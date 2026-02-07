प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Bacchu Kadu: सामान्य माणसाच्या संघर्षातून बच्चू कडूंचा विजय: अचलपूर विधानसभा २००४

Maharashtra politics: अचलपूर विधानसभा २००४ ही निवडणूक पैशावर नव्हे, तर सेवेतून उभ्या राहिलेल्या लोकशाहीचा विजय ठरली. सामान्य रुग्णसेवक बच्चू कडू यांनी जनशक्तीच्या जोरावर प्रस्थापित सत्तेला धक्का देत इतिहास घडवला.
मिशन अचलपूर विधानसभा २००४ ही कुठली साधी निवडणूक नव्हती; तर ती होती सामान्य माणसाने सत्तेला दिलेली थेट आव्हानाची चपराक. ही निवडणूक पोस्टर, बॅनर, खर्चाचे आकडे, स्टार प्रचारक किंवा मोठ्या नावांची झगमग नव्हती. ही निवडणूक होती सेवेवर उभी राहिलेल्या लोकशाहीची, रस्त्यावरून विधानसभेकडे जाणाऱ्या संघर्षाची आणि सामान्य माणसाने स्वतःच्या बळावर सत्ता बदलण्याची.

