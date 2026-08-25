Premium | Aurora Borealis Canada : सौरवादळातून जन्मलेले ‘डान्सिंग नॉर्दर्न लाइट्स’; हिरवे, लाल, जांभळे अरोरा बोरीलीस अवकाशात झळकले

डॉ. राधिका टिपरेपूर्वेकडून सुरू झालेला आणखीन एक प्रखर प्रकाशझोत संपूर्ण आकाश व्यापून टाकत हिरव्या रंगाबरोबरच लाल, गुलाबी आणि जांभळ्या रंगांच्या तेजोलहरींसमवेत वरून खाली येताना दिसला. जणू अवघे अंबर या रंगानं व्यापून टाकलं आहे, असं वाटत होतं. निमिषार्धातच या प्रकाशलहरी आकाशाच्या मध्यापर्यंत जाऊन गोल गोल गिरक्या घेऊ लागल्या असा भास होत होता.कॅनडामधील एडमंटन शहरात मुलगा राहत असल्यामुळे या देशात नियमितपणे येणं होत असतं. पश्चिम कॅनडामधील हे शहर उत्तर ध्रुवीय सर्कलला खेटून असल्यामुळे जवळपास आठ महिने बर्फ आणि मरणाची थंडी असतेच, पण इथल्या उन्हाळ्यात मात्र आम्हाला सोसेल असं हवामान असतं. त्यामुळे त्याकाळात येणं आमच्यासाठी सोयीचं होतं. इकडे आल्यानंतर एक गोष्ट माहीत झाली होती, ती म्हणजे हिवाळा सुरू झाला, की इथल्या आकाशात अरोरा दिसतो. ‘नॉर्दर्न अरोरा’ म्हणजे अवकाशात दिसणारे रंगबेरंगी प्रकाशझोत! निसर्गात घडणारा एक चमत्कार, अत्यंत देखणा असा आविष्कार अशाप्रकारचं वर्णन केलं जाणारी ही घटना घडण्यापाठीमागे एक शास्त्रीय कारण आहे. पण निसर्गात घडणाऱ्या अनेक चमत्कारी घटनांपैकी एक असणारी ‘डान्सिंग नॉर्दर्न लाइट्स’ किंवा ‘अरोरा बोरीलीस’ हे एडमंटन शहरामधूनही दिसतं, हे कळल्यानंतरही मला काही हा अरोरा पाहायला मिळाला नव्हता. सहा-सात वर्षांपूर्वी एकदा ओझरतं पाहिलं होतं, पण समाधान झालं नव्हतं. त्यामुळे मागच्या भेटीत मी मनोमन ठरवलं होतं, ‘इट इज हायटाइम. काहीही झालं तरी यावेळी अरोरा पाहायचाच.’त्या दिवशी शहराच्या भगभगत्या उजेडातही घरापाठीमागच्या अंगणातून अरोराचे प्रकाशझोत दिसताहेत हे कळल्यावर मात्र मुलाकडे हट्ट करून शहरापासून दूर, जिथे शहरी लाइटचा उजेड नसेल अशा एका नॅशनल पार्कमध्ये जाण्यासाठी आम्ही तातडीने निघालो. नंतर कळले की सूर्याच्या पृष्ठभागावर सौरवादळ आल्यामुळे त्याच दिवशी जगभरातील अनेक ठिकाणी एकाच वेळी, सर्वत्र अतिशय सुंदर अरोरा दिसला होता..एडमंटनमधून बाहेर पडल्यानंतर यलोहेड हायवेवरून साधारण पाऊण तास ड्रायव्हिंग केल्यानंतर एल्क आयलँड पार्कसाठीची एक्झिट घ्यावी लागते. शहरापासून बरेच दूर आल्यामुळे शहरातील दिव्यांची भगभग कमी झाली होती. आता बऱ्यापैकी अंधार जाणवायला लागला. गंमत म्हणजे अगदी काही दिवसांपूर्वीपर्यंत एडमंटनमध्ये रात्री नऊ वाजेपर्यंत सूर्य मावळत नव्हता. रात्रीचे नऊ-दहा वाजले तरी भगभगीत उजेड असायचा. पण आता इकडे शिशिराचं आगमन झालं होतं. त्यामुळे सात-साडेसात वाजता सूर्यास्त व्हायला सुरुवात झाली होती. बहुधा तो दिवस अमावस्येचा असावा, त्यामुळेच एल्क पार्कमध्ये गडद अंधार होता. वाऱ्याबरोबर अंधाराच्या सावल्याही हलताहेत असा भास होत होता. सळसळणाऱ्या घनदाट वृक्षराजीला लपेटून या सावल्या लपाछपी खेळताहेत असं वाटत होतं. .रात्रीचे दहा वाजले होतेे. या एल्क पार्कात हरिण, एल्क, बायसन यांची संख्या बऱ्यापैकी असल्यामुळे अगदी सहजगत्या जनावरं रस्त्यावर येतात. म्हणून गाडी अगदी सावकाश चालवावी लागत होती. चुकून जरी एखाद्या जनावराला धक्का लागला, तर जबरदस्त दंड भरावा लागतो कॅनडामध्ये! अचानक समोरच्या अंधारात अनेक डोळे कारच्या लाइटमध्ये लुकलुकले. हरणांचा मोठा कळप रस्त्याच्या अधेमधेच उभा होता. त्यांना मागं टाकून आम्ही ऑस्टोटिन तलावाच्या दिशेनं निघालो. एल्क पार्कमधील हा सर्वात मोठा तलाव अतिशय सुंदर आहे. खरंतर अरोरा बोरीलीसबद्दलची फोरकास्ट देणाऱ्या वेबसाइटवर अरोरा दिसेल याचे भाकीत दिलं होतं. पण मी ते पाहिलंच नव्हतं. साधारणतः उत्तर दिशेच्या आकाशात शास्त्रीय आविष्कारामुळे घडणारं हे अद्वितीय ‘प्रकाश नृत्य’ पाहायला मिळतं. पार्कमधील रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या गर्द झाडीमुळे उतर दिशेचं क्षितिज संपूर्णपणे अंधारलेलंच दिसत होतं. त्यामुळे त्या क्षितिजावर काय चाललं आहे हे त्याक्षणी तरी दिसत नव्हतं. आम्ही ऑस्टोटिन तलावाच्या जवळ पोहोचलो, तेव्हा तिथे आमच्या आधी बऱ्याच गाड्या पार्क केलेल्या दिसत होेत्या. बरीच मंडळी अरोरा पाहायला जमली होती. काहीजण कॅमेरे स्टँडला लावून फोटोच्या तयारीत होते. उत्तर दिशेच्या क्षितिजावर हिरवट पिवळसर रंगाची प्रभा दाटलेली होती. पण नक्की काय दिसेल याचा मला अंदाज करता येत नव्हता आणि नेमका तेव्हा माझ्याकडे ट्रायपॉडही नव्हता..यापूर्वी कधीच मी हा अनोखा अनुभव घेतलेला नव्हता! अत्यंत आतुरतेनं हा नयनरम्य दृश्यसोहळा पाहण्याची मी वाट पाहत होते. पण मन म्हणत होतं, कसे दिसतील नॉर्दर्न लाइट्स? ‘डान्सिंग नॉर्दर्न लाइट फेनॉमेना’ म्हणून लोकप्रिय असणारा हा शास्त्रीय आविष्कार याची डोळा पाहायला मिळणार होता आणि खरं सांगायचं, तर माझ्या मनाची उत्कंठा शिगेला पोहोचली होती. उत्तर दिशा हिरवट रंगाच्या प्रकाशानं उजळलेली होती. अचानक आकाशात हलक्या, पिवळसर हिरव्या रंगाचे प्रकाशझोत लहरताना दिसायला लागले. साधारणपणे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे या प्रकाशझोताच्या लाटा सरकत होत्या. नजरेच्या टप्प्यात असणाऱ्या अवकाशाच्या अर्ध्याअधिक पोकळीला व्यापून टाकणारे हे प्रकाशझोत गोल गिरक्या घेत पुढे सरकताहेत असं वाटत होतं. या प्रकाशलाटा ऑस्टोटिन तलावाच्या पृष्ठभागावर येऊन निमिषार्धात अवकाशाच्या मध्यभागाकडे झेपावल्या, तेव्हा त्यांचं गोलाकार नर्तन पाहून डोळे दिपून गेले. त्यांंना कॅमेऱ्यात टिपण्याचा बापुडवाणा प्रयत्न केला खरा, पण तसं अवघडच काम होतं ते! .अवकाशात नृत्य करणारे हे अरोरा म्हणजेच विविध रंगातील तेजस्वी प्रकाशझोत म्हणजे, निसर्गाचा एक अनुपम्य, भव्यदिव्य आणि नयनरम्य आविष्कारच असतो, हे पाहताक्षणी आपल्याला पटतं. प्रत्यक्षात नृत्य करणारे हे तेजस्वी प्रकाशझोत म्हणजे, सूर्यापासून निघालेल्या विद्युतभारीत कणांचे पृथ्वीच्या कक्षेत प्रवेश केल्यानंतर, पृथ्वीच्या वातावरणात असणाऱ्या हवेच्या कणांशी घर्षण होऊन, एकमेकांवर आदळून निर्माण झालेली ऊर्जा होय. मुख्यतः हे प्रकाशझोत आपल्याला पृथ्वीच्या उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धात, चुंबकीय ध्रुवाच्या वरच्या भागात दिसतात. उत्तर गोलार्धात म्हणजेच आर्क्टिक भागात यांना ‘अरोरा बोरीलीस’ तर दक्षिण गोलार्धात म्हणजेच अंटार्क्टिका भागात यांना ‘अरोरा ऑस्ट्रॅलीस’ असं म्हटलं जातं. तेजस्वी प्रकाशझोतांचा अवकाशाच्या पार्श्वभूमीवर चालणारा हा नृत्याविष्कार बहुतेक वेळा पिवळसर हिरवा आणि गुलाबी या रंगांत पाहायला मिळतो. पण कधीकधी लाल, जांभळा, पिवळा, निळा, हिरवा या रंगांतील आविष्कारही पाहायला मिळतात. रंगांचं हे वैविध्य पाहायला मिळतं ते वातावरणात असणाऱ्या वेगवेगळ्या मॉलेक्युल्समुळे. यामध्ये सर्वसाधारणपणे नेहमी दिसणारा पिवळसर हिरवा रंग हा पृथ्वीच्या वातावरणात साठ किलोमीटरच्या वर उपस्थित असणाऱ्या ऑक्सिजनच्या मॉलेक्युल्समुळे निर्माण होतो असं म्हटलं जातं. क्वचित प्रसंगी दिसणारा लाल रंगाचा अरोरा हा पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून दोनशे किलोमीटर उंचीवर असणाऱ्या हाय अल्टिट्युड ऑक्सिजन मॉलेक्युल्समुळे निर्माण होतो. नायट्रोेजन वायूमुळे निळ्या किंवा जांभळ्या रंगाचा अप्रतिम प्रकाशझोत निर्माण होतो. .सन १८८०पर्यंत नॉर्दर्न लाइट्स किंवा अरोरा यांबाबत संशोधकांच्या मनातील कुतूहलाचं निरसन झालेलं नव्हतं. मात्र सूर्याच्या पृष्ठभागावर होणाऱ्या वादळाशी याचा काहीतरी संबंध आहे, असा त्यांचा कयास होता. त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातूनच संशोधनाचे प्रयत्न सुरू होते. अखेर १९५०नंतर संशोधकांच्या लक्षात आलं, की सूर्याच्या पृष्ठभागावर होणाऱ्या हालचालींमुळे बाहेर फेकले जाणारे इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन ‘सोलार विंड’बरोबर पृथ्वीच्या वातावरणात आणले जातात. मात्र बहुतांशी चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे क्षीण होऊन जातात. परंतु, पृथ्वीचे हेच चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवीय भागात क्षीण असल्यामुळे या भागातून हे विद्युतभारीत कण पृथ्वीच्या वातावरणात सहज प्रवेश करतात. याच भागात त्यांचा वातावरणातील हवेच्या कणांशी संघर्ष होऊन त्यातून निर्माण झालेली उर्जा विविध रंगाच्या, प्रकाशमान झोतांच्या स्वरूपात प्रकट होते आणि अरोरा निर्माण होतो. हे नृत्य करणारे प्रकाशझोत पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून साधारणपणे ८०-६४० किलोमीटर इतक्या उंचीपर्यंत विस्तारत जातात.नॉर्दर्न लाइट्स पाहण्याचा माझा हा पहिलाच प्रसंग होता. मरणाची थंडी वाजत होती. त्यात ऑस्टोटिन तलावावरून येणारे थंड वारे झोंबत होते. अशातच एका अप्रतिम, सुंदर अशा नैसर्गिक चमत्काराला सामोरं जाताना मी अधिक उल्हासित झाले होते. त्यात या गोष्टीला कॅमेऱ्यात कसं बंदिस्त करायचं त्याचं तंत्र कळत नव्हतं. पण प्रयत्न सुरू होते. आकाशात लहरणारे ते लहान मोठ्या आकाराचे हिरव्या रंगांचे प्रकाशझोत अधूनमधून दिसत होते. पण अद्याप म्हणावे तेवढे प्रकाशझोताचे मोठे आवर्तन निर्माण झाले नव्हते. कडाक्याच्या थंडीमुळे हातपाय गारठून गेले होते. सोबत आणलेली ब्लॅक कॉफी ग्लासात ओतून प्यायला सुरुवात केली. तेवढ्यात अचानक आकाशात फायरवर्क सुरू व्हावे, त्याप्रमाणे हिरव्या रंगांचे प्रकाशझोत पसरायला लागले. उत्तर दिशेचं आकाश तेजस्वी प्रकाशानं उजळून गेेलं. मात्र पूर्वेकडून सुरू झालेल्या या प्रकाशलहरी पश्चिमेकडे पसरत जायला लागल्या. सुरुवातीला एकापुढे एक लाटा पसरत जाव्या त्याप्रमाणे रंगलहरी पसरत होत्या. क्षणार्धात त्या आवर्तन घेऊन गोल-गोल फिरत आकाशाच्या पोकळीत उंच उंच लहरत गेल्या. .पूर्वेकडून सुरू झालेला आणखीन एक प्रखर प्रकाशझोत संपूर्ण आकाश व्यापून टाकत हिरव्या रंगाबरोबरच लाल, गुलाबी आणि जांभळ्या रंगांच्या तेजोलहरींसमवेत वरून खाली येताना दिसला. जणू अवघं अंबर या रंगानं व्यापून टाकलं आहे असं वाटत होतं. निमिषार्धातच या प्रकाशलहरी आकाशाच्या मध्यापर्यंत जाऊन गोल गोल गिरक्या घेऊ लागल्या असा भास होत होता. हिरव्या रंगात सुरू झालेली प्रकाशाची ही आवर्तनं हळूहळू जांभळी होत विरत गेली. खरंतर हा सारा खेळ काही क्षणांचा होता. हा नयनरम्य आविष्कार पाहताना अचंबित होऊन गेलं. मी फोटो घेण्याचा नाद सोडून अनिमिष नजरेनं प्रकाशाचे ते अवकाश नृत्य डोळे भरून पाहण्याचं ठरवलं आणि काही क्षण तन्मय होऊन निसर्गात घडणारा तो सुंदर, उत्कट नजारा अनुभवला! नजरेचं पारणं फिटलं होतं आणि आता आकाशही शांत झालं होतं. त्या रात्रीचा नॉर्दर्न लाइटचा सर्वोत्तम क्षण (पिक ग्राफ) नुकताच संपला होता.कॅमेऱ्यानं काय टिपलं होतं माहीत नव्हतं, पण डोळ्यांच्या कवाडांत तो निसर्गरम्य आविष्कार साठवून घेतला होता. कधीही विसरता न येणारा एक उत्कट अनुभव घेतल्यामुळे मनही संतृप्त झालं होतं हे सांगणे न लागे.लेखिका पुणेस्थित हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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