडक तपासणी किंवा मर्यादित पुनरावलोकन सुरू करावे लागले, हा अनुभव लक्षात घेण्यासारखा आहे..Premium|Study Room : अरावली : कागदी व्याख्येत अडकलेली भारताची पर्यावरणीय सुरक्षा.मनी लॉडरिंगचा धोका ऑडिटमधून सूट मिळाल्यास काही व्यवसाय जाणीवपूर्वक उलाढाल एक कोटी रुपयांच्या खाली ठेवण्याचा किंवा एकाच व्यवसायाचे अनेक छोट्या कंपन्यांत विभाजन करण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात. त्यामुळे कागदावरच अस्तित्व असलेल्या ‘शेल कंपन्यांची’ संख्या वाढण्याचा धोका आहे. बेनामी व्यवहार, लेयर्ड कंपन्यांची साखळी आणि मनी ट्रेल लपविणे अशा गोष्टी तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सोप्या होतील. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडील रिपोर्टिंग यंत्रणा अस्तित्वात असली, तरी अनेक वेळा चार्टर्ड अकाउंटंटचा ऑडिट अहवाल हाच पहिला ‘रेड सिग्नल’ ठरतो. तोच सेन्सर काढून टाकल्यास आर्थिक गुन्हे ओळखणे अधिक कठीण होईल. लहान रिअल इस्टेट, बांधकाम किंवा कंत्राटदार कंपन्यांमध्ये रोख व्यवहार, मजूर पेमेंट्स आणि सब-कॉन्ट्रॅक्टर बिलांमध्ये गैरप्रकारांचा धोका असतो. ऑडिट नसल्यास अशा कंपन्या संपूर्णपणे प्रणालीबाहेर राहू शकतात. काही ट्रेडिंग कंपन्या ग्राहकांचा पैसा प्रत्यक्षात ‘डी-फॅक्टो एनबीएफसी’सारखा वापरू शकतात आणि ऑडिट नसल्याने हे बराच काळ उघडकीस येत नाही..‘ऑडिट फी’ वाचवणे म्हणजे मदत करणे नाही; तोटा पुढे जाऊन अधिक मोठा होऊ शकतो. ‘ऑडिट फी वाचली’ एवढाच तात्कालिक फायदा दिसतो; मात्र चुकीचे करनियोजन, दंड, व्याज आणि कर्जखात्यांतील अडचणी यामुळे होणारे दीर्घकालीन नुकसान अनेकदा लक्षातच येत नाही. बँका आणि वित्तीय संस्था कर्ज देताना प्रामुख्याने ऑडिट केलेल्या खात्यांवरच विश्वास ठेवतात. ऑडिट नसल्यास कर्ज महाग होणे, अटी कडक होणे किंवा कर्ज नाकारले जाणे शक्य आहे. भविष्यात प्रायव्हेट इक्विटी, व्हेंचर कॅपिटल किंवा स्ट्रॅटेजिक गुंतवणूक हवी असलेल्या कंपन्यांसाठी तीन ते पाच वर्षांचा ‘ऑडिट ट्रॅक रेकॉर्ड’ नसणे ही मोठी अडचण ठरू शकते..निकष पुरेसा आहे का?कंपनीची उलाढाल कमी असली तरी व्यवहार गुंतागुंतीचे असू शकतात. संबंधित पक्षांशी व्यवहार, मोठ्या प्रमाणातील रोख व्यवहार, परदेशी आर्थिक व्यवहार किंवा सरकारी अनुदाने. युरोपियन देशांत ऑडिट सूट देताना उलाढाल, बॅलन्स शीटचा आकार आणि कर्मचारी संख्या असे अनेक निकष वापरले जातात. भारतात केवळ एक कोटी रुपये उलाढाल हा एकमेव निकष ठेवणे अपुरे ठरेल, हे जीएसटी ऑडिट काढल्यानंतर समोर आलेल्या अनुभवांतून स्पष्ट झाले आहे.संतुलित मार्ग शक्यपूर्ण सूट देण्याऐवजी काही सुरक्षित पर्याय उपलब्ध आहेत- १. पूर्ण ऑडिटऐवजी किंवा पूर्ण ऑडिट सूट देण्याऐवजी मर्यादित पुनरावलोकन (लिमिटेड रिव्ह्यू) किंवा पुनरावलोकन प्रतिबद्धता (एसएई २४०० प्रमाणे) अनिवार्य करणे. ज्यात नकारार्थी तपास केला जातो व पुस्तकात गैर काही आढळले नाही असा शेरा असतो २. जोखीम-आधारित वर्गीकरणाद्वारे उच्च-जोखीम असलेल्या क्षेत्रांसाठी संपूर्ण लेखापरीक्षण कायम ठेवणे. ३. ऐच्छिक लेखापरीक्षण निवडणाऱ्या कंपन्यांना कर किंवा पतविषयक प्रोत्साहन व सवलती देणे. ४. कंपनीच्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी लेखापरीक्षण अनिवार्य करणे, आणि त्यानंतर अटींसह सशर्त शिथिलता देणे..लहान उद्योगांना दिलासा देणे आवश्यक आहे, याबाबत दुमत नाही. मात्र एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या सर्व कंपन्यांना सरसकट वैधानिक ऑडिटमधून सूट देणे हा आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक हित यांच्या दृष्टीने धोकादायक निर्णय ठरू शकतो. मर्यादित पण बंधनकारक तपासणी, जोखीम-आधारित ऑडिट आणि बहु-निकषीय दृष्टिकोन हाच अधिक सुरक्षित, संतुलित आणि दूरदर्शी मार्ग आहे, असे वाटल्यावाचून राहत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.