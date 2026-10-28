Premium|Bathukamma Festival History : बथुकम्मा उत्सवातून जपली जाते मातृदेवतेची लोकपरंपरा

बथुकम्मासमोर पहिले गाणे ‘बथुकम्मा बथुकम्मा उय्यालो’ म्हटले जाते. सातव्या दिवशी, अविवाहित आणि नवविवाहित मुली एकत्र बथुकम्मा खेळ खेळतात. देवी ही कृषीमाता, भूमाता असल्याचे प्रमाण ही गाणी देतात. ‘बथुकम्मा बथुकम्मा उय्यालो’ या नावाने तिची आठवण केली जाते,तेलुगू भाषेत ‘बथुक’चा अर्थ जीवन तर ‘अम्मा’चा अर्थ आई (भूमाता) असा होतो. ती प्रजेची रक्षण करणारी आणि धनाची देवी आहे. तेलुगू भाषेत बथुकम्माला अक्कदेवता, सात बहिणी, सप्तमाता असेही म्हणतात. या लोकसंस्कृतीने तेलुगू, मराठीसह तमिळ भाषेतील लोकसंस्कृतीला एका धाग्यात गुंफले आहे. अर्थात हा धागा मातृदेवतेचा आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात बथुकम्माची लोकसंस्कृती प्रवाहित झालेले दिसते. या देवीवरील गाणी, लोककथा आणि समूहगीते विविध जाती-जमातींच्या महिलांनी जतन केली आहे. बथुकम्मावर प्रामुख्याने उय्यालो गीते गायली जातात. कोटिलिंगा प्रदेशातील स्त्रियांनी गायलेल्या बथुकम्मा गीतांमध्ये (अक्केव्वा गीते) महाराष्ट्रातील नांदेड (नादेरे) असा उल्लेख आढळतो.बथुकम्मामध्ये महिलांच्या खेळाची विशेष लोकसंस्कृती असून, विविध फुलांनी सजवलेल्या बथुकम्माशेजारी फेर धरून महिला गाणे गातात आणि विविध प्रकारचे खेळही करतात. सातवाहन राजाने दक्षिण भारतात गोदावरी नदीच्या काठावर कोटिलिंगम येथे (इ.स.पू. ७८ मध्ये) पहिले साम्राज्य स्थापन केल्यानंतर त्याचा मुलगा सातकर्णी याने आपल्या राज्याचा दहा दिशांना विस्तार केला, त्यामुळे बथुकम्मा खेळाची संस्कृती त्या त्या विस्तार क्षेत्रांमध्ये पसरली. त्याचे राज्य गोदावरी नदीच्या काठाने पश्चिमेकडे महाराष्ट्रातील पैठण, नाशिक आणि नांदेड या शहरांपर्यंत पसरले असल्याने ‘बथुकम्मा’ खेळ त्या भागांमध्ये पसरला; तो आजही खेळला जातो. .Premium|Instant Chakli Recipe : भाजणीची गरज नाही! तांदळाच्या पिठापासून बनवा झटपट कुरकुरीत चकली.बथुकम्मासमोर पहिले गाणे ‘रामा रामा उय्यालो’ किंवा ‘बथुकम्मा बथुकम्मा उय्यालो’ हे म्हटले जाते. सातव्या दिवशी, अविवाहित आणि नवविवाहित मुली एकत्र बथुकम्मा खेळ खेळतात. देवी ही कृषीमाता, भूमाता असल्याचे प्रमाण ही गाणी देतात. ‘बथुकम्मा बथुकम्मा उय्यालो’ या नावाने तिची आठवण केली जाते, तर दुसरीकडे ‘पच्ची वड्लु दंची उय्यालो’ या गाण्यातून महिला आपल्याला भाताची पिके लवकर येणार असल्याने त्याचा आनंद व्यक्त करून देवीचे ऋण व्यक्त करतात. या गीतातून निसर्ग, शेती आणि देवतांविषयीची कृतज्ञता व्यक्त होते. चांगले पीक यावे म्हणून ‘एम्पली चेट्टु किंद उय्यालो’ हे गाणे म्हटले जाते. गोदावरीच्या तिरावर विविध फळे, फुले आणि पिकांनी भूमी बहरली असून अनेक वृक्ष फळांनी बहरली असल्याचे महिला ‘मंतेन तोव्वल्ल उय्यालो’ या गाण्यातून सांगतात. बथुकम्माच्या गीतांमध्ये स्त्रिया आपल्या गावातील पोचम्मा ग्रामदेवतेपासून ते तेलंगणा प्रदेशातील प्रमुख मंदिरांतील देवतांपर्यंत, तसेच तेलंगणाबाहेरील श्रीशैलम आणि सात डोंगरांवरील स्वामींपर्यंत अनेक देवतांचे स्मरण करीत उय्यालो गीते गातात. सीता-श्रीराम आणि यशोदा-कृष्ण यांचे स्मरण करणारी गीतेही त्या गातात. सुरुवातीला राम, हरि, हर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र आणि गणपती यांचे स्मरण केले जाते. त्यानंतर मुथ्याल पोचम्मा आणि कट्ट मैसम्मा या ग्रामदेवतांचे स्मरण होते. पुढे वेमुलवाडा, धर्मपुरी, कोंरेल्लि, मानेरू, चोप्पदंडी, श्रीशैलम आणि सात डोंगरांवरील (तिरुमला-तिरुपती) मंदिरे व तेथील देवतांचा उल्लेख येतो.ऑक्टोबर २०२१ मध्ये तेलंगणा भाषा आणि सांस्कृतिक विभागाने ‘बथुकम्मा पाटालू’ नावाचा ग्रंथ प्रकाशित केला होता. यात बथुकम्माला हरिती देवी असल्याचे म्हटले आहे. इ.स. २२८ ते ३५८ या कालखंडात इक्ष्वाकू राजांनी कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातील अनेक भूभागांवर राज्य केले. त्या वेळी हे राजे हरिती देवीची पूजा करीत असत. इक्ष्वाकू राजे आपल्या राजधानीतील विजयपुरी येथे (नागार्जुनसागर) हरिती देवीला बांगड्या आणि फुले अर्पण करून संततीचे वरदान मागत असत. नवरात्रोत्सवात हरिती देवीची पूजा करून शेवटी तिचे विसर्जन कृष्णा नदीत केले जात असावे, त्यातून हा उत्सव सुरू झाला असल्याचे संशोधकांना वाटते. नागरकर्नूल जिल्ह्यातील अमराबाद तालुक्यात कृष्णा नदीच्या काठावर ‘हरिती रेवुला’ आणि ‘हरितिमान चल्क’ अशी ठिकाणे त्याची साक्ष देतात, तर काही ठिकाणी हरितीची भग्न झालेली मंदिरे आणि त्याचे पुरावे या परिसरात पाहावयास मिळतात. याच भागातील जंगलात पेद्दम्मा देवीची मूर्तीही आहे. येथील स्थानिक चेंचू आणि लंबाडी आदिवासी समुदायांतील लोक या देवीची भूमाता म्हणून पूजा करतात..Premium|Global Innovation Index 2026: जगात Innovation मध्ये भारत कुठे आहे? पेटंट, संशोधन आणि प्रत्यक्ष उद्योगातील अंतर नेमके किती?.दुसऱ्या एका उल्लेखात इ.स. ८ व्या शतकाच्या अखेरीपासून ते १३ व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकांपर्यंत भूपालपल्ली आणि कोथागुडेम जिल्ह्यांच्या अनेक भागांवर राज्य करणाऱ्या मुदिगोंडा चालुक्यांनी त्यांच्या शिलालेखांमध्ये ते हरितीचे पुत्र असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्यावर सप्त मातृकांचे राज्य होते. यामुळे हरिती ही बथुकम्मा, गौरीशी संबंधित एक देवी होती. शिवाय, या राजवंशाचा राजा बोट्टू बेटा याची पत्नी, श्री महादेवी अभिनव गौरी म्हणून ओळखली जाते. त्यांच्या शिलालेखांमध्ये त्यांच्या काळात (इ.स. ११२०च्या सुमारास) गौरी उत्सव मोठ्या थाटामाटाने साजरा केला जात होता. गौरी उत्सव हाच बथुकम्मा उत्सव आहे. मुदिगोंडा चालुक्यांच्या प्रदेशात, नायकपोल, कोयलू आणि ‘चेर्ला’ शहराच्या आसपास राहणारे सध्याचे आदिवासी आजही सिरी महादेवीची पूजा करतात. कुरवागट्टू शिलालेख (इ.स. ७७०) आणि वेमुलावाडा चालुक्यांचा बद्देगुनी शिलालेख (इ.स. ८७०) यांवरून असे दिसून येते की, वेमुलावाडा चालुक्यदेखील चौदम्मा आणि पोचम्मा या स्त्री देवतांची पूजा करत असत. बथुकम्मा या स्त्री देवतेची कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात पूजा केली जात होती.बथुकम्माच्या उगमाविषयी अनेक लोककथा असल्या तरी अनेक शिलालेखात तिचे उल्लेख मिळत असल्याने ती एक प्राचीन मातृदेवता ठरते. भाजलेल्या मातीपासून बनवलेल्या अम्माटल्लीच्या मूर्ती पेड्डापल्ली जिल्ह्यातील पेड्डाबोनकुर, नेलाकोंडापल्ली जिल्ह्यातील धुलिकट्टा, नलगोंडा जिल्ह्यातील येलेश्वरम आणि इतर ठिकाणी सापडल्या आहेत. या आजच्या बथुकम्माच्या मूळ प्रतिकृती असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे. यापैकी बहुतेक मूर्ती इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकातील आहेत. याचा अर्थ, तेलंगणामध्ये राज्याच्या (सातवाहन) स्थापनेपूर्वीपासूनच बथुकम्मा देवीची पूजा प्रचलित होती, असा निष्कर्ष निघतो..बथुकम्मादेवीच्या उगमाविषयी गोदावरी नदीच्या उत्तरेकडील जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या गोंड जमातीच्या दसरा उत्सवादरम्यान शेणाचा ढिगारा करून त्यात पिवळी फुले विणून देवीची पूजा केली जाते. गोंड स्त्रिया शेणाच्या ढिगाऱ्याभोवती टाळ्या वाजवून बथुकम्मासारखाच एक खेळ खेळतात. त्यांच्या आसपास राहणाऱ्या नायकपू (तेलुगू) जमाती पिवळ्या फुलांसोबत इतर रंगांची फुलेही वापरतात. कृष्णा नदीच्या काठावर राहणाऱ्या चेंचू जमाती ‘इय्याला’ गाणी गातात. यामुळे बथुकम्मा ही हजारो वर्षांपासून आदिवासींच्या श्रद्धेचा भाग बनली आहे. तर दुसरीकडे कृषी संस्कृतीशी बथुकम्माशी नाळ जुळलेली असल्याने तिच्यासाठीच्या प्रत्येक दिवसाला एक वेगळे नाव आहे; यात एंगिली पुला, अटुकुला, मुद्दप्पप्पू, नानबिय्यम, अटला, अलगिना, वेपकायला, वेन्ना मुद्दला आणि सद्दुला बथुकम्मा ही नावे असून प्रत्येक दिवसाच्या नावाशी संबंधित नैवेद्याची संकल्पना रुजलेल्या आहेत.बथुकम्मा आणि बोनालू हे दोन्हीही उत्सव तेलंगणाच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक बनली आहेत. नवरात्रच्या काळात चालणाऱ्या या उत्सवाची सुरुवात महालय अमावस्येपासून सुरू होऊन दुर्गाष्टमीला त्याचा समारोप होतो. या उत्सवात फुलांची सजावट करण्याची एक मोठी लोककला जपली जाते. सप्तमातांची आठवण करत सात थरांची मंदिरांच्या गोपरांसारखी निमुळती रचना करून त्यावर विविध रंगाची फुले लावली जातात. शेवटी शिखरावर हळदीपासून तयार केलेल्या बथुकम्मा म्हणजेच गौरम्माची प्रतिमा, शिल्प तयार करून ठेवले जाते. यामागे निसर्ग आणि मानव यांचे नाते अधोरेखित होते. बथुकम्मामधील मुख्य तांगेडू फूल हे अधिकृतपणे ‘राज्य फूल’ म्हणून ओळखले जाते. एकूणच हा उत्सव दूर्गादेवी, महाकाली, पोचेम्मा, हरितीसह पार्वतीदेवीच्या उपासनापद्धतीशी संबंधित आहे.sanjeev.bhagwat@esakal.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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