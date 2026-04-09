Premium|Bacchu Kadu Achalpur development model : शेतकऱ्याला जोडधंद्याचा आधार देत लोकसहभागातून उभं राहिलेलं बच्चू कडूंचं अचलपूर विकास मॉडेल

बच्चू कडू मला आंदोलन करायचं असेल किंवा कुणाची मदत करायची असेल; तर मी आईकडे पाहायचो. ती तिच्या कष्टातून पैसे द्यायची. अनेकदा चिल्लर घेऊन मी पेट्रोल भरलेलं आजही आठवतं. त्या अनुभवांनी मला खूप काही शिकवलं. शेतकऱ्याला फक्त शेती पुरेशी नसते, जोडधंदा हा त्याचा खरा आधार असतो.मीलहान होतो, तेव्हापासून माझ्या घरातील परिस्थिती, कष्ट आणि जगण्याची धडपड अगदी जवळून पाहत आलो आहे. आम्ही शेतकरी कुटुंबात जन्मलो; पण आमचं आयुष्य केवळ शेतीवर आधारलेलं नव्हतं. आमच्या घराला खरी उभारी दिली, ती माझ्या आईने उभारलेल्या दूध-दुभत्याच्या व्यवसायाने. माझी आई किती शिकलेली होती, हे मला ठाऊक नाही; पण सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची जाण तिच्याकडे विलक्षण होती. तिने मला लहानपणापासूनच विचार दिला. तिने मला गाडगेबाबा वाचायला लावले, छत्रपती शिवाजी महाराज वाचायला लावले आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सामान्य माणूस स्वाभिमानाने कसा जगतो, हे तिच्या आयुष्यातून दाखवून दिलं.घरात गाई-म्हशी होत्या. पहाटेपासून दिवस सुरू व्हायचा. दूध काढणं, ते विकणं आणि त्या पैशातून घर चालवणं ही आमची जीवनशैली होती. आज मी ठामपणे सांगतो, की आमच्या घरातील प्रत्येक यशामागे या जोडधंद्याचा मोठा वाटा आहे. आमचं शिक्षण, आमचे लाड, आमचं बालपण हे सगळं दूध-दुभत्यावर उभं राहिलं.मला कुठे जायचं असेल, आंदोलन करायचं असेल किंवा कुणाची मदत करायची असेल; तर मी आईकडे पाहायचो. ती तिच्या कष्टातून पैसे द्यायची. अनेक वेळा चिल्लर पैसे घेऊन मी पेट्रोल भरलेलं आजही आठवतं. त्या अनुभवांनी मला शिकवलं. शेतकऱ्याला फक्त शेती पुरेशी नसते, जोडधंदा हा त्याचा खरा आधार असतो..कार्यकर्ता ते आमदार२००४ साल... एक सामान्य कार्यकर्ता, आंदोलनातून घडलेला शेतकरी आणि रुग्णसेवेतून लोकांच्या मनात स्थान मिळवलेला मी. मला अचलपूरच्या जनतेने आमदार म्हणून निवडून दिलं. ही निवडणूक माझ्यासाठी सत्तेची नव्हती, ती जबाबदारीची होती. लोकांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि तो टिकवणं हे आमचं कर्तव्य बनलं. त्या आधीपर्यंत आमची ओळख स्पष्ट होती. आम्ही आक्रमक आंदोलन करणारे, अन्यायाविरोधात लढणारे आणि गरजूंना मदत करणारे कार्यकर्ते होतो. शेकडो आंदोलने केली, हजारो रुग्णांची सेवा केली, पोलिसांच्या केसेस झेलल्या; पण या सगळ्यातून आमच्या मनात एक विचार पक्का झाला. आता केवळ आंदोलन नाही; तर विकास घडवायचा.आमदार झाल्यानंतर आम्ही पहिल्याच दिवशी ठरवलं. आता आंदोलनाची ताकद विकासासाठी वापरायची. अचलपूर विधानसभा मतदारसंघ हा केवळ राजकारणाचा विषय नाही; तर विकासाचा आदर्श नमुना बनवायचा ही आमची भूमिका होती. लोकांच्या समस्या फक्त मांडायच्या नाहीत; तर त्यावर कायमस्वरूपी उपाय निर्माण करायचे, हा आमचा दृष्टिकोन होता..संघटन बांधणी : विकासाचा खरा पायामला एकट्याने हे शक्य नव्हतं, म्हणून आम्ही कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली आणि एक मजबूत संघटन उभं केलं. रुग्णसेवा टीम, समाजसेवा टीम, संघटन बांधणी टीम, नेतृत्व विकास टीम, प्रहारची थिंक टँक... ज्यांच्यात काम करण्याची जिद्द आहे आणि बदल घडवण्याची तयारी आहे, अशा कार्यकर्त्यांना आम्ही पुढे आणलं.मतदारसंघाचा सखोल अभ्यास आणि नियोजननंतर आम्ही संपूर्ण मतदारसंघाचा बारकाईने अभ्यास केला. गावागावात फिरलो, लोकांशी संवाद साधला, त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. प्रत्येक गोष्ट कागदावर उतरवली. नफा, तोटा, संधी, अडचणी - सगळं स्पष्ट केलं. अधिकाऱ्यांशी, उद्योजकांशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून एक मजबूत आराखडा तयार केला.आमच्या आराखड्याचा केंद्रबिंदू स्पष्टशेतकऱ्याला सक्षम करायचं असेल; तर त्याला जोडधंदा द्यावा लागेल. त्यासाठी आम्ही विविध पर्याय निश्चित केले. दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन आणि मेंढीपालन, मासेपालन, कुक्कुटपालन, बचत गटांद्वारे उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय... प्रत्येक गावाच्या परिस्थितीनुसार योजना आखल्या..महाराष्ट्रातील यशस्वी मॉडेल्सचा अभ्यासआम्ही स्वतः महाराष्ट्रभर फिरलो. जिथे जिथे चांगलं काम झालं आहे तिथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहिलं. शेती, जलसंधारण, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि लोकसहभाग या सर्व क्षेत्रांचा अभ्यास केला. फक्त पाहिलं नाही; तर ठरवलं हे सगळं अचलपूरमध्ये उतरवायचं. आम्ही जेव्हा या संकल्पना प्रत्यक्ष राबवायला सुरुवात केली, तेव्हा सुरुवातीला लोकांमध्ये शंका होती; पण जिथे जिथे आम्ही सातत्याने काम केलं, तिथे परिणाम दिसू लागले. एका गावात काही शेतकऱ्यांना दुग्धव्यवसायासाठी प्रोत्साहन दिलं. सुरुवातीला चार-पाच गाईंपासून सुरुवात झाली. आज त्या गावात दररोज मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन होतं. काही तरुणांनी शहरात जाणं सोडलं आणि गावातच रोजगार निर्माण केला. एका ठिकाणी महिलांच्या बचत गटातून शेळीपालन सुरू केलं. आज त्या महिलांच्या हातात स्वतःचा पैसा आहे. त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. ज्या भागात पाण्याची समस्या होती, तिथे आम्ही जलसंधारणावर भर दिला. बंधारे, नालाबांधणी, गाळ काढणं, या कामांमुळे पाण्याची पातळी वाढली. पूर्वी एकच पीक घेणारा शेतकरी आज दोन-तीन पिकं घेत आहे. काही ठिकाणी भाजीपाला आणि फळबागा सुरू झाल्या आहेत. आम्ही गावातच रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, लघुउद्योग यामध्ये युवक पुढे आले. महिलांच्या बचत गटांनीही मोठी भूमिका बजावली. आज अनेक महिला स्वावलंबी झाल्या आहेत.आम्ही ५० कार्यकर्त्यांचा १५ दिवसांचा अभ्यास दौरा काढला. महाराष्ट्रातील यशस्वी गावं दाखवली. काही कार्यकर्ते म्हणाले, ‘‘भाऊ, आता तरी आराम करू द्या!’’ पण आम्ही सांगितलं, ‘‘आपण परिवर्तनासाठी आलो आहोत!’’ आम्ही ठरवलं. लोकांच्या सहभागाशिवाय विकास शक्य नाही. जिथे लोक पुढे आले, तिथे विकास वेगाने झाला. आज आम्ही ठामपणे सांगू शकतो, माझा मतदारसंघ असलेला अचलपूरचा विकास हा निधीवर नाही; तर विचार आणि लोकसहभागावर होणार आहे.ज्या दिवशी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात जोडधंदा उभा राहील त्या दिवशी खरा विकास होईल. त्यादृष्टीने आजही आमचा प्रवास सुरू आहे... संघर्षातून विकासाकडे जाणारा!हीच आमची दिशा... हीच आमची लढाई... आणि हाच आमचा निर्धार! Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.