Premium|Prahar Yuvashakti Sanghatana : आबांचा आशीर्वाद...‘प्रहार’चा संघर्ष

बच्चू कडू- Bacchuprahar41@gmail.comआर. आर. आबांनी आमच्या प्रहार युवाशक्ती संघटनेबाबत सांगितलं - ‘वेळप्रसंगी प्रहारही करा आणि दिशाही दाखवा.’ राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसतील तर त्यांच्या दारात जाऊन प्रश्न विचारा. अवैध सावकारांवर कारवाई करा; पण पर्यायही द्या. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक रथयात्रा निघाल्या. काही सत्तेसाठी, काही मंदिरांसाठी, काही पक्षविस्तारासाठी; पण सामान्य माणसाच्या दारात शासन नेणारी रथयात्रा पहिल्यांदाच आम्ही काढली. त्या रथयात्रेचं नाव होतं, शासकीय रथयात्रा महोत्सव. ही यात्रा बघून दिवंगत आर. आर. पाटील अर्थात आबा म्हणाले, ‘बच्चू कडू हे महाराष्ट्रातील वेगळे रसायन आहे.’ मात्र, त्यांचे शब्द केवळ कौतुकासाठी नव्हते. त्या शब्दामागे आमच्या संघर्षाची, आमच्या जिद्दीची आणि जनतेसाठी वेड्यासारखं धावणाऱ्या कार्याची साक्ष होती. शासन जनतेच्या दारी, आमचा वेगळा प्रयोग....Premium|Prahar Sanghatana Bachchu Kadu : प्रहार: आमच्या लढ्याचा जन्म.गावाकडचा माणूस आजही कागदासाठी तहसीलला चकरा मारतो. शेतकरी सातबारा काढायला जातो, शेतमजूर पेन्शनसाठी भटकतो... बेरोजगाराला मार्गदर्शन नाही, रुग्णाला उपचाराची सोय नाही. शासनाच्या असंख्य योजना आहेत; पण माहितीच्या अभावामुळे आणि कार्यालयीन अडथळ्यांमुळे सामान्य माणूस त्यापासून वंचित राहतो. म्हणून आम्ही ठरवलं, लोकांनी शासनाकडे जाण्याऐवजी शासनानेच लोकांच्या दारी जायला हवं! त्यातूनच जन्म झाला, शासकीय रथयात्रा महोत्सवाचा.२४ मे २००५ मध्ये या आगळ्यावेगळ्या रथयात्रेची सुरुवात झाली. चांदूरबाजार येथील नगर परिषद मराठी शाळेतून रथयात्रेचा शुभारंभ तत्कालीन विभागीय आयुक्त एन. आरमुगम यांच्या हस्ते झाला. मात्र, शासकीय रथयात्रेचा हा कार्यक्रम फक्त भाषणांचा नव्हता, तो कार्यवाहीचा होता. तहसील कार्यालय, कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, आरटीओ, आरोग्य विभाग, पोलिस ठाणं, सेवा योजना कार्यालय, वन विभाग, दुय्यम निबंधक, जिल्हा उद्योग केंद्र व इतर कार्यालयीन अधिकारी आणि कर्मचारी आम्ही एका ठिकाणी बोलावले. गावनिहाय वेळापत्रक ठरवलं. विदर्भातील मे महिना म्हणजे अंगातून घामाच्या धारा. या रखरखत्या उन्हात ही यात्रा काढणं हे एक मोठं आव्हान होतं. केवळ कार्यकर्त्यांच्या भरवशावर आणि वातानुकूलित राहण्याची सतत सवय असलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना ४५.४६ अंश तापमानात बसवणं अश्यक्यप्राय काम होतं. मात्र, या मोहिमेला सगळ्यांनी साथ दिली; कारण त्यांना कर्तव्याची जाण होती..२४ ते २७ मेपर्यंत ही यात्रा चांदूरबाजार, घाटलाडकी, ब्राह्मणवाडा थडी, करजगाव, आसेगाव, तळवेल, तळेगाव मोहना, शिरजगाव कसबा या गावांत गेली. प्रत्येक गावात आसपासच्या मंडळनिहाय गावांना बोलावून एकत्रित सुनावणी घेतली गेली. अर्ज घेतले, कागद तपासले आणि शक्य तेथे तत्काळ निपटारा केला. शासकीय रथयात्रेची कार्यकर्त्यांच्या मनातील संकल्पना खरी ठरली. गावातील कार्यकर्त्याला भेटणाऱ्या तळागाळातील लोकांची कामं चुटकीसरशी निकाली लागत होती. तेव्हा लोकांपेक्षा कार्यकर्त्याला खूप आनंद होत होता. २६ मे २००५ रोजी आसेगाव पूर्णा येथे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. आबा आणि पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांच्या उपस्थितीत भव्य सभा झाली. या सभेत आबांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं, ‘सर्वसामान्य माणसांच्या करातून ज्यांचे लाल दिवे चालतात त्यांनी स्वतःला मालक समजू नये. लाल दिवा मिळाल्यावर मंत्री हे संस्थानिक झाल्यासारखे वागतात. मालक जनता आहे. अधिकारी हे सेवक आहेत.’ही केवळ वाक्यं नव्हती. ती प्रशासनाला दिलेली चपराक तर होतीच आणि दिशाही होती. वातानुकूलित कार्यालयात बसून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गावात येऊन जनतेच्या समस्या ऐकाव्यात हा आमचा आग्रह होता आणि आबांनी त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला..Premium|Maha Elgar protest: महा एल्गार आंदोलन, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठीचा प्रखर लढा!.लोकहिताची रथयात्राराजकारणात रथयात्रा म्हणजे मतांसाठीची धावपळ; पण आम्ही रथयात्रा काढली ती लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी. आबांनी भाषणात सांगितलं - ‘देशात मंदिरासाठी, सत्तेसाठी रथयात्रा निघाल्या; पण सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी निघालेली ही पहिली रथयात्रा आहे.’ हा आमच्यासाठी सन्मान नव्हे; तर जबाबदारी होती. प्रत्येक गावात आम्ही आरोग्य तपासणी शिबिर घेतलं. लहान शस्त्रक्रिया, मोठ्या शस्त्रक्रियांची नोंद पुढील उपचारासाठी मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बंगळूर येथे रुग्ण पाठवण्याची व्यवस्था केली. गरिबाला शहरात जाण्याची आर्थिक परिस्थिती नसते. त्यामुळे ‘आई-बाबा फिरते रुग्णालय’ सुरू केलं. त्या दिवशी माझे वडील बाबाराव कडू आणि आई इंदिराबाई कडू यांच्या जन्मदिनानिमित्त अपंगांना सायकलींचं वितरण केलं. या मोहिमेने पुढे मोठं रूप धारण केलं. २००५ मधील शासकीय रथयात्रेत एकूण ३२,२१० प्रकरणं आमच्याकडे आली. त्यातील ३१,०८२ प्रकरणांचा जागच्या जागी निपटारा करण्यात आला. २००० मध्ये बहिरम येथे काढलेल्या रथयात्रेत मिळालेल्या १३,३०७ पैकी १०,२८८ तक्रारी तातडीने निकाली काढल्या गेल्या. २०१० मध्ये या मोहिमेदरम्यान आलेल्या ११,७२६ पैकी ७,०१६ तक्रारींचा जलद निपटारा केला गेला. अशा हजारो प्रकरणांचा निपटारा करून आम्ही देशात एक वेगळा आदर्श निर्माण केला. ही आकडेवारी फक्त कागदावरची नाही, तर लोकांच्या डोळ्यातील समाधानाने ती स्पष्ट दिसत होती..सिंचनाचा प्रश्नअचलपूर विधानसभा मतदारसंघातील पाच सिंचन प्रकल्पांची कामं रखडली होती. २७ ऑक्टोबर २००५ रोजी मंत्रालयात जलसंपदा मंत्र्यांसोबत बैठक झाली. या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचं आश्वासन मिळालं; पण आश्वासनावर पिकं उगवत नाहीत. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष ही अनेक वर्षांची ओली जखम आहे. शेतकरी पाण्यावाचून होरपळतोय. म्हणून आम्ही विधान भवनासमोर उपोषणाचा इशारा दिला.आर. आर. आबांनी आमच्या प्रहार युवाशक्ती संघटनेबाबत सांगितलं - ‘वेळप्रसंगी प्रहारही करा आणि दिशाही दाखवा.’ राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसतील तर त्यांच्या दारात जाऊन प्रश्न विचारा. अवैध सावकारांवर कारवाई करा; पण पर्यायही द्या. शासनाने २५ हजारांचे क्रेडिट कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला. ही माहिती त्यांनी जाहीर केली. ‘प्रहार’चा मार्ग संघर्षाचा आहे; पण तो विधायक आहे. भक्तिधाम येथे झालेल्या समारंभाला सुमारे दहा हजार लोक उपस्थित होते..वाचनालयाची मुहूर्तमेढयाच दिवशी आम्ही आर. आर. आबा यांच्या हस्ते विरांगणा अहिल्यादेवी होळकर प्रहार वाचनालयाचे उद्घाटन केले. या वाचनालयातून स्पर्धात्मक परिषदेला सामोऱ्या जाणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींकरता वाचनालयाची सर्व सुविधांयुक्त सुसज्ज इमारत, राहण्याची मोफत व्यवस्था, पूर्णवेळ मार्गदर्शक उपलब्ध आणि इथूनच गोरगरीब जनतेच्या समस्यांचा निपटारा करण्याकरता प्रहार कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. गरजवंतांच्या कामाचा निपटारा त्वरित व्हावा याकरिता विभागवार कार्यकर्त्यांची नेमणूक करण्यात आली. याच कार्यालयातून प्रहार युवाशक्ती संघटनेच्या मदत कोषातून ‘गाडगे महाराज रोटी अभियान’ चालवलं जातं. याच कार्यालयातून वयोवृद्ध निराधारांना घरपोच दोन वेळचा जेवणाचा डबा निःशुल्क पोहोचवला जातो. आजही विरांगणा अहिल्यादेवी होळकर प्रहार वाचनालयातून सेवेचं कार्य अविरत सुरू आहे.दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी ‘प्रहार’च्या विधायक कार्याचं केवळ कौतुकच केलं नाही, तर त्या कामांशी त्यांनी मनापासून आपलं नातं जोडलं होतं. ते मला सहकारी नव्हे; तर मित्र मानत. मनोरा आमदार निवासात एकाच माळ्यावर आम्ही राहत होतो. आमची मैत्री राजकारणाच्या पलीकडे गेली होती. ग्रामीण मातीतून आलेल्या आम्हा दोघांकडे कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नव्हती. अत्यंत सामान्य कुटुंबातून, संघर्ष करून आम्ही इथपर्यंत आलो. त्यामुळे आमची गट्टी चांगली जमली. आबा ‘प्रहार’च्या अनेक मोहिमा, कार्यक्रमांमध्ये आवर्जून सहभागी होत. अनेक वेळा त्यांनी शासकीय नियमाच्या बाहेर जाऊन लोकोपयोगी कामं केली. अचलपूर तालुक्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प आबांमुळे मी मार्गी लावू शकलो. आमची नाळ अशी काही जुळली, की शेवटपर्यंत ती अतूट राहिली. आज आबा आपल्यात नाहीत... त्यांच्या जाण्याने मी केवळ एक मित्र गमावला नाही; तर ‘प्रहार’नेही आपला एक भक्कम आधारस्तंभ गमावला. त्यांच्या आठवणी आजही मनाला भिडतात आणि प्रत्येक वेळी जाणवतं, अशी माणसं पुन्हा होणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.