Premium|Grampanchayat: ग्रामपंचायत निवडणुकीत बच्चू कडूंच्या निर्णायक मताने बदलले राजकारणाचे पान

आज इतक्या वर्षांनी १९९४ सालची बेलोरा ग्रामपंचायतची निवडणूक मला अजून स्वच्छ आठवते. ती माझ्या आयुष्यातली थेट सामान्य जनतेतील पहिली निवडणूक होती; पण काय सांगू, निवडणूक जरी ग्रामपंचायतीची होती तरी गावातलं वातावरण बघून वाटायचं की जणू काही लोकसभा चाललीय! मी तेव्हा वॉर्ड नंबर तीनमधून उभा होतो. सोबत सुरेशराव विधाते आणि येणूबाई पचारे याही निवडून आल्या. आमची ग्रामपंचायतची बॉडी तेरा सदस्यांची होती. त्या काळात ग्रामपंचायतीत कर्मचारी म्हणून दादारावजी ठाकरे, पुंजाजी राणे आणि पाणीपुरवठ्याचे काम प्रकाशराव झगडे पाहायचे. गावातले वातावरण एवढं रंगात आलं होतं, की निवडणुकीला सगळे मातब्बर लोक उभे होते. साहेबरावजी गणोरकर हे शेतकरी संघटनेचे तालुकाप्रमुख, रामरावजी वानखडे आरपीआयचे तालुकाप्रमुख, अरुणाताई सुभाषराव देशमुख सिनेसृष्टीतल्या सेन्सॉर बोर्डच्या सदस्य, सुरेशराव विधाते हे काँग्रेसचे मोठे पदाधिकारी होते आणि मी स्वतः त्या वेळी भारतीय विद्यार्थी सेनेचा तालुकाप्रमुख. सर्व राजकीय व सामाजिक चळवळीचे केंद्रबिंदू हे बेलोरा होतो. एवढ्या मोठमोठ्या लोकांच्या गर्दीत ही आमची ग्रामपंचायतची निवडणूक झाली. .सरपंच निवडीत माझं एक मत ठरलं निर्णायकत्या वेळी सरपंच-उपसरपंच हे निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होत असे. नेमकी त्या वेळच्या निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या बघता सरपंच आणि उपसरपंच हे केवळ एका मतावर होणार होते. नेमकं मी त्या वेळेस एकटाच वार्ड क्रमांक तीनमधून अपक्ष म्हणून निवडून आलो होतो. सरपंचाच्या निवडणुकीला खरी गंमत झाली. विरोधी गटाकडून गावातले सुज्ञ, आदरणीय नागरिक गुलाम हुसेन भाऊसाहेब यांचं नाव सरपंचपदासाठी आलं. मी शिवसेनेचा तालुकाप्रमुख असल्यामुळे गावातल्या लोकांना वाटत होतं, की ''हा हिंदू आहे, हा कधी मुस्लिम उमेदवाराला मत देईल का?'' पण माझ्या डोक्यात मात्र गावाचं भलं होतं. गुलाम हुसेन भाऊसाहेब यांचं कुटुंब अतिशय सुज्ञ, गावकऱ्यांना मदत करणारे वजनदार माणसं. त्या वेळी माझं एक मत निर्णायक ठरलं. मी सरळ गुलाम हुसेन भाऊसाहेब यांना मतदान केलं आणि ते सरपंच झाले. तसा मी शिवसेनेचा तालुकाध्यक्ष या नात्याने प्रखर हिन्दुत्ववादी; पण माझे हिंदुत्व हे सर्वसमावेशी व सर्वधर्म समभावाचे. सर्व भवन्तु सुखिन: ही माझ्या परिवाराची शिकवण. जात-धर्म कोणताही असो माझ्या मतामुळे एक लायक व्यक्ती योग्य पदावर बसली होती, याचा मला फार आनंद होता. गावभर कुजबूज सुरू झाली, ''बघा हा बच्चू, हिंदू असून शिवसेनेचा तालुकाप्रमुख असून, मुस्लिमाला सरपंच केलं!'' माझ्यावर फार टीका झाली, प्रचंड विरोध झाला, आरोप झाले, माझ्या फार वरपर्यंत तक्रारी झाल्या. माझ्यावर बहिष्कार टाकण्यापर्यंत कार्यक्रम गेला; पण मी मात्र ठाम होतो. गावाचं भलं हवं, एवढंच माझ्या डोक्यात होतं. नंतर जेव्हा गुलाम हुसेन भाऊसाहेब यांनी सर्व ग्रामपंचायत सदस्य यांना सोबत घेऊन लोकसहभागातून अनेक कामं केली, गावातील अनेक महत्त्वाच्या निर्णायक प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेतली, पारदर्शक कारभार केला, गावाचं भलं केलं, तेव्हा लोकांच्या लक्षात आलं, ''अरे बच्चूने जे धाडस केलं ते खरंच योग्य होतं!'' उलट नंतर लोक माझं कौतुक करायला लागले. .सरपंच-उपसरपंच कारभाराची जोडीत्या वेळी गुलाम हुसेन भाऊसाहेब सरपंच होते, तर उपसरपंच म्हणून अरुणाताई सुभाषराव देशमुख निवडून आल्या. दोन्ही सुशिक्षित आणि सुज्ञ सरपंच आणि उपसरपंच. गावाचा कारभार अतिशय योग्य पद्धतीने सांभाळला. आमच्या ग्रामपंचायतीचं वैशिष्ट्य असं होतं, की गावात कुठलीही तक्रार झाली की सरळ जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपतीपर्यंत तिच्या कॉप्या जायच्या! इतकं जागरूक गाव. गावातली एसटी बस जरी पंधरा मिनिटे उशिराने आली, त्या काळात लाइनची मोठी अडचण होती त्यालासुद्धा आमच्या इथे वायरमन कुणी राहायला तयार नव्हते. पटवारी, ग्रामसेवक शिक्षक यांच्याकडून काही जरी चूक झाली, तरी लगेच तक्रार जायची.पहिली निवडणूक अन् गावकऱ्यांचा विश्वास१९९४ची ती माझ्या आयुष्यातली पहिलीच थेट जनतेतील निवडणूक होती. आमचा वॉर्ड नंबर तीन हा सर्व समाजाच्या वस्तीचा होता. त्यामुळे जात-पात न बघता सर्व समाजानं एकत्र येऊन मला मतदान केलं. गावकऱ्यांनी मला एक होतकरू तरुण म्हणून उभं केलं होतं. सगळ्यांना वाटलं, ‘‘हा पोरगा कुणाचं वाईट करणार नाही, सगळ्यांना मदतीला धावून येतो.’’ आणि याबद्दल सगळीकडे सकारात्मक वातावरण तयार झालं! मी भरघोस मतांनी निवडून आलो. बेलोरा ग्रामपंचायतीत सर्वात कमी वयाचा सदस्य म्हणून माझं नाव नोंदवलं गेलं. .Premium| Bacchu Kadu Politics: माझा राजकीय प्रवेश समाजकारणातूनच.गावाचं राजकीय व सामाजिक चित्रत्या वेळचं गावाचं राजकीय वातावरण भन्नाट होतं. कुणी शेतकरी संघटना, कुणी काँग्रेस, कुणी आरपीआय, कुणी शिवसेना तर कुणी इतर पक्षातले; पण निवडणुकीला लागलं की असं भासत होतं की गावातली ग्रामपंचायत नाही तर दिल्ली-मुंबईची निवडणूक सुरू आहे! आरोप-प्रत्यारोप, गप्पा, चहाच्या टपऱ्यांवरचे कट्टे, गावातील अगदी छोटे-छोटे भूतकाळातील भांडणंदेखील त्या काळात अतिशय महत्त्वाचे रूप घेत होते. रोज एकमेकांसोबत राहणारे लोक गटातटात वाटल्या गेले होते. सगळीकडे फक्त निवडणूकच निवडणूक. एवढं तापलेलं वातावरण मी आयुष्यात पहिल्यांदा अनुभवलं. .Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.मागे वळून बघताना...आज या सगळ्या आठवणींना जवळपास तीन दशके झालीत; पण अजूनही मनात ताज्या आहेत. कारण त्या निवडणुकीनं मला राजकारणाची खरी सुरुवात करून दिली. गावकऱ्यांचा विश्वास, सर्व समाजाचा आशीर्वाद आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गावाच्या भल्यासाठी निर्णय घेण्याचं धाडस, हे त्या निवडणुकीतून मी शिकलो. त्या एका मतानं गुलाम हुसेन भाऊसाहेब सरपंच झाले आणि माझं राजकारणाचं पानच बदललं. १९९४ची बेलोरा ग्रामपंचायत निवडणूक ही ग्रामपंचायतची असली तरी ती खरं तर माझ्या आयुष्याची पहिली शाळा होती. गावासाठी विचार करणं, समाजापलीकडे जाऊन निर्णय घेणं आणि लोकांच्या टीका-टिप्पणीला न घाबरता आपलं योग्य असं काम करणं, सामान्य लोकांचे प्रश्न, गाऱ्हाणे शांत डोक्याने ऐकून घेणं, आपल्यासाठी सामान्य वाटणारा प्रश्न हा त्यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असतो, हे सगळं त्या निवडणुकीनं मला शिकवलं. आजही गावातले लोक जेव्हा ती गोष्ट सांगतात तेव्हा मला अभिमान वाटतो, की माझ्या एका मतानं गावाला एक चांगला सरपंच मिळाला आणि माझ्या राजकारणाच्या वाटचालीला खरी दिशा मिळाली.यातील खूप काही आपणासोबत चर्चा करायचं राहून गेलं; पण आज येथे शब्दांची मर्यादा असल्यामुळे पुन्हा भेटूया पुढच्या शनिवारी याच लोकप्रिय सदरामध्ये!(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष असून माजी मंत्री आहेत.)...बेलोरा ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या निवडणुकीने माझ्या राजकारणाची खरी सुरुवात करून दिली. गावकऱ्यांचा विश्वास, सर्व समाजाचे आशीर्वाद आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गावाच्या भल्यासाठी निर्णय घेण्याचं धाडस, हे त्या निवडणुकीतून मी शिकलो. त्या एका मतानं गुलाम हुसेन भाऊसाहेब सरपंच झाले आणि माझं राजकारणाचं पानच बदललं. 