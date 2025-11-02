Premium| Bihar Elections: नितीशकुमार, तेजस्वी यादव यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई असलेल्या बिहारमध्ये जातीचं गणित कोणाला सत्ता देणार?

सुरेंद्र पाटसकरबिहार विधानसभेची आगामी निवडणूक ही मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनाही आपले नेतृत्व सिद्ध करण्याची ही संधी असणार आहे. प्रशांत किशोर यांच्या रूपाने राज्यातील पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांपुढे एक नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. असे असले तरी जातीपातीच्या राजकारणावरच यापूर्वीच्या निवडणुका लढविल्या गेल्या आहेत, हे वास्तव आहे. याही वेळी तेच होण्याची शक्यता आहे.बिहारमधील विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी साधारणत: सहा तास आधी सहा ऑक्टोबर रोजी सकाळी दहा वाजता सत्ताधारी नितीशकुमार यांच्या सरकारने २१ लाख महिलांच्या बँकखात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा केले होते. त्यामुळे महिला रोजगार योजनेतील लाभार्थींची संख्या एक कोटी २१ लाखांवर पोहोचली. .त्यानंतर तासाभराने नितीशकुमार यांनी पाटणा मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले आणि त्यातून फेरफटकाही मारला. यामुळे मेट्रो सेवा असलेल्या देशातील शहरांच्या यादीच पाटण्याची भर पडली. भविष्यातही राज्याची सूत्रे माझ्याकडेच राहतील असा स्पष्ट संदेश देण्याचा प्रयत्न यातून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केला. याच्या एक दिवस आधी राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते व एकेकाळचे नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळातील उपमुख्यमंत्री पण आता कट्टर विरोध असलेल्या तेजस्वी यादव यांनी पाटण्यामध्येच दलित समुदायाशी संपर्क साधला. महिलांना दरमहा २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन, आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सात ऑक्टोबर रोजी तेजस्वी यादव यांनी नितीशकुमार आणि पंतप्रधान मोदी यांचे एक छायाचित्र समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध केले व त्यासोबत मजकूर लिहिला की , ``मानसिकदृष्ट्या मुख्यमंत्री तुम्हाला सुदृढ वाटतात का?`` त्यामुळे नितीशकुमार यांच्या तब्बेतीबाबत चर्चा सुरू झाली. यावेळची विधानसभेची निवडणूक कशी असेल, याची ही झलक आहे. यावेळी प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने यावेळच्या निवडणुकीत उडी घेतली आहे. जाती-पातींच्या राजकारणात त्यांना अद्याप आपली जागा निर्माण करायची आहे..प्रादेशिक स्पर्धाप्रत्येक पक्षाने आपापले मतदार बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध विभागांत विविध पक्षांचे प्राबल्य असे सर्वसाधारण चित्र आहे.मगध व भोजपूर (मध्य बिहार) : पाटणा, आरा, गया हे प्रमुख भाग यात येतात. या भागात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी लेनिनवादी) या पक्षाचे बऱ्यापैकी प्राबल्य आहे. जातीय राजकीय हिंसाचाराचा आधार त्यांनी त्यासाठी घेतल्याचे चित्र आहे. या भागात आता भाजप आणि संयुक्त जनता दल यांनी शहरी मध्यमवर्गीय आणि नोकरशाहीच्या संपर्क व्यवस्थेमध्ये स्थान मिळविले आहे. येथील राजकारण नेहमीच उच्चवर्णीयांचे पुनर्जागरण आणि दलितांचे सशक्तीकरण या मुद्द्यांभोवती नेहमी प्रचार फिरतो.सीमांचल (ईशान्य बिहार) : किशनगंज, अरारीया, आणि पूर्णिया यांचा समावेश या भागात होतो. मुस्लिम बहुल असलेल्या या भागात २०२०मध्ये एआयएमआयएमने पाच जागा जिंकून सर्वांना आश्चर्यचकीत केले होते. मात्र या पाचही जणांनी नंतर राष्ट्रीय जनता दलात प्रवेश केला. त्यामुळे एआयएमआयएमचे केवळ नावापुरते अस्तित्व राहिले. धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा मांडत येथील काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाने मुस्लिम मतदारांना आपल्याकडे वळविण्याचा कायम प्रयत्न केला आहे..मिथिला (उत्तर बिहार) : मैथिली ब्राह्मण आणि भूमिहार यांचे प्राबल्य या भागात आहे. भाजप-जेडीयूचा हा बालेकिल्ला आहे. पूर, स्थलांतर, बेरोजगारी, या समस्या या भागात आ वासून उभ्या आहेत. विधानसभेच्या १०० हून अधिक जागा असलेला हा भाग सत्तासोपानाचा राजमार्ग आहे. भाजप व जेडीयूने येथील आपली मतपेढी भक्कम ठेवली आहे.कोसी आणि अंगा (पूर्व-आग्नेय बिहार) : सहरसा, मधेपुरा, भागलपूर यांचा या भागात समावेश होतो. जातीय समीकरणे जशी बदलतील, तसे येथील राजकारण बदलते. शरद यादव, पप्पू यादव यांच्यासारखे नेते या भागातील असले तरी विकास आणि स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यासाठी या भागातील नागरिकांचा अजूनही संघर्ष सुरू आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचा वरचष्मा असला तरी भाजपही आता तेथे हात-पाय पसरत आहे.सारण व चंपारण (पश्चिम, वायव्य बिहार) : या भागात यादव समुदायाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. राष्ट्रीय जनता दल आणि संयुक्त जनता दल (जेडीयू) यांचे प्राबल्य येथे आहे. मात्र मोतिहारी आणि बेतिया या सारख्या शहरी भागांत भाजपला पाठिंबा वाढत आहे..Premium| Geopolitical Shifts: जागतिक अस्थिरतेत भारताची अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल?.सध्याची स्थितीसध्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करता जातीय समीकरणे काहीशी बदललेली दिसून येतात. युवा मतदार वर्ग जातीय चौकटीबाहेर जाऊन रोजगार, शिक्षण आणि विकास या मुद्यांकडे झुकतो आहे, पण ग्रामीण आणि निमशहरी भागात जात अजूनही निर्णायक घटक आहे. जेडीयू आणि भाजप यांच्यातील आणि आरजेडी आणि काँग्रेस आघाडीचा समन्वय यावर ही समीकरणे बदलू शकतात.जातीपातींचे गणितबिहार हे भारतातील सामाजिकदृष्ट्या सर्वांत जटिल राज्य मानले जाते. येथे राजकारण केवळ विकासाच्या मुद्द्यांवरच चालत नाही. जात, धर्म आणि प्रादेशिक ओळख ही निवडणुकीची दिशा ठरवणारी प्रमुख तत्त्वे आहेत. लालू प्रसाद यादव यांनी १९९०च्या दशकात `भूरबा हटाओ` (भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ) या घोषणेच्या माध्यमातून यादव, मुस्लिम व इतर मागासवर्गीय समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. .Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी.मुस्लिम- यादव या समीकरणाच्या आधारे त्यांनी सत्तेच्या पायऱ्या चढल्या. २००५नंतर नितीशकुमार आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) कुर्मी, कोईरी, काही दलित गट आणि उच्चवर्गीय जातींचे मतदार एकत्र आणले व नवे समीकरण तयार केले.राज्यात अतिमागास (ईबीसी) जातींची लोकसंख्या ३६ टक्के आहे, इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) यादव १४.२६ टक्के, कुशवाहा ४.२१ टक्के, कुर्मी २.८७ टक्के, बनिया २.३१ टक्के यांचा समावेश आहे. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.६५ टक्के, तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १.६८ टक्के आहे. उच्चवर्णीयांमध्ये ब्राह्मण ३.६५ टक्के, राजपूत, ३.४५ टक्के, भूमिहार २.८७ टक्के, कायस्थ ०.६० टक्के यांचा समावेश आहे. अतिमागासवर्गीयांमध्ये मल्लाह (२.६ टक्के), तेली (२.८१ टक्के), नाभिक (१.५९ टक्के) आणि नोनिया (१.९१ टक्के) हे प्रभावशाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 