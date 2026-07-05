Premium|Babu Band Baja : तू गरीबों का अजय देवगण है...

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com सकाळपासून माझा डावा पाय सुजायला लागला होता. मी पेनकिलर घेत होतो; पण काहीच फरक पडत नव्हता. दुपारी ती सूज वाढायला लागली. मग डॉक्टर बोलवले. त्यांनी इंजेक्शन दिलं. संध्याकाळी पाय टरारून फुगला. कडक झाला. मग मला चालता येईना. कसंबसं शूटिंग केलं. रात्री निघालो. पायाचं दुखणं वाढलं. लंगडत-लंगडत गाडीत बसलो. दाह वाढतच होता. सूजही वाढत होती. रात्री झोपलोच नाही इतकी वेदना...‘‘निकलो, निकलो जल्दी निकलो. जब तक तुम नहीं आओगे मैं फिल्म चालू नहीं करूंगा...’’राजेश पिंजानी फोनवर घाईघाईत मला निघायचा आग्रह करत होता. चार वाजता मी पुण्यात ई-स्क्वेअर या मल्टीफ्लेक्सला पोचलो. पिंजानी वाट पाहत होता... गर्दी जमा होऊ लागली. राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यामुळे सिनेमाबद्दल कुतूहल होतंच... आणि काही निवडक आमंत्रित होते.आत जाताना सिक्युरिटीनं मला जुजबी चेक केलं. पिंजानीला मात्र नखशिखांत चेक केलं. तो त्या गार्डवर चिडला. (अर्थात खोटं-खोटं).‘‘इसको क्यू कम चेक किया? मुझे तो पुरा खंगाल लिया तुम लोगोंने.’’या अशा घटना घडल्या, की तो मला गमतीने ‘तू गरीबोंका अजय देवगण है’ असं म्हणून अगदी मोकळंढाकळं नागपुरी हसायचा. सगळी आमंत्रितांची तिकिटं पिंजानीकडे होती. मी आणि तो दाराशी उभे होतो.लोक आले, की तो गेटकीपर माझ्याकडे पाहायचा. पिंजानी लोकांमध्ये मिसळलेला असायचा. तो गेटकीपर पुन्हा माझ्याकडे पाहायचा. मी जाऊ द्या असं म्हणायचो... लोक आत जात होते. असं बऱ्याच वेळा घडलं. थोड्या वेळानं बातमी आली... थिएटर फुल्लं झालंय. आत कुणाला सोडू नका... पिंजानी चक्रावलाच.‘‘सारा थिएटर मैने खरीद रक्खा है... टिकट मेरे पास है. लोक अंदर कैसे गये? थिएटर भर कैसे गया?’’ मग त्यानं माझ्याकडे पाहिलं. पुन्हा खांद्याशी भिडून ‘मै तेरेको ऐसेही नही गरीबों का अजय देवगण बोलता.’.सिनेमा लोकांना आवडला. लोकांनी तशा प्रतिक्रियाही दिल्या. मुंबईतल्या आर्ट हाउस (कलात्मक) सिनेमाची आवड असणाऱ्या जवळपास सर्वभाषिक लोकांनी सिनेमा पाहिला. अभिनंदनाचे फोन आले. त्यातले दोन मित्रांचे फोन.नंदू माधवचा फोन आला एकदम त्रोटक.‘‘तुला या सिनेमाला ‘नॅशनल’ का नाही मिळालं?’’‘‘नाही मिळालं.’’ मी.त्यानं खटकन फोन कट केला.दुसरा फोन ऐसपैस संदीप पाठकचा.‘‘मिलिंद, तू आता शेती करायला जा गावाकडं... तू तुझं बेस्ट देऊन झालंय ‘बाबू बँड बाजा’मध्ये. तू आता परत शेती करायला गेलास तरी चालेल.’’हे मित्रांचं प्रेम. चकचकीत प्रतिक्रिया. निर्भेळ. पिफ (Pune International film Festival) लाही या सिनेमाला सर्वोत्कृष्ट सिनेमाचा ‘संत तुकाराम’ पुरस्कार मिळाला. सिनेमाच्या आधी बसायला जाताना एन रांगेतले एक अतिशय वयस्कर काका माझा हात धरून थांबवून म्हणाले,‘‘शिंदे, तुमचं काम नेहमीप्रमाणे चांगला व्हायला पाहिजे बरं का.’’सिनेमा संपल्यावर त्यांनीच अंगठा आणि तर्जनीमध्ये माझा गाल धरून डोळे भरून माझ्याकडे पाहिलं. समाधान उभं राहत होतं.हे सगळं आनंदी करत नाही... जबाबदारी वाढली अजून. अजून आपण चांगलं काम केलं पाहिजे यानं बेचैनी माजते मनात...सिनेमा १३ एप्रिलला प्रदर्शित झाला. रात्री उशिरा आम्ही घरी परतत होतो. सोबत पोलिस निरीक्षक मित्र महेश सरतापे, उपेंद्र कुलकर्णी हे होते. रात्र होत होती तशी १४ एप्रिलला महाडला जाणाऱ्या गाड्या दिसू लागल्या. गर्दी वाढू लागली. तसे इन्स्पेक्टर सरतापे खाली उतरले. गर्दी सैल करून दिली.‘‘सांभाळून जा रे.’’असं म्हणून परत आलात की ‘बाबू बँड बाजा’ बघा. हे निखळ प्रेम. माझा मुक्काम पिंजानीकडेच नंतरचे बरेच दिवस. एक दिवस म्हणाला,‘‘दादा याद है?’’‘‘क्या?’’‘‘वो लास्टवाला सीन...’’अरे बापरे... सगळ्यांसाठी सांगतो तो महत्प्रसंग. सिनेमाच्या शेवटी चित्रपटातली माझी पत्नी (मिताली) मरते आणि दारात तिचं प्रेत ठेवलंय. मी रडतोय. सगळा गंभीर प्रसंग... सिनेमा चित्रित झाला. तीन-चार महिन्यांनी कळलं, की तो सीन कॅमेऱ्यामध्ये बंदिस्तच झाला नाही...प्रकार असा घडला होता. सिनेमा सुपर सिक्सटीन (Super Sixteen) (रिळांचा फॉरमॅट) वर शूट झाला होता. व्ह्यू फाइडर मधून पाहताना आपला कान बरोब्बर कॅमेऱ्याला लागतो. तिथं आपल्याला समजतं, की रिळ भरलेलं आहे की नाही. रन डाउन (संपले) झालं की नाही ते कळतं. अर्थात त्यावर लक्ष ठेवावं लागतं, त्यावर पूर्ण कॅमेरा टीमनं. अनवधानानं कॅमेऱ्यातलं रीळ केव्हाच संपलं होतं. कॅमेरा चालू होता. कलाकार काम करत होते; पण चित्रित काहीच होत नव्हतं. कॅमेऱ्याचा घर-घर आवाज येत होता आणि हे समजत कधी होतं... निर्माता-दिग्दर्शक यांना तब्बल तीन ते चार महिन्यांनी.सिनेमाचा क्लायमॅक्स पुन्हा चित्रित करावा लागणारच. पण मग लोकेशन?ते मोडून पडलेलं. ते घर पुन्हा आधीसारखं करावं लागणार.कलाकारांचं दिसणं?सगळं बदललेलं... कुणी जाड झालंय, कुणी वाढीव, कुणी कुठल्या कामासाठी दाढी वाढवलीय, तर कुणी काढलीय... या उपर तारखा सगळ्यांच्या कशा जुळवायच्या?रात्री उशिरा पिंजानीनं फोन करून हा वृत्तान्त सांगितला. एवढा महत्त्वाचा सिनेमा, त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा सीन... करावाच लागणार होता.फार जिकिरीनं पिंजानीनं ते जमवून आणलं... अशक्यच होतं... त्यानं ते घडवून आणलं.हे संपत न् संपतं तोवर लॅबनं सांगितलं Wide Angle लेन्सवरचे जेवढे शॉट आहेत त्यावर एक वाढीव ठिपका दिसतोय... म्हणजे टीव्हीच्या स्क्रीनवर जर तो कणभर असेल तर तो पडद्यावर एक ते दीड फुटाचा दिसेल इतका मोठा. विषय ताब्यातला होता; पण खूप खर्चीक होता. कारण एक-एक फ्रेम घेऊन तो व्हिज्युअलला धक्का न लावता पुसायचा होता. वेळखाऊ काम. व्हीएफएक्स तेव्हा नुकतंसं बाळसं धरत होतं.मी विरारला शूटिंग करत होतो.‘‘दादा, पूना आ रहा है ना?’’मला सतीश राजवाडेच्या ‘सांगतो ऐका’ याच्या शूटिंगसाठी सासवडला जायचं होतं. जाताना आपण भेटू असं ठरलं होतं; पण शूटिंग संपता-संपता बारा वाजले रात्रीचे.‘‘नही यार. मै अभी डायरेक्ट सासवड जाता हुँ...’’‘‘ठीक है... क्या तुम?’’त्या दिवशी सकाळपासून माझा डावा पाय सुजायला लागला होता. मी पेनकिलर घेत होतो; पण काहीच फरक पडत नव्हता. दुपारी ती सूज वाढायला लागली. मग डॉक्टर बोलवले. त्यांनी इंजेक्शन दिलं. संध्याकाळी पाय टरारून फुगला. कडक झाला. मग मला चालता येईना. कसंबसं शूटिंग केलं. रात्री निघालो. पायाचं दुखणं वाढलं. लंगडत-लंगडत गाडीत बसलो. दाह वाढतच होता. सूजही वाढत होती. रात्री झोपलोच नाही इतकी वेदना... सकाळी सहाचा कॉल टाइम. मी तयार झालो. आता मला उभंही राहता येईना. मी प्रवीण खांदवे या प्रॉडक्शन मॅनेजरला माझ्या रूममध्ये बोलावून त्याला डाव पाय दाखवला. मला चालताही येत नव्हतं. सुदैवानं त्या हॉटेलला त्यांचा डॉक्टर होता... तो आला. त्यांनी पाहिलं. म्हणाले,``सीरियस आहे हे... बहुतेक DVT आहे. (Deep Vein Thrombosis) (डीप व्हीन ट्राम्बोसीस).’’.व्हीलचेअर मागवली गेली.सासवडच्या जोगळेकर हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. डॉ. जोगळेकरांनी पाहिलं.‘‘ताबडतोब हलवावं लागेल पुण्याला किंवा मुंबईला.’’माझं मन नगरकडे धावलं.मी डॉ. शिंदेंना फोन केला. ``डीव्हीटी डिटेक्ट झालाय, कुठं ॲडमिट होऊ नगर की पुणे, मुंबई?’’‘‘हा हिमॅटोलॉजिस्ट (रक्तदोषतज्ज्ञ)चा विषय आहे. सह्याद्रीला भरती व्हा.’’शूटिंगवाले शूटिंगला निघून गेले. ड्रायव्हर आणि मी सह्याद्रीच्या दिशेने निघालो.एकट्याला ॲडमिट व्हायचं होतं. घरी सांगायचा प्रश्नच नव्हता. सांगतच नाही कधी...पिंजानीला फोन केला. सविस्तर सांगितलं. पिंजानी माझ्या आधी हॉस्पिटलला येऊन उभा होता. त्यानंच मला स्ट्रेचरवरून नेण्याची व्यवस्था केली. OPD डॉक्टर आले.‘‘ॲडमिट करावं लागेल.’’ त्यांनी सविस्तर सांगितलं.‘‘रक्ताच्या गाठी आहेत पायात. कोलेस्ट्रॉल जर ही गाठ इथून निसटली डोक्यात, छातीत गेली तर मृत्यू. लंग्जमध्ये गेली तर पॅरेलिसीस... नीड टू टेक केअर.’’मग त्यांनी स्मिता पाटील यांनापण हा आजार होता असं सांगितलं.तोवर पिंजानीनं सगळे पेपर्स भरून नातेवाईक म्हणून स्वतःची सही केली होती.ॲडमिट झालो. तोवर पोलिस निरीक्षक महेश सरतापे आले. आता धावपळ त्यांनाच करायची होती. सरतापे रोज घरून जेवण आणत. पिंजानी हॉस्पिटललाच माझ्यासोबत मुक्कामाला... सारखं औषधं-इंजेक्शनं आणायला धावावं लागायचं. मी त्याला माझं एटीएम कार्ड दिलं. पिन नंबर सांगितला. पुढचे सात दिवस ते कार्ड त्याच्याकडेच होतं.एके दिवशी आम्ही तिघे बोलत असताना‘‘तुम्हाला माहीतेय का तुम्ही मरू शकता,’’ असं एक नर्स की डॉक्टर ओरडली.आम्ही शांत झालो.मग सरतापे यांनी त्यांना आपल्या पोलिसी स्टाईलमध्ये समज दिल्याचं आठवतंय...पिंजानीच्या डोळ्यातलं हसू चष्म्यातून बाहेर सांडत होतं.‘‘डिस्चार्ज देतो पण शूटिंग अजिबात करायचं नाही. नगर, मुंबईला जायचं नाही, इथं पुण्यातच राहायचं. गेलात तर यायचं. म्हणजे काही खालीवर झालं तर लगेच पुन्हा ॲडमिट व्हायला... जमेल का?’’‘‘हो, राहतो पुण्यात डॉक्टर.’’ मी.‘‘कोण आहे पुण्यातला लोकल गार्डियन,’’ डॉक्टर.‘‘मै हुँ.’’पिंजानी पुढे होत म्हणाला.तोवर डॉक्टरला पिंजानी माहीत झाला होता.‘‘ठीक आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करा. आणखी एक - रोज सकाळ-संध्याकाळी इंजेक्शन घ्यायला या किंवा तुम्हीच एखादी नर्स ठेवा.’’‘‘नहीं डॉक्टर मुझे आता है इंजेक्शन देना...’’डॉक्टरनं पिंजानीकडे पाहिलं.‘‘जी डॉक्टर, मुझे आता है...’’‘‘ठीक है...’’पिंजानीला डायबेटिस (मधुमेह) होता. तो बळावतही होता. दररोज तो इन्सुलिन घेत होता. त्यामुळे त्याला इंजेक्शन घेता येत होतं, देता येत होतं...पुढचे पाच दिवस माझं जेवणखाण आणि दोन वेळा माझ्या दंडात इंजेक्शन द्यायचं काम हसतखेळत, विनोद करत करत होता...इकडे शूटिंगवरून फोन येत होते. व्हिलनचं काम करत होतो. सचिन पिळगावकर होते... सगळं वेळापत्रक बिघडलं होतं. पण सतीश राजवाडेनं अतिशय कसरत करत माझी वाट पाहिली...‘‘मिल्या, तूच करणार आहेस, ये तुझी वाट पाहतोय मी...’’सहाव्या दिवशी डॉक्टरांना दाखवलं.‘‘शूटिंग करू शकतो ना? ’’त्यांनी नाखुशीनेच होकार भरला.पिंजानीच्या घरून निघताना मला नीट चालता यायला लागलं होतं.त्याला मिठी मारली. दोघांच्याही आत गदगद माजली होती. मिठी अलगद हलत होती. गदगद थांबायची, पुन्हा वाढायची...मला आवरत नव्हतं. मागचे पाचसहा दिवस ना मी याच्या नात्यातला आहे ना खूप शाळेपासून एकत्र आहे. त्यानं माझा सांभाळ केला.माझा गार्डियन झाला.‘‘दादा, तू तो ऐसे रो रहा है जैसे मुझे हमेशा के लिए छोडके जा रहा है...’’पाणीदार वैदर्भी हसला.‘‘पिंजानी गेला... आपला..’’ (२०२२)महेश सरतापे रडवेल्या स्वरात म्हणाले.मी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वर होतो. पनवेलच्या आसपास. सकाळी सातचा कॉलटाइम मढला, काय करावं? परत फिरावे?नाही फिरलो. पिंजानीलाच आवडलं नसतं. रागावला असता.पिंजानीच म्हणाला असता,‘‘मैं तो चला गया था. अब आके क्या करोगे...’’मन भिरारलं...काय झालं असेल?पिंजानीला हेवी डायबेटिस होता...शुगर वाढली असेल? चक्कर येऊन पडला असेल? जीव जाताना कुणाला हाका मारल्या असतील? कुणा-कुणाला पुकारलं असेल? एकटाच पडला असेल! अखेरचा श्वास घेताना त्यानं मला हाक मारली असेल?‘‘अरे दादा आव... ना आव...’’ असं म्हणाला असेल.गाडी मुंबईकडे धावत होती. माझा जीव पुण्याकडे पळत होता...पिंजानी गेला...माझा गार्डियन गेला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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