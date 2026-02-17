Premium| Battery energy storage: ‘गिगा’ विकासासाठी ‘मेगा’ ऊर्जा संचय ठरू शकतो निर्णायक!

डॉ. रवींद्र उटगीकर, व्यवस्थापनतज्ज्ञ ऊर्जा उपलब्धता ही भारतासारख्या विकसित होऊ पाहणाऱ्या देशांसाठीची सर्वांत महत्त्वाची गरज राहणार आहे आणि ऊर्जा संक्रमण ही हवामान बदलांचे संकट दूर ठेवू पाहणाऱ्या जगासाठीची वाढती गरज होत आहे. बॅटरीरूपात वीजसंचय करणारी व्यवस्था हे त्यावर उत्तर कसे ठरू शकते, याचा ऊहापोह. सूर्य आणि त्यापासून मिळू शकणारी ऊर्जा यांसारखा या जगासाठी ऊर्जेचा अन्य स्रोत असूच शकत नाही. परंतु त्याकडे वळण्यासाठी खनिज इंधन स्रोत संपण्याची आपण वाट पाहू नये.थॉमस एडिसन (विजेच्या दिव्याचे संशोधक)खनिज इंधनाच्या स्रोतांकडून सौर आणि पवन यांसारख्या अक्षय ऊर्जेच्या पर्यायांकडे जग संक्रमण करत आहे. परंतु ही ऊर्जा साठवण्याच्या क्षमतेवर या प्रक्रियेचा वेग अवलंबून आहे. सूर्यप्रकाशाची ऊर्जा ग्रहण करणारे सौरपंखे किंवा वाऱ्याच्या झोताबरोबर चक्राकार फिरणाऱ्या पवनऊर्जा प्रकल्पांतील पाती काही एकसारख्याच सातत्याने आणि प्रमाणात त्या ऊर्जेची निर्मिती करू शकत नाहीत. त्यामुळे काही वेळा गरजेपेक्षा अतिरिक्त वीजनिर्मिती आणि गरजेच्या वेळी मात्र तिच्या उपलब्धतेचा अभाव अशी काहीशी विसंगती निर्माण होते. त्यातून वीजपुरवठ्याच्या जाळ्यांवर ताण येतो. बॅटरीरूपात वीजसंचय व्यवस्था (बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्स) हे त्यावरील उत्तर आहे..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.मुबलक असताना साठवता येईल आणि तुटवडा असताना उपलब्ध होईल, अशी ही व्यवस्था असते. ती मोठमोठ्या वीजजाळ्यांशी थेट जोडली जाऊ शकते. व्यापारी किंवा औद्योगिक व्यवस्थांमध्ये समाविष्ट केली जाऊ शकते, घरगुती वापरासाठी व्यक्तिगत किंवा सामूहिक स्वरूपात वापरता येते आणि ग्रामीण किंवा दुर्गम क्षेत्रांत स्वतंत्रपणेही उपयोगात आणली जाऊ शकते. सर्वसाधारणपणे ही संचयव्यवस्था विजेवर चालणाऱ्या वाहनांप्रमाणे लिथियम-आयन बॅटऱ्यांच्या रूपात केली जाते. कारण या बॅटऱ्यांमध्ये साठवणूक व फेरउपलब्धतेत वाया जाणाऱ्या ऊर्जेचे प्रमाण किमान राहते. शिवाय अधिक कार्यक्षमतेबरोबरच त्या बॅटऱ्या दीर्घकाळ उपयोगात येतात. आता त्यालाही सोडियम-आयन बॅटऱ्यांसारखे पर्याय येत आहेत. विशेषतः प्रदीर्घ काळासाठी आणि अतिविशाल स्वरूपात साठवणुकीसाठी असे पर्याय चाचपून पाहिले जात आहेत..वीजसंचय व्यवस्थांना जगभर वाढती मागणी आहे. आगामी काही वर्षांतच या व्यवस्थांचे प्रमाण दुपटीवर जाईल, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा होरा आहे. अक्षय ऊर्जेकडील वाढते संक्रमण हे त्याला अधिक कारणीभूत ठरणार आहे. इ.स. २०३०पर्यंत भारताने आपल्या ऊर्जेच्या एकूण गरजेच्या निम्मा पुरवठा हा अक्षयस्रोतांपासून व्हावा, असे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते साध्य करताना ऊर्जासंचय ही बाब महत्त्वाची ठरेल. केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने २०३१-३२पर्यंत ४११.४ गिगावॉट एवढ्या वीजसंचय व्यवस्थेची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यांपैकी २३६ गिगावॉट एवढा वाटा हा बॅटरीसाठ्यांचा, तर १७५ गिगावॉटचा वाटा हा पंपांचा वापर करून उंचावर केलेल्या जलविद्युतसाठ्यांचा अपेक्षित आहे.ही वाटचाल आव्हानात्मक आहे. जून २०२५पर्यंत आपल्या देशातील बॅटरी ऊर्जासंचय व्यवस्था फक्त ४९० मेगावॉट एवढी होती. परंतु २०२५ या एकाच वर्षात १०२ गिगावॉट एवढ्या वीजसंचय व्यवस्था उभारणीसाठीच्या निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाल्या आणि एकूण २२४ गिगावॉट एवढ्या व्यवस्था उभारणीची निर्णयप्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रत्यक्ष साठवणूकक्षमता ही २०२५अखेरच्या तुलनेत २०२६अखेरीस पाचशे मेगावॉटवरून पाच गिगावॉट एवढी होणार आहे. त्यानंतरच्या वर्षभरात ती १५ गिगावॉटपर्यंत जाऊ शकेल..या व्यवस्थाविकासाकडे सरकार विशेष लक्ष देत आहे. ज्या ठिकाणी असे प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या परवडणारे ठरत नाहीत, तेथे अशा प्रकल्पांसाठी सरकार निधी उपलब्ध करून देते. अर्थसंकल्पात त्यासाठीची तरतूद शंभर कोटी रुपयांवरून एक हजार कोटींवर नेण्यात आली आहे. या बॅटऱ्यांसाठीच्या लिथियम-आयन सेलवरील आधारभूत सीमाशुल्क माफीलाही अर्थसंकल्पात मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अक्षय ऊर्जासंचय प्रकल्पांसाठीचे पारेषण शुल्क तर जून २०२८पर्यंत सरकारने आधीच माफ केले आहे. लिथियम आणि निकेल प्रक्रिया उत्पादनासाठी सरकार प्रोत्साहन योजनाही वाढवत आहे. परंतु त्यातील पुरवठासाखळी प्रस्थापित होण्यात अद्याप काही अडसर आहेत..संचयव्यवस्थेचे फायदेजग सध्या हवामानबदलांच्या संकटाला सामोरे जात आहे. खनिज ऊर्जेचा अतिवापर हे हवामान बदलांमागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळेच, प्रदूषणकारी खनिज ऊर्जेकडून हरित व स्वच्छ अशा अक्षय ऊर्जा पर्यायांकडे वळण्याचे जगभर प्रयत्न सुरू आहेत. सौर व पवन ऊर्जा हे त्यांपैकी सहज उपलब्ध पर्याय आहेत. फक्त मागणीनुसार त्यांची उपलब्धता होत नसल्याने त्यांची बॅटरीरूपात साठवणूक गरजेची ठरणार आहे. या संचयव्यवस्थेमुळे अनेक समस्यांची उकल होऊ शकते. एक तर मागणी व पुरवठा यांतील असमतोल दूर करण्यास त्याचा मोठा हातभार लागू शकतो. दुसरे म्हणजे पुरवठ्यातील लवचिकता व सातत्य राखता येईल. खंडित वीजपुरवठा, भारनियमन यांसारख्या समस्या कायमस्वरूपी इतिहासजमा करता येतील. कमाल मागणीच्या वेळीही कोळशावरील विजेसारखे खनिज पर्याय अवलंबणे किंवा पर्यायी व्यवस्था म्हणून डिझेल जनरेटरसारखे पर्याय स्वीकारणे हे खर्चिक आणि प्रदूषणकारी ठरते. तेव्हा बॅटरीरूपातील संचयव्यवस्थेचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो..याखेरीज, खनिज ऊर्जेच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, परकी चलनाची बचत, औद्योगिक विकास अधिक ‘आत्मनिर्भर’ करणे, स्थानिक रोजगारनिर्मिती साधणे आणि ग्रामीण विद्युतीकरणाचे जाळे भक्कम करणे अशीही उद्दिष्टे सरकार साध्य करू शकणार आहे. या ऊर्जा संक्रमणाला आणि त्यातही बॅटरीसंचय व्यवस्थेला वेगाने समोर येत असणाऱ्या जागतिक भू-राजकीय घडामोडींची किनार आहे. खनिज इंधनाला दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतरच्या काळात ‘काळे सोने’ म्हटले गेले. पण हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर त्याला पर्याय शोधले जात असले तरी त्यामुळे हे मोल घटण्याची शक्यता नजीकच्या काळात कमी आहे. तंत्रज्ञानयुग अवतरत असताना दुर्मीळ खनिजांनाही प्रचंड महत्त्व येत आहे. या क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व आहे. ते आटोक्यात ठेवून जागतिक पुढारीपणातील स्थान राखण्यासाठी अलीकडेच अमेरिकेने तेलसंपन्न व्हेनेझुएला आणि दुर्मीळ खनिजसंपन्न ग्रीनलँड यांकडे नजर वळवली आहे. जगाच्या अर्थकारणावरील आपला प्रभाव आणि अमेरिकी डॉलरला राखीव चलन म्हणून असणारे स्थान कायम ठेवण्याची अमेरिकेची ही धडपड आपल्यावर शेकू नये, यासाठी प्रत्येक देश प्रयत्नशील आहे. भारताची स्वतंत्र आणि ‘आत्मनिर्भर’ वाटचाल त्याचाच भाग आहे. त्यादृष्टीनेही बॅटरी ऊर्जासंचय व्यवस्था सक्षम करण्याला भारत प्राधान्य देत आहे..विकसित देश बनण्याचे ध्येय भारताने ठेवले आहे. शाश्वत विकासाचा हा रथ अक्षय ऊर्जेच्या इंधनावर धावत राहिला तर हे उद्दिष्ट दृष्टिपथात नक्की येऊ शकते. सौरऊर्जा हा त्यासाठीचा सर्वांत सहज आणि भारताच्या दृष्टीने मुबलकतेने उपलब्ध असणारा पर्याय आहे. थॉमस एडिसन यांच्यासारख्या संशोधकाने एका शतकापूर्वी त्याचे महत्त्व सांगून ठेवले आहे. गरज आहे ती या विकासरथाला धोरणात्मक प्रोत्साहनाचे वंगण मिळण्याची. ते साध्य झाले तर अक्षय ऊर्जा संचय करू शकणाऱ्या बॅटऱ्या प्रत्येक देशवासीयाच्या अंगणात विकासाचा झगमगाट पोचवतील, हे निश्चित.. 