Premium| Full Payment vs. EMI: खरेदीसाठी फुल पेमेंट की ईएमआय? तुमच्यासाठी 'स्मार्ट' निर्णय कोणता?

दिवाळीचा सण नुकताच पार पडला आणि यावर्षीची खरेदी अक्षरशः विक्रमी होती! नवीन गॅजेट्स, टीव्ही, फ्रीज, सोन्याचे दागिने आणि घरासाठी आकर्षक सजावटीच्या वस्तूंची चंगळ होती. देशभरात कंपन्यांनी दिलेल्या 'बंपर ऑफर्स' आणि 'मेगा सेल्स'मुळे ग्राहकसुद्धा आनंदात होते. पण या धामधुमीत, तुम्ही खरेदीची नेमकी पद्धत कोणती निवडली? ईएमआयने की पूर्ण रक्कम भरून? हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे तुमच्या पुढील काही महिन्यांच्या आर्थिक गणितावर थेट परिणाम होतो. तो नेमका काय? मग कुठला पर्याय उत्तम? सगळं समजून घेऊयात 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून... .पेमेंटचा 'स्मार्ट' निर्णयखरेदीचा अनुभव कितीही उत्साहाचा असला, तरी पेमेंट करताना प्रत्येकाच्या मनात द्विधा मनःस्थिती असते- मोठी रक्कम एकदम भरायची की ती लहान-लहान हप्त्यांमध्ये विभागून टाकायची? चला, या दोन्ही पर्यायांचा सखोल विचार करूया, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या पुढील खरेदीसाठी योग्य दिशा मिळेल.१. फुल पेमेंट म्हणजे 'झटपट मालकी'चा आनंदजेव्हा तुमच्याकडे पुरेशी बचत उपलब्ध असते आणि तुम्हाला कोणतीही आर्थिक जोखीम घ्यायची नसते, तेव्हा पूर्ण पेमेंट करणं हा सर्वात चांगला आणि सोपा मार्ग ठरतो..फुल पेमेंटचे फायदे काय?अतिरिक्त आर्थिक लाभ: अनेक विक्रेते, विशेषतः लहान आणि मध्यम व्यावसायिक किंवा काही लक्झरी ब्रँड्स, लगेच आणि पूर्ण पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना जास्तीची सूट, मोठा कॅशबॅक, किंवा आकर्षक भेटवस्त देतात. यामुळे तुमच्या मूळ किमतीत आणखी कपात होते.'कर्जमुक्त': एकदा का तुम्ही संपूर्ण पैसे भरले की, तुम्हाला पुढील महिन्यांत ईएमआय भरण्याची चिंता, तारीख चुकण्याची भीती, किंवा कोणत्याही प्रकारचा कर्जाचा ताण राहत नाही. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे 'फ्री' होता.संपूर्ण मालमत्तेवर नियंत्रण: मोठी खरेदी करताना, फुल पेमेंटमुळे मालमत्तेची संपूर्ण मालकी लगेच तुमच्याकडे येते. ईएमआय भरताना अनेकदा जो 'वित्तीय अडथळा' असतो, तो इथे येत नाही. .फुल पेमेंटचे तोटे सुद्धा आहेत...तरलतेवर परिणाम: एकाच वेळी मोठी रक्कम खर्च केल्यास तुमच्या तात्काळ गरजेसाठी असलेला पैसा कमी होऊ शकतो. सणासुदीच्या काळात जेव्हा खरेदी, प्रवासासारखे इतर खर्च जास्त असतात, तेव्हा हातातले पैसे कमी होणं धोकादायक ठरू शकतं.२. ईएमआय म्हणजे आर्थिक लवचिकतागेल्या काही वर्षांत, 'नो-कॉस्ट ईएमआय' हा पर्याय ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला आहे. विशेषतः महागड्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उपकरणांसाठी हा पर्याय उत्तम ठरतो. .ईएमआयचे फायदे:बजेटचं उत्तम व्यवस्थापन: ईएमआयमुळे तुम्ही तुमच्या महिन्याचं बजेट व्यवस्थित आखू शकता. मोठी किंमत अनेक लहान भागांमध्ये विभागली जाते, ज्यामुळे तुमच्या महिन्याच्या पगारावर मोठा भार पडत नाही.गुंतवणुकीची संधी: जर तुम्हाला 'नो-कॉस्ट ईएमआय' मिळत असेल आणि तुमच्याकडे फुल पेमेंटसाठी पुरेसे पैसे असले तरी, तुम्ही ती रक्कम लगेच खर्च न करता ती म्युच्युअल फंड्स किंवा फिक्स्ड डिपॉझिट्स मध्ये गुंतवू शकता. या गुंतवणुकीतून मिळणारं व्याज तुमच्या ईएमआयच्या खर्चाला संतुलित करतं. हा खरं तर 'स्मार्ट फायनान्स'चा उत्तम नमुना आहे.उत्पादनाची तात्काळ उपलब्धता: ईएमआयमुळे तुम्हाला एखाद्या उत्पादनासाठी पैसे जमा होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. आवश्यक वस्तू तुम्ही लगेच खरेदी करू शकता आणि तिचा वापर सुरू करू शकता..ईएमआयचे तोटे काय?लपलेलं व्याज: 'नो-कॉस्ट ईएमआय' हा शब्द आकर्षक असला तरी, अनेकदा बँक या 'व्याज खर्चाची' किंमत उत्पादनाच्या मूळ किमतीत आधीच जोडून ठेवते, किंवा तुम्हाला मिळणारी सूट कमी केली जाते. त्यामुळे तुम्ही नकळत जास्त पैसे भरू शकता.दंड आणि क्रेडिट स्कोअर: ईएमआय म्हणजे एक प्रकारचं कर्जच. जर तुम्ही वेळेवर हप्ते भरले नाहीत, तर तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागतो आणि तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होतो. भविष्यात कर्ज घेण्यासाठी हा स्कोअर खूप महत्त्वाचा असतो..Premium|Inflation : महागाई वाढते म्हणजे काय? तिचा खरा अर्थ आणि परिणाम!.तुमच्यासाठी 'स्मार्ट' आणि योग्य निर्णय काय?तुमची खरेदीची पद्धत तुमच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर आणि भविष्यातल्या गरजांवर अवलंबून असते. कोणताही एक पर्याय नेहमीच योग्य नसतो.दिवाळीच्या खरेदीसाठी ईएमआय निवडणं हे अनेकदा फायदेशीर ठरतं, खासकरून जर तुम्हाला नो-कॉस्ट इएमआय मिळत असेल तर. कारण त्यामुळे तुमचा पैसा गुंतवणुकीसारख्या इतर कामांसाठी उपलब्ध राहतो आणि तुम्हाला वस्तूचा लगेच वापरही करता येतो. याउलट, जर ईएमआय मध्ये व्याज लागत असेल किंवा तुम्हाला फुल पेमेंटवर मोठी अतिरिक्त सूट मिळत असेल, तर पूर्ण रक्कम भरणं हा 'स्मार्ट' निर्णय ठरतो, कारण यामुळे तुमच्या वस्तूची अंतिम किंमत कमी होते आणि तुमच्यावर कोणत्याही कर्जाचा ताण राहत नाही. .Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी.अजून एक म्हणजे, जर तुमच्याकडे बचत कमी असेल पण वस्तूची तातडीची गरज असेल, तर ईएमआय हा एक चांगला उपाय ठरतो, तर जर तुमच्याकडे मोठी बचत उपलब्ध असेल, तर फुल पेमेंट करून त्वरित आर्थिक फायदा घेणं अधिक सुरक्षित असतं.सण आनंदाचा आणि उत्साहाचा असतो. या आनंदाला भविष्यातल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून टाकू नका. प्रत्येक वेळी तुमच्या फायद्याचा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार करून निर्णय घ्या!