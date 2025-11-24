Premium|Prahar Sanghatana Bachchu Kadu : प्रहार: आमच्या लढ्याचा जन्म

बच्चू कडू - Bacchuprahar41@gmail.com‘प्रहार’ म्हणजे साधं नाव नाही. ते आमच्या सहकारी, कार्यकर्त्यांच्या जिद्दीचं प्रतीक आहे. अन्यायाविरुद्ध उभं राहण्याची जिद्द आहे. दुर्बलाच्या बाजूने उभं राहण्याचं बळ आहे. प्रहार म्हणजे ‘ज्याला आधार नाही, त्याचा आधार आम्ही.’ आम्ही त्या रात्री ठरवलं, हा लढा सत्ता मिळवण्यासाठीही नाही. तो आहे जनतेसाठी, न्यायासाठी, सन्मानासाठी... ९९ चं वर्ष... आमच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा. विधानसभेची ती निवडणूक आम्ही पूर्ण ताकदीने लढलो होतो. गावोगावी फिरलो, लोकांना भेटलो, त्यांच्या सुख-दुःखात उभं राहिलो; पण निकाल लागला तेव्हा समजलं, की आम्ही फक्त १,१०० मतांनी हरलो आहोत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र आल्या होत्या. साधारण माणूस गोंधळतोच. चिन्हं सारखीच, उमेदवारांचे फोटो नसलेलं मतदानपत्र, नावांची गर्दी आणि त्या गोंधळाचा मोठा फटका आम्हाला बसला; पण त्या पराभवाचा काटा मनात घर करून बसला असला तरी एक वेगळीच शक्ती आम्हाला मिळाली... लोकांनी एका सामान्य अपक्ष उमेदवाराला जवळजवळ विजयाच्या दारात नेऊन ठेवलं होतं. तो आमच्यासाठी पराभव नव्हता, तो आशीर्वादाचा पर्व होता..Premium| Bonded labor in Maharashtra: अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी दिलेला न्यायालयीन लढा यशस्वी झाला!\n.गावोगावी ‘आशीर्वाद बैठक’निवडणुकीनंतर आम्ही निर्णय घेतला, ‘पराभवाने आमच्या रक्तदान, आरोग्यसेवा, वृक्षारोपण, शेतकरी-शेतमजुरांचे प्रश्न, विधवा, दिव्यांग, एकल महिला, निराधार यांच्या सेवेत खंड पडू देता कामा नये.’ गावोगावी आशीर्वाद बैठका घेऊ लागलो.लोक येत होते... कधी पायओंजळी घालून, कधी मिठी मारत, कधी डोळ्यातून पाणी आणत. एक एक जण सांगत होता, ‘बच्चू, तू हरला नाहीस, आम्ही हरलो.’ त्या शब्दांनी आमचे डोळेही भरून येत. अनेक महिलांनी सांगितलं, ‘माझ्या नवऱ्याने घरदार सोडून तुमच्यासाठी काम केलं. आम्ही पहिल्यांदा आयुष्यात मतदान मागितलं ते तुमच्यासाठी.’ ...तर काही ज्येष्ठ गावकऱ्यांनी हातात हात देत सांगितलं, ‘बच्चू, तू जनतेमध्ये जगतोय, जनता तुला पुन्हा उभी करणार.’ त्या बैठकींनी आम्हाला नव्या जोमाने जिण्याचं बळ दिलं..सेवेचा लढा अजून बळकट झाला!पराभवानंतर अनेक राजकारणी काही दिवस घरात बसतात, सहयोगी हात काढून घेतात आणि कार्यकर्तेही थकून जातात; पण आमच्याबाबतीत उलट झालं. आम्ही ठरविलं, ‘काम थांबवायचं नाही. सेवा अधिक जोमाने सुरू ठेवायची.’ त्यामुळे रक्तदान- आरोग्य शिबिरं, शेतकरी- शेतमजुरांचे प्रश्न, अपघातग्रस्तांची मदत, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त्या, निराधारांची सेवा, गरीब मुलांचे शिक्षण ही सगळी कामं आम्ही अधिक जोमाने सुरू केली. आमच्या कामाचा सपाटा पाहून विरोधी लोकही म्हणायचे, ‘निवडणुकीवरून रुसून बसणारा नेता पाहिला; पण पराभवातून कणखर होणारा नेता पहिल्यांदा पाहतोय.’ हेच शब्द आमच्यासाठी ऊर्जा बनले.अचलपूर हा साधा-सरळ तालुका नाही. एकेकाळी ही मोगलकालीन राजधानी होती. बेरार-विदर्भाचा क्रॉसिंग पॉइंट. इतिहास, संस्कृती, भूगोल - तीनही दृष्टीने अचलपूरला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा हवा होता. लोक वर्षानुवर्षं म्हणत होते, ‘आमचा अचलपूर जिल्हा झाला पाहिजे.’ मागणी होत होती... काम काही पुढे सरकत नव्हतं. निवडणूक हरल्यानंतर आम्ही हा संपूर्ण संघर्ष नव्या जोमाने हाती घेतला. त्यासाठी जुन्या जाणकारांची भेट, अभ्यास, कागदपत्रं, शासकीय अटी सगळ्यावर काम सुरू केलं..अचलपूर आणि चांदूरबाजार तालुक्यातील सर्व कार्यकर्त्यांना आम्ही अष्टमासिद्धी मंदिरावर बोलावलं. पवित्र वातावरण, गावकऱ्यांची गर्दी, कार्यकर्त्यांची जिद्द... बैठकीचं रूपच भारी झालं. सगळ्यांनी १९९९च्या पराभवाची कारणं मनमोकळेपणाने सांगितली. कुणी म्हणालं, ‘चिन्ह बदललं म्हणून गोंधळ झाला.’ कुणी म्हणालं, ‘अजून संघटन वाढवायला पाहिजे.’ यातून एकच निष्कर्ष पुढे आला, ‘या मतदारसंघाचं नेतृत्व भविष्यात आमच्याच हातात घेण्यासाठी संघटन मजबूत करायला हवं.’चर्चा झाली. मतं मांडली गेली. शेवटी निर्णय झाला, ‘आपल्या कामासाठी आता स्वतंत्र संघटना हवी.’ रक्तदान, आरोग्यसेवा, शेतकरी- शेतमजुरांचे प्रश्न, आंदोलनं, सगळं एका बॅनरखाली करायचं; पण नाव काय ठेवायचं, हा प्रश्न पुढे आला. काही जणांनी ‘युवाशक्ती’ सुचवलं; पण अमरावतीतील विलासभाऊ इंगोले यांची संघटना आधीच त्या नावाने होती. मग दुसरं नाव शोधायचं ठरलं..Premium|Bonded Labour System Maharashtra : जेव्हा कर्तव्यभावना जागृत होते .चांदूरबाजारमध्ये ‘प्रहार’ची पहिली ठिणगीएके दिवशी आम्ही डॉ. अविनाश सावजी यांच्या घरी भेटीकरिता गेलो होतो. ते मार्गदर्शन करतात. त्यांना समाजकार्याची उत्तम समज होती. तेव्हाच त्यांच्या टीव्हीवर नाना पाटेकर यांचा ‘प्रहार’ पिक्चर सुरू होता. आम्ही बसलो आणि पूर्ण पिक्चर पाहिला.पाहता पाहता अंगावर शहारे आले. प्रत्येक संवाद आमच्या मनाला भिडत होता. अन्याय, असमानता, दुर्बलांवर होणारे अत्याचार... आणि त्यावर ‘प्रहार’. ही भावना जणू आमच्या रगांत शिरली. आम्ही मनात म्हटलं, ‘हेच तर आमचं काम! हेच तर आमचं ध्येय!' त्या चित्रपटाने आमच्या संघटनात्मक विचारांना दिशा दिली.टॉकीजमध्ये कार्यकर्त्यांसह 'प्रहार' पिक्चरथोड्याच दिवसांत अचलपूरला गेलो असता बैतूल रोडवरील लक्ष्मी टुरिंग टॉकीजमध्ये 'प्रहार' सुरू होता. आम्ही ठरवलं, 'प्रहार पिक्चर आपल्या सहकाऱ्यांसह बघितला पाहिजे'... आणि रात्री नऊ ते १२चा शो आपल्या जिवाभावाच्या सहकाऱ्यांसह बघण्याचं ठरवलं. त्या काळात आमच्याकडे फार गाड्या नव्हत्या. काहींच्याकडे होत्या, ते त्यात आले. बाकी आम्ही पायदळच. पिक्चर सुरू झाला... नाना पाटेकरच्या डोळ्यातली आग, त्याचे संवाद, 'अन्यायावर प्रहार केलाच पाहिजे!' हा डायलॉग जणू आमच्या अंतर्मनात कोरला जात होता. त्या दिवशी उपस्थित असलेले कार्यकर्ते संजय तट्टे, गजानन बंड, सुनील राऊत, बंडू मामा बोबडे, राजाभाऊ भिंगारे, शरद विधाते, प्रमोद धर्माळे, स्व. बंडू लहाने, धनंजय हेडऊ, विजय काकडे, नंदू भुस्कटे, नितीन आखूड, नंदू नाडे, सुधीर डकरे, प्रशांत चरोडे, नंदू अवघड, मोहन चौखंडे, दिलीप जवंजाळ, नंदू ठाकरे, सतीश काळबांडे, पुरुषोत्तम तुरखेडे, संजय बुरंगे, अरुण पवार, योगेश चिमोटे, रवी पाटील... आणि अजूनही काहींची नावं आज स्मरणात नाहीत... पिक्चर संपला. थिएटरमधून बाहेर आलो; पण मनात एक वादळ उसळत होतं, 'अन्यायावर प्रहार केला पाहिजे 