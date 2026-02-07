Premium|Bacchu Kadu: सामान्य माणसाच्या संघर्षातून बच्चू कडूंचा विजय: अचलपूर विधानसभा २००४

मिशन अचलपूर विधानसभा २००४ ही कुठली साधी निवडणूक नव्हती; तर ती होती सामान्य माणसाने सत्तेला दिलेली थेट आव्हानाची चपराक. ही निवडणूक पोस्टर, बॅनर, खर्चाचे आकडे, स्टार प्रचारक किंवा मोठ्या नावांची झगमग नव्हती. ही निवडणूक होती सेवेवर उभी राहिलेल्या लोकशाहीची, रस्त्यावरून विधानसभेकडे जाणाऱ्या संघर्षाची आणि सामान्य माणसाने स्वतःच्या बळावर सत्ता बदलण्याची..जिंकलेल्या निवडणुका कालांतराने विसरल्या जातात; पण काही पराभव आयुष्यभर मनात ठसठसत राहतात. अमरावती लोकसभा निवडणूक २००४ हा असाच एक पराभव ज्याने आम्हाला मोडलं नाही, उलट घडवलं... अवघ्या पंधरा दिवसांच्या तयारीत अपक्ष म्हणून उभे राहून फक्त १२ हजार मतांनी आम्ही हरलो; पण त्या पराभवाने आम्हाला एक गोष्ट ठामपणे शिकवली - लोक आमच्या पाठीशी उभे आहेत... आणि जिथे लोक उभे असतात, तिथे विजय अटळ असतो; तो थोडा उशिरा येतो, एवढंच.एक रुपया देऊन एक मत देणारी जनता आम्ही पाहिली. मतदानाला आंदोलनाचं रूप देणारी जनता आम्ही पाहिली. त्या दिवशी आम्हाला कळलं - लोकशाही कागदावर नाही; तर ती माणसांच्या मनात जिवंत असते..विधानसभा १९९९ : ११०० मतांचा धडा आणि पुढची वाट१९९९ च्या अचलपूर विधानसभा निवडणुकीत आम्ही अवघ्या ११०० मतांनी हरलो होतो. दुसऱ्या क्रमांकावर होतो. हा पराभव आमच्यासाठी अपयश नव्हता; तो धडा होता. त्या दिवसापासून आम्ही ठरवलं - राजकारण सत्तेसाठी नाही; तर सेवेसाठी करायचं. गावोगावी आशीर्वाद यात्रा घेतली. आरोग्यसेवा अधिक जोमाने सुरू ठेवली. रक्तदान चळवळ वाढवली. शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी लोकांसाठी आंदोलनं केली. व्यवस्थेविरुद्ध उभं राहताना शेकडो पोलिस केसेस आमच्यावर दाखल झाल्या. धमक्या आल्या, अडथळे आले, प्रसंगी घरच्यांनाही त्रास झाला; पण आम्ही थांबलो नाही. कारण आम्हाला माहिती होतं - सेवा थांबली; तर विश्वास तुटतो आणि विश्वास तुटला की लढा संपतो.लोकसभा लढू नका... पण लोकांनी लढायला भाग पाडलंअचलपूर विधानसभा मतदारसंघातील अनेक कार्यकर्त्यांचं मत होतं - ‘लोकसभा लढू नका. विधानसभा जिंकणं महत्त्वाचं आहे.’ ते म्हणणं चुकीचं नव्हतं; पण सामान्य जनतेचा रेटा इतका प्रचंड होता की आम्ही मागे हटू शकलो नाही. सामान्य लोक म्हणत होते - ‘तुम्ही आमच्यासाठी रस्त्यावर लढलात, आता संसदेतही लढा’... आम्ही लोकसभा अपक्ष म्हणून लढलो आणि १२ हजार मतांनी हरूनही इतिहास घडवला. हा पराभव आकड्यांचा होता; पण हा विजय आत्मविश्वासाचा होता. या निवडणुकीनंतर आम्हाला स्पष्ट कळलं - अचलपूर विधानसभा निवडणूक केवळ जिंकण्याची गोष्ट राहिलेली नाही, ती जिंकायलाच हवी, अशी जबाबदारी झाली आहे..Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...सहा महिने, दोन लढाया आणि चांदूरबाजारची बैठकएप्रिल २००४ ला लोकसभा झाली. सहा महिन्यांतच विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली. सलग दोन निवडणुकांमधील ताण, थकवा, पराभव... काही कार्यकर्ते नैराश्यात गेले; पण काहींच्या डोळ्यात अजूनही आग होती. त्याच आगीतून स्वर्गीय गजानन बंड पुढे आले. त्यांनी चांदूरबाजारमध्ये प्रहार युवाशक्ती संघटनेच्या मोजक्या; पण विश्वासू कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली. त्या काळात मोबाईल नव्हते, फोन नव्हते. पत्रव्यवहार करून कार्यकर्त्यांना जमवलं. १५ सप्टेंबर २००४ - पूर्ण दिवस चाललेली बैठक. पंचायत समितीनिहाय आराखडे मांडले गेले. चर्चा झाली - लढायचं का? लढायचं असेल तर कसं? शेवटी एकमताने ठरलं - अचलपूर विधानसभा २००४ पूर्ण ताकदीने लढायची.पैसे नाहीत; पण सामान्य जनता सोबतसगळ्यात मोठा प्रश्न होता - पैशांचा. सतत दोन निवडणुकांतील पराभवामुळे आर्थिक परिस्थिती कठीण होती. आम्ही स्पष्ट सांगितलं - या निवडणुकीसाठी पैसे नाहीत. त्या क्षणी कार्यकर्ते उभे राहिले आणि म्हणाले - ‘बच्चू, तू पैशांची चिंता करू नको. आम्ही आहोत.’ कार्यकर्त्यांनी वर्गणी जमा केली. लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी एक रुपया, एक मत देऊन जी रक्कम उभी केली होती, त्यातील काही शिल्लक होती. ५० कार्यकर्त्यांची नियोजन फळी उभी राहिली. कार्यकर्त्यांसाठी आचारसंहिता ठरली - ‘काय करायचं आणि काय करायचं नाही.’ घरातूनही भक्कम साथ मिळाली. आई इंदिराबाई, वडील बाबारावजी कडू (बाप्पू), भाऊ-बहिणी - सगळे पाठीशी उभे राहिले. अमरावतीच्या राधानगरमधील वडिलोपार्जित प्लॉट विकण्याचा कठोर निर्णय घेतला. कारण हा लढा वैयक्तिक नव्हता; तो शालेय जीवनापासून सुरू असलेल्या सेवांचा आणि आंदोलनांचा होता.लोकांचा प्रतिसाद : विजयाचा आत्मविश्वासमतदारसंघाचा दौरा करताना लोकांचा प्रतिसाद पाहून आत्मविश्वास वाढला. ज्यांना आरोग्यसेवेसाठी मदत केली होती, ज्यांना रक्त मिळवून दिलं होतं, ज्यांच्यासाठी आंदोलन करताना केसेस अंगावर घेतल्या, ते सगळे आमच्या स्वागतासाठी पुढे आले. तेव्हाच कळलं, ही निवडणूक प्रचारातून नाही, सेवेतून जिंकता येईल..चिन्हांची लढाई : कपबशी विरुद्ध पंजा आणि कमळनिवडणुकीच्या रणांगणात तीन चिन्हं होती; पण दोन विचारधारा होत्या. ‘बच्चू कडू’ (प्रहार युवाशक्ती संघटना) : कपबशी. सामान्य माणसाचं, चहाच्या टपरीवरचं, रस्त्यावरचं राजकारण. ‘वसुधाताई देशमुख’ (काँग्रेस) : हाताचा पंजा. प्रस्थापित सत्तेचं प्रतीक. ‘विनायकराव दादा कोरडे’ (भाजप) : कमळ. संघटित पक्ष यंत्रणा आणि धनशक्तीचं प्रतीक. हा सामना स्पष्ट होता - जनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती.माध्यमांचा ठाम आणि नि:स्वार्थ पाठिंबासंपूर्ण अचलपूर विधानसभा निवडणुकीत जशी सामान्य जनतेने आम्हाला भरभरून साथ दिली, तसाच एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आमच्या पाठीशी उभा राहिला - माध्यमे. स्थानिक वृत्तपत्रं, ग्रामीण दैनिक, केबल नेटवर्कवरील टीव्ही चॅनेल्स, तसंच काही राष्ट्रीय माध्यमांनीही प्रहार युवाशक्ती संघटनेच्या संघर्षाची दखल घेतली. विशेष बाब म्हणजे ही कुठलीही जाहिरात नव्हती. आम्ही कुठल्याही माध्यमाशी संपर्क साधला नव्हता. तरीसुद्धा आमच्या सभांच्या, रॅलींच्या, आंदोलनांच्या बातम्या सातत्याने प्रसिद्ध होत राहिल्या. धनशक्तीच्या जाहिरातींनी भरलेल्या त्या काळात, विना-जाहिरातीचा हा पाठिंबा म्हणजे लोकशाहीचा खरा चौथा स्तंभ होता.प्रचार : सायकल, ट्रॅक्टर आणि संयमगाड्या नव्हत्या, सुविधा नव्हत्या. सायकल, ऑटो, ट्रॅक्टर - मिळेल त्या वाहनाने प्रचार झाला. विरोधातील काही ज्येष्ठ मंडळींनी कुचेष्टा केली - ‘हे पोट्टे पुन्हा आपटणार’ पण कार्यकर्ते शांत राहिले. कारण लक्ष्य स्पष्ट होतं - जिंकायचं. काही कार्यकर्त्यांनी कापूस, ज्वारी विकली. काही भगिनींनी मंगळसूत्र गहाण ठेवलं. गयाबाई आठवले, वसंतराव दादा तडस, मोहन चौखंडे, किशोर इंगळे आजही आठवतात. ही निवडणूक पैशाने नाही, त्यागाने चालली..CM Devendra Fadnavis : दादा ! तुम्ही वेळ चुकविली.१० ऑक्टोबर : बाईक रॅली आणि गांधी पुलाची सभा१० ऑक्टोबरला भव्य बाईक रॅली निघाली. ऑटो, ट्रॅक्टर, टेम्पो जे मिळेल त्यावर लोक आले. अचलपूरच्या गांधी पुलावर, नदीच्या पात्रात सभा झाली. स्टेज नव्हता, खुर्च्या नव्हत्या; पण स्वयंस्फूर्तीने हजारो माणसं आली होती. त्या दिवशी लढ्याला निर्णायक कलाटणी मिळाली.स्टार प्रचारक : मार्गदर्शक स्थानिक कार्यकर्त्यांची ताकदआमच्या प्रचारासाठी कुणीही मोठे नेते मुंबई-दिल्लीवरून आले नव्हते. कुणी कलाकार मंचावर झगमग करायला आले नव्हते. आमच्या सभांना नावांची झळाळी नव्हती; पण माणसांची निष्ठा होती. प्रचारसभांचा सगळा भार मार्गदर्शक कार्यकर्ते सहकारी मित्र यांनी खांद्याला खांदा लावून उचलला. त्याचबरोबरीने प्रहार युवाशक्ती संघटनेचे स्थानिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी, सहकारी मित्र अखंड उभे राहिले. महिला मेळावे, बैठका, सभा मार्गदर्शक व पदाधिकारी यांनी आमच्या बरोबरीने, कधी आमच्याही पुढे जाऊन, हा संघर्ष सांभाळला. महिलांच्या डोळ्यात आत्मविश्वास जागवला आणि गावोगावी महिलांना सभांपर्यंत आणणारे हात स्थानिक कार्यकर्त्यांचे होते. म्हणूनच आमच्या प्रचारातली खरी झगमग कुणी बाहेरून आलेला स्टार नव्हता. स्थानिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी, सामान्य जनता हेच आमचे खरे स्टार प्रचारक होते..१३ ऑक्टोबर २००४ : जनतेचा निर्णयमतदानाच्या दिवशी संपूर्ण मतदारसंघात उत्साह होता. निकाल लागला - बच्चू कडू (प्रहार युवाशक्ती संघटना) : ५६,४७१ मते. वसुधाताई देशमुख (काँग्रेस) : ५१,०८५ मते. विनायकराव दादा कोरडे (भाजप) : ३१,४७५ मते... सहा हजार मतांनी विजय.वीस वर्षांत हजारो आंदोलनं करणारा तरुण रुग्णसेवक, अचलपूरच्या जनतेने आमदार केला.मतदार आणि मतदानातील खरा श्वास...‘प्रहार’चा निःस्वार्थ कार्यकर्तामतदार आणि मतदान यांच्यामधला खरा दुवा नाही; तर खरा श्वास जर कुणी असेल, तर तो ‘प्रहार’चा निःस्वार्थ कार्यकर्ता आहे. जीवावर बेतणारी आंदोलनं असोत, गंभीर गुन्हे दाखल होतील याची जाणीव असो तरीही मागे न वळणारा; आंदोलन कुणाच्या विरोधात आहे याचा हिशेब न मांडणारा आणि वेळ आली तर स्वतःच्या स्वकीयांच्या विरोधातही अन्यायाविरुद्ध उभा राहणारा हा कार्यकर्ता म्हणजे आमच्या लढ्याचा मूक; पण अढळ स्तंभ होता.उपाशी-तापाशी रस्ते तुडवणारा, खिशात दमडी नसतानाही सोबत आठ-दहा जणांना घेऊन प्रचाराला निघणारा. ‘आज जेवण नाही’ म्हटलं की हसत म्हणणारा - ‘अबे, कुणाचा नातेवाईक आहे का या गावात? म्हण ना खिचडी करायला... जमव ना बे'असा हा माणूस कधीही थकला नाही. गाडीत पेट्रोल-डिझेल नसेल; तर उधार-पाधार करून गाडी पुढे नेणारा; उधार दिलेल्या पैशांचा हिशेब कधी मागितलाच न जाणारा; जिथे रात्र झाली तिथेच कुठेही मुक्काम करणारा आणि पहाटे उठून त्याच कपड्यांत पुन्हा प्रचार सुरू करणारा - हा कार्यकर्ता आपलं आयुष्य बाजूला ठेवून लोकांसाठी जगणारा होता. आमचा प्रचार पोस्टरवर नव्हता; तो शब्दांवर, विश्वासावर आणि माणुसकीवर उभा होता... आणि याच विश्वासाच्या जोरावर 'प्रहार'च्या कार्यकर्त्याने पिढीजात राष्ट्रीय पक्षांच्या भिंती हादरवल्या.'बच्चू, तू आम्हाला बाटवलंस. आजपर्यंत आमच्या पक्षाशिवाय मत दिलं नव्हतं,' असं जेव्हा डोळ्यांत पाणी आणून सामान्य माणूस सांगू लागला, तेव्हा कळलं - 'प्रहार'चा कार्यकर्ता आता केवळ कार्यकर्ता राहिला नाही; तर तो जनतेच्या मनात घर करणारा आवाज झाला आहे. हीच ती ताकद आहे - 'प्रहार'च्या कार्यकर्त्यांची - जी त्या दिवसांत आमच्या पाठीशी होती आणि आजही आमच्या सोबत, शांतपणे पण ठामपणे उभी आहे.अचलपूर विधानसभा २००४ हा आमचा वैयक्तिक विजय नाही. तो लोकांचा विजय आहे. सत्ता पैशाने मिळू शकते; पण विश्वास फक्त संघर्षातून मिळतो. आम्ही हरलो नाही. आम्ही घडवले गेलो आणि जो घडतो तो इतिहास बदलतो... प्रहार युवाशक्ती संघटनेने अचलपूर विधानसभा मतदारसंघात सेवेच्या बळावर इतिहास घडवला.. 