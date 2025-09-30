Premium| Bacchu Kadu Politics: माझा राजकीय प्रवेश समाजकारणातूनच

बच्चू कडूBacchuprahar41@gmail.comमी महाविद्यालयीन जीवनात आलो आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘८० टक्के समाजकारण व २० टक्के राजकारण’ या विचाराने अक्षरशः झपाटून गेलो. माझ्या रक्तात समाजासाठी झटायची आग होतीच, त्यात विचारांचं खतपाणी मिळालं. माझा हा सगळा प्रवास समाजकारणातूनच राजकारणाकडे वळला. माझ्या जीवनातील प्रत्येक चढ-उतार, प्रत्येक संघर्ष हाच माझा खरा ठेवा आहे.मित्रहो, आज मी तुमच्याशी माझ्या राजकीय जीवनाची सुरुवात कशी झाली, हा प्रवास किती खडतर, थरारक आणि वेड्या गमतींनी भरलेला होता, ते सांगणार आहे. आज मी ज्या ठिकाणी आहे, तिथे पोहोचायला कितीतरी कष्ट, अपमान, हशा, लढाई आणि जीव ओतून केलेली समाजसेवा कारणीभूत आहे.चांदूरबाजार तालुक्याच्या ठिकाणी गो. सी. टोम्पे महाविद्यालयात बी. कॉम.ला प्रवेश घेतल्यावर माझ्या आयुष्यातली खरी राजकीय वाटचाल सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी मी सगळ्यांच्या नजरेत आलो. कारण काय? तर बेलोऱ्यावरून चांदूरबाजारला दूध वाटपासाठी मी कधी घोड्यावर बसून, कधी सायकलने दोन्ही बाजूंना दुधाचे कॅन लटकवून; तर कधी रंग उडालेल्या जुनाट चारचाकी मेटाडोअरवरून कॉलेजला जायचो. त्या काळी कुठली मोटारसायकल, स्कूटर नव्हती आणि मी घोडा थेट कॉलेजच्या सायकल स्टॅण्डवर बांधायचो. माझा हा कारनामा विद्यार्थ्यांना तर जबरदस्त मनोरंजनाचा विषय व्हायचा आणि कॉलेज प्रशासनाच्या डोक्याला मोठीच कटकट. काही जिवलग दोस्त घोडा सोडून द्यायचे; तर दुसऱ्यांवर घोडा सोडल्याचा आरोप ढकलून द्यायचे आणि मग त्या निमित्ताने गदारोळ, भांडणं, बाचा-बाची व्हायची..बाळासाहेबांचा विचार : माझं प्रेरणास्थानलहानपणापासूनच घरातून समाजसेवेचा संस्कार होता; पण महाविद्यालयीन जीवनात आलो आणि वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘८० टक्के समाजकारण व २० टक्के राजकारण’ या विचाराने मी अक्षरशः झपाटून गेलो. माझ्या रक्तात समाजासाठी झटायची आग होतीच, त्यात विचारांचं खतपाणी मिळालं. त्या काळात स्व. गजानन बंड, दिनेश धर्माळे, भास्कर सायंदे, विष्णू घोम, स्व. रवीजी पवार, ऋषिकांत श्रीवास, प्रवीण तडस, शरद भाकरे, अनिल निभोरकर, प्रफुल खापरे, संतोष पंजाबी, अनिल खुळे, अरुण बिजवे, प्रशांत कडुकर, प्रशांत देवताळे, सुधीर महल्ले, प्रफुल्ल चौधरी, देवेंद्र औतकर, विनोद पवार, भैय्या होले, प्रमोद शेरेकर, विकास पाथरे, दीपक गणोरकर, आशुतोष देशमुख, सुदेश नाकाडे यांसारखे जीवलग मित्र लाभले. बालमित्रांत शरद विधाते, मदन बावणे, सुनील राऊत होतेच. .त्यांच्या साथीने आमचं समाजकारण, आरोग्यसेवा तालुकाभर घरा-घरात पसरू लागली, चर्चा होऊ लागल्या. यातच आमचे मित्र बाळासाहेब देशमुख, प्रशांत केनकर व सिने कलाकार भारत गणेशपुरे हे मला त्या वेळचे तत्कालीन शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख चंद्रकांतजी वडनेरे यांच्याकडे घेऊन गेले. तिथे त्यांनी माझी यशस्वी शिष्टाई केली. तोपर्यंत मला काहीच कल्पना नव्हती, की मला भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या तालुका अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यावेळी भारतीय विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाप्रमुख स्व. आमदार संजय बंड यांनी आमचं काम बघून तालुकाप्रमुखाची प्रमुख जबाबदारी दिली. त्यावेळेस महाविद्यालयातील प्राचार्यांनी मला बसायला खुर्ची दिली तेव्हा पदाचं वजन कसं असतं, याची पहिली जाणीव झाली. तेव्हापासूनच आमच्या राजकीय कार्याला सुरुवात झाली..आम्ही पूर्ण तालुक्यात याचा शाखा वाढून विस्तार केला होता. महाविद्यालयातील मुलींचे संघटन माझी लहान बहीण माधवी व तिच्या संपूर्ण मैत्रिणीची फौज या बघत होत्या. प्रथम वर्षी आम्ही विद्यार्थी सेनेचं पॅनेल उभं केलं. बारापैकी दहा उमेदवार निवडून आले; पण मी पराभूत झालो! समाजप्रिय होतो; पण विद्यार्थिप्रिय नव्हतो हे कटू सत्य समोर आलं. माझं खडबडीत व्यक्तिमत्त्व, वाढलेली दाढी, उडालेलं केसांचं जाळं, घोडा घेऊन कॉलेजला जाणं, सततच्या भांडणाच्या बातम्या - हे सगळं माझ्या विरोधात गेलं. त्यात भर म्हणजे माझ्या बंडखोर प्रवृत्तीमुळे कॉलेज प्रशासनाशी कायम पंगा व्हायचा. अखेर वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना माझं हे वाढतं वर्चस्व पचलं नाही आणि मला तालुकाध्यक्षपदावरून काढून टाकलं..ग्रामीण विद्यार्थी सेनेचा जन्मया अपमानाने मला खूप काही शिकवलं. दुसऱ्या वर्षी आम्ही स्वतःची ‘ग्रामीण विद्यार्थी सेना’ उभी केली आणि काय झालं माहितेय? आमचे बारापैकी बारा उमेदवार निवडून आले. त्या विजेत्यांमध्ये मी स्वतः होतो. तिसऱ्या वर्षी पुन्हा आमचं पॅनेल विजयी झालं; पण दुर्दैवाने मला एटीकेटीमध्ये बसावं लागलं. त्यामुळे मी प्रत्यक्ष उमेदवार होऊ शकलो नाही. मात्र, निवडणूक बाहेरून लढवली आणि संघटनेला विजय मिळवून दिला. त्या काळात महाविद्यालयात प्रवेशक्षमता कमी असल्याने ग्रामीण विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नव्हता. तसंच त्यांना प्रवेश शुल्क झेपत नसल्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांची समस्या घेऊन आम्ही सर्व पदाधिकारी सायकलने चांदूरबाजार ते अमरावती विद्यापीठ असा ४० किमी प्रवास करून कुलगुरूंकडे मोर्चा नेला तेव्हा तो निकाली लागला. त्या वेळेस मात्र विद्यार्थी व शिक्षकांनी आमचं भरभरून कौतुक केलं होतं..बी. कॉम.नंतर मी अमरावतीला बी. पी. ई. कॉलेजात प्रवेश घेतला. त्यावेळी घडलेली एक घटना माझ्या आयुष्यातला मोठा टर्निंग पॉइंट ठरली. जिल्हा सामान्य रुग्णालय, म्हणजेच इर्विन दवाखान्यात दोन कॅन्सरचे रुग्ण उपचारासाठी घेऊन गेलो होतो; पण सुविधा नसल्यामुळे त्यांना भरती करून घेत नव्हते. मी, माझे सवंगडी आणि रुग्णांचे नातेवाईक मिळून आंदोलन सुरू केलं.रुग्णालयाच्या आवारात मोठं निंबाचं झाड होतं. त्याला आम्ही स्वतःला उलटं टांगून घेतलं. कित्येक तास तसंच लटकून राहिलो. प्रशासन हादरलं, मीडियाने मोठी दखल घेतली. अखेर रुग्णांना भरती करून घ्यावं लागलं. आम्हाला मात्र जखमा झाल्या, म्हणून आम्हालाही रुग्णालयात भरती करावं लागलं. आम्ही ज्या वॉर्डात होतो, तिथे मी बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो लावून घेतला. थोडा विरोध झाला; पण आमचा आग्रह पूर्ण झाला. या घटनेने आम्हाला लोकप्रियता मिळवून दिली..Premium| Bachchu Kadu: आमच्या लग्नात बँड बाजा नव्हता; पण तीनशे दिव्यांगांसाठी सायकली होत्या!.शिवसेना तालुकाप्रमुखपदथोड्याच दिवसांनी राज ठाकरे अमरावती दौऱ्यावर आले. त्यांच्यासमोर आमच्या एका शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माझी तक्रार केली, की ‘तालुक्यातील सर्व शिवसैनिक बच्चू कडूने त्याच्याकडे घेतले. ते आता माझं काहीच ऐकत नाही.’ हे ऐकून राज ठाकरे अचंबित झाले. त्यानंतर तिथे जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत मला बोलावण्यात आलं. राज ठाकरेंनी सगळं प्रकरण समजून घेतल्यानंतर त्यांच्याच आदेशाने मला शिवसेनेचं चांदूरबाजार तालुकाप्रमुखपद मिळालं. खरं राजकारणातलं पाऊल आम्ही इथूनच टाकलं... तालुकाभर संघटन उभं करताना मला जीवाला जीव देणारे कार्यकर्ते-मित्र लाभले. ते माझ्या जीवनाचा अनमोल ठेवा आहेत.१९९४-९५ ही वर्षं शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळसदृश होती. पाणीटंचाई गंभीर होती. सरकारने ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ ही मोहीम हाती घेतली. तेव्हाचे जिल्हाधिकारी शिवाजीराव पाटील यांनी मला तालुक्यात श्रमदानातून बंधारे बांधण्याची जबाबदारी दिली. आसेगाव-पूर्णा येथे डोंगराळ भागात ‘भडकाचा नाला’ होता. आठ दिवस सतत श्रमदान करून आम्ही बंधारा बांधला. बेसन-भाकर खाऊन, सायकलवरून ये-जा करून, श्रमदान करताना घडलेल्या गमतींनी तो अनुभव अविस्मरणीय झाला. तालुक्यात असे अनेक बंधारे आम्ही उभारले..Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.८० टक्के समाजकारण, २० टक्के राजकारणमित्रहो, खरं सांगतो माझा हा सगळा प्रवास समाजकारणातूनच राजकारणाकडे वळला. ८० टक्के समाजकारण करताना केवळ २० टक्के राजकारण केलं; पण त्या अनुभवाने मला पंचायत समितीपासून मोठ्या राजकारणापर्यंत नेलं. गावपातळीवर लढताना, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी धडपडताना आणि संघटन बांधताना काय कष्ट होतात, हे मी स्वतः अनुभवलं. माझ्या जीवनातील प्रत्येक चढ-उतार, प्रत्येक संघर्ष हाच माझा खरा ठेवा आहे.मित्रांनो, हा माझ्या राजकीय प्रवासाचा पहिला टप्पा होता. पुढे ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा माझा अनुभव अजून रोमांचक आहे. त्याबद्दल पुढच्या लेखात नक्की सांगणार, तेव्हा भेटूया पुढच्या शनिवारी...(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष असून माजी मंत्री आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 