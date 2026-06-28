Premium|Marathi film Babu Band Baja story : चित्रपटापेक्षा कुणी मोठा नाही...

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com मिताली जगताप नावाची अतिशय उमदी अभिनेत्री पिंजानीने हुडकून काढली. तिनं या सिनेमात अप्रतिम असं काम केलं होतं. मितालीच्या चेहऱ्यात एक जादू होती. अनेकांना हेवा वाटावा असं काम केलं मितालीनं. तिचं काम बघून प्रीमियर झाल्यावर मी तिला म्हणालो होतो, ‘‘कोट शिवायचा एक.’’ त्यावर ती तिचे लाघवी हसली होती, तेच खरं ठरलं. त्या वर्षीची ती देशभरातील सर्वोत्तम अभिनेत्री ठरली... जिंकली...‘‘तू मेरी फिल्म में काम मत कर. कमसे कम मिल तो सही दादा...’’नुकताच ‘पारध’ नावाचा चित्रपट येऊन गेला होता. बऱ्यापैकी मानधन मागायची थोडी ताकद येत होती... ‘पारध’ सिनेमा संपल्यावर मी पहिली सेकंडहँड गाडी घेतली. ती गाडी घेऊन मी पिंजानी याचं ऑफिस गाठलं, ते ऑफिस तेव्हा सेनापती बापट रोडला होतं. तो मला खाली घ्यायला आला. पुढचे चार तास तो मला ‘बाबू बँड बाजा’ सिनेमाची स्टोरी सांगत होता. उठून... बसून... खुर्चीत... त्यानं मला नॅरेशन दिलं.त्याचं ते नॅरेशन अतिशय लाघवी होतं. एक काळ असतो जेव्हा तुम्ही पडेल ते काम करता आणि एक वर्तमान समोर येत तुम्ही त्या पर्टिक्युलर सिनेमात काम करावं म्हणून नॅरेशनच्या माध्यमातून त्या सिनेमाचा दिग्दर्शक तुम्हाला ‘करा या सिनेमात काम’ म्हणून कनव्हेन्स करतो.ही सगळी कृपा अर्थात नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाची आहे.नॅरेशन ऐकून मी पिंजानीचं ऑफिस सोडलं. जे काही त्यानं ऐकवलं होतं ते मनात अडकलं होतं. त्यावर व्यावसायिक नट म्हणून आपली जडणघडण होत असते. त्यामुळे मी त्याला फार काही दाखवलं नाही.त्याच्या ऑफिसमधील त्याचे सहकारी त्याला सांगत होते. अर्थात हा मिसिंग एपिसोड त्याने मला नंतर सांगितला.नुकताच ‘नटरंग’ येऊन गेला होता. ‘पारध’ या सिनेमाची पण चर्चा होती. त्याचे सहकारी त्याला म्हणत होते - ‘याला घेऊ नका. हा खलनायक आहे. आपला जो जगदीश बावणे आहे तो गरीब, कणाहिन आहे. मत लो सर इसको मत लो...’उत्तरादाखल पिंजानी त्यांना इतकंच म्हणाला, ‘‘उसकी आँखे देखी... वही है जगदीश बावणे... तुम लोक समझते नहीं हो...’’पिंजानी भेटण्यासाठी मुंबईला आला. तेव्हा ‘झुलवा’ नाटकाचे प्रयोग करत होतो. प्रयोगात अंतर पडे त्यामुळे तालमी कराव्या लागत..Premium|Marathi Cinema Struggles : सेन्सॉरच्या लढाईत अडकलेला सिनेमा आणि दिग्दर्शकाचा संघर्षमय प्रवास.दुपारी सांताक्रूझला पिंजानी आला.‘‘कितना लोगे?’’मी म्हणालो, ‘‘छे लाख.’’त्याचं नेहमीचं व्यावसायिक हसला.पिंजानीच तो... हो-नाही करता-करता तीन लाखांत व्यवहार नक्की झाला.वर्ष २०१०-१२मध्ये तीन लाख रुपये एका सिनेमाचे घेतले. शिंदे परिवार सुखावला. पिंजानीचा ग्रेटनेस कुठे येतो...त्यानं मला जेवू घातलं आणि म्हणाला, ‘‘दादा, आजसे तू मेरी अमानत है...’’खूप लोकांना माहीत आहे पिंजानी याराचा यार होता... दिलदार...सिनेमा सुरू व्हायला दोनतीन महिने होते. त्या संपूर्ण काळामध्ये मी कुठे आहे, काय करतो, कुणासोबत आहे, किती वेळ लागणार आहे, कबतक आओगे याची काळजी पिंजानी घ्यायचा.सिनेमातलं प्रमुख पात्र नक्की झालं. त्याला माझ्या बायकोच्या रोलसाठी मुक्ता बर्वे हवी होती. तेव्हा मी आणि ती ‘अग्निहोत्र’ नावाची मालिका करत असू. ‘उनको पूँछ’ असं तो मला सारखं म्हणे.मी म्हणालो, ‘‘कुठल्या अधिकारात मी म्हणू?’’‘‘तुम्हारी दोस्त है ना?’’मी ‘नाही’ म्हणालो.तो मुक्ताला फोन करे. मुक्ता काही त्याला दाद देत नव्हती. किंबहुना तिला करायचं नव्हतं असं असेल.‘‘तू बात कर दादा... तुम्हारी दोस्त है...’’खल झाला बराच. त्याला म्हणालो, ‘‘सिनेमा बडा है या मुक्ता?’’तो म्हणाला, ‘‘सिनेमा.’’‘‘बस हो गयी बात...’’ मी.चर्चा अशी झाली, मी तिला बोलेनही; पण तिची काम करायची मानसिकता नाही तर उगाच घोड्यावर बसवू नकोस. कुठला नट-नटी सिनेमापेक्षा मोठे असतात का? नाही. मग तसं करू नकोस... त्याला पटलं. त्यानं मुक्ताचा नाद सोडला.‘‘मग आता?’’पद्मिनी कोल्हापुरेच्या बहिणीला जाऊन भेटला. जिथं मराठी बोलायचा प्रॉब्लेम आहे तिथं विदर्भातलं मराठी कसं बोलणार?‘‘कोल्हापुरे हाँ वो भी ठीक है...’’थांबला...छाया कदम म्हणाली, ‘मला काम करायचंय; पण पिंजानीला ती प्रमुख भूमिकेसाठी मान्य नाही. त्या सिनेमातल्या एका वेड्या बाईच्या भूमिकेसाठी तिला कास्ट केलं. तेव्हा छाया कदम कामाच्या शोधात असायची. तिनं ती भूमिका केली.शूटिंगचे दिवस जवळ येत होते. त्यातल्या हलगी वाजवणाऱ्या जगदीश बावणेची प्रमुख भूमिका मी करत होतो. आपली स्वतःची बँड पार्टी असावी असं स्वप्न असणारा व आपल्या मुलानं हे सगळं शिकावं असं मनोमन वाटणारा हा बावणे.‘‘हलगी वाजवता यायला पाहिजे लीलया...’’ नगरला गेलो...नगरपासून वीस किलोमीटरवर एक भाकवणी नावाचं गाव आहे. तिथं हलगी वाजवणारा समस्त वर्ग आहे. डॉ. सुरेश शिंदे याला घेऊन मी त्या गावी गेलो. खेदानं नमूद करावंसं वाटतं एकही जण शुद्धीत नव्हता..‘‘डॉक्टर काय झालं?’’‘‘असं का बरं?’’काल जत्रा होती त्याच्यामुळं पार्टी झाली त्याच्यामुळं...ठीक आहे.यूट्यूबला बघून शिकलो हलगी कशी वाजवायची ते...मला जर खऱ्या माणसाकडून हलगी कशी वाजवायची ते शिकता आलं असतं, तर त्याची लज्जत निराळी असती...चित्रीकरणादरम्यान एका प्रसंगात मला गावाच्या सरपंचाच्या दारात जाऊन मागायचं होतं...ते गाणे रोहित नागमिडे या उमद्या संगीतकारानं अतिशय उजवं केलं होतं.मी गायक नाही.तेव्हा हौसेपायी नुकताच लॅपटॉप घेतला होता. पिंजानीनं ते गाणं पाठवलं. लॅपटॉपवर रात्रभर ते गाणं ‘लूप’ लावून ठेवलं. कानात बसलं. मनात बसलं. सकाळी करता आलं. याची गोष्ट पिंजानी शेवटपर्यंत सांगत राहिला. ‘दादाने कैसा किया या...’मिताली जगताप नावाची अतिशय उमदी अभिनेत्री पिंजानीने हुडकून काढली. तिनं या सिनेमात अप्रतिम असं काम केलं होतं. मितालीच्या चेहऱ्यात एक जादू होती. अनेकांना हेवा वाटावा असं काम केलं मितालीनं.तिचं काम बघून प्रीमियर झाल्यावर मी तिला म्हणालो होतो,‘‘कोट शिवायचा एक.’’त्यावर ती तिचं लाघवी हसली होती तेच खरं ठरलं.त्या वर्षीची ती देशभरातील सर्वोत्तम अभिनेत्री ठरली... जिंकली...औरंगाबाद गाजलं.छोट्या गावातून येणारी माणसं जेव्हा मोठे पुरस्कार घेतात. त्याहून उजवं काही नसावं. मितालीनं ते मिळवलं. बाकी नट्यांनी काम केली या सिनेमात पण मिताली ठरली अद्वितीय...या सिनेमाच्या आणखी आठवणी पुढच्या लेखात येतीलच. लिहीनच विस्तारानं.‘देवमाणूस’ सीरिअलच्या निमित्तानं आता मी साताऱ्यामध्ये शूटिंग करतो.‘बाबू बँड बाजा’च्या प्रीमियरला एक अतिशय देखणा तरुण आला होता. त्याचं नाव किरण गायकवाड. नंतर त्यानं जिंकलं. त्यानं एके दिवशी मला एक फोटो दाखवला.‘‘सर, प्रीमियरला काढलेला फोटो आहे बाबू बँड बाजाच्या...’’‘‘क्या चाहिए और...’’मिताली जगताप, विवेक चाबूकस्वार, राजेश पिंजानी त्या वर्षीचे मानकरी ठरले. माझं काय झालं?सांगतो....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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