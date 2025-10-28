Premium|Sholay 50 years: ५० वर्षांनंतरही 'शोले'ची जादू कायम, दिग्दर्शक रमेश सिप्पींनी दिला आठवणींना उजाळा

५० वर्षांनंतरही प्रेक्षक ‘शोले’ची चर्चा करतील असं तुम्हाला कधी वाटलं होतं?मला सांगावंसं वाटतं, की खरं तर मला त्याबाबत कल्पना होती. मात्र, असं थेट म्हणणं चुकीचं ठरेल. ‘शोले’ बनवताना असा काही विचार डोक्यात आला नाही. मात्र, मी चांगला सिनेमा तयार करेन एवढंच डोक्यात फिट्ट होतं. मात्र, ‘शोले’ एवढा लोकप्रिय होईल, एवढा चालेल की प्रेक्षक ५० वर्षांनंतरही त्याबद्दल चर्चा करत राहतील आणि रसिक तो अजूनही पाहतील, असा विचार कधीच केला नव्हता.माझं आणि ‘शोले’चं नातं अगदी हृदयाजवळचं आहे. मी त्याच्यापासून स्वतःला वेगळं करू शकत नाही. हा सिनेमा मी खूप प्रेमाने, जीव ओतून बनवला. ज्या पद्धतीने प्रेक्षकांनी ‘शोले’ला प्रेम दिलं त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. आज ५० वर्षांनंतर आपण या चित्रपटाबद्दल बोलतोय, हे खूप छान वाटतं. मात्र, त्यावेळी याची पुसटशीही कल्पना नव्हती.मेगास्टारच्या गर्दीत त्या वेळी नाटकात काम करणाऱ्या नवख्या अमजद खान यांना घेण्याचा विचार मनात कसा आला?आम्ही गब्बरच्या भूमिकेसाठी डॅनी डेंजोप्पा यांना साईन केलं होतं; पण ते फिरोज खान यांच्या ‘धर्मात्मा’साठी अफगाणिस्तानमध्ये चित्रीकरण करत होते. त्यामुळे तारखा जुळत नव्हत्या. मग दोन पर्याय होते, त्यांची वाट पाहणं किंवा नवीन चेहरा घेणं... बाकी सर्व कलाकारांच्या तारखा आम्ही घेतल्या होत्या, त्यामुळे थांबणं शक्य नव्हतं..भारतीय सिनेमासृष्टीच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड ठरलेल्या ‘शोले’ला नुकतीच ५० वर्षं पूर्ण झाली. अर्धशतक उलटलं तरी त्याची जादू तितकीच जिवंत आहे. चित्रपटातील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या मनात ताजं आहे. ‘शोले’बद्दल प्रेक्षक आजही उत्साहाने आणि प्रेमाने बोलतात. त्याचे दिग्दर्शक रमेश सिप्पी त्या वेळी फक्त २८ वर्षांचे होते. आज ते ७८ वर्षांचे आहेत. ‘शोले’सारख्या आयकॉनिक सिनेमाबद्दल त्यांनी जागवलेल्या आठवणी....सलीम जावेद यांनी अमजद खान यांचं नाव सुचवलं. तेव्हा मला आठवलं, की अमजद यांनी माझ्या बहिणीसोबत एका नाटकात काम केलं होतं. दक्षिण आफ्रिकेवर आधारित नाटक. तिथे मी त्यांना पाहिलं होतं. व्यक्तिमत्त्व छान वाटलं होतं. तो विचार तेव्हा मनात राहिला. ‘अमजद एक चांगला अभिनेता आहे. नाटकात काम करतो आणि जयंत यांचा मुलगा आहे. त्यामुळे तो ‘गब्बर’ साकारू शकेल,’ असं मला वाटलं. मग आम्ही त्यांना बंगळुरूला नेलं. तिथे ते सर्व युनिटसोबत रुळले. थोडा वेळ लागला; पण एकदा ‘गब्बर’च्या व्यक्तिरेखेत ते शिरल्यानंतर सर्व काही अफलातून झालं..अमजद खान यांच्या व्यक्तिरेखेबाबत काही जण अजूनही वेगवेगळ्या अफवा पसरवतात?हो, अजूनही ‘गब्बर’बद्दल अफवा ऐकायला मिळतात. पण मला वाटतं, त्या प्रेमापोटीच असतात. अमजद यांचा आवाज मला फार आवडायचा. तो वेगळाच होता. सगळ्यांचा आवाज जर सारखा भारी असेल, तर वेगळेपण कसं दिसणार? अमजद यांची शरीरयष्टी, देहबोली, दाढी-मिशा अन् त्यांची संवादफेक सगळं मिळून ‘गब्बर’चं पात्र चित्रपट रसिकांच्या मनात कोरलं गेलं..‘सीता और गीता’सारख्या यशस्वी सिनेमानंतर तुम्ही ‘शोले’मध्ये हेमा मालिनी यांना तशी छोटीशी भूमिका दिली?हेमा मालिनी ‘शोले’तील भूमिका स्वीकारणार नाही, असा विचार माझ्या मनात आला होता. ‘सीता और गीता’नंतर ही भूमिका मी तुम्हाला देतो, असं मी त्यांना सांगितलं. त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘सीता और गीता’ तुम्हीच मला दिला. माझा तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. तुम्ही जी कोणती भूमिका देणार ती करायला मी तयार आहे... अशा शब्दांत हेमा मालिनी यांनी मला आश्वस्त केलं..‘शोले’ हॉलीवूडपासून प्रेरित असूनही त्याला अस्सल भारतीयत्व आहे. हे कसं जुळून आलं?आम्ही सगळ्यांनी मिळून ते केलं. सलीम-जावेद यांच्यासोबत बसून प्रत्येक पात्र काळजीपूर्वक तयार केलं. एक चांगली फिल्म तयार करायची असेल, तर योग्य मंडळींची टीम असणं गरजेचं असतं. आम्ही सर्वांनी एकत्र विचार केला, प्रयोग केले. जे योग्य वाटलं ते ठेवलं आणि तिथून ‘शोले’ आकाराला आला. पण, तरीही असं कधीच वाटलं नाही, की हा चित्रपट ५० वर्षांनीही इतका जिवंत राहील..‘शोले’मध्ये कुणीही अंडरॲक्ट किंवा ओव्हरॲक्ट केलेलं नाही. त्यामुळेच पात्रं अजरामर झाली, असं वाटतं का?अगदी बरोबर... तुम्ही जया भादुरी यांच्या भूमिकेकडे बघा. ती काही बोलत नाही. रात्र होते तेव्हा ती दिवाबत्ती करते. मात्र, त्याचा अर्थ हा नव्हे, की ती अभिनय करत नाही. ती आपल्या डोळ्यांतून सगळं सांगून जाते. एक विधवा म्हणून काही सामाजिक मर्यादा तिला येतात. मात्र, त्या बंधनात राहून न बोलताच ती सर्व काही बोलते. तिची मागची काही तरी कहाणी बोलकी होती. आता तिच्या काही भावना आहेत. अशा भूमिकेमध्ये जीव ओतण्याची ताकद कसलेल्या अभिनेत्यातच असते.जेव्हा अमिताभ बच्चन बाजा वाजवतात तो सीन अप्रतिम वाटतो. त्यासाठी स्वतः आर. डी. बर्मन यांनी बाजा वाजवला होता. त्या सुरामधूनही काही भावना व्यक्त झाल्या होत्या. अशा एक-एक गोष्टी जुळून आल्या आणि एक मोठा सिनेमा आकाराला आला. मात्र, आम्ही केलेल्या मेहनतीचं फळ एवढं मोठं मिळेल, याचा विचार आम्ही कधीच केला नव्हता, हे प्रामाणिकपणे नमूद करायलाच हवं..क्रूर ‘गब्बर’ एवढा लोकप्रिय होईल, असं वाटलं होतं का?अमजद खान यांच्या ‘गब्बर’चं कौतुक होईल, याची कल्पना मला त्या वेळी आली होती. पण, त्या जमान्यात ‘गब्बर’ ग्लुकोज बिस्कीट विकलं जाईल, असं कधी स्वप्नातही वाटलं नव्हत! ‘गब्बर की असली पसंद’ ही ग्लुकोज बिस्किटाची जाहिरात होती. ‘गब्बर’ला मुलं घाबरत असली तरी त्यांना तो तेवढाच आवडायचा. ‘जो डर गया, समझो मर गया’ हा सर्वात प्रभावी संवाद ठरला. अमजद यांच्यापेक्षाही अनेक मोठे खलनायक त्या वेळी होते. प्राण होते... पण, ज्याच्या प्रेमात रसिकांनी पडावं, असा ‘गब्बर’पेक्षा दुसरा एकही मोठा खलनायक झाला नाही..Premium| Generative AI: कला क्षेत्रात जनरेटिव्ह एआयमुळे नवा गोंधळ निर्माण झाला आहे. माणूस आणि यंत्रातील सीमारेषा धूसर होत चालल्या आहेत.‘शोले’चं बजेट किती होतं? पुढे ते वाढत गेलं का? सेन्सॉर बोर्डाचे काय आक्षेप होते?'शोले' एक ॲक्शन सिनेमा होता, त्यामुळे त्याला मोठ्या बजेटची आवश्यकता होती. सुरुवातीला एक कोटीचं बजेट आम्ही निश्चित केलं होतं. मात्र, हळूहळू वाढून ते तीन कोटींपर्यंत गेलं. त्यातील काही दृष्यं चित्रित करण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी लागला. चित्रीकरणासाठी तब्बल २३ दिवस लागले. 'गब्बर' संपूर्ण ठाकूर परिवाराची हत्या करतो, त्याच्या चित्रीकरणासाठी २२ दिवस लागले. 'शोले' जेव्हा सेन्सॉर बोर्डाकडे परवानगीसाठी गेला त्यावेळी देशात आणीबाणी लागली होती. तत्कालीन सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमुखाने तो हिंसाचाराने भरला असल्याचं मत व्यक्त केलं. मात्र मी त्यांना म्हटलं, की सिनेमात कुठेही रक्त सांडताना दाखवलेलं नाही. हिंसाचाराचा इम्पॅक्ट आम्ही दाखवला आहे... मात्र काही आक्षेप घेतलेल्या दृष्यांना कात्री लावावीच लागली. ठाकूर पोलिस अधिकारी असल्यामुळे कायदा हातात घेऊन 'गब्बर'चा खून करतात या दृष्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. ठाकूर यांच्या बुटाला लागलेल्या खिळ्यांवरही त्यांचा आक्षेप होता. मात्र, कालांतराने हे दृष्य सिनेमात परत आलं. .संगीत आणि पार्श्वसंगीताचा 'शोले'च्या यशात किती महत्त्वाचा वाटा होता? 'शोले'च्या यशामध्ये आर. डी. बर्मन यांच्या संगीताचा सिंहाचा वाटा आहे. पंचमदा यांनी पार्श्वसंगीत एवढं सुंदर बनवलं, की त्याबद्दल काय बोलू? चार तासांचा सिनेमा बनला होता. मात्र, शेवटच्या संकलनानंतर ते दु:खी झाले. पंचमदा म्हणाले, 'तुम्ही काय केलं? सर्व कापून टाकलं.' मी म्हणालो, 'पंचमदा चार तासांचा चित्रपट प्रदर्शित करायला चांगलं वाटत नाही. त्यामुळे तीन तास २० मिनिटं ठेवली... चाळीस मिनिटं कापली.' सुरुवातीपासून पंचमदा यांना जाणीव होती, की 'शोले' एक हटके सिनेमा. त्यांचा जोश एवढा होता, की त्यांनी सर्वोत्कृष्ट पार्श्वसंगीत दिलं आणि ते पुढे अजरामर झालं. .दुसरं म्हणजे माझी आणि आर. डी. बर्मन यांची ट्युनिंग एवढी जुळली होती, की संगीताबद्दल दोघंही एकत्र बसून विचार करायचो. पंचमदा सांगायचे, हे करूयात... मला चांगले वाटले, तर 'हो' म्हणायचो. ते सांगायचे, हे करूयात... मला ते योग्य वाटलं तर चांगले म्हणायचो. नाही आवडल्यास मी म्हणायचो, 'पंचमदा, असं केलं तर...' असा आमचा क्रिएटिव्ह संवाद होता. जो दिग्दर्शक आणि संगीतकारामध्ये असतो. मात्र, त्यांच्यासोबत ताळमेळ एवढा चांगला होता, की मला काय पाहिजे आणि त्यांना काय द्यायचंय ते त्यांना कळायचं एवढा चांगला रॅपो आमच्या दोघात होता. आज पंचमदा हयात नाहीत; परंतु त्यांच्या कामाची आठवण आजही क्षणोक्षणी होते... सर्वजण करतात. 'शोले'च्या यशामुळे तुमचा पुढचा सिनेमा 'शान'वर काही परिणाम झाला का? 'शान' शहरीप्रधान सिनेमा होता. त्याचं बजेट 'शोले'पेक्षा दुप्पट म्हणजे सहा कोटी रुपये होते. त्यामधील खलनायक असलेल्या शाकालच्या भूमिकेचं कौतुक झालं. मात्र, 'गब्बर' एवढी लोकप्रियता त्याला मिळाली नाही. मात्र, 'शोले' आणि 'शान' वेगवेगळ्या शैलीचे आणि श्रेणीचे सिनेमा होते. 'शोले' परत होईल का? मला वाटत नाही... कारण कुणीही माझ्या जागेवर असेल तर तो असा विचार करू शकणार नाही. मी तेव्हा 'शोले'चा विचार केला, तो योग्य होता. आता मला विचारच करायचा नाही. ...आणि मलाही वाटतं, की 'शोले' परत बनूच शकणार नाही.. 