Premium|Bacchu Kadu: समाजकार्याची नवी दिशा; बच्चू कडूंच्या मोतीबिंदू शिबिराची यशोगाथा

बच्चू कडूएक आजी नेहमी माझ्याकडे यायची. ती म्हणायची, ‘बच्चू, माझ्या डोळ्यांना दिसत नाही. मी भाकरी टाकू शकत नाही. त्यामुळे मला उपाशी राहण्याची वेळ येत आहे.’ तिच्या डोळ्यातला मोठ्ठा पिवळा डाग माझ्या मनात कायमचा कोरला गेला आणि त्यातूनच ठरलं, ‘आपण मोतीबिंदू शिबिर घ्यायचं... गावोगावच्या लोकांना दृष्टिदान द्यायचं.’ आम्हाला उमगलं - समाजकार्य ही फक्त सभा-प्रचारातली भाषा नसते; तर प्रत्येक गरिबाच्या आयुष्यात प्रकाश आणणं, हाच खरा राजकारणाचा मार्ग आहे.तो काळ खूप वेगळा होता. गरिबी, हालअपेष्टा, उपासमार हीच दैनंदिनी होती. शेतकरी, शेतमजूर, स्त्री-पुरुष यांच्या आयुष्यात कामाचा अंत नव्हता; पण सुखाचा तुकडाही नव्हता. अशा वेळी काही आजार लोकांना अक्षरशः अधमुठा करायचे. त्यात सर्वांत भयंकर आजार म्हणजे डोळ्याचा मोतीबिंदू.गावाकडे डोळ्यांची काळजी घेणं कुठल्या पुस्तकात लिहिलं आहे हे कुणाला माहीतच नव्हतं. फार तर डोळे दुखले, की किराणा दुकानात मिळणारा निंबोळीचा ट्यूब घेऊन डोळ्यात टाकायचा, एवढंच उपचाराचं ज्ञान होतं. गावोगावी मला कितीतरी वृद्ध दिसायचे, डोळ्यावर पिवळसर डाग, पडदा झाकलेला आणि संपूर्ण अंधार... घरकाम बंद, शेतीतलं काम बंद, जीवन म्हणजे ओझं... .एक वेळा मी पंचायत समितीच्या प्रचाराकरता परसोडा या गावी गेलो असता त्या वेळी एक आजी नेहमी माझ्याकडे यायची. ती म्हणायची, ‘बच्चू, माझ्या डोळ्यांना दिसत नाही. मी भाकरी टाकू शकत नाही. त्यामुळे मला उपाशी राहण्याची वेळ येत आहे. मी कुठलंही काम करू शकत नाही. जगणं फार अवघड झालंय.’ तिच्या डोळ्यातला मोठ्ठा पिवळा डाग माझ्या मनात कायमचा कोरला गेला.ते आमच्या भारतीय विद्यार्थी सेनेचे सुरुवातीचे दिवस होते. मी प्रमुख पदाधिकारी होतो. कॉलेजमध्ये मित्रांसोबत बसून चर्चा व्हायची. त्यातूनच ठरलं - ‘आपण मोतीबिंदू शिबिर घ्यायचं, गावोगावच्या लोकांना पुन्हा दृष्टिदान द्यायचं.’ सुरुवात झाली, नावं गोळा करण्यापासून. प्रत्येक गावातल्या कार्यकर्त्यांनी मोतीबिंदूग्रस्त लोकांची यादी तयार केली. ती पाहून आम्हाला जाणवलं, की हा प्रश्न फार मोठा आहे. शेकडो लोक अंधारात जगत होते. पुढचं आव्हान होतं, शस्त्रक्रियेसाठी डॉक्टर आणि सुविधा कुठून आणायच्या?मी आणि माझे काही मित्र अमरावतीला सामान्य रुग्णालयात गेलो. नेत्रतज्ज्ञ डॉक्टरांना भेटलो. त्यांनी आमचं म्हणणं ऐकलं; पण शंका व्यक्त केली - ‘ऑपरेशनसाठी जंतुविरहित थिएटर हवं, पेशंटसाठी राहण्याची सोय हवी, काळजी घ्यावी लागेल... ती सेवा फक्त अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयातच उपलब्ध आहे. तुम्ही विद्यार्थी हे सगळं कसं करणार?’ त्यांचा संशय स्वाभाविक होता. .आताच्या काळात एका दिवसात मोतीबिंदूचे ऑपरेशन केलेल्या रुग्णाची सुट्टी होऊ शकते; परंतु त्या काळात मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया केलेल्या रुग्णाला किमान आठ दिवस देखरेखीखाली ठेवण्यात येत होते. म्हणजे त्या रुग्णासोबत आणखी दोन जण आठ दिवस आपली मोलमजुरी पाडून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जाणे आवश्यक होते. ते ग्रामीण भागातील लोकांना शक्य नसल्यामुळे अशा प्रकारचे शिबिर आम्हाला चांदूरबाजार तालुक्यातील सामान्य रुग्णालयात घ्यायचे होते. त्या वेळी मला मोठा आधार मिळाला माझी मोठी बहीण सरोजिनीताईंकडून. त्या चांदूरबाजार दवाखान्यात डॉक्टर होत्या. त्यांच्या मदतीमुळे आणि रुग्णालयाच्या सहकार्याने आम्हाला शिबिर घेण्याची परवानगी मिळाली.आता आव्हान होतं लोकांना तयार करण्याचं. त्या काळात मोतीबिंदू ऑपरेशन म्हणजे लोकांच्या मनात प्रचंड भीती. कुणी म्हणायचं - ‘ऑपरेशन फेल झालं तर डोळे जातील.’ काही जण आमची खिल्ली उडवायचे, ‘ही पोरं लोकांचे डोळे घालवतील.’ पण आम्ही कार्यकर्ते थांबलो नाही. एकेका घरी जाऊन समजावलं. त्याकरिता लागणाऱ्या पैशांसाठी आम्ही चांदूरबाजार येथील बाजारपेठेत स्वतः फिरून लोकांकडून वर्गणी जमा करायचो. दानशूर लोकांकडून नेहमीच मोठी मदत मिळाली. कुणी गहू दिला, कुणी तांदूळ, कुणी पैसे, कुणी कपडे... काहींनी रुग्णांसाठी बिस्किटं, चहा-साखर आणून दिली. या छोट्या-छोट्या मदतीतून मोठं काम उभं राहिलं. आमच्यासारखी विद्यार्थी पोरं आठ-आठ दिवस दवाखान्यात मुक्कामी राहायची. दुपारी डब्यात पोळी, भाकर, भाजी जे कोणी आणेल तेवढ्यावर भागायचं. रात्री कधी खिचडी, कधी तिखट भात करून मोठ्या आनंदात दिवस काढत होतो. पुढे पुढे तर आमच्या संघटनेचं खाद्य हे खिचडीत झालं होतं. .शिबिराच्या दिवशी डॉक्टरांची टीम आली. पहिलं ऑपरेशन सुरू झालं. आमची धडधड वाढली होती. मनात विचार - ‘जर काही बिघडलं तर लोक आमच्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत.’ पण आम्ही जिद्दीने उभे राहिलो.ऑपरेशननंतर रुग्णांना किमान आठ दिवस देखरेखीसाठी ठेवावं लागत होतं. सूर्यप्रकाश डोळ्याला लागू नये, डोळ्याला संसर्ग होऊ नये, याची जबाबदारी आम्हीच घेतली. रात्रभर जागून रुग्णाच्या वॉर्डात फिरत होतो. शस्त्रक्रियेनंतर पहिली तपासणी तीन दिवसांनी कुठला संसर्ग झाला काय, हे बघण्यासाठी पट्ट्या काढण्याची वेळ आली. सुदैवाने कुठल्याही रुग्णाला कोणत्याही प्रकारचा संसर्ग झाला नसल्याचे आढळून आले. त्या वेळेस आम्हाला थोडा धीर आला. त्यानंतर डॉक्टरांनी आठव्या दिवशी पहिल्या आजोबांचा डोळा तपासला आणि विचारलं - ‘कसं दिसतंय?’ आजोबा मोठ्याने म्हणाले - ‘स्पष्ट दिसतंय!’ तो क्षण आयुष्यभर विसरता येणार नाही. आमच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले. लोकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आम्हाला नवी उभारी देऊन गेला. .Premium| Bachhu Kadu: माझं आयुष्य आई-बापूंच्या संस्कारांनी रुजलं, पण भावंडांच्या साथीनं ते खऱ्याआर्थाने फुललं.शिबिरानंतर एक वेगळा प्रघात आम्ही सुरू केला. ऑपरेशन झाल्यावर सर्व रुग्णांचं आम्ही आनंदाने नानोरा करून द्यायचो. (आंघोळ घालून द्यायचो). आजोबांना सदरा, धोतर-टोपी आणि दुपट्टा. आजींना नवीन लुगडं घालून घरी सोडायचो. काहींना दाढी करून दिली, केस कापून दिले. ते म्हणायचे, ‘मेल्यानंतर अशी आंघोळ व कपडे मिळाले असते; पण बच्चूने आम्हाला जिवंतपणी दिले.’ हे ऐकताना अंगभर शहारे यायचे. जाताना आम्ही त्यांना पुरणपोळीचं जेवण देऊन पाठवायचो... पुढे पुढे तर ज्या लोकांच्या शस्त्रक्रिया आम्ही करून दिल्या तेच आमचे रुग्णसेवेच्या प्रचाराचे दूत झाले होते. त्यांनीच आमची आरोग्यसेवा गावागावात, घराघरात पोहोचवली होती. या कामात कार्यकर्ते, त्यांच्या कुटुंबातील महिला मोठ्या उत्साहाने सहभागी व्हायच्या. कोणी स्वयंपाक करायचा, कोणी रुग्णांची सेवा करायची. गावागावांतून वर्गणी जमवली जायची. त्यातून पुढे आम्ही रक्तदान शिबिरही केलं. तेव्हा तर चहा-बिस्किटं देणंही कठीण व्हायचं; पण लोकांनी उभारी दिली आणि आम्ही रुग्णसेवेचे पाय रोवले. .Premium|Blood Donation: बच्चू कडूंची रक्तदान व रुग्णसेवेची जीवनयात्रा.थोड्याच काळात चांदूरबाजार तालुका संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिल्या क्रमांकावर आला... एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रक्रिया झाल्या, की सात-आठ हजार रुग्णांना पुन्हा उजेड मिळाला. ही फक्त सरकारी योजना नव्हती; तर गावोगावी उभी राहिलेली एक लोकचळवळ होती.या सगळ्या अनुभवातून आम्हाला आत्मविश्वास मिळाला. आम्हाला उमगलं - समाजकार्य ही फक्त सभा-प्रचारातली भाषा नसते; तर प्रत्येक गरिबाच्या आयुष्यात प्रकाश आणणं, हाच खरा राजकारणाचा मार्ग आहे.मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर हे माझ्यासाठी फक्त एक आरोग्य शिबिर नव्हतं. ते होतं दृष्टिदानाचं पहिलं पाऊल, सेवाभावाचं पहिले व्रत आणि आयुष्यभरासाठी समाजाशी केलेली एक जिवाभावाची प्रतिज्ञा...आपल्यासोबत खूप चर्चा करायची आहे... तेव्हा पुन्हा भेटूया पुढच्या शनिवारी याच सदरामध्ये.(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष असून माजी मंत्री आहेत.)----------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.