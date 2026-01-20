Premium|Dynamic Bond Fund India : डायनॅमिक बॉँड फंड; व्याजदर आवर्तनात उत्कृष्ट परतावा, गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक

वसंत कुलकर्णी- vasant@vasantkulkarni.comयनॅमिक बॉँड फंड गटात पाच वर्षे पूर्ण झालेले २३ फंड असून, विविध पर्यायांपैकी अॅक्सिस डायनॅमिक बॉँड फंडाने गेल्या पाच वर्षांत (१ डिसेंबर २०२० ते ३० नोव्हेंबर २०२५) दरम्यान ५.७८ टक्के परतावा दिला आहे. या पाच वर्षांत व्याजदराचे एक आवर्तन पूर्ण झाले आहे. एक, तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीत, फंडाने त्याच्या बेंचमार्क क्रिसिल कंपोझिट बाँड फंड इंडेक्सपेक्षा ०.९८ ते १.२० टक्के अधिक परतावा मिळविला आहे, तर सुरवातीपासून म्हणजे २७ एप्रिल २०११ ते १९ डिसेंबर २०२५ दरम्यान वार्षिक ७.८७ टक्के दराने परतावा दिला आहे. डायनॅमिक बाँड फंड गटात हा एक सशक्त पर्याय आहे. बॉँड फंडात पत (क्रेडिट प्रोफाइल) आणि गुंतवणूक केलेल्या रोख्यांची उर्वरित मुदत (ड्युरेशन) यांच्या वैविध्यातून गुंतवणुकीतील जोखीम आणि परतावा यांचे संतुलन साधता येते. अॅक्सिस डायनॅमिक बाँड फंड हा डायनॅमिक बाँड फंड गटात मालमत्ता क्रमवारीत आठव्या क्रमांकावर असलेला फंड आहे. वेगवेगळ्या कालावधीत परताव्याच्या क्रमवारीत अॅक्सिस डायनॅमिक बाँड फंड चौथ्या ते सातव्या क्रमांकावर आहे. हा फंड गुंतवणुकीस कायम खुला (ओपन-एंडेड) डेट म्युच्युअल फंड आहे..Premium| US Immigration policy: संकटाला संधीची किनार...\n\n.देवांग शहा हे फंडाचे नियुक्त निधी व्यवस्थापक आहेत. निनाद शहा हे सह-व्यवस्थापक आहेत. डायनॅमिक बाँड फंडात निधी व्यवस्थापकास लॉँग मॅच्युरिटी किंवा शॉर्ट मॅच्युरिटीच्या रोख्यांत गुंतवणूक करण्याची मुभा असते. बँकिंग पीएसयू डेट फंड आणि डायनॅमिक बाँड फंड या दोन बॉँड फंडांच्याबाबतीत ड्युरेशन किती असावे हा निर्णय ‘सेबी’ने निधी व्यवस्थापकांवर सोडला आहे. बाकी बॉँड फंडांच्या बाबतीत फंडाचे ड्युरेशन किती असावे याची स्पष्टता ‘सेबी’ने दिली आहे. डायनॅमिक बाँड फंड निधी व्यवस्थापकांनी व्याजदरातील हालचाली आणि बाजाराच्या आकलनानुसार वेगवेगळ्या मॅच्युरिटी, क्रेडिट प्रोफाइलनुसार रोखे आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये, जसे की सरकारी रोखे (केंद्र आणि वेगवेगळी राज्य सरकारे, कॉर्पोरेट बाँड, ट्रेझरी बिल्स, सीपी, सीडी) यांचे सक्रियपणे व्यवस्थापन करावे अशी अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा फंडाच्या निधी व्यवस्थापकांनी पूर्ण केल्याचे दिसत आहे.सोबतच्या आलेखात अॅक्सिस डायनॅमिक बाँड फंडाचा गेल्या सहा वर्षांतील महिना अखेरीचा तपशील दिला आहे. जसे, व्याजदरकपातीस सुरवात होण्याआधी नोव्हेंबर २०२४ पासून ड्युरेशन वाढविण्यास सुरवात केली. प्रत्यक्षात फेब्रुवारीपासून व्याजदरकपातीनंतर ड्युरेशन कमी केली. देवांग शहा हे या फंडाचे मागील १३ वर्षे निधी व्यवस्थापक आहेत. त्यांनी वाढत्या आणि घसरत्या व्याजदरांचा उत्तम फायदा घेतल्याचे सक्रिय ड्युरेशन व्यवस्थापन केल्याचे दिसत आहे..डायनॅमिक बाँड फंडाची वैशिष्ट्येड्युरेशनवर बंधन नाही : व्यवस्थापक व्याजदर अंदाजांवर आधारित पोर्टफोलिओची उर्वरित मुदत (ड्युरेशन) कमी किंवा वाढवू शकतात.सर्व साधनांमध्ये गुंतवणूक : सरकारी रोख्यांपासून कॉर्पोरेट बाँड आणि मनी मार्केटपर्यंत विविध कर्ज साधनांमध्ये गुंतवणूक करता येते.सक्रिय व्यवस्थापन : बाजाराची वेळ साधण्यासाठी आणि पोर्टफोलिओ समायोजित करण्यासाठी फंड मॅनेजरचे कौशल्य महत्त्वाचे आहे.उद्दिष्ट : व्याजदर आवर्तनानुसार व्याजदर (कूपन) उत्पन्न आणि ड्युरेशन यांच्याद्वारे भांडवली लाभ मिळविणे शक्य होते.जोखीम व्यवस्थापन : डायनॅमिक बाँड फंडातील गुंतवणूक फिक्स्ड इन्कम फंड गटात मध्यम जोखमीची मानली जाते, ज्यामध्ये तुलनेने जास्त व्याजदर जोखीम (ड्युरेशन रिस्क) असते. सर्वसाधारणपणे पोर्टफोलिओ ड्युरेशन अचूक असेल, तर गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळविता येतो. निधी व्यवस्थापक अशा पद्धतीने रोखे निवडतात, जे संपूर्ण ‘यिल्ड कर्व्ह’चा मोठा हिस्सा व्यापतात. निधी व्यवस्थापक अधिक अल्पकालीन निर्णय घेतात. या फंडांची जोखीम आणि अस्थिरता कमी असते आणि तिच्या अनेक म्हणूनच पोर्टफोलिओ पातळीवर मालमत्ता विभाजनासाठी (रोखे गुंतवणुकीसाठी) अॅक्सिस डायनॅमिक बॉँड फंड हा गुंतवणूकदाराच्या पोर्टफोलिओचा मुख्य हिस्सा असू शकतो. गुंतवणूकदार वेळोवेळी सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन मार्गाने या फंडात गुंतवणूक करू शकतात..पोर्टफोलिओ आणि धोरणअॅक्सिस डायनॅमिक बॉँड फंड सामान्यतः अल्प ते मध्यम मुदतीच्या रोख्यांत गुंतवणूक करतात. गेल्या पाच वर्षांत सप्टेंबर २०२४ मध्ये सर्वाधिक ड्युरेशन ८.९५ वर्षे, तर एप्रिल २०२४ मध्ये सर्वांत कमी ४.४४ वर्षे होती. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी केल्याने ‘रिइन्व्हेस्टमेंट रिस्क’ वाढली आहे. फंडाने दिलेला परतावा बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा जास्त आणि चांगला आहे. फंडाचे ९०.९६ टक्क्यांहून अधिक होल्डिंग कॉर्पोरेट डेट, डिबेंचर आणि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट यांसारख्या सर्वोच्च ‘ट्रिपल ए’ मानांकन रोख्यांत आहे. यामध्ये पीएफसी, नाबार्ड, एलआयसी हाउसिंग फायनान्स यांसारख्या प्रसिद्ध कंपन्यांचे रोखे आहेत. फंडाची ३.४१ टक्के गुंतवणूक ‘डबल ए’ मानांकन रोख्यांत आहे. हे रोखेदेखील परिचित कंपन्यांचे आहेत; तसेच, ६६ टक्के गुंतवणूक सार्वभौम रोख्यांत आहेत; ज्यात व्याज न मिळण्याचा किंवा मुदतपूर्तीनंतर पैसे न मिळण्याचा कोणताही धोका नाही. अत्यंत वेगाने बदलणाऱ्या व्याजदर परिस्थितीत निधी व्यवस्थापक कॅश कॉलदेखील घेतात. ‘मॉर्निंग स्टार’ने या फंडाला फोर स्टार मानांकन दिले आहे.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९७०२४९०९००).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.