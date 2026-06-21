Premium|Bhudargad Fort History : भुदरगड ; स्वराज्याच्या इतिहासाचा अभिमान जपणारा दुर्ग

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comघनदाट जंगलांनी वेढलेला, दुहेरी तटबंदीने सजलेला आणि पांढऱ्याशुभ्र ‘दूधसागर’ तलावाने नटलेला भुदरगड हा इतिहास व निसर्ग यांचा सुंदर मिलाफ आहे. स्वराज्याच्या अनेक महत्त्वाच्या घटनांचा साक्षीदार असलेला हा दुर्ग आजही आपल्या वैभवशाली भूतकाळाच्या खुणा जपून उभा आहे.दुर्गम गडकिल्ले ज्या पर्वतरांगावर आहेत असा सह्याद्री पर्वत आहे. या गडदुर्गांनी मराठ्यांचा इतिहास घडवला. सह्याद्रीवर जैवविविधता आहे. तसेच उंचच उंच अभेद्य, अजिंक्य आणि दुर्गम गडदुर्ग आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मावळ्यांना आणि गडदुर्गांना अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध लढायला शिकवले. आपण जसे तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, येसाजी कंक, शिवाजी काशिद, बहिर्जी नाईक, वीर बाजी पासलकर, कृष्णाजी बांदल, मुरारबाजी देशपांडे, बाजीप्रभू देशपांडे, जानोजी वाघमारे, बळवंतराव देवकाते, दर्यासारंग दौलतखान, हंबीरराव मोहिते, संताजी घोरपडे, धनाजी जाधव, प्रतापराव गुजर यांचे स्मरण करतो तसेच आपण शिवनेरी, रायगड, प्रतापगड, राजगड, पन्हाळा, विशाळगड, वासोटा, रांगणा, तोरणा, साल्हेर, मुल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी, लोहगड, रामसेज, जिंजी, वेल्लोर, पुरंदर, सिंहगड, भुदरगड इत्यादी गडांचेदेखील स्मरण करायला हवे. हिंदवी स्वराज्याच्या निर्मितीत असंख्य गडदुर्गांचा मोलाचा वाटा आहे. या असंख्य गडदुर्गांपैकी कोल्हापूर जिह्यातील महत्त्वाचा दुर्ग आहे भुदरगड!भुदरगड हा गिरीदुर्ग असून तो प्राचीन आहे. हा गड इ. स. बाराव्या शतकात शिलाहार राजा भोज (दुसरा) याने बांधला. शिलाहारनंतर देवगिरीच्या यादवांच्या अधिपत्याखाली हा गड होता. अलाउद्दीन खिलजीच्या आक्रमणानंतर दक्षिण भारतात इस्लामी सत्तेने पाय पसरले. बहमणी सत्तेची स्थापना झाली. बहमनीचा ऱ्हास होऊन त्यातून पाच मुस्लिम शाह्या दक्षिण भारतात निर्माण झाल्या. त्यापैकी आदिलशहाने भुदरगड ताब्यात घेतला. मध्ययुगीन काळात गडदुर्ग हे महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते. गडदुर्गाच्या माध्यमातून सभोवताली सत्ता गाजवायची, गडाच्या मदतीने स्थानिक प्रजेचे शोषण करायचे, गडदुर्ग हे सत्ताधीशांचे संरक्षण स्थळ होते. त्यामुळे गडदुर्ग ताब्यात घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संघर्ष असायचा. .Premium|Maratha Forts UNESCO : शिवछत्रपतींच्या दुर्गसृष्टीला युनेस्कोचा जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा.बहामणीच्या ऱ्हासानंतर आदिलशहा, निजाम, कुतूबशहा, बरीदशहा, निजामशहा, इमादशहा, मोगल, सिद्दी आणि पोर्तुगीजांनी भारताचे अक्षरशः लचके तोडायला सुरुवात केली होती. स्थानिक प्रजा अन्याय-अत्याचाराने त्रस्त होती. शेतकऱ्यांनी पिकवायचे आणि मोगल, आदिलशहा, निजाम आणि जंजिऱ्याच्या सिद्दीने पळवून न्यायचे, अशी दयनीय स्थिती होती. शेतकऱ्यांच्या श्रमाला मोल नव्हते. त्यांच्या घामाला दाम नव्हता. त्यांच्या स्त्रिया, लहान मुले आणि जनावरेदेखील सुरक्षित नव्हती. अशा काळात आपल्या देशाला वाचविणारा एक युगपुरुष उदयाला आला. त्या युगपुरुषाचे नाव आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज! त्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करून शेकडो वर्षांची गुलामगिरी नष्ट केली. त्यांनी आदिलशहा, मोगल, सिद्दी आणि पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील असंख्य गडदुर्ग जिंकून घेतले. त्या गडापैकी एक महत्त्वाचा गड आहे, भुदरगड! आदिलशहाच्या ताब्यात असलेला भुदरगड शिवाजी महाराजांनी १६६७ मध्ये जिंकून घेतला. काही दिवसांनी आदिलशहाने तो पुन्हा ताब्यात घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६७२ मध्ये मोठ्या ताकदीनिशी भुदरगड परत जिंकला. शिवाजी महाराजांनी त्या गडाला मजबूत दुहेरी तटबंदी बांधली. संरक्षणासाठी बुरूज बांधले. गडावर अनेक वास्तू बांधल्या. भैरवनाथ, महादेव, अंबाबाई, जखुबाई इत्यादी मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. त्यांनी गडावर तोफा बसवल्या. गडावर शिबंदी वाढवली. धान्य आणि दारुगोळा ठेवला. एकंदरीत त्यांनी गडाचे मजबुतीकरण केले. पुढे प्रदीर्घ काळ भुदरगड मराठ्यांच्या ताब्यात होता.औरंगजेबाने १६८९ मध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांना अत्यंत निर्दयपणे ठार मारले. त्यानंतर भुदरगड मोगलांनी ताब्यात घेतला. डिसेंबर १६९१ मध्ये भुदरगड मराठ्यांनी जिंकून घेतला. छत्रपती राजाराम महाराज जिंजीवरून १६९७ च्या अखेरीस निसटले व महाराष्ट्रात आले. येताना वाटेत १६९८ च्या सुुरुवातीला भुदरगडावर आले. काही काळ ते भुदरगडावर थांबले व तेथून फेब्रुवारी १६९८ मध्ये विशाळगडावर पोहोचले. हिंदवी स्वराज्याच्या संवर्धनात भुदरगडाचा मोलाचा वाटा आहे. झुल्फीकारखान व मराठ्यांमध्ये मोठा संघर्ष सुरू होता. धनाजी जाधव हे झुल्फीकारखानचा पाठलाग करत असताना भुदरगडावर आले होते. तेथूनच ते मोगलांच्या फौजांना जेरीस आणत होते. भुदरगड जिंकण्यासाठी औरंगजेबाचा नातू बेदारबख्तने १७०१ मध्ये भुदरगडाला वेढा टाकला; परंतु मराठ्यांनी तो उधळून लावला..Premium|History of Rajmachi Fort : सह्याद्रीतील राजमाची दुर्गाचा वैभवशाली आणि संघर्षमय इतिहास.वारणेच्या तहानंतर (१७३१) भुदरगड कोल्हापूरकर छत्रपतींकडे आला. परशुराम पटवर्धन यांच्याकडे हा गड होता. १७९६ मध्ये कोल्हापूरकर छत्रपतींनी भुदरगड जिंकून घेतला. याकामी हैबतराव गायकवाड, घाटगे, नलगे इत्यादी सरदारांनी पराक्रम गाजवला. सयाजीराव जाधव हे भुदरगडाचे हवालदार झाले. १८४४ मध्ये भुदरगडावरील गडकऱ्यांनी इंग्रजांविरुद्ध बंड केले. सुभान निकम यांनी इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडले. रेखोजी जाधव हे भुदरगडाचे अखेरचे किल्लेदार होते. कोल्हापूरच्या दक्षिण भागातील भुदरगड हा महत्त्वाचा गड आहे.भुदरगडाचे भौगोलिक स्थानभुदरगड हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटीजवळ आहे. एकेकाळी हे तालुक्याचे मुख्यालय होते. आता भुदरगड तालुक्याचा प्रशासकीय कारभार गारगोटी येथून चालतो. भुदरगड हा समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,२०० फूट उंच आहे. हा गिरीदुर्ग प्रकारचा गड आहे. भुदरगडाचे पठार विस्तीर्ण आहे. याच्या पठाराची लांबी सुमारे ८०० मीटर; तर रुंदी ७०० मीटर आहे. गडाभोवती घनदाट जंगल आहे. भुदरगड हा कोल्हापूरच्या दक्षिणेला सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर आहे. हा गारगोटीपासून सुमारे १० किलोमीटर अंतरावर आहे. वेदगंगा नदीच्या खोऱ्यात उंच डोंगरावर असलेला भुदरगड मनमोहक तितकाच अजिंक्य आहे.भुदरगडावरील प्रेक्षणीय स्थळेभुदरगडावर विस्तीर्ण पठार आहे. भुदरगडाला दीर्घ अशी तटबंदी बांधलेली आहे. ही तटबंदी दुहेरी आहे. तटबंदीला बुरूज आहेत. बुरुजावर चढण्यासाठी तटबंदीलाच पायऱ्याची व्यवस्था केलेली आहे. अर्धाकृती बुरूज हे येथील वैशिष्ट्य आहे. बुरुजाला बाहेरून तटबंदी आहे. यालाच चिलखती बुरूज म्हणतात.मंदिर ः भुदरगडावर अनेक ऐतिहासिक मंदिरे आहेत. येथील भैरवनाथाचे मंदिर प्रसिद्ध असून ते प्राचीन आहे. या मंदिराचा परिसर प्रशस्त आहे. गर्भगृह, सभा मंडप, दीपमाळ, सभोवताली खोल्या आहेत. प्रतिवर्षी माघ महिन्यात येथे भैरवनाथाची यात्रा भरते. या यात्रेसाठी भक्तगण मोठ्या संख्येने येतात. भुदरगडावर दोन महादेवाची मंदिरे आहेत. तसेच येथे जखुबाईचे मंदिर आहे. गडावर अंबाबाईचे मंदिर असून ती मूर्ती खूपच सुंदर आहे. भैरवनाथाचे मंदिर सोडले तर इतर मंदिरे भग्नावस्थेत आहेत.वास्तू ः गडावर भग्नावस्थेतील राजवाडा आणि प्रशासकीय वास्तू आहेत. त्यांचे भग्नावशेष त्यांची भव्यता स्पष्टपणे दर्शवितात. पहारेकऱ्यांसाठी भग्नावस्थेतील खोल्या आहेत. अलीकडच्या काळात उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अर्धाकृती पुतळा आहे..दूधसागर तलावभुदरगडावर एक वैशिष्ट्यपूर्ण तलाव आहे. तो मोठा आहे. त्याचे पाणी पांढरेशुभ्र आहे. त्यामुळे या तलावाला दूधसागर तलाव म्हणतात. भुदरगडावरील माती विशेषतः तलावाखालील माती नैसर्गिकदृष्ट्या पांढरट रंगाची आहे. त्यामुळे स्वाभाविकतः पाण्याचा रंगदेखील पांढरा दिसतो. त्यामुळे या तलावाला ‘दूधसागर’ तलाव, असे म्हटले जाते. हे या गडाचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. या तलावात स्थानिक नागरिक पोहण्यासाठी येतात तसेच परिसरातील जनावरेदेखील चरण्यासाठी आणि डुंबण्यासाठी येतात.भुदरगडावरील भग्न वास्तू, अनेक मंदिरे पाहण्यासाठी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येतात. गडाची दुहेरी तटबंदी उत्तम आहे. तटबंदीवरून गडाचा परिसर पाहण्यात खूपच आनंद वाटतो. वेदगंगा नदीचे खोरे, सभोवतालचे घनदाट जंगल सुमारे चार-पाच किलोमीटर तटबंदीवरून पाहण्यासारखे आहे. वर्तुळाकार फेरा मारून भुदरगड आणि सभोवताल आवर्जून पाहावा.भुदरगडावर कसे पोहोचावे...भुदरगड हा कोल्हापूरपासून दक्षिण दिशेला सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर आहे. कोल्हापूरवरून एसटी बस किंवा खासगी वाहनाने गारगोटी व तेथून १० किलोमीटर अंतरावर भुदरगडाच्या पायथ्याला पेठ शिवापूर आहे. तेथून गडावर छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या पदस्पर्शाने अजरामर झालेला ऐतिहासिक निसर्गरम्य पांढरेशुभ्र पाणी असलेला दूधसागर तलाव, भैरवनाथ मंदिर इत्यादी स्थळे पाहण्यासाठी भुदरगडाला आवर्जून भेट द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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