Premium|Bahirm Yatra: बहिरम यात्रा: श्रद्धा, संघर्ष आणि परिवर्तनाचा इतिहास

बहिरम म्हणजे अमरावती जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक इतिहासात भर घालणारं एक सिद्धक्षेत्र. पौराणिक महात्म्य लाभलेलं, जुन्या वऱ्हाडातील लोकदैवत, जागृत शक्तिस्थान, सर्वांचं श्रद्धास्थान...बहिरम म्हणजे फक्त यात्रा नाही. बहिरम म्हणजे देव, लोकसंस्कृती, शेतकरी, आदिवासी, अंधश्रद्धा, रक्त, स्वच्छता, स्त्रीचा सन्मान आणि परिवर्तन या सगळ्यांचा एकत्र आलेला इतिहास आहे. बहिरम वऱ्हाडाच्या मातीतील लोकदैवत आहे..बहिरम हे अमरावती जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक इतिहासात भर घालणारं एक सिद्धक्षेत्र आहे. पौराणिक महात्म्य लाभलेलं, जुन्या वऱ्हाडातील लोकदैवत, जागृत शक्तिस्थान, सर्वांचं श्रद्धास्थान आणि अनेकांचं कुलदैवत. हे ठिकाण फक्त महाराष्ट्राचं नाही. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्या एकोप्याचं ते प्रतीक आहे.महाराष्ट्र-मध्य प्रदेशच्या सीमेवर, चांदूरबाजार तालुक्यात वसलेलं श्री क्षेत्र बहिरम ही महाराष्ट्रातील सर्वाधिक काळ चालणारी यात्रा म्हणून ओळखली जाते. इथे मराठी आणि हिंदी भाषांचा, वऱ्हाडी आणि निमाडी संस्कृतींचा संगम दिसतो.हजारो वर्षांचा इतिहास : ऋषी, राजे आणि शिवोपासनाश्री क्षेत्र बहिरमला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. हा इतिहास पौराणिक, प्राचीन आणि ऐतिहासिक आहे. तपस्वी ऋषीमुनींच्या वास्तवाने पावन झालेलं हे ठिकाण आहे. बहिरमची प्राचीनता अचलपूरशी निगडित असून वाकाटक, राष्ट्रकुट आणि यादव राजवंशांनी वऱ्हाडासह अचलपूरवर राज्य केल्याचा इतिहास आहे. हे राजे शिवोपासक होते. सातपुड्याच्या शिखरावर आणि पायथ्याशी असलेला काशी तलाव, त्यात आजही अस्तित्वात असलेलं शिवलिंग आणि पिंड - हे त्या शिवोपासनेची साक्ष देतात..Premium| Maratha Reservation: कुणबी नोंदींमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोपा होणार की नवीन कायदेशीर लढाई सुरू होईल?.भैरव, बहिरम आणि लोकदैवताची निर्मितीबहिरम म्हणजे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्या सीमेवरचं लोकदैवत. गवळी समाज आणि आदिवासी समाजाचं हे जागृत शक्तिस्थान आहे. बहिरम येथे उंच टेकडीवर भैरवनाथाचं मंदिर आहे. घोड्यावर स्वार असलेली भैरवनाथाची मूर्ती आजही श्रद्धेचा केंद्रबिंदू आहे. भैरवाचा अपभ्रंश होत होत कालांतराने बहिरम हे नाव रूढ झालं. पूर्वी नागदिवाळीपासून यात्रा सुरू होत असे, नंतर काळानुसार तिचं स्वरूप बदलत गेलं.लोणी-शेंदूराची परंपराबहिरमबुवा म्हणजेच भैरवनाथ. घोड्यावर स्वार असलेल्या धातूच्या मूर्तीसमोर पूर्वी सुपारी ठेवली जात असे. त्या सुपारीला शेंदूर आणि लोणी लावलं जात असे. लोणी आणि शेंदूर साचत गेलं आणि बहिरम बाबाचं विशाल रूप तयार झालं. तेव्हापासून आजपर्यंत बहिरमबुवाला लोणी आणि शेंदूर चढवण्याची परंपरा सुरू आहे.भांडे तलाव : सामूहिकतेची संस्कृतीमंदिर परिसरात गणेशाची प्राचीन मूर्ती आहे. त्या गणेश मंदिराच्या मागे भांडे तलाव आहे. जुने जाणकार सांगतात - यात्रेकरू भांडे तलावातून भांडं काढायचं, स्वयंपाक करायचे आणि काम झाल्यावर तेच भांडं पुन्हा तलावात सोडून द्यायचे. पुढचा यात्रेकरू त्याच भांड्यात स्वयंपाक करायचा. ही होती बहिरमची सामूहिक, माणुसकीची संस्कृती..भावसिंग राजा आणि सातपुड्याचा इतिहाससातपुड्याच्या पर्वतावरून पाहिलं, की भावसिंग राजाच्या राजवाड्याचे अवशेष आजही दिसतात. काळ्या दगडातील जाता, पायवा, ओटा - हे त्या इतिहासाची साक्ष आहेत. काशी तळ्याच्या चारही बाजूंनी उंबर, पळस, तुळस, सीताफळांची बनं आहेत.तळ्याच्या काठावर भावसिंग राजाच्या काळातील शिवलिंग आजही उभं आहे.बहिरम यात्रा : शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्थाबहिरम यात्रा म्हणजे शेतकऱ्यांची अस्सल ग्रामीण संस्कृती. पूर्वी सरदार मंडळी घोडे-सैनिकांसह राहुट्या टाकत. नंतर गावोगावचे श्रीमंत, प्रतिष्ठित नागरिक तंबू टाकून मुक्काम करत. हा काळ म्हणजे शेतीच्या उत्पन्नाचा हंगाम. यात्रेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असे. बैलगाड्या, बैलजोड्या, दमनी, छकडे, शेतीची अवजारे, घोडे बाजार, गौराळूचा प्रसिद्ध बैल बाजार, शेतकऱ्यांचा उत्पादित शेतीमाल खरेदी-विक्री केंद्र, पुढच्या वर्षी लागणारे नवनवीन जातीचे-वाणाचे बी-बियाणे, शेती आणि संसारासाठी लागणारं सर्व काही बहिरम यात्रेत मिळत असे.बहिरमबुवाचा प्रसाद म्हणजे गूळ-रेवडी, लाह्या, फुटाणे, नारळ, शेंदूर, लोणी, रोडगे, आलू-वांग्याची भाजी; पण पूर्वी नवस फेडण्यासाठी बकरे आणि कोंबड्यांचा बळी दिला जात असे. मंदिरात रक्त साचत असे, पायऱ्यांवरून रक्त वाहत असे; तरीही त्या ठिकाणी एकही माशी येत नसे... याची नोंद इंग्रजांनी आपल्या गॅझेटमध्ये केली आहे. या अमानवी बळीप्रथेविरोधात संत गाडगेबाबा ठामपणे उभे राहिले... ‘देव नवसाला पावत नाही.’ जीव हत्या ही आपले दानशूरत्व दाखवण्यासाठी आणि जिभेचे लाड पुरवण्यासाठीच होत असते. ‘देवाच्या नावाने मुक्या प्राण्यांचा बळी देऊ नका.’ बळीच्या वेदीवर त्यांनी स्वतःची मान ठेवली. त्या क्षणापासून मंदिरातील बळी प्रथा कायमची बंद झाली..Premium|Somnath Swabhiman Parv : हजार वर्षांच्या संघर्षानंतरही अढळ सोमनाथ; स्वाभिमान पर्वातून इतिहासाचे स्मरण.संतांचा सत्संग आणि समाजजागृतीबहिरम तीर्थस्थळी संत गाडगे महाराज आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचा सत्संग झाला. खराटा आणि खंजिरी या दोन साधनांनी समाज जागा झाला. बहिरम मंदिरातील सहा मण बंगाली वजनाचा नांद सुमारे २४० किलो वजनाचा आहे. ३० नोव्हेंबर १९५७ रोजी डॉ. भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांच्या हस्ते या नांदाचं लोकार्पण झालं.आंदोलनांची भूमी : बहिरम१९७१चा संत मेळावा. १९७५चं कापूस आंदोलन. २४ जानेवारी १९७५ रोजी कापसाला भाव मिळावा म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरले. गोळीबार झाला. रामापूर, पथ्रोट येथील विठ्ठलराव किसनराव दोतोंडे शहीद झाले. बहिरम म्हणजे फक्त देव नाही... ती शेतकऱ्यांच्या रक्ताने भिजलेली भूमी आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळावा, याकरिता झालेला संघर्षाचा इतिहासही बहिरमला आहे. बहिरम शेतकऱ्यांसाठी आजही ऊर्जा केंद्र आहे.ब्रिटिशांची नोंद आणि प्रशासन१८७०च्या हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये बहिरम यात्रेचा उल्लेख आहे. ५०० दुकाने आणि ५० हजार माणसं. इंग्रजांच्या काळात तहसीलदार, कोर्ट, प्रशासन यात्रेतच भरत असे. याच धर्तीवर आम्ही, संपूर्ण शासकीय कार्यालय घेऊन ‘शासकीय रथयात्रा’ ‘शासन आपल्या दारी’ योजना बहिरम यात्रेत राबवली..महिलांचे तमाशे : बहिरमवरचं काळीज फाडणारं गालबोटबहिरमसारख्या जागृत शक्तिस्थानाला महिलांच्या तमाशांनी गालबोट लावलं होतं, हे सत्य आहे आणि ते लपवण्यासारखं नाही.हे तमाशे कला नव्हते. ते मनोरंजन नव्हतं. तो स्त्रीदेहाचा उघड बाजार होता. रात्रीच्या अंधारात, दारूच्या नशेत, देवाच्या नावाने चाललेली ही विकृती बहिरमच्या पवित्रतेला धक्का देणारी होती. याच कारणामुळे आई-बहिणींनी बहिरमबुवाच्या दर्शनाला येणं टाळायला सुरुवात केली होती. यापूर्वी बहिरम यात्रेमध्ये महिलांचा मुक्त संचार बघायला मिळत नव्हता. महिला बहिरम यात्रेमध्ये यायला धजावत नव्हत्या. १९९९ मध्ये मी विधानसभा निवडणूक ११०० मतांनी पराभूत झालो; पण त्या पराभवाने आम्हाला गप्प बसवलं नाही. आम्ही गावोगावी आशीर्वाद यात्रा काढली. त्या आशीर्वाद यात्रेदरम्यान करजगाव, बोदड, बहिरम, कारंजा, शिरजगाव, खरपी, सर्पापूर या गावांतील महिलांनी आम्हाला एकच मागणी केली -‘बच्चू भाऊ, बहिरम यात्रेतून महिलांचे तमाशे बंद करा.’ त्यामुळे यात्रेमध्ये नशेचं प्रमाण, आर्थिक लूट व गुप्तरोगासारख्या आजारांमुळे परिसरातील युवकांच्या आत्महत्या होत होत्या, अपघात वाढले होते, गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढलं होतं, लूटमार वाढली होती, असुरक्षितता वाढली होती... आम्ही त्या दिवशीच ठरवलं - बहिरम यात्रेत तमाशे नाहीत किंवा मग बच्चू कडू नाही.हा निर्णय राजकारणाचा नव्हता. हा निर्णय संस्कृतीचा होता. हा निर्णय स्त्रीच्या सन्मानासाठी होता. बहिरम ही केवळ यात्रा नाही. तो समाजाचा आरसा आहे आणि आम्ही ‘प्रहार’चे कार्यकर्ते, त्या आरशात डोळ्यात डोळे घालून ‘बहिरम यात्रा महोत्सव’ राबवून परिवर्तन घडवणारे कार्यकर्ते आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 