Premium|Big Boss: बिग बॉससारख्या शो मुळे नैराश्य येऊ शकतं? मानसिक आरोग्यावर त्याचा कसा परिणाम होतो?

Reality TV and Mental Health: The Psychological Impact of Bigg Bossटीव्हीवरचे रिअॅलिटी शो म्हटल्यावर टीआरपीसाठी वाद विवाद, स्पर्धकांतील भांडणं, कुरघोड्या हेच डोळ्यासमोर येतं. कधी स्पर्धकांच्या करिअरबद्दल, कधी त्यांच्या वागण्याबोलण्याबद्दल तर कधी त्यांच्या पूर्वायुष्यातील कटू प्रसंगांना एक झणझणीत फोडणी देऊन बहुतांश शो चालत असतात. वरवर पाहता एखादा खेळ भासणारी ही गोष्ट सामान्य मात्र नक्कीच नाही. हे रिअॅलिटी शो टीआरपीच्या शर्यतीत अव्वल असतात खरे पण या वाद-भांडण आणि राड्याच्या पलीकडे एक प्रश्न अनुत्तरित राहतो - सततची भांडणं, निद्रानाश आणि एकटेपणाचा खेळ स्पर्धकांच्या आणि प्रेक्षकांच्या मनावर नेमका कोणता ओरखडा उमटवतोय? हे फक्त मनोरंजन आहे की मानसिक आरोग्याचा सायलेंट किलर?.बिग बॉस या रिअॅलिटी शोचा २०वा सीझन सुरु आहे. नेहमीप्रमाणे त्यातही चिक्कार वादविवाद, भांडणं आणि राडा झालेला आहे आणि सीझन संपेपर्यंत तो होत राहीलच. २००७ला भारतात पहिल्यांदा हा बिग बॉस सीझन आला म्हणजेच गेली जवळपास १९ वर्षं बिग बॉस भारतीय टीव्हीवर दिसतो आहे. बिग बॉस हिंदीनंतर, मराठी, कन्नड, तेलगु, तामिळ, मल्याळम आणि बंगाली अशा निरनिराळ्या भाषांतही बिग बॉसचे सीझन्स आले, गाजले. त्यातले वादही चिक्कार चर्चेत झाले. पण तुम्हाला माहितीय का, बिग बॉससारख्या रिअॅलिटी शोजचा तुमच्या मानसिक आरोग्यावर प्रचंड परिणाम होत असतो, इतकंच नव्हे तर हा परिणाम सकारात्मक नव्हे तर नकारात्मक असतो..Premium|Mental Health and Wellbeing : मानसिक स्वास्थ्यासाठी सीमोल्लंघन महत्त्वाचे; मनाच्या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रवास.बिग बॉसच्या प्रत्येक सीझनमध्ये साधारण १५ ते १७ स्पर्धक बिग बॉसच्या घरात प्रवेश करतात आणि तिथे जवळपास १०० दिवस राहतात. या १०० दिवसांत त्यांचा बाहेरच्या जगाशी संबंध पूर्णपणे तुटलेला असतो. त्यामुळे घरातले १५-१७जणं आणि तिथलं वातावरण हेच काय ते त्यांचं विश्व असतं. एकप्रकारचा हा तुरुंगच पण तथाकथित सुखसोयी असलेला तुरुंग असं म्हणता येईल. .पण नुसतंच १७ माणसं एकत्र राहिली तर मजा नाही त्यात नाट्य हवं या मनोरंजनाच्या कल्पनेमुळे हे १७ जण मिळून निरनिराळे खेळ खेळतात, त्यातून हार जित मुख्य म्हणजे वाद होतात. माणसं एकमेकांवर तुटून पडतात. २४ तासांतील घडामोडी २ तासांच्या कार्यक्रमात दाखवल्या जातात..Premium|Student Mental Health : गुणांच्या स्पर्धेपलीकडे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार का गरजेचा?.स्पर्धकांचा ताणबिग बॉस मराठीच्या पहिल्या सीझनमधील स्पर्धक जुई गडकरीसोबत आम्ही संवाद साधला. जुई म्हणाली, हा खेळ माझ्यासाठी नव्हताच. माझा स्वभाव असा आक्रमक वगैरे नाहीये. रोज भांडणं, किचकिच, जिंकण्यासाठी काहीही करणं, मला जमायचं नाहीच. बाहेर आल्यावर मला हुश्श झालं खरं पण लोकांच्या ट्रोलिंगचा खूप त्रास झाला. कारण आत जे घडतंय त्यातलं सगळंच बाहेर दाखवलं जात नव्हतं. त्यामुळे बाहेर लोकांना माझी एक निराळीच इमेज दिसत होती. त्यावर लोकांनी चिक्कार ट्रोल केलं. त्याचा मलाही खूप त्रास झाला. मानसिकरित्या खरंच कठीण झालं होतं ते. .सकाळी उठल्या उठल्या स्ट्रॅटेजी प्लॅन करणं काही मला जमण्यासारखं नव्हतं. मला माझ्या घराची प्रचंड आठवण येत होती, नकोसं झालं होतं. त्यामुळेच एलिमिनेट झाल्यावर खरंतर मी खुश झालेजुई गडकरी, अभिनेत्री.शोमध्ये होणाऱ्या मानसिक त्रासाविषयी निर्मात्यांनी काही समुपदेशन किंवा मानसिक आरोग्याविषयक काही मदत देऊ केली होती का, असा प्रश्न विचारल्यावर जुईने त्याचं उत्तर नाही असं दिलं. ती म्हणाली, ते आपल्याकडून आधीच एक मोठ्ठं काँट्रॅक्ट साइन करून घेतात त्यामुळे तिथे असं सगळं होणार हे माहितीच असतं स्पर्धकांना. ते तयार असतात त्यासाठी. मी मात्र नव्हते. .बिग बॉस या रिअॅलिटी शो वर याआधीही अनेक स्पर्धकांनी अशाप्रकारचे अनुभव शेअर केले आहेत. बिग बॉस च्या १५व्या सीझनमध्ये, गायिका अफसाना खानने सह-स्पर्धकांशी झालेल्या वादादरम्यान हातात चाकू धरला. तिला मानसिक आरोग्यविषयक समस्या होत्या पण घरातील इतर स्पर्धकांनी त्याचा मुद्दा बनवला होता. चाकू धरण्याच्या प्रसंगानंतर अफसानाला शोमधून बाहेर काढण्यात आलं. .Premium|Youth Mental Health : तरुणांनो, स्वतःच्या आयुष्याचे \nहीरो बना!.बिग बॉसच्या घरात वाइल्डकार्ड एंट्री घेतलेल्या देबोलिना भट्टाचार्जीनेहीसुद्धा तिला बसलेल्या मानसिक धक्क्याबाबत सांगितलं होतं. तिने सांगितलं की, तुमच्या मनात भावनांची दाटी झालेली असते आणि हे शेअर करायला कुणीही नसतं तेव्हा त्याचा परिणाम होतोच. रडू नको, खंबीर राहा असं स्वत:ला सांगावं लागतं कारण प्रेक्षक आपल्याला 'कमजोर' समजतील, ही भीतीसुद्धा वाटते..मेंटल हेल्थ फाऊंडेशनने एक अहवाल तयार केला होता. त्यात रिअॅलिटी शोचे लोकांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतात, याविषयी संशोधन केलं होतं. त्यात असं लक्षात आलं की, वय वर्षे १८ ते २४ या वयोगटातील तब्बल २४% लोकांमध्ये रिअॅलिटी शोंच्या वातावरणामुळे स्व-प्रतिमेबद्दल (Body Image Anxiety) आणि आत्मविश्वासाबद्दल खूप शंका निर्माण होतात. त्यातून चिंता वाटू लागते..मानसोपचारतज्ज्ञ सांगतात की, Hyper-vigilance वाढल्याने मज्जासंस्था (Nervous System) सतत सावध राहते. त्यातून कॉर्टिसॉल (Cortisol) स्ट्रेस हार्मोन्स वाढतात.बंगळूरु येथील मणिपाल हॉस्पिटलमधील मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. पल्लवी अरविंद जोशी यांनी इंडिया टीव्हीशी बोलताना सांगितलं की, "माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे. समाजापासून, समूहापासून तुटल्यानंतर माणसाला त्रास होतोच. अशा परिस्थितीत मनात खोलवर दडलेल्या भावना बाहेर येतात, भावनांचा उद्रेक होतो. मनावरच्या जखमा पुन्हा उघड्या होतात.त्या पुढे सांगतात की, स्पर्धकांना वाटतं की एवढा अपमान, वाईट वागणूक आणि त्या घरात एकटं राहण्यामुळे आपण अधिक कणखर होऊन बाहेर येतो. पण तसं नसतं. त्या वातावरणाचा मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतोच..Premium|Global Innovation Index 2026: जगात Innovation मध्ये भारत कुठे आहे? पेटंट, संशोधन आणि प्रत्यक्ष उद्योगातील अंतर नेमके किती?.दिल्लीतील ‘माइंडवेल काउन्सिल’च्या संस्थापक, समुपदेशक आणि फॅमिली थेरपिस्ट, अर्चना सिंघल यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना रिअॅलिटी शोबाबत एक मह्त्तवाचा इशारा दिला. त्या म्हणाल्या, रिॲलिटी शोचा अतिरेक प्रेक्षकांसाठी देखील वाईटच ठरतो. प्रेक्षकांनी टीव्हीसमोर खिळून राहावं, यासाठी या शोचं एडिटिंग अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने केलं जातं. नाट्यमय आणि सनसनाटी संवादांमुळे प्रेक्षकांना वाटायला लागतं की, खऱ्या आयुष्यातही अशाच प्रकारचे नातेसंबंध, तीव्र भावना असतातच. हे नॉर्मलायझेशन धोक्याचं आहे. निरोगी नातेसंबंधांविषयीच्या संकल्पनांना यातून सुरूंग लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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