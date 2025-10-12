Premium| Atmanirbhar Bharat: गुगल, मायक्रोसॉफ्टला पर्याय म्हणून कोणते भारतीय तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे?

ऋषिराज तायडेrushirajtayde@gmail.com अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या आयात शुल्कामुळे जगभरातील विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी अनेक देशांनी स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ‘आत्मनिर्भर भारत’अंतर्गत स्वदेशीचा पर्याय स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध देशी ॲप्स पर्याय म्हणून उपलब्ध झाले आहेत.देशात गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवस्था मजबूत होत आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विविध क्षेत्रांतील संशोधन अन् स्टार्टअप्समुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे. सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, फिनटेक, मनोरंजन आदी क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वेगाने विस्तार होताना दिसत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ हल्ल्यामुळे केवळ उद्योग-व्यवसायच नव्हे, तर अन्य विविध क्षेत्रांतही आत्मनिर्भर होण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. मुळात भारत हा अमेरिकन ॲप्ससाठी जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. देशातील ५० कोटींहून अधिक लोक अमेरिकेतील विविध ॲप्सचा वापर करतात. .या पार्श्वभूमीवर नवकल्पना, सुरक्षितता आणि ‘मेक इन इंडिया’वर भर देत, भारतीय विकसकांनी विविध क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करणारे विविध ॲप्स विकसित केले आहेत. यातून केवळ देशाची तांत्रिक प्रगती किंवा तांत्रिक कौशल्य अधोरेखित होत नाही, तर ते एकप्रकारे देशाच्या डिजिटल स्वावलंबनाचेही प्रतीक ठरत आहे. देशातील भाषिक विविधता, प्रादेशिक आवडी-निवडी आणि डेटा सुरक्षिततेचा विचार करून जागतिक दर्जाची सुविधा आणि स्थानिक गरजांची निकड लक्षात घेऊन हे नवनवे ॲप्स विकसित करण्यात आले आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, गुगल ड्राइव्ह, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिससारख्या लोकप्रिय ॲप्सना भारतीय पर्याय उपलब्ध असल्याची अनेकांना कल्पना नाही. त्यामुळे विविध कामांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध स्वदेशी ॲप्सबाबत....अमित शहादेखील ‘झोहोमेल’वरस्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीनेही प्रयत्न केले जात आहे. ते वापरण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन देण्यापुरते मर्यादित न राहता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः ‘जीमेल’ऐवजी आता ‘झोहोमेल’चा वापर सुरू केल्याचे म्हटले आहे. समाजमाध्यमावर त्यांनी पोस्ट करीत याबाबतची माहिती दिली. त्यांच्यापाठोपाठ केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही ‘झोहोमेल’वर लॉगिन केले आहे.झोहो ऑफिस सूटमायक्रोसॉफ्ट ३६५ आणि गुगल वर्कस्पेसला पर्याय म्हणून खास भारतीय बनावटीचे झोहो ऑफिस सूटचा चांगला पर्याय उपलब्ध आहे. झोहो ऑफिस सूटमध्ये झोहोमेल, झोहो रायटर, झोहो शीट्स आणि झोहो शोसारखे वर्ड प्रोसेसिंग आणि प्रेझेंटेशन ॲप्सचा समावेश आहे. यातील विविध एआय टुल्सच्या मदतीने डेटा विश्लेषण, अहवाल सादरीकरण, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाईट तयार करणे, कर्मचारी व्यवस्थापन आदी कामे सहजगत्या करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे..अरत्ताईझोहो कॉर्पोरेशन्सने व्हॉट्सॲपला पर्याय म्हणून अरत्ताई हे नवेकोरे मॅसेजिंग ॲप विकसित केले आहे. यामध्ये चॅटिंग, ऑडिओ-व्हिडिओ कॉलिंग, फाइल शेअरिंगची सुविधा उपलब्ध आहे. हे ॲप अनेकांच्या पसंतीस उतरले असून, ते मोठ्या प्रमाणात डाऊनलोड केले जात आहे. व्हॉट्सॲपमधील मेटा एआयच्या धर्तीवर एआय टूल लवकरच अरत्ताईमध्ये येणार आहे. ते झोहो ऑफिस सूटशी संलग्न केले जाणार असल्याचे झोहोच्या सीईओने म्हटले आहे.मॅपल्सगुगल मॅपसाठी खास भारतीय पर्याय म्हणून मॅपल्सकडे पाहिले जाते. ‘मॅपमायइंडिया’ या भारतीय स्टार्टअप कंपनीने विकसित केलेले हे एक प्रगत डिजिटल मॅप आणि नेव्हिगेशन प्रणाली आहे. यामध्ये यूजर्सना लाइव्ह ट्राफिक अपडेट्स, ऑडिओबेस्ड मार्गदर्शन, गंतव्य ठिकाणी पोहोचण्यास किती वेळ लागेल, याबाबतचा अंदाज दिला जातो. याशिवाय मॅपल्स आयडीच्या माध्यमातून प्रत्येक ठिकाणचा अचूक डिजिटल पत्ता नोंद करता येते. .Premium| Indian preschool USA : अमेरिकेतलं भारतीय प्री स्कूल.जिओमीटझूम, गुगलमीट, मायक्रोसॉफ्ट टीम्स आदी विदेशी व्हिडिओ कॉलिंग ॲप्सला जिओमीट हा खास भारतीय पर्याय आहे. यामध्ये स्क्रीन शेअरिंग, एचडी व्हिडिओ/ऑडिओ कॉलिंग, मीटिंग रेकॉर्डिंग, एकाचवेळी विविध डिव्हाइसवर वापरण्याची सुविधा, चॅटिंग, इंडिग्रेटेड कॉन्टॅक्ट लिस्ट, मीटिंगसंदर्भात व्हॉट्सॲप/एसएमएसवर नोटिफिकेशन, आदी सुविधा उपलब्ध आहेत.एफएजू-जीभारतात पब्जीवर बंदी आल्यानंतर त्यास पर्याय म्हणून खास भारतीय बनावटीचे गेमिंग ॲप म्हणून फौजी (एफएयू-जी-फीअरलेस अँड युनायटेड गार्ड्स) सादर करण्यात आले. त्याची नवी आवृत्ती ‘एफएयू-जी ः डॉमिनेशन’ नुकतेच उपलब्ध झाले आहे. यामध्ये मुंबई, दिल्लीसारख्या शहरांचे नकाशे, विविध प्रकारची ४० शस्त्रास्त्रे, परफॉर्मन्सनुसार क्रमवारी आदी वैशिष्ट्ये आहेत. .Premium | Study Room : मानहानी कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालय.शेअरऑलवेगवान, सुरक्षित आणि ऑफलाइन पद्धतीने फाइल शेअर करण्यासाठी खास स्वदेशी बनावटीचे ॲप म्हणून शेअरऑलकडे पाहिले जाते. एका भारतीय स्टार्टअपने विकसित केलेल्या या ॲपमध्ये यूजर्सना डाक्युमेंट फाइल, म्युझिक, व्हिडिओ, ॲप्ससह अन्य डेटाही सहजपणे शेअर करता येते. तसेच या ॲपमध्ये डुप्लिकेट आणि जंक फाइल्स डिलिट करण्याचे फीचरही उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, डेटा शेअर करण्यास कोणतीही मर्यादा नसून, किती लोकांना डेटा शेअर केला, त्याची यादीही ॲपवर दिसते.कागज़कागज़ हे एक भारतीय पीडीएफ स्कॅनर आणि एडिटर ॲप आहे. त्यात साइन-इन आणि वॉटरमार्कविना कागदपत्रे स्कॅन करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. सध्या मोठ्या प्रमाणात वापरात असलेल्या ॲडोबे पीडीएफ व्ह्यूअर, डब्ल्यूपीएस ऑफिसला उत्तम पर्याय म्हणून कागज ॲपकडे पाहिले जाते. नोकरदार, विद्यार्थी, शिक्षकांसाठी हे ॲप उपयुक्त आहे. .डिजिबॉक्समहत्त्वाचा डेटा किंवा फाइल्स साठवण्यासाठी तुम्ही सुरक्षित क्लाउड स्टोरेजच्या शोधात असाल, तर डिजिबॉक्स हा उत्तम पर्याय आहे. गुगल ड्राइव्हला स्वदेशी पर्याय म्हणून याकडे पाहिले जाते. डिजिबॉक्स हा भारतातच होस्ट असलेल्या सर्व्हरवर काम करतो. डिजिबॉक्सचे ॲपदेखील असून, यामध्ये यूजर्सना २० जीबीपर्यंत मोफत फाइल स्टोरेज, दोन जीबीपर्यंत फाइल शेअरिंग, डाक्युमेंट शेअरिंग, आधारप्रणित डिजिटल स्वाक्षरी, कॉन्टॅक्ट बॅकअपची सुविधा आहे.. 