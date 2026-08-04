Premium|Indian Stock Market : दुबळ्या रुपयाचा वाहन उद्योगाला फायदा; आयटी मात्र हेजिंगमुळे मर्यादित

भूषण महाजनरुपयाच्या घसरणीचा पुरेसा फायदा आयटीला होत नाही, कारण त्यांना चलनाचे ‘हेजिंग’ करावे लागते. तसे वाहन उद्योगाचे नाही. निर्यातीत दुबळ्या रुपयाचा चांगलाच फायदा होतो. एकूण विक्रीत निर्यातीचा वाटा ४४ टक्के आहे. त्या जोरावर बजाज ऑटोने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत मजबूत कामगिरी नोंदवली आहे.शेअर बाजारात गेल्या आठवड्यात (ता. २० ते २४ जुलै) निफ्टीने महत्त्वाची तांत्रिक आधारपातळी गमावली. त्यामुळे अल्पकालीन चित्र काहीसे कमकुवत झाले असून, येत्या काही दिवसांत अस्थिरता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नफावसुली व जागतिक घडामोडींमुळे निर्माण झालेली सावध भूमिका आणि महत्त्वाच्या खासगी बँकांनी जाहीर केलेले तिमाही निकाल शेअर बाजाराच्या पसंतीस उतरले नाहीत. रिलायन्सच्या निकालासंबंधी वाटणारी अवाजवी आशा फोल ठरली आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र वगळता उर्वरित बाजाराने मान टाकली. सप्ताहाच्या प्रत्येक दिवशी एकेक पाऊल मागे येत निफ्टी २३७६७ अंशावर थांबली. .जंतरमंतर येथील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाचाही परिणाम झाला असावा. सरकारला अशी आंदोलने पेलता येतात का, याविषयी परदेशी संस्थांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असावा व त्यातून विक्री अधिक धारदार झाली असावी. जोडीला खनिज तेलाने शंभरी गाठली ही बातमी होतीच. सुदैवाने सरकारने आपली भूमिका सौम्य करत तरुणाईच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आणि एक अंक संपला.आता आपली आशा अमेरिकेत व्याजदर कुठवर जातात व ट्रम्प सरकारला काय भूमिका घ्यायला भाग पाडतात यावर आहे. अमेरिकी ट्रेझरीचे दहा वर्षांचे व्याजदर ४.७ टक्क्यांवर गेले आहेत. महागाईचा भस्मासुर उभा राहायच्या आत काही सौम्य बातम्या देत तेलाचे दर कमी कसे होतील हे त्यांना बघावे लागेल. चार डॉलर ही धोक्याची पातळी ओलांडत अमेरिकेत गॅसोलिन ४.११ डॉलर प्रतिगॅलन झाले आहे. ते ट्रम्प सरकारला नक्कीच डोईजड आहे. खनिज तेलाचे दर असेच वाढत गेले, तर भारतालाही पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढविण्यावाचून पर्याय नाही. तरीही सरकारी मालकीच्या पेट्रोलियम कंपन्यांचा तोटा वाढत जाणारच. तो तोटा तात्पुरता शोषून घ्यायचा, तर पुन्हा पेट्रो बाॅण्ड काढावे लागतील. रुपया कमजोर झाला तरी चालेल, पण व्याजदर वाढवायचे नाहीत हे धोरण सध्या आहे, असे वाटते.आतापर्यंत चालले, पण पुढे असे किती काळ चालेल हे कळत नाही. कदाचित पुढील सहा महिन्यांत एक व्याजदरवाढ सहन करावी लागेल असे वाटते. मात्र, प्रत्येक घसरण म्हणजे मंदीची सुरुवात असतेच असे नाही. बाजाराचा स्वभावच असा आहे, की तो तेजी, मंदी व दृढीकरण अशा टप्प्यांतून जात असतो. आमच्या मते हे कन्सॉलिडेशन आहे. अजूनही आम्ही म्हणतो, की बाजार (निफ्टी) २३००० अंशाच्या खाली जाण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र प्राप्त परिस्थितीत तेजी होताना २४५००-२४६००चा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. साहजिकच, संधी मिळेल तेथे नफा खिशात टाकून पुन्हा खरेदीला उभे राहावे असे आम्ही सुचवतो. निफ्टीचा आधार हलला असला, तरी कंपन्यांच्या चांगल्या कामगिरीच्या जोरावर आपली उमेद शिल्लक आहे..Premium|Reverse Migration : भरघोस पगाराची नोकरी सोडून गाव गाठले; औषधी गवत आणि सुगंधी तेलातून उभी केली यशोगाथा.आम्ही वारंवार सांगतो, की निर्देशांकांकडे लक्ष न देता कंपन्यांची कामगिरी बघा व त्यातून निवड करा. हे बजाज ऑटो व टीव्हीएसच्या निकालांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले. रुपयाच्या घसरणीचा पुरेसा फायदा आयटीला होत नाही, कारण त्यांना चलनाचे ‘हेजिंग’ करावे लागते. तसे या वाहन उद्योगाचे नाही. निर्यातीत दुबळ्या रुपयाचा चांगलाच फायदा होतो. एकूण विक्रीत निर्यातीचा वाटा ४४ टक्के आहे. त्या जोरावर बजाज ऑटोने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत मजबूत कामगिरी नोंदवली असून, कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा₹ ३,२२६ कोटी (वार्षिक ४६ टक्के वाढ) आणि महसूल ₹ १७,२४४ कोटी झाला आहे. शेअर बाजार वार्षिक नफ्याऐवजी गेल्या त्रैमासिक नफ्याहून यावेळी किती वर आहे ते बघतो. ही आकडेवारीही आकर्षक आहे (२१.६३ टक्के वाढ). किंबहुना कंपनीने नुकतीच १२ हजार रुपये दराने शेअरची पुनर्खरेदी केली. तो भाव भविष्यात येऊ शकतो. आम्ही नेहमीच छोट्या गुंतवणूकदाराला स्वतःचे सर्व शेअर कंपनीला वर्ग करण्यास सुचवतो. पुनर्खरेदी संपल्यावर बाजारातून तितकेच शेअर खालच्या भावात परत विकत घेता येतात. यावेळी छोट्या गुंतवणूकदाराला दर दहा शेअरमागे किमान ११ हजार रुपये मिळाले. अगदी बाय बॅक जाहीर झाल्यावरही दहा शेअर विकत घेतले असते, तरी असा किंवा जास्त नफा झाला असता. कारण त्यावेळी भाव दहा हजार रुपयेच होता. याआधीही २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बजाज ऑटोचा बाजारभाव ८,२०० रुपये असताना कंपनीने दहा हजार रुपयांना पुनर्खरेदीची घोषणा केली होती. तात्पर्य असे, की अत्यंत कार्यक्षम व गुंतवणूकदारस्नेही व्यवस्थापन असल्यास, प्रत्येक त्रैमासिक निकालाचा पाठपुरावा करून ती कामगिरी आकर्षक असल्यास व शेअर खरेदी केल्यास तो दीर्घकालीन नफा नक्कीच देतो.हिमाचल फ्युचरिस्टिक व स्टरलाइट टेकचे तिमाही निकाल असेच जबरदस्त आहेत. एचएफसीएलचा महसूल २० टक्के वाढला व त्याच प्रमाणात नफाही. पूर्ण वर्षासाठी कंपनीने अत्यंत आशादायक भाष्य केले आहे. पण शेअर बाजाराने या निकालाचे कोरडे स्वागत केले..ता. २२, २३ व २४ या तीन दिवसांत शेअर २२८ रुपयांवरून १९६ रुपयांपर्यंत खाली आला. जुन्या पापांना पटकन क्षमा नाही हेच खरे. ही कंपनी सध्या रिलायन्स समूहाचा भाग आहे. कामगिरी अशीच होत राहिल्यास चालू वर्षाची मिळकत किमान १० ते १२ रुपये होण्याची शक्यता आहे. याचा क्षमाशील गुंतवणूकदाराने जरूर विचार करावा. स्टरलाइटचा नफा असाच वीसपट वाढला. वर्षभरात विक्री जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. ढोबळ नफा ३९७ कोटी रुपये आहे. हे मार्जिन वर्षाखेरपर्यंत २० टक्के होईल असे कंपनीचे म्हणणे होते, ते पहिल्या तिमाहीतच २३ टक्क्यांवर गेली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र कंपनीला वरदान ठरले आहे. अलिबाबाला गुहा सापडावी, तसे ऑप्टिकल फायबर क्षेत्राच्या कृपादृष्टीमुळे हातातील ऑर्डर्स१८ हजार कोटी रुपयांवर आहेत. प्रत्यक्ष उत्पादन कसे होते त्यावर बाजार पुढील दिशा ठरवेल. ऑपरेटर्सच्या या लाडक्या शेअरचा आपल्या जोखीम क्षमतेनुसारच विचार करावा. आजही परदेशी व देशी संस्थांकडे अनुक्रमे १९ व १३ टक्के शेअर आहेत. सर्किट ते सर्किट वाटचाल केल्यामुळे किंमत किती असावी हे अचूक कळत नाही (प्राइस डिस्कव्हरी), पण मोठी घसरण खरेदीच्या दृष्टीने फायद्याची ठरू शकते. हिंदुस्तान झिंकनेदेखील चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अत्यंत दमदार कामगिरी नोंदवली आहे. वाढते धातूचे दर, उत्पादनातील वाढ आणि मजबूत डॉलर यांचा परिणाम कंपनीच्या निकालावर दिसून आला..ठळक बाबीसलग पाचव्या वर्षी पहिल्या तिमाहीतील सर्वाधिक खाण उत्पादन होते एकूण २६८ हजार टन.रिफाइंड मेटल उत्पादन चार टक्के वाढून २६० हजार टन.झिंक उत्पादनाचा खर्च तिमाहीतील सर्वात कमी पातळीवर.चांदीचे उत्पादन स्थिर म्हणजे १४९ टन.ढोबळ व निव्वळ नफ्यात भरघोस वाढ.कर्नाटकात दुर्मीळ धातूंचे लीज मिळवण्यात यश.प्रतिशेअर ₹ ११ अंतरिम लाभांश जाहीर.हा निकाल केवळ धातूच्या वाढलेल्या किमतींमुळे आलेला नाही. उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी केलेल्या डीबॉटलनेकिंग उपक्रमांमुळे उत्पादनात सातत्याने वाढ झाली आहे, तर खर्चातही मोठी काटकसर करता आली आहे. याशिवाय, दुर्मीळ धातू क्षेत्रात मिळालेले खाण लीजचे हक्क भविष्यातील महत्त्वाची संधी ठरू शकते. जागतिक स्तरावर दुर्मीळ खनिजांचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, हा निर्णय कंपनीसाठी मोठा बोनस ठरू शकतो. चांदीचे व तांब्याचे दर खाली आल्यामुळे हा शेअर अत्युच्च पातळीवरून खाली आला आहे. त्यामुळे हा शेअर जरूर रडारवर ठेवावा. उत्कृष्ट कार्यक्षमता, कमी उत्पादन खर्च, मजबूत नफा, भरघोस लाभांश आणि भविष्यातील वाढीची दिशा या सर्व बाबी हिंदुस्तान झिंकच्या व्यवसायाची गुणवत्ता अधोरेखित करतात. मात्र धातू उद्योग चक्रीय असल्यामुळे भविष्यातील कामगिरी धातूंच्या जागतिक किमती आणि मागणीवरही अवलंबून असेल. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी अशा कंपन्यांचे मूल्यमापन करताना या चक्राचा नेहमी विचार करावा.लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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