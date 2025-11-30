Premium|Zirah Bakhtar Chilkhat : संरक्षक आयुधांची विस्मृती: ५०० वर्षांच्या संघर्षातील सुरक्षा कवच!

गिरिजा दुधाट - dayadconsultancies@gmail.comपरवा लेख लिहायला बसले आणि मनात विचार आला की, या वेळी कशावर लिहूया? तोफा...की वाघनखं, की माडू? नको, एखाद्या भूज किंवा हलदाईवर वगैरे लिहूया! तेवढ्यात मागून कोणी तरी हटकलं. मी दचकून वळून पाहिलं, तर मागे ‘ते’ उभे होते, लहान-मोठे..बरेच जण होते! मी विचारलं, ‘‘काय आहे?’’ तर एका सुरात म्हणतात कसे, ‘‘सदर संपायला आलं, तरी आमची आठवण नाही की काय? आम्ही काय घोडं मारलंय! मुळात आम्ही मारणारे नाहीच, आम्ही तर युद्धात तारणारे!’’ ती होती संरक्षक आयुधं! शस्त्रं आणि संरक्षक आयुधं यांचं नातं म्हणजे शतकानुशतकांचा उंदीर-मांजराचा खेळ. खूप चांगल्या शस्त्रापासून युद्धभूमीत संरक्षण करण्यासाठी अजून चांगलं संरक्षक आयुध बनवायचं आणि खूप चांगलं संरक्षक आयुध भेदण्यासाठी अजून चांगलं शस्त्रं बनवायचं अशी साखळी वर्षानुवर्षे चालू आहे! ‘संरक्षक आयुधं’ या श्रेणीमध्ये विविध प्रकारची चिलखतं, शिरस्त्राणं, बाजूबंद, खोगी, राक अशा आयुधांचा समावेश होतो..व्युत्पत्तीसंरक्षक आयुधांसाठी जी ‘आयुध’ संज्ञा वापरली जाते, तिची संस्कृत व्युत्पत्ती फार समर्पक आहे. या संरक्षक आयुधांची मूळ संज्ञा आहे ‘अयुध्’ - म्हणजे जे युद्धासाठी वापरले जात नाहीत, अर्थात आक्रमणासाठी नाही, तर संरक्षणासाठी वापरले जातात! काळानुरूप हळूहळू ‘अयुध’ ऐवजी ‘आयुध’ ही संज्ञा रूढ होत गेली. ‘आयुध’ या शब्दाचा अर्थसुद्धा तितकाच सुंदर आहे. या शब्दाची संस्कृतमध्ये ‘आयु:+धा’ अशी फोड केली जाते. ‘आयु:’ म्हणजे ‘आयुष्य’, ‘जीवनमान’ आणि ‘धा’ या संस्कृत धातूच्या विविध अर्थांपैकी एक अर्थ होतो ‘जपणे’, ‘जतन करणे’. ‘जी आयुष्याचे जतन करते, जपते अशी वस्तू’. शस्त्रं, संरक्षक आयुधे ही युद्धांमध्ये एकाच वेळी माणसाचा जीवही घेतात आणि त्याच वेळी माणसाच्या प्राणांचे रक्षणही करतात म्हणून ती ‘आयुधे’!.Premium| History of Bandook: प्राचीन ग्रीकपासून आधुनिक काळापर्यंतचा बंदुकीचा इतिहास .शिरस्त्राणसंरक्षक आयुधं ही शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांचे शस्त्रांच्या वारांपासून रक्षण करण्यासाठी बनवली जायची. यात महत्वाचे असायचे डोकं, मान, छाती, पोट आणि हात. शरीरातले हे सगळ्यात महत्त्वाचे आणि नाजूक अवयव. एक घाव आणि काम तमाम असंच! त्यामुळे युद्धात त्यांना जीवापाड जपावं लागायचं. याव्यतिरिक्त कंबर, पंजे, पाठ, पाय, तळपाय यांच्यासाठीही संरक्षक आयुधं असायची, पण बऱ्यापैकी पर्यायी. यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘डोकं’. शेवटी शिर सलामत तो पगडी पचास! त्यामुळे युद्धात डोक्याच्या संरक्षणासाठी असायची ‘शिरस्त्राणे’. याला प्राचीन संस्कृत ग्रंथांमध्ये खोलक, शिरस्त्र, निर्यूह अशी विविध नावे असल्याचे आढळून येते. शिरस्त्राणं बनवण्यासाठी प्रामुख्याने लोखंड किंवा पोलाद यांचा वापर केला जायचा. ही शिरस्त्राणं डोक्यात घालण्यासाठी आतल्या बाजूने पोकळ बनवलेली असायची. भारतात पारंपरिक शिरस्त्राणांचे गोलाकार, अंडाकृती, उभट असे मोजकेच प्रकार होते. बाराव्या-तेराव्या शतकापासून मोठ्या प्रमाणात झालेल्या परकीय आक्रमणांमधून संरक्षक आयुधांचे वेगळे प्रकार भारतात आले. कलगी, अणकुचीदार टोक, मानेच्या संरक्षणासाठी असणारी धातूची जाळी अशा वैशिष्ट्यांचं ‘खुद शिरस्त्राण’, मोदकासारखा आकार असलेलं ‘चिचक’, संपूर्ण धातूच्या जाळीपासून बनवलेलं ‘कुलाह झिराह’ असे किती तरी प्रकार तेराव्या शतकानंतर भारतात प्रचलित झाले. डोक्याच्या संरक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शिरस्त्राणांना खोपडी, रंगीत पिसे लावण्यासाठी कलगी, नाकाच्या संरक्षणासाठी ‘अनफ’ म्हणून पट्टी, मानेच्या रक्षणासाठी ‘भानजू’ म्हणजे जाळी असे विविध भाग असायचे..चिलखतसंरक्षक आयुधांमधला दुसरा महत्वाचा भाग असायचा छातीच्या आयुधांचा. भारतामध्ये छातीच्या रक्षणासाठी बनवल्या जाणाऱ्या संरक्षक आयुधांमध्ये रचना, घटक, प्रकार यांच्यात सर्वांत जास्त वैविध्य दिसून येतं. संपूर्ण धातूपासून बनवल्या जाणाऱ्या संरक्षक आयुधांच्या किमती या सर्वसामान्य सैनिकांना न परवडणाऱ्या असायच्या. त्यामुळे या आयुधांमध्ये लाकूड, कापड, चामडे यांचाही मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाई. छातीसाठी बनवल्या जाणाऱ्या चिलखतांमधून छाती, पोट आणि कंबर या भागांना संरक्षण दिले जाई. यात आयताकृती पत्र्यांपासून तयार केलं जाणारं ‘कोठा’ चिलखत, मानवी धडाच्या आकाराचं ‘बख्तर’, छाती-पाठ अशा दोन्ही भागांच्या रक्षणासाठी चार भागात बनवलेलं ‘चार-आयना’ चिलखत असे अनेक प्रकार प्रचलित होते. यातला अतिशय प्रसिद्ध असलेला आणखी एक प्रकार म्हणजे ‘झिराह-बख्तर’, ‘जाळीदार चिलखत’. या जाळीदार चिलखतामध्ये अक्षरशः धातूची एकेक कडी स्वतंत्रपणे बनवून, एकमेकांत ओवून हे चिलखत बनवलं जायचं. एका झिराह बख्तरमध्ये अशा शेकडो, हजारो कड्या असायच्या! विविध प्रकारची चिलखतं बनवण्यासाठी लोखंड, पोलाद, पितळ, तांबे त्यांच्यावरच्या नक्षीकामासाठी सोने, चांदी, विविध रत्ने, रंग यांचा वापर केला जायचा. युद्धामध्ये ही संरक्षक आयुधं सतत अंगावर वागवावी लागत असल्याने, ती सहज वागवता येण्याजोगी, पण त्याचबरोबर कार्यक्षमही असतील असा मेळ घालण्याचा तत्कालीन आयुधकर्त्यांचा प्रयत्न असायचा. यांच्यातल्या अगदी अवजड म्हणून गणल्या जाणाऱ्या आयुधांचं वजन फार तर दोन ते तीन किलोच्या आसपास असतं, त्याहून अधिक नाही..Premium| Nehru Patel Kashmir: खरच नेहरूंच्या निर्णयाचा काश्मीरवर प्रभाव झाला का? दस्तानरणांगणात ज्या हातात शस्त्रं धरली जातात त्यांचंसुद्धा संरक्षण महत्वाचंच! भारतातल्या आयुधकारांनी त्याचीही तजवीज केलेली होतीच! युद्धांमध्ये मनगटापासून कोपरापर्यंतच्या भागाचं रक्षण व्हावं, यासाठी वापरली जायची 'दस्ताने' किंवा 'बाजूबंद'. ही दस्तानं बनवण्यासाठी लोखंडी किंवा पोलादी पत्र्याला लंबगोलाकार आकार देऊन ती हातात घालता यावीत यासाठी दुसऱ्या बाजूने त्याच्या निम्म्या आकाराचा एक सपाट पत्रा, लांब खिळे किंवा चामडी पट्ट्यांच्या सहाय्याने मोठ्या पत्र्याला जोडला जायचा. हे बाजूबंद हातात रूतू नयेत यासाठी काही वेळा त्यांना आतल्या बाजूने मखमली कापड, कापूस यांची गादी बसवली जायची. बाजूबंदांच्या पृष्ठभागांवर अनेकदा देवी-देवता, वेली, शिकारीची दृश्ये कोरलेली किंवा छापलेली दिसून येतात. सोळाव्या ते अठराव्या शतकातल्या भारतातली लघुचित्रे बारकाईने बघितली तर संरक्षक आयुधांचे कितीतरी वैविध्य त्यामध्ये आढळून येते..इतर प्रकारया सगळ्या महत्वाच्या प्रकारांसोबतच 'बालीत्राण' लोखंडी आवरण किंवा जाळी असलेले हातामोजे, 'मोझा-इ-आहनी' म्हणज 