Premium|Paratrooper Sanjog Chhetri Mahavir Chakra : ऑपरेशन 'सर्वविनाश'

काश्मीरमधल्या दहशतवादाचा भीषण इतिहास कायमच अस्वस्थ करणारा आहे. तिथे शत्रू समोरून वार करत नाही, तर छुप्या मार्गाने अधिकाधिक विध्वंस करत जातो. त्यामुळे लष्करासाठी त्या दहशतवाद्यांना ठार करणं हे काम कधीही सोपं नव्हतं. वेगवेगळ्या स्वरूपात, भिन्न भिन्न तंत्र वापरत दहशतवादी काम करतात. मात्र, त्या त्या वेळी लष्कराने त्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. या युद्धकथा फार चित्तथरारक आहेत. 'हे सारं कशासाठी?' या प्रश्नाचं उत्तर वर्षानुवर्षांपासून काहीसं अनुत्तरित आणि खूपसं अस्वस्थ करणारं आहे. ही अशीच एक युद्धकथा आहे, एका धाडसी मोहिमेची. तिचं नाव होतं - सर्पविनाश! 'सर्पविनाश' ही भारतीय लष्कराने एप्रिल-मे २००३ च्या दरम्यान काश्मीरमधल्या पीरपंजाल पर्वतरांगांमधल्या हिलकाका-पूंछ-सुरणकोट या भागात तळ ठोकून बसलेल्या दहशतवाद्यांना हुसकावून लावण्यासाठी हाती घेतलेली एक नियोजनबद्ध मोहीम होती. पॅराट्रुपर संजोग छेत्रीसारख्या योद्ध्याने प्रणाची बाजी लावत ही मोहीम फत्ते केली! .पीर पंजाल डोंगररांगापीर पंजाल.. काश्मीरमधल्या प्रमुख डोंगररांगांपैकी एक! या पर्वतरांगा पाकव्याप्त काश्मीरपर्यंत पसरल्याने दहशतवाद्यांनी त्यांच्याद्वारे भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला व तो मार्ग निश्चि केला. सुरणकोट...पीर पंजाल पर्वत रांगांच्या नैऋत्येला, पूंछ भागात असलेलं एक छोटं गाव. इथूनच हिलकाका या उपपर्वतरांगेच्या मधून वाट काढत पूंछ नदी पुढे जाते. मुळातच हा अत्यंत दुर्गम प्रदेश आहे. त्यात नागरी प्रशासन यंत्रणा तेवढी प्रबळ नसल्याने दहशतवाद्यांचं फावलं. ज्या प्रमाणे सोपोर इत्यादी भाग ऐंशीच्या दशकात दहशतवाद्यांसाठी मोक्याचा झाल होता, त्याचप्रमाणे हिलकाका या पर्वतरांगा आणि त्यांच्या सभोवतीचा प्रदेश दहशतवाद्यांसाठी अनुकूल होत गेला.दहशतवादी संघटनांचा विस्तारदहशतवादी येथून जम्मूच्या दिशेने पुढे येत गेले आणि या भागात त्यांनी छुपी लढाई आरंभली. दिवसेंदिवस या लढाईसाठी नवनवीन जागा शोधत त्यांनी मोठा भूभाग बळकावला. सुरणकोट आणि डोंगररांगांच्या पायथ्याशी गुज्जर, बकरवाल इत्यादी जमातीचे मेंढपाळ उन्हाळ्यात त्यांची उपजीविका करत. ते दहशतवाद्यांना माहिती पुरवू लागले. कधी पैसे देऊन, तर कधी धमकावून त्यांच्याकडून माहिती काढून घेतली जात. प्रसंगी दहशतवादी स्वतः गुराख्यांच्या वेशात वावरत. लपायला मोठी जागा मिळणं हा या भागाचा सगळ्यात मोठा फायदा. डोंगराच्या आश्रयात वाढलेले विषारी सापच होते ते! काही वर्षांमध्ये लष्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-मुजाहिदीन, जिहाद-ए-इस्लामी, अल-बद्र, जैशे मोहम्मद यांसारख्या अनेक दहशतवादी संघटना तिथे काम करू लागल्या. या धर्मांध जिहादी गटांचे दहशतवादी तिथे स्थिरावले. त्यांना ही जागा इतकी परिचयाची आणि सुरक्षित वाटू लागली की, सुरणकोटमध्ये गावकऱ्यांबरोबर क्रिकेटचे डावही रंगू लागले ! तेवढ्यातच एक दिवस ‘राष्ट्रीय रायफल्स’ला आदेश मिळाला तो या भागातील ‘स्वच्छता मोहिमेचा’! या मोहिमेची जबाबदारी राष्ट्रीय रायफल्सच्या ‘काउंटर इन्सर्जन्सी फोर्स’ला (सीआयएफ) देण्यात आली. यांनाच ‘रोमिओ फोर्स’ असंही म्हटलं जातं. या फोर्सचे नवे कमांडर मेजर जनरल हरदेव सिंह लिड्डर यांच्या नेतृत्त्वाखाली ही मोहीम आकार घेऊ लागली..वेढा आणि कारवाईसुरुवातीला आवश्यक यंत्रणा आणि महत्त्वाच्या सुविधा उभारण्यात आल्या. हेलिपॅड्स बांधण्यात आले, खेचरांना चालण्यासाठी कच्चे मार्ग तयार करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात दहशतवाद्यांचे मुख्य तळ हेरून त्या प्रदेशाभोवती लष्कराचे मोर्चे उभारण्यात आले. हा टप्पा साधारण फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात पूर्ण झाला. हिलकाका भागातील स्थलांतरित गुराख्यांना (बकरवाल) सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं. त्यामुळे दहशतवाद्यांना मिळणारा स्थानिक आधार तुटला. तिसरा टप्पा प्रत्यक्ष कारवाईचा होता. हिलकाका परिसरात बाहेरून कोणीही घुसखोर येऊ नये यासाठी त्या संपूर्ण भागाला वेढा घालण्यात आला. त्यानंतर आपल्या लष्कराने महत्त्वाच्या स्थानांवर हल्ला केला. मात्र, समर्पणाशिवाय कोणतीही मोहीम फत्ते होत नाही, हेच पुन्हा सिद्ध झालं.पॅराट्रुपर संजोग छेत्रीपूर्वांचल म्हणजे काटक योद्ध्यांची भूमी! सिक्कीममधल्या नामची या जिल्ह्यातलं एक छोटं गाव - बूमतर. इथल्या एका छेत्री कुटुंबात १९८२ ला एका शूर योद्ध्याचा जन्म झाला. त्याचं नाव - संजोग! दुर्दैवाने, वडिलांचं छत्र कोवळ्या वयातच हरवल्याने संजोग आणि त्याच्या बहिणीचा सांभाळ त्याच्या काकांनी केला. अवघ्या १९ व्या वर्षी हा मुलगा भारतीय लष्कराच्या 'गोरखा रायफल्स'मध्ये भरती झाला. 'पॅराट्रुपर' होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत त्याने त्याही चाचण्या पार केल्या. अत्यंत खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करून तो पॅराशूट रेजिमेंटच्या ९ पॅरा बटालियनमध्ये सामील झाला. मग त्याची पोस्टिंग झाली थेट काश्मीरमध्ये! तिथे तैनात असलेल्या या विशेष सैन्याचा सामना कायम दहशतवाद्यांशी होत असे. २२ एप्रिल रोजी त्यांना माहिती मिळाली की, हिलकाका या भागात दहशतवादी तळ आहे. आपल्या २० कमांडो साथीदारांसह संजोग छेत्री या मोहिमेसाठी निवडला गेला..सर्वोच्च बलिदानछेत्री व त्याच्या साथीदारांनी सर्वप्रथम शत्रूच्या तळाला वेढा घातला, पण तेवढ्यात समोरून गोळीबार सरू झाला. आता त्यांनीही गोळ्यांचा वर्षाव सुरू केला. भीषण चकमक सुरू झाली. छेत्रीने पाहिलं की, समोरून होणाऱ्या जीवघेण्या गोळीबाराच्या तडाख्यात किती तरी साथीदार जखमी होत आहेत. ते थांबवणं अत्यंत गरजेचं आहे. गोळीबार रोखण्याच्या विचाराने छेत्री जवळपास १०० यार्ड रांगत पुढे गेला आणि त्याने गोळीबार करणाऱ्या एका दहशतवाद्याला मारलं. तो गोळीबार करतच होता, मात्र तेवढ्यात समोरून येणाऱ्या गोळ्यांनी त्याचा वेध घेतला. गंभीर जखमी अवस्थेतही त्याने माघार घेतली नाही व जागा सोडली नाही. स्वतः रक्तबंबाळ असूनही सगळं बळ एकवटून आणखी काहींना त्याने मारलं. दहशतवादी अगदी जवळ येऊन पोहोचले तरीही तो डगमगला नाही. त्याने जवळची सुरी खुपसत आणखी काही दहशतवादी लोळवले. अखेरच्या श्वासापर्यंत तो लढत होता! त्याच्या साथीदारांनी तिथल्या सगळ्या दहशतवाद्यांना ठार केलं. एकूण १३ दहशतवादी मारले गेले.राष्ट्रासाठी सर्वोच्च समर्पण करणाऱ्या पॅराट्रुपर संजोग छेत्रीला मरणोपरान्त 'महावीर चक्रा'ने गौरवण्यात आलं. २००१ मध्ये वर्दी चढवलेला हा सैनिक २००३ ला तिरंग्यात लपेटला गेला. तारुण्य यापेक्षा आणखी किती समर्पित असू शकतं! या कोवळ्या वयात इतकी परिपक्वता, निष्ठा कुठून आली असावी? या मोहिमेत ६५ दहशतवादी मारले गेले, तर भारताच्या चार शूर जवानांना वीरमरण आलं. नवव्या 'पॅराशूट रेजिमेंट'ने दहशतवादी तळांवरील हल्ल्यांचं नेतृत्व केलं, तर १६३ इन्फंट्री ब्रिगेड आणि १२ सेक्टर राष्ट्रीय रायफल्सच्या तुकड्यांनी त्यांना मजबूत साथ दिली. विशेष म्हणजे, भारतीय सैन्याला ३,९८९ मीटर उंचीवर एका गुहेचं मोठं संरक्षण तळ आढळलं. ते हेलिकॉप्टरमधून डागण्यात आलेल्या फ्रॅग्मेंटेशन क्षेपणास्त्रांचा वापर करून नष्ट करण्यात आलं..मोहिमेतील पुरावेभारतीय लष्कराने उद्ध्वस्त केलेल्या तळांवर मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य, दळणवळणासाठीची उपकरणे, शस्त्रे, दारूगोळा आणि औषधे जप्त केली. त्या तळांवरून दहशतवाद्यांची कागदपत्रं आणि काही डायऱ्याही जप्त करण्यात आल्या. त्यात पुष्कळ नोंदी सापडल्या. त्यांची गुप्तचर प्रणाली उघड झाली. त्यांचे पुढचे 'टारगेट्स' कळाले, ज्यात भारतीय सुरक्षा दलांना माहिती देणाऱ्या गावातल्या महिला आणि मुलांची हत्या करणं हेही उद्दिष्ट स्पष्ट लिहिलेलं होतं!हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी या दहशतवादी संघटनेच्या मुहम्मद अमीन साजिद याच्या डायरीतून सुरणकोटमधील दहशतवादी कसे काम करत होते? याबद्दल सविस्तर माहिती मिळाली. पाकिस्तानच्या ओकारा जिल्ह मे १९९९ ते जुलै २००२ या दरम्यान ‘जिहादीं’चा विश्वासघात केल्याच्या आरोपावरून १० हेरगिरी करणाऱ्या लोकांचा गळा चिरून केलेल्या हत्यांची नोंद सापडली. गावकऱ्यांची कत्तल केल्याच्या नोंदीही आढळल्या.दळणवळण आणि गुप्तचर यंत्रणाया मोहिमेत इतर बरीच माहिती मिळाली. पोर्टेबल सॅटेलाइट फोनभोवती उभारलेली एक विस्तृत दळणवळण संरचना दहशतवाद्यांना सियालकोट, मुझफ्फराबाद, कोटली, इस्लामाबाद, ॲबोटाबाद इथल्या आणि भारतातल्याही इतर हँडलरशी संपर्क साधता येत होता. उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू आणि केरळ अशा अनेक ठिकाणी कॉल्स केले गेले होते. रेडिओ-फ्रिक्वेंसी दळणवळणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विस्तृत ‘कोड बुक्स’चादेखील शोध यातून लागला..मोहिमेची वैशिष्ट्ये, परिणाममोहिमेचं महत्त्वाचं योगदान म्हणजे दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये लष्कराने हवाई शक्तीच्या वापरावर ठेवलेली अघोषित मर्यादा मोडणं. हवाई ते जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांव्यतिरिक्त, जड मशीनगन बसवलेल्या ‘चीता हेलिकॉप्टर्स’चादेखील अनेक वेळा वापर करण्यात आला. गुज्जर गुराख्यांना उन्हाळी कुरणांचा वापर करण्यापासून पूर्णपणे रोखल्यामुळे मनुष्यहानी टाळता आली. तंत्रज्ञानाच्या सुधारणांमुळे एकूणच दहशतवाद्यांविरुद्ध रात्री कारवाई करण्यासाठी आपल्या सैन्याची क्षमता लक्षणीय प्रमाणात वाढली. सर्पविनाश मोहिम हे दहशतवादविरोधी कारवायांमधलं एका निर्णायक पाऊल ठरलं. यानंतर लष्कराचं मनुष्यबळ आणि एकूण पायाभूत सुविधा वाढवण्यात आल्या. मोहिमेसाठी बांधण्यात आलेले रस्ते आणि हेलिपॅड्स यामुळे सैन्याची गतिशीलता आणि उपकरणं वाहून नेण्याची क्षमताही वाढली.आज दहशतवाद रक्तबीज राक्षसासारखा पसरत आहे. पांढऱ्या स्वच्छ कपड्यात वावरत तो विध्वंस साधतो आहे! मात्र, आपणही पुरून उरणारे आहोत! स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणत की, ‘साप विखारी मातृभूमीचा ये घेऊ चावा... अवचित गाठुनि, ठकवुनि, भुलवूनि कसाही ठेचावा!’ कितीही रूपं बदलली तरी या शत्रूला ओळखण्यासाठी नागरिकांनी सदैव दक्ष रहाण्याची गरज आहे. समोर येणारी आव्हाने पेलण्यासाठी आपल्या संरक्षण दलांना सामर्थ्य आणि विजयश्री लाभो! जय हिंद!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 