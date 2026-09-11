Premium|Flexi Cap Fund : बजाज फिनसर्व्ह फ्लेक्सी कॅप फंडाला तीन वर्षे; गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?

वसंत कुलकर्णी - vasant@vasantkulkarni.comगुंतवणुकीसाठी योग्य फंडाची निवड करणे ही महत्त्वाची बाब आहे. प्रत्येक गुंतवणूकदाराची जोखीम घेण्याची क्षमता, गुंतवणुकीचा कालावधी आणि आर्थिक उद्दिष्टे वेगवेगळी असतात. त्यामुळे केवळ मागील परताव्याच्या आधारे फंडाची निवड करणे योग्य ठरत नाही. अशा वेळी लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये बाजाराच्या परिस्थितीनुसार गुंतवणूक करण्याची मुभा असलेले फ्लेक्सी कॅप फंड लक्षवेधी ठरतात. या विभागातील बजाज फिनसर्व्ह फ्लेक्सी कॅप फंडाने नुकतीच यशस्वी तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत. या फंडाचा आढावा...बजाज फिनसर्व्ह फ्लेक्सी कॅप फंडाने एक ऑगस्ट २०२६ रोजी तीन वर्षे पूर्ण केली. या तीन वर्षांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना फंडाची गुंतवणूक रणनीती, पोर्टफोलिओची रचना, निधी व्यवस्थापनाचा अनुभव आणि भविष्यातील जोखीम या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात..फ्लेक्सी कॅप फंडांची संकल्पनाभांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने २० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या परिपत्रकानुसार फ्लेक्सी कॅप फंड ही श्रेणी उपलब्ध करून दिली. या फंडांना लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांच्या शेअरमध्ये बाजारमूल्यानुसार गुंतवणुकीचे प्रमाण बदलण्याची लवचिकता असते. त्यामुळे बाजारातील संधी आणि परिस्थितीनुसार पोर्टफोलिओची रचना बदलता येते. फ्लेक्सी कॅप फंडांचा मोठा फायदा म्हणजे गुंतवणुकीचा विस्तृत परीघ. मात्र, याचा अर्थ जोखीम कमी असते, असा नाही. उलट या फंडांच्या लवचिकतेमुळे निधी व्यवस्थापकाला बाजाराच्या परिस्थितीनुसार विविध बाजारमूल्याच्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा मिळते. त्यामुळे दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या आणि शेअर बाजारातील चढ-उतार स्वीकारण्याची क्षमता असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी ही श्रेणी विचारात घेता येते.फ्लेक्सी कॅप फंडाचे वेगळेपणबजाज फिनसर्व्ह फ्लेक्सी कॅप फंडाचा मुख्य उद्देश मेगा ट्रेंड ओळखून लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांच्या शेअरमधील गुंतवणुकीच्या संधी शोधणे हा आहे. निधी व्यवस्थापक बहुविषयनिष्ठ, मल्टी कॅप, बहुक्षेत्रीय आणि विकासकेंद्रित दृष्टिकोनातून गुंतवणूक करतात. गुंतवणूक करताना टॉप-डाउन आणि बॉटम-अप या दोन्ही धोरणांचा वापर केला जातो. ‘बजाज फिनसर्व्ह एएमसी’ने स्वतः विकसित केलेल्या ‘इनक्यूबी’ (InQuBe) या चौकटीचा या प्रक्रियेत वापर केला जातो.ही एक मार्गदर्शक चौकट आहे, जी ‘अल्फा’च्या सर्व स्रोतांमधील साधने आणि प्रक्रिया एकत्र करते. या चौकटीत माहितीविषयक, संख्यात्मक आणि वर्तणूकविषयक अशा विविध पैलूंचा विचार केला जातो. फंडाचा मेगा ट्रेंड फिल्टर टॉप-डाउन पातळीवर काम करतो, तर बॉटम-अप विश्लेषणातून त्या उद्योगांमधील योग्य कंपन्या शोधल्या जातात. भविष्यातील नफा मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्यांवर फंडाचा भर आहे. त्यामुळे या फंडाचे उलाढाल गुणोत्तर तुलनेने कमी आहे. पोर्टफोलिओमध्ये वारंवार बदल करण्याऐवजी दीर्घकालीन संधींवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न दिसतो. तीन वर्षांपूर्वी ४० ते ६० शेअरचा पोर्टफोलिओ तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात पोर्टफोलिओमध्ये सुमारे ६५ ते ७२ कंपन्यांच्या शेअरचा समावेश राहिला आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने पोर्टफोलिओला व्यापक वैविध्य मिळते..Premium|India stock market outlook : युद्ध अन् कच्च्या तेलाचा भडका; २०२६-२७ मध्ये मोठ्या तेजीची शक्यता, एसआयपी गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा सल्ला.अनुभवी निधी व्यवस्थापक‘बजाज फिनसर्व्ह एएमसी’ ही तुलनेने नवी कंपनी असली, तरी तिचे निधी व्यवस्थापन अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (सीआयओ) निमेश चंदन यांना २२ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. ‘बजाज फिनसर्व्ह’मध्ये येण्यापूर्वी त्यांनी ‘कॅनरा रोबेको ॲसेट मॅनेजमेंट’मध्ये ‘हेड- इन्व्हेस्टमेंट्स, इक्विटीज’ म्हणून काम केले आहे. वरिष्ठ निधी व्यवस्थापक सोर्भ गुप्ता यांना १५ वर्षांहून अधिक अनुभव असून, ‘बजाज फिनसर्व्ह’मध्ये येण्यापूर्वी ते ‘क्वांटम एएमसी’सोबत कार्यरत होते. या योजनेच्या डेट भागाचे व्यवस्थापन सिद्धार्थ चौधरी करतात.लार्जपेक्षा मिड कॅपला अधिक स्थानबहुतेक फ्लेक्सी कॅप फंडांचा कल लार्ज कॅप कंपन्यांकडे असतो आणि अनेक योजनांमध्ये अशा कंपन्यांचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असतो. मात्र, बजाज फिनसर्व्ह फ्लेक्सी कॅप फंडाची रचना यापेक्षा वेगळी दिसते. फ्लेक्सी कॅप फंडांच्या श्रेणीमध्ये लार्ज कॅपचे सरासरी प्रमाण सुमारे ६४ टक्के, मिड कॅपचा वाटा १५ टक्के आणि स्मॉल कॅपचा वाटा सुमारे ११ टक्के असल्याच्या तुलनेत या फंडाची रचना वेगळी आहे. जुलैअखेर फंडाच्या पोर्टफोलिओमध्ये सुमारे ४२.५६ टक्के लार्ज कॅप, ४३.९६ टक्के मिड कॅप, १०.०१ टक्के स्मॉल कॅप आणि ३.४८ टक्के अन्य गुंतवणूक (प्रामुख्याने रोख) होती. यातून फंडाचा तुलनेने आक्रमक मिड कॅप कल स्पष्ट होतो. त्यामुळे फंडाची तुलना करताना केवळ फ्लेक्सी कॅप ही श्रेणी पाहणे पुरेसे नाही; त्यातील प्रत्यक्ष बाजारमूल्यनिहाय गुंतवणूकही पाहणे आवश्यक आहे. फ्लेक्सी कॅप या नावातील लवचिकतेचा अर्थ सतत पोर्टफोलिओ बदलणे असा नाही. या फंडात गेल्या तीन वर्षांत बाजारातील बदलांनुसार संयमित पद्धतीने पोर्टफोलिओमध्ये फेरबदल करण्यात आले आहेत. फंडाच्या एकूण पोर्टफोलिओपैकी सुमारे ६० ते ६५ टक्के भाग ‘कोअर ग्रोथ पोर्टफोलिओ’ म्हणून ठेवला जातो. उर्वरित भागात बाजारातील बदलांनुसार ‘सायक्लिकल’ आणि ‘कॉन्ट्रारियन’ संधींचा विचार केला जातो. लार्ज कॅप कंपन्यांची निवड करताना व्यापक आर्थिक परिस्थिती आणि मूल्यांकनाचे संकेत वापरले जातात. मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांच्या बाबतीत कंपनीच्या पातळीवरील संशोधनाला अधिक महत्त्व दिले जाते. या पद्धतीमुळे मुख्य पोर्टफोलिओमध्ये वारंवार बदल न करता सहाय्यक गुंतवणुकीत बदल करण्याचा दृष्टिकोन दिसतो.देशांतर्गत मागणीवर भरसध्याचा पोर्टफोलिओ मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत क्रयशक्ती आणि उपभोगाला चालना देणाऱ्या क्षेत्रांवर आधारित आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जुलै २०२६ अखेरीस खासगी बँकांचा वाटा १४.७ टक्के, वाहन क्षेत्राचा १३.३३ टक्के, आरोग्यसेवेचा ९.४० टक्के, भांडवली वस्तूंचा ९.०४ टक्के आणि ग्राहकाभिमुख वस्तूंचा ५.७६ टक्के होता. व्यापक वर्गीकरण केल्यास गतिशीलता आणि उपभोगाशी संबंधित व्यवसायांनी पोर्टफोलिओचा जवळपास २५ टक्के भाग व्यापला होता. इतर फ्लेक्सी कॅप फंडांच्या तुलनेत या फंडाची बँकिंग, औषधनिर्मिती आणि वाहन क्षेत्रातील गुंतवणूक तुलनेने जास्त होती. त्याउलट, सॉफ्टवेअर सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होती. याचा अर्थ असा, की वाहनांची मागणी, ग्राहकांचा खर्च, संघटित किरकोळ विक्री, प्रवास आणि वित्तीय सेवा या क्षेत्रांच्या वाढीवर फंडाचा काही प्रमाणात भर आहे. कौटुंबिक उत्पन्न आणि ऐच्छिक खर्च वाढल्यास अशा पोर्टफोलिओला फायदा होऊ शकतो. मात्र, या क्षेत्रांची वाढ मंदावली किंवा त्यांचे मूल्यांकन महाग झाले, तर त्याचा फंडाच्या कामगिरीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मागील वर्षात निवडक क्षेत्रांमध्ये फेरबदलही दिसून येतो. मात्र, पोर्टफोलिओ मंथन तुलनेने कमी राहिले आहे. त्यामुळे निधी व्यवस्थापन चमू मुख्य गुंतवणुकीत वारंवार बदल करण्याऐवजी सहाय्यक गुंतवणुकीत बदल करून बाजारातील संधींचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते..वैविध्य आणि एकाग्रता यांचा समतोलगेल्या वर्षभरात या फंडात सुमारे ७० कंपन्यांचे शेअर होते. ही संख्या फ्लेक्सी कॅप फंडांच्या सरासरीपेक्षा किंचित जास्त आहे. कंपन्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे पोर्टफोलिओला व्यापक वैविध्य मिळते. मात्र, त्याचवेळी फंडाची गुंतवणूक काही प्रमुख कंपन्यांभोवती केंद्रित आहे. आघाडीच्या पाच कंपन्यांचा एकूण मालमत्तेत सुमारे १९.६६ टक्के आणि आघाडीच्या दहा कंपन्यांचा ३३.१३ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने पोर्टफोलिओ वैविध्यपूर्ण असला तरी निधी व्यवस्थापन चमूच्या ठाम गुंतवणूक कल्पनांभोवती तो काही प्रमाणात केंद्रित आहे.कामगिरीचा आढावातीन वर्षे पूर्ण केलेल्या या फंडाने त्याच्या संदर्भ निर्देशांकाच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. गेली दोन वर्षे हा फंड ‘टॉप क्वार्टाइल’ फंडांमध्ये स्थान टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरला आहे. मात्र, केवळ तीन वर्षांची कामगिरी पाहून फंडाच्या भविष्यातील कामगिरीचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. विशेषतः या फंडात मिड कॅपचा वाटा तुलनेने मोठा असल्याने बाजारातील चढ-उताराच्या काळात त्याच्या कामगिरीत लक्षणीय फरक पडू शकतो. थोडक्यात, दीर्घ मुदतीसाठी शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी असलेल्या आणि लार्ज कॅपसोबत मिड कॅप व स्मॉल कॅपमधील संधींचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा फंड विचारात घेता येतो. मात्र, फ्लेक्सी कॅप म्हणजे कमी जोखीम असा अर्थ नसून, या फंडाची तुलनेने मोठी मिड कॅप गुंतवणूक आहे, हे लक्षात घेऊनच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९७०२४९०९००).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.