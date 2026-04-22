Premium|Nepal new PM Balendra Shah : प्रस्थापितांच्या पलीकडचे नेतृत्व

वाढता भ्रष्टाचार, सत्ताकारणात तगून राहण्यासाठीच्या वारेमाप तडजोडी आणि गतिशून्य अर्थव्यवस्था या सर्वांना कंटाळून नव्या कोऱ्या, राष्ट्रीय राजकारणात नवख्या असलेल्या नेत्यामागे नेपाळी तरुणाई ठाम उभी राहिली. त्यामुळेच आता खरी कसोटी आहे बालेन शाह यांची. अलीकडे पाच मार्चला झालेल्या निवडणुकीच्या निकालांनंतर नेपाळच्या राजकारणाने आता कात टाकली आहे, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरू नये. या निवडणुकीत जे घडले ते अभूतपूर्व होते. हिंदीत ज्याला ‘घिस्या-पिट्या’ म्हणतात, तशा प्रस्थापित राजकारणाला पूर्णपणे नाकारून, स्थापित चाकोरीला सपशेल वैतागलेल्या नव्या आकांक्षावान पिढीने नेपाळमध्ये एका नव्या नेतृत्वाच्या हाती आपले भवितव्य विलक्षण आशान्वितपणे सोपवले आहे. तरुण पंतप्रधान बालेंद्र ऊर्फ बालेन शाह या आकांक्षांना पुरे पडतात की पुन्हा एकदा कळत-नकळत मळलेल्या, सकृतदर्शनी सोप्या वाटेने जाण्याच्या मोहात अडकतात ते आता काळच सांगेल..Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?.राजधानी काठमांडूचे माजी महापौर बालेन शाह यांच्या विजयामुळे नेपाळच्या पारंपरिक राजकीय व्यवस्थेबाहेरील एक नेता सत्तेवर आला आहे. पस्तीस वर्षांचे शाह हे स्थापित सत्ताधारी वर्गापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. राजेशाही संपल्यानंतरच्या नेपाळी राजकारणाची दिशा जे ठरवत आले, असे आज ७०-८० च्या वयोगटात असलेले वरिष्ठ नेते आज निष्प्रभ झालेले दिसतात. या मंडळींच्या प्रस्थापित राजकारणात ना उत्तरदायित्वाच्या जाणिवेचे प्रतिबिंब होते, ना काही तरी नवे, कालसुसंगत बदल घडविण्याची कल्पकता, राजकीय इच्छाशक्ती वा धडाडी होती! वाढता भ्रष्टाचार, सत्ताकारणात तगून राहण्यासाठीव्या वारेमाप तडजोडी आणि गतिशून्य अर्थव्यवस्था या सर्वांना कंटाळून नव्या कोऱ्या, राष्ट्रीय राजकारणात नवख्या असलेल्या नेत्यामागे नेपाळी तरुणाई ठाम उभी राहिली. त्यामुळेच आता खरी कसोटी आहे बालेन शाह यांची. व्यवस्था परिवर्तनाची चुणूक दाखविण्याच्या त्यांच्या क्षमतेची.बालेन शाह यांचा आरएसपी (राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी) हा तसा अगदीच नवखा राजकीय पक्ष. गाजलेले टीव्ही होस्ट रबी लामिछाने यांनी २०२२ मध्ये हा पक्ष स्थापन केला होता. या पक्षाने ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ पद्धतीतील १६५ पैकी १२५ जागा आणि प्रमाण प्रतिनिधित्व पद्धतीतील ११० पैकी ५७ जागा जिंकल्या. त्यामुळे नेपाळच्या प्रतिनिधी सभेत या पक्षाला दणदणीत बहुमत मिळाले. विशेष म्हणजे, चार वेळा पंतप्रधान राहिलेले के पी ओली आपल्या पारंपरिक आणि मजबूत मतदारसंघात शाह यांच्याकडून ५० हजार मतांनी पराभूत झाले. त्याचप्रमाणे तब्बल पाचवेळा पंतप्रधान राहिलेले शेर बहादूर देउबा यांना बाजूला करून त्याद्वारे जनमताशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करूनही नेपाळी काँग्रेसला पूर्वीच्या ८९ जागांच्या तुलनेत अगदीच कमी म्हणजे फक्त ३८ जागा मिळू शकल्या. या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या पाचवी पूजलेली राजकीय अस्थिरता आता तरी संपुष्टात यायला हवी..एकेकाळी मनाचा ठाव घेणाऱ्या गति-गायन कलेमुळे ‘रॅपर’ म्हणून नावाजले गेलेले बालेंद्र शाह यांचा निवडणूक प्रचार पारंपरिक पद्धतींऐवजी डिजिटल संपर्ककेंद्रित होता. पण त्यांना मिळालेल्या जनादेशाचे मुख्य कारण होते ते म्हणजे आपल्या अपेक्षांची यांच्याकडून नक्की पूर्तता होईल ही व्यापक लोकभावना! उल्लेखनीय गोष्ट अशी की सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लगेचच पंतप्रधानांनी काही भ्रष्टाचारी नेत्यांवर कठोर कारवाई सुरू केली आणि काहींना तर दडपशाहीच्या आरोपांवरून थेट तुरुंगातही पाठविले. पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांच्यापुढे खूप मोठी आव्हाने आहेत. वाढती भू-राजकीय स्पर्धा, विकासाचा अनुशेष भरून काढतांना येणारी सामाजिक-प्रादेशिक दडपणे आणि लोकशाही संस्थांबद्दल झालेल्या भ्रमनिरासाचे सार्वत्रिक वातावरण हे सर्व घटक त्यांच्यासमोरील आव्हानांची तीव्रता आणखी वाढविणारे आहेत.शाह यांचा विजय प्रतीकात्मकदृष्ट्या मोठा असला तरी लोकशाही राजकारणात प्रतीकात्मकतेचे महत्त्व काही काळच टिकते. राजेशाहीच्या अस्तानंतरचा नेपाळचा आत्तापर्यंतचा प्रवास विलक्षण नागमोडी राहिला आहे. कोणत्याही एका पक्षाला पूर्ण बहुमत नसल्याने निरंतर आघाडीच्या राजकारणाला मिळणारे प्राधान्य, त्यातून होणाऱ्या विचित्र तडजोडी,.अपेक्षांचे ओझेभ्रष्टाचारावर सतत पांघरूण घालण्याची प्रवृत्ती, नित्य उद्भवणारे घटनात्मक पेचप्रसंग आणि या सर्व गदारोळात सुशासन आणि विकासाकडे होत गेलेले दुर्लक्ष यामुळे नव्या सरकारवर लोक-अपेक्षांचे अपरिमित ओझे आहे.२०१५च्या राज्यघटनेने संघीय रचना निर्माण केली खरी; पण स्थानिक आणि प्रादेशिक सरकारांच्या प्रशासनिक आणि आर्थिक अधिकारांची व्याप्ती आणि मर्यादा याबद्दल स्पष्टतेचा अभाव अजूनही आहे. शिवाय गेल्या दोन दशकांत गरीबी कमी करण्याच्या आघाडीवर काही प्रगती झाली असली तरी नेपाळची अर्थव्यवस्था अजूनही परदेशी गेलेल्या नेपाळी श्रमिकांनी पाठवलेल्या पैशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्यासाठी ५१ वर्षीय अर्थतज्ज्ञ स्वर्णिम वाग्ले यांची अर्थमंत्री म्हणून निवड केली हेही विशेष! 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स', हार्वर्ड विद्यापीठ आणि 'ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी' येथून त्यांनी शिक्षण घेतले आहे. यापूर्वी ते 'वर्ल्ड बँके'त वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ होते. पूर्वी नेपाळी काँग्रेसचे नेते असलेले वाग्ले २०२३ मध्ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीमध्ये सामील झाले. त्यांची निवड भारताने १९९१ मध्ये नरसिंह राव यांनी केलेल्या मनमोहनसिंग यांच्या नियुक्तीची आठवण करून देणारी आहे.नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला गतिशील करण्याचे मोठे आव्हान नव्या अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. १९९६ ते २०२३ दरम्यान नेपाळची अर्थव्यवस्था सरासरी ४.२ टक्के दराने वाढली असली तरी हा वेग इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. संपूर्ण दक्षिण आशियात आर्थिक विकासदरातील वाढीच्या संदर्भात नेपाळ आठ देशांमध्ये सहाव्या क्रमांकावर आहे. याची करणेही स्पष्ट आहेत. 'लॉजिस्टिक्स' व वाहतूक क्षेत्राची दुरवस्था, अतिशय तटपुंज्या पायाभूत सुविधा, उद्योजकांना न परवडणारी कररचना आणि अव्यवहार्य शुल्कपद्धती यामुळे निर्यात अगदीच मर्यादित आहे. एकीकडे उत्पादन क्षेत्रातील घसरण आणि दुसरीकडे पर्यटन क्षेत्राचा खुरटा विकास, जलविद्युतीकरणाची मंद गती आणि डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे डिजिटायझेशनच्या विकासात वारंवार येणाऱ्या समस्या अशी अडथळ्यांची शर्यत नव्या सरकारला जिंकणे भाग आहे. यातच भर टाकतात ती नेपाळसमोरची पर्यावरणविषयक आव्हाने. हिमालयीन भू-वातावरणीय क्षेत्राच्या संदर्भात नेपाळचे स्थान खूप महत्त्वाचे आहे. वेगाने होणारे हवामानबदल, हिमालयावरील हिम वितळण्याची गती वाढल्याने निर्माण होणारे प्रश्न आणि घटते वनपरिक्षेत्र यामुळे विकास आणि पर्यावरण यातील संतुलन हा एक जटिल प्रश्न होत चालला आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या संदर्भात भारत आणि चीन या शेजारी राष्ट्रांशी सारखेच सौहार्दाचे संबंध राखणे, हेही काही कमी आव्हानात्मक नाही..उल्लेखनीय म्हणजे बालेन शाह सरकारने सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्याच्या काही तासांतच भविष्यातील कामांना, विशेषतः समोर उभ्या असलेल्या आर्थिक आव्हानांना, प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. २९ मार्च सरकारने रोजी 'गुड गव्हर्नन्स ब्लूप्रिंट,२०८२' जाहीर केली असून त्यात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी व्यापक स्वरूपाच्या सुधारणा प्रस्तावित आहेत. अर्थात काही जण बालेन शाह हे नेपाळचे अरविंद केजरीवाल तर होणार नाहीत ना, अशी साधार भीती व्यक्त करतात हेही खरेच. कारण सामूहिक निर्णयप्रक्रियेपेक्षा एकाधिकाराला महत्त्व, व्यक्तिगत प्रतिमानिर्मितीला प्राधान्य आणि सुस्पष्ट विचारधारेचा अभाव यामुळे पंतप्रधान म्हणून बालेन शाह यांच्या नेतृत्वशैलीबाबत आज जे काहीसे साशंकतेचे वातावरण आहे, ते जितक्या लवकर संपेल तितके चांगले. 