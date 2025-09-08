Premium| Kerala's Ayyappa Sangamam Festival: शबरीमला मंदिर आणि राजकारण, या वादातून कोणत्या पक्षाचा फायदा होणार?

जयदीप पाठकजी धर्मसत्ता आणि राजसत्ता या देशात एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. देशातील काही राज्ये तर या दृष्टिकोनातून अधिकच संवेदनशील अशा स्वरूपाची. केरळ त्यापैकीच एक. शबरीमलातील ‘भगवान अय्यप्पा संगमम’वरून केरळमध्ये जोरदार राजकीय धुमशान सुरू आहे. शबरीमलातील भगवान अय्यप्पा राजकीय आणि धार्मिक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहेत. या धर्मसत्तेच्या अन् राजसत्तेच्या वर्चस्ववादाबद्दल...प्रतिष्ठित त्रावणकोर देवस्थानतर्फे केरळमध्ये ‘अयप्पा संगमम’ नावाच्या एका मोठ्या धार्मिक उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला केरळ सरकार आवश्यक ते सर्व प्रकारचे साह्य करील, असे केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी म्हटले आहे. मंदिर देवस्थानाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाबद्दल विजयन यांना अचानक उफाळून आलेल्या ‘जिव्हाळ्या’वर आणि विशेषतः त्याच्या ‘टायमिंग’वर भारतीय जनता पक्षाने तीव्र नाराजी नोंदवली आहे. त्यामुळे या महोत्सवाचे आयोजन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. याच महिन्यात हा कार्यक्रम होत आहे. त्यावरून केरळच्या राजकीय क्षेत्रामध्ये एक वेगळेच धुमशान पाहायला मिळत आहे. राजसत्ता ‘व्हाया’ धर्मसत्ता, असेच त्याचे काहीसे स्वरूप आहे. .महोत्सवाचे स्वरूप‘तत्त्वमसि’ (“मीच तो आहे”) हा मूलभूत आध्यात्मिक संदेश देऊन भाविक, आध्यात्मिक संस्था आणि संघटनांना एकत्र आणण्याचे व्यासपीठ म्हणून या महोत्सवाकडे पाहिले जाते. मात्र, दोन भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांनी यावरून एकमेकांवर आगपाखड सुरू केली आहे. शबरीमलाचा अधिक विकास होण्यासाठी त्याला जागतिक यात्रास्थळाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी राबवलेल्या व्यापक प्रकल्पाचा एक भाग असल्याचे कारण केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारने पुढे केले आहे. ‘पेरियार व्याघ्र प्रकल्पा’च्या परिसरातील पेरिनाड गावात, शबरीमला डोंगरावर वसलेले शबरीमला श्री धर्मशास्ता मंदिर हे केरळमधील सर्वांत जुने आणि ऐतिहासिक अय्यप्पांचे मंदिर आहे. .तेथील दंतकथेनुसार, अय्यप्पा स्वामी एक ब्रह्मचारी योगी म्हणून ध्यानस्थ आहेत आणि दर वर्षी लाखो भक्तांना ते प्रेरणा देतात, अशी धारणा आहे. दक्षिण भारतातील एक प्रमुख यात्रास्थळ असलेले शबरीमला लाखो भाविकांना आकर्षित करते. भाविक पवित्र डोंगर चढून आपली यात्रा पूर्ण करतात आणि शतकानुशतके चालत आलेल्या परंपरेमध्ये सहभागी होतात. तेथे दर्शनासाठी विदेशातूनही भाविक येतात. देशाच्या विविध भागांतून तेथे लोक येतात. मात्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण येथून येणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे..देवस्थानचे भरघोस उत्पन्नत्रावणकोर देवस्थानला दक्षिणापेटी आणि उत्पन्नाच्या अन्य स्रोतांतून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते. या माध्यमातून मिळणारा पैसा, हेच वादाचे मूळ कारण असल्याचेही म्हटले जाते. देवस्थानने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, नुकत्याच संपलेल्या एका उत्सवातून मंदिराच्या उत्पन्नात उल्लेखनीय वाढ झाली असून, २९७.०७ कोटी रुपये गोळा झाले. मागील वर्षी याच उत्सवातून २१४.८३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. २० सप्टेंबर रोजी होणारा ‘अय्यप्पा संगमम’ कार्यक्रम त्रावणकोर देवस्थानचा आहे, असे जाहीर करण्यात आले आहे. सरकार केवळ या उपक्रमाला पाठिंबा देईल, असे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी म्हटले आहे. सुरुवातीला सरकार प्रायोजित कार्यक्रम असल्याचीही हूल उठली होती. .मात्र, आता तो मुद्दा बाजूला पडून बाहेरून सरकार महोत्सवाला साह्य करील, असे सांगितले जात आहे. या धार्मिक कार्यक्रमात सुमारे ३,००० प्रतिनिधी सहभागी होतील आणि शबरीमलाला जागतिक यात्रास्थळ म्हणून विकसित करण्याच्या ‘मास्टर प्लॅन’चे सादरीकरण करण्यात येईल. सहभागी व्यक्तींना आपला अभिप्राय देण्याची, अनुभव शेअर करण्याची आणि यात्रेकरूंना सुविधा सुधारण्यासाठी सूचना मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यामुळे सरकारचे या कार्यक्रमातील स्वारस्य अधिक आहे. विविध आध्यात्मिक संस्था, भारत व परदेशातील मल्याळी संघटना, लोक केरळ सभा सदस्य, अयप्पा सेवा संघ आणि शेजारील राज्यांतील मंत्र्यांनाही या महोत्सवासाठी आमंत्रित केले जाईल. .हे संमेलन शबरीमलाच्या भावी विकासाबाबतची मते एकत्र करण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून पुढे आले आहे. कार्यक्रम सुरळीत पार पडावा यासाठी एक हजार जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन स्वतः सक्रिय झाले असून, विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन हेदेखील यात सहभागी झाले आहेत. अधिकृत दाव्यांनुसार हा कार्यक्रम पूर्णपणे त्रावणकोर देवस्थानचा असला तरीही नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा ठसा स्पष्ट दिसत असल्याचे राजकीय भाष्यकार मानतात. धार्मिक कार्यक्रमापेक्षा हा उत्सव पक्षाच्या मार्गदर्शनाखाली आखलेले राजकीय अधिवेशन असल्याची टीका सुरू झाली आहे..स्टॅलिन यांच्या निमंत्रणावरून वादमंदिरातील उत्सवासाठी केरळचे देवस्वम मंत्री वसावन यांनी २२ ऑगस्ट रोजी वैयक्तिकरीत्या तमिळनाडूला जाऊन मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले आणि त्यामुळे वाद अधिक चिघळला. या कार्यक्रमाला येणार नसल्याचे स्टॅलिन यांनी म्हटले असले तरीही या निमंत्रणामुळे हिंदू संघटनांनी संताप व्यक्त केला. स्टॅलिन यांची उपस्थिती ही भक्तांचा अपमान आहे, असे या संघटनांनी म्हटले आहे. स्टॅलिन यांच्या मुलगा आणि मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सन २०२३ मध्ये सनातन धर्माची तुलना डेंगी, मलेरिया आणि कोव्हिडसोबत केल्यामुळे वाद निर्माण झाल्याची आठवण स्टॅलिन विरोधकांनी करून दिली आहे, तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी स्टॅलिन यांच्या उपस्थितीची तुलना थेट जर्मनीचा हुकूमशहा हिटलरशी केली आहे. .स्टॅलिन कायमच हिंदू देवतांचा अपमान करतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. स्टॅलिन यांच्या संभाव्य उपस्थितीवरून केरळमध्ये हिंदुत्ववाद्यांनी जोरदार आंदोलन केल्यामुळे अखेर स्टॅलिन यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रमाचे निमित्त पुढे करून कार्यक्रमाला येणार नसल्याचे सांगून दोन मंत्र्यांना प्रतिनिधी म्हणून पाठवणार असल्याचे स्पष्ट केले..‘बहुसंख्य समुदायाचे तुष्टीकरण’विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे व्ही. डी. सतीशन यांनी कम्युनिस्टांच्या सरकारवर बहुसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, शबरीमलाबाबतचा हा अचानक निर्माण झालेला भक्तिभाव २०२४ लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतरच निर्माण झाला आहे. अल्पसंख्याकांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आणि त्यानंतरच हे शहाणपण सुचल्याचे सतीशन यांनी म्हटले आहे. महिलांच्या प्रवेशप्रश्नी सन २०१९ मध्ये याच पक्षाने अभूतपूर्व संघर्ष निर्माण केला होता होता, याची आठवणही सतीशन यांनी करून दिली. संघ परिवाराला खूष करण्यासाठी असे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत, असे सतीशन यांनी म्हटले आहे. .संमतीशिवाय ‘अय्यप्पा संगमम’चे संरक्षक म्हणून घोषित केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून डावे विरुद्ध काँग्रेस असा एक वेगळाच संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. भाजपचे राजीव चंद्रशेखर यांनी पिनराई विजयन आणि स्टॅलिन यांच्यावर “श्रद्धेच्या नावावर राजकीय ढोंगी लोक असा आरोप केला आहे. कम्युनिस्टांनी शबरीमलात भक्तांवर केलेले अन्याय, तुरुंगात डांबणे असे केलेले प्रकार आम्ही विसरणार नाही,’’ असे चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे. चंद्रशेखर यांनी हाच मुद्दा पुन्हा मांडला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणुकीपूर्वी भक्तांशी जवळीक साधणे ही फसवणूक आहे. सरकारने आधी भक्तांची माफी मागावी, शबरीमला प्रकरणातील भक्तांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घ्यावेत आणि नंतरच अशा कार्यक्रमात सहभागी व्हावे. .त्यामुळे या मुद्द्यावरून आमचा कम्युनिस्टांना विरोधच राहील, असेही भाजपने म्हटले आहे. विश्व हिंदू परिषद, शबरीमला कर्म समिती आणि केरळ क्षेत्र संरक्षण समिती यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात एकत्रित आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे विजी थंपी यांनी देवस्थानच्या कार्यक्रमात सरकारचा सहभाग घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे आणि एका धर्मनिरपेक्ष सरकारने धार्मिक उत्सव का आयोजित करावा, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. हा सांस्कृतिक कार्यक्रम नसून, मंदिर अपवित्र करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले. संघटनांनी इशारा दिला की, मंदिर परंपरांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र विरोध होईल. धर्मसत्तेच्या मार्गावरून राजसत्तेवर वर्चस्व मिळविण्याच्या या प्रयत्नामध्ये नक्की कोणत्या पक्षाचा फायदा होणार, हिंदुत्ववादी संघटनांना कोणता फायदा होणार, हे येणाऱ्या काळात कळेल..Premium| Criminalization of politics: राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी केंद्राने १३० वी घटनादुरुस्ती प्रस्तावित केली आहे; मात्र ती फक्त मंत्र्यांवर लागू असून आमदार-खासदारांवर नाही..काय आहे इतिहास?सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये सर्व महिलांना शबरीमलात प्रवेशाची परवानगी दिल्यानंतर मंदिर संघर्षाचे केंद्रबिंदू बनले कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आदेश अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळे व्यापक आंदोलन उसळले. हजारो आंदोलकांनी पोलिसांशी संघर्ष केला, शेकडो जणांना अटक झाली, महिलांना धमक्या आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. या घटनेने केरळच्या सामाजिक-राजकीय वातावरणात खोल दरी निर्माण केली. २०१८-१९ च्या जखमा अजूनही ताज्या असतानाच जागतिक अयप्पा संगममची सुरुवात होत आहे. धार्मिक परिषदेद्वारे राजकीय वर्चस्व गाजविण्याचा काही वर्षांतील हा काही पहिलाच प्रकार नाही. ऑगस्ट २०२४ मध्ये तमिळनाडूमधील द्रमुक सरकारने पलानी देवाच्या सहा निवासस्थानांपैकी एका ठिकाणी मुथामिझ मुरुगन परिषद घेतली. या परिषदेवर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतले होते. संघ परिवारातर्फे आयोजित जुलै २०२५ मधील परिषदेपेक्षा ही परिषद यशस्वी ठरली होती, असे म्हटले होते..Premium| 'No Backbencher' Policy: 'बॅकबेंचर्स' आता 'फ्रंटबेंचर्स' का होत आहेत? केरळच्या शाळांमधील प्रयोग काय आहे?.आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोतशबरीमला येथील अय्यप्पा मंदिरांचे आर्थिक नियोजन प्रामुख्याने दान, देणग्या आणि यात्रेकरूंनी दिलेल्या वस्तूंच्या लिलावाच्या आधारे केले जाते. मंडलम-मकरविलक्कू यात्रेच्या हंगामात, या मंदिरांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होते. या उत्पन्नाचा वापर मंदिराच्या देखभालीसाठी आणि धार्मिक कार्यांसाठी केला जातो. शबरीमला मंदिरासारख्या महत्त्वाच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाकडे आहे. मंदिरातील सोयी सुविधांसह काही समाजोपयोगी कामेही करण्यात येतात. 