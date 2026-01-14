Premium|Shah Rukh Khan IPL controversy : शाहरूख स्वयंचीत...बीसीसीआय ‘सामनावीर’

शैलेश नागवेकर- nshailu@gmail.comकृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’च्या युगात वास्तव आणि आभास यातील सत्याचा शोध लागणे सोपे नाही. मनाला न पटणाऱ्या गोष्टींवरही सहज विश्वास ठेवला जातो इतका बेमालूमपणा त्यात भरला आहे. अनेक छायाचित्रे आणि व्हिडिओ अशा पद्धतीने तयार केले जातात, की हेच निर्विवाद सत्य असल्याचा आभास निर्माण केला जातो आणि तो जाणीवपूर्वक अधोरेखितही केला जातो. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, कोणतीही चिकित्सक पडताळणी न करता, डोळे झाकून अशा माहितीवर विश्वास ठेवला जातो. तंत्रज्ञानाने कितीही प्रगती केली तरी अज्ञानांचे विश्व काही कमी नाही. अशा विश्वात स्वतः केलेल्या चुकांनंतरही आपलेच उदात्तीकरण करायला लावून ‘एआय’सुद्धा फिके पाडणारी हुशारी असणारी कल्पकता मागे नाही... घटना आहे, बांगलादेशच्या मुस्तफिझूर रेहमान याची ‘आयपीएल’मधून हकालपट्टी करायला लावणारी. त्यात टार्गेट झाला तो, अभिनेता आणि कोलकाता नाइट रायडर्स (केकेआर) संघाचा सहमालक शाहरूख खान. भारतासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार केला जातो तेव्हा पाकिस्तान देश आपला पारंपरिक शत्रू आहेच; पण ज्या बांगलादेशला आपण त्यांच्याच जोखडातून स्वतंत्र केलं तोच आता आपल्याला नडण्याचा प्रयत्न करतोय. क्रिकेट रसिकांसाठी मायाजाल असलेल्या ‘आयपीएल’चा विचार करतो तेव्हा पाकिस्तानसाठी आपण कधीच दरवाजे बंद केलेले आहेत; पण आजमितीला आपल्या शत्रूंच्या यादीत बांगलादेशही आहे... कारण शेख हसिना यांचे सरकार उलथवल्यानंतर त्यांना भारतात आश्रय देण्यात आला आणि त्यानंतर बांगलादेशमध्ये आपल्या देशाविरोधात कारवाया सुरू झाल्या. .Premium|Paratrooper Sanjog Chhetri Mahavir Chakra : ऑपरेशन 'सर्वविनाश'.भारताकडे डोळे वटारून पाहण्याची बांगलादेशात हिंमत नाही. त्यामुळे स्थानिक हिंदूंवर अत्याचार आणि हिंसा सुरू झाल्या. असे असले तरी त्यांच्या खेळाडूंसाठी ‘आयपीएल’मध्ये उघडपणे बंदी नव्हती. मात्र अचानक गेल्या आठवड्यात यंदाच्या ‘आयपीएल’मध्ये समावेश झालेला बांगलादेशचा एकमेव खेळाडू मुस्तफिझूर रेहमान याला बाहेर काढण्याचे निर्देश बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी उघडपणे दिले. या कारवाईमुळे बीसीसीआयचा आणि त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाचा उदो उदो झाला आणि शाहरूख खान टार्गेट झाला... कारण त्याच्या कोलकाता संघाने आयपीएल लिलावात मुस्तफिझूरला आपल्या संघात घेतले होते. मुळात याच बीसीसीआयने लिलावासाठी तयार केलेल्या खेळाडूंच्या यादीत केवळ मुस्तफिझूरच नव्हे; तर त्याच्यासह सात बांगलादेशी खेळाडूंचा समावेश केला होता. हा लिलाव झाला १६ डिसेंबरला आणि मुस्तफिझूरला बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला गेला ३ जानेवारीला. त्यानंतर बीसीसीआयला शाबासकी देणारा आणि शाहरूख खानला शिव्या देणारा ट्रेंड सुरू झाला. मुळात लिलावासाठी बांगलादेशी खेळाडूंचा समावेशच केला नसता तर ही वेळ आलीच नसती; पण लखोबा लोखंडेच्या ‘तो मी नव्हेच...’ अशा थाटात बीसीसीआयने संबंधित प्रकरणातून स्वतःला अलगद बाहेर काढले ते ‘एआय’च्या वास्तव आणि आभासी अशा दोन प्रतिमांना साजेसेच आहे..आता आणखी एक वास्तव पाहूया... ‘आयपीएल’च्या मिनी लिलावासाठी कोलकाता संघाकडे मोठी रक्कम शिल्लक होती. त्यामुळे ते कोणत्याही खेळाडूसाठी अधिक बोली लावू शकत होते. ज्या मुस्तफिझूरवरून संबंधित प्रकरण घडले त्याच्यासाठी महेंद्रसिंग धोनीच्या चेन्नई सुपर किंग्जनेही बोली लावली होती. समजा चेन्नईने ती बोली जिंकली असती आणि मुस्तफिझूर चेन्नई संघात गेला असता तर सोशल मीडियाने धोनी किंवा संघमालक एन. श्रीनिवासन यांना टार्गेट केले असते का? हाच मुस्तफिझूर या अगोदर मुंबई इंडियन्ससह सात विविध संघांतून ‘आयपीएल’मध्ये खेळला आहे; पण तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती; मात्र आता बांगलादेश हा आपल्यासाठी पाकिस्तानप्रमाणे कुरापती काढणाऱ्यांच्या रांगेत आहे. त्यामुळे बीसीसीआयने त्यांची चाल ओळखायला हवी होती. या अगोदरचा बांगलादेशचा एक दौरा बीसीसीआयने बेमुदत काळासाठी लांबणीवर टाकला होता. आता याच दौऱ्याची घोषणा बांगलादेश क्रिकेट मंडळाने गेल्या शुक्रवारी केली; पण बीसीसीआयने कोणताच दुजोरा दिला नव्हता तेव्हाच संशयाची पाल चुकचुकली आणि दुसऱ्या दिवशी मुस्तफिझूरला संघातून दूर करण्याच्या सूचना आल्या. भारतीय संघ बांगलादेशमध्ये येणार नाही, याची कल्पना त्यांच्या मंडळाला होती. त्यामुळे त्यांनी तो खडा टाकला. पुढच्या महिन्यात आपल्या देशात टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा होत असल्याने बीसीसीआयने बांगलादेश दौऱ्याबाबत भाष्य करणे टाळले होते; पण अखेर व्हायचे तेच झाले. भारतातील सामने आम्ही खेळणार नाही, अशी धमकी देण्याचे धाडस बांगलादेश क्रिकेट मंडळ दाखवत आहे. हुशार, अनुभवी आणि अभ्यासू अशा बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांना हा डाव ओळखता आला नाही. .Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा .अशी अडचण करूनही बीसीसीआयने मात्र स्वतःला सफाईदारपणे स्वयंचीत होण्यापासून वाचवले; पण बदनाम शाहरूख खान झाला; मात्र त्यासाठी केवळ हे एकच प्रकरण कारणीभूत नाही. शाहरूख खान, त्याचा कोलकाता संघ, बंगाल आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनजी असे काही घटकही अंतर्भूत आहेत. बिहारचे रण सर केल्यानंतर भाजपने आता लक्ष्य बंगाल असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर बंगालशी संबंधित सर्व काही जात्यात येणार, हे उघड होते. आठवतोय ना, फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेस्सीचा भारत दौरा? तो आखणारा सुतांदू दास बंगालचाच होता. कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्ली असा मेस्सीचा प्रवास होता. त्यात कोलकातामधील सॉल्ट लेग स्टेडियमवर झालेला गोंधळ सर्वांनी पाहिला. स्टेडियममधील खुर्च्यांची तोडफोड आणि खिसा रिकामा करून केवळ मेस्सीची एक झलक पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांचा उद्रेक असे जे सर्व काही घडले ते बदनामी करणारे होते. संयोजनात पुढे पुढे करणारे आणि भाव खाणारे बंगाल सरकारही होते. शेवटी नाचक्कीमुळे क्रीडा मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि तातडीने ममता बॅनजी यांना हे सर्व निंदनीय असल्याचा जाहीर खुलासा करून त्यात आमचा काही दोष नाही, असे दर्शवावे लागले. याच कोलकातामध्ये मेस्सीला भेटण्यासाठी उभ्या असलेल्यांमध्ये शाहरूख आपल्या मुलांसह आपली वेळ कधी येणार, याची वाट पाहत होता. आता त्याच शाहरूख खानच्या ‘आयपीएल’मधील संघाने बांगलादेशी खेळाडूला आपल्या संघात घेऊन पायावर दगड मारून घेण्यासारखेच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, शाहरूखसारखीच जुही चावलाही कोलकाता संघाची सहमालक आहे; मात्र केंद्रस्थानी राहिला तो शाहरूखच....असो, मुस्तफिझूरप्रकरणी बीसीसीआय नामानिराळे राहिले; पण आता पुढे काय, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. ‘आयपीएल’चे प्रक्षेपण न करण्याचा निर्णय बांगलादेश सरकारने घेतला आहे. त्याचा किती फटका प्रक्षेपण हक्क असलेल्या स्टार स्पोर्टस्-जिओ यांना बसेल ते यशावकाश कळेल. पाकिस्तानबरोबरचे क्रिकेट संबंध कधीच संपलेले असताना आता त्यात बांगलादेशही आला आहे. बीसीसीआयची श्रीमंती एवढी मोठी आहे, की पाकिस्तान काय किंवा बांगलादेश काय यांच्याशी न खेळल्यामुळे काहीच फरक पडणार नाही; मात्र पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतातील सामने न खेळणाऱ्या देशांमध्ये बांगलादेश दुसरा संघ ठरेल. परिणामी, तिकीटविक्रीचे गणित कदाचित बिघडू शकते. त्यातही पुन्हा ‘कोलकाता कनेक्शन’ आहे. कारण त्यांचे चारपैकी तीन सामने कोलकातामधील ईडन गार्डनवर नियोजित आहेत. एक सामना मुंबईत आहे. बांगलादेश त्यांचे सामने भारतात खेळणार नाही, असा निर्णय झालाच; तर त्याची भरपाई बंगाल क्रिकेट संघटनेला मिळणार का? त्यात आणखी एक घटक महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे, देशाचे महान आणि माजी कर्णधार सौरव गांगुली. .ते आता बंगाल क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष आहे. काही वर्षांपूर्वी ते बीसीसीआयचेही अध्यक्ष होते; परंतु त्यांची लोकप्रियता अधिक वाढत होती किंवा अन्य कोणतेही इतर कारण असेल त्यांचा कार्यकाल शिल्लक असूनही अन् इच्छा असूनही त्यांना अध्यक्षपदाची पुढची टर्म मिळाली नव्हती. रॉजर बिन्नी पुढचे अध्यक्ष झाले होते. आता जय शहा थेट आयसीसीचे अध्यक्ष असले तरी त्यांच्या सूचनेनुसार बीसीसीआयची सूत्रे हलत असणार, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. आयपीएल लिलावात मुस्तफिझूरसह सात बांगलादेशी खेळाडूंचा समावेश करण्याची केलेली चूक कशी सुधारली जाते आणि बांगलादेशची मस्ती कशी जिरवली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता आभासी नको; तर थेट वास्तववादीच कृती हवी. हिंदूंवरचे हल्ले थांबवा, अन्यथा क्रिकेटचे संबंध संपले, असे सांगण्याचे धाडस बीसीसीआय दाखवणार का, हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीयत्वाचा ठरेल. सध्या तरी आयपीएलच्या ‘रन’धुमाळीत बांगलादेशऐवजी शाहरूख खानच ‘स्वयंचीत’ झाला आहे आणि आपल्या अनपेक्षित खेळीने ‘सामनावीर’ ठरले आहे ते बीसीसीआय...आयपीएल लिलावात मुस्तफिझूर रेहमानसह सात बांगलादेशी खेळाडूंचा समावेश करण्याची चूक कशी सुधारली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हिंदूंवरचे हल्ले थांबवा, अन्यथा क्रिकेटचे संबंध संपले, असे सांगण्याचे धाडस बीसीसीआय दाखवणार का, हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीयत्वाचा ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 