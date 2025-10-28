Premium| Bihar Assembly Election: २०२५ बिहार निवडणुकीत नेमका कोणता पक्ष जिंकेल? अंदाज फसतोय का?

संजय कुमारबिहारसह इतर राज्यांतही मतदार शेवटच्या क्षणी सखोल विचार करून आपला मतदानाचा निर्णय घेतात. असे पुरावेही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या काही आठवडे किंवा महिने आधी घेतलेली सर्वेक्षणे मतदारांच्या त्या वेळच्या ‘राजकीय मनःस्थिती’चे मोजमाप करण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त असतात. परंतु अशा सर्वेक्षणांवर आधारित निवडणूक निकालांचा नेमका अंदाज देणे अत्यंत कठीण काम आहे. अशा वेळी कोणत्याही निवडणूक मतदान विश्लेषकांची खरी कसोटी लागते.बिहार विधानसभा निवडणुकीत २०२५ मध्ये कोणता पक्ष किंवा आघाडी विजयी ठरेल याचा लवकर अंदाज बांधणे हे अत्यंत कठीण काम का आहे, यामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वप्रथम निवडणुकीची घोषणा होऊन अवघ्या दोन आठवडेच झाले असताना दोन प्रमुख आघाड्यांमध्ये म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि महागठबंधनमध्ये जागावाटपाचा प्राथमिक ताळमेळ साधला गेला. परंतु उमेदवारांची घोषणा अद्याप झालेली नाही. या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अन् सततच्या बदलत्या परिस्थितीत, अनेक मतदारांना अजून आपल्या मतदारसंघातील उमेदवार कोण आहे हेच ठाऊक नाही. त्यामुळे या टप्प्यावर घेतलेल्या आरंभीच्या सर्वेक्षणांमध्ये मतदारांनी दिलेले मतप्राधान्य प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर पोहोचल्यावर बदलू शकते..मतदारांचा निर्णय शेवटच्या क्षणीदुसरे म्हणजे मतदार मोठ्या संख्येने आपला मतदानाचा निर्णय शेवटच्या क्षणी घेतात. काहीजण मतदानाच्या आदल्या दिवशी किंवा रात्री ठरवतात. तर काहीजण मतदानाच्या दोन दिवस आधी निर्णय घेतात. त्यामुळे मतदानास अजून तीन आठवडे बाकी असताना नेमके कोणत्या पक्षाला किंवा आघाडीला मतदार पसंती देतील हे भाकीत करणे फारच अवघड ठरते. विशेषतः जेव्हा निवडणुकीत काट्याची टक्कर असते, तेव्हा हा अंदाज आणखी गुंतागुंतीचा होतो. अजून निवडणुकीस तीन आठवडे बाकी आहेत, तरीसुद्धा बिहारमध्ये विविध सर्वेक्षण संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणांवर आधारित अनेक भाकिते समोर आली आहेत. काही सर्वेक्षणांमध्ये ‘एनडीए’च्या मोठ्या विजयाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, तर काहींनी त्याहून वेगळे, अगदी भिन्न चित्रही मांडले आहे. आपण हे मान्य केले की ही सर्वेक्षणे अत्यंत काटेकोरपणे आणि पद्धतशीररीत्या घेतली गेली आहेत आणि तसे न मानण्याचे काही कारणही नाही, तरीदेखील अशी सर्वेक्षणे जास्तीत जास्त त्या विशिष्ट वेळेतील मतदारांच्या ‘मनःस्थिती’चा अंदाज देतात, निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी म्हणजेच ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी मतदार नेमके काय मतदान करतील हे ते सांगू शकत नाहीत..अंदाज फसण्याची शक्यताम्हणूनच, सध्याच्या घडीला बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५ मध्ये कोणता पक्ष किंवा आघाडी विजयी होईल याबद्दल केलेला कोणताही ठाम अंदाज हा फसवा ठरू शकतो. मात्र, हे सर्वेक्षण सध्याच्या क्षणी मतदारांच्या मनोवृत्तीचा अचूक अंदाज देऊ शकतात आणि जर निवडणुका आजच झाल्या असत्या तर संभाव्य निकाल कसा लागला असता, याचा आराखडा मांडू शकतात. अभ्यासांनी दाखवून दिले आहे की मोठ्या प्रमाणावर मतदार शेवटच्या क्षणीच आपला निर्णय घेतात. म्हणजेच मतदानाच्या दिवशीच किंवा त्याच्या काही दिवस आधी ते कोणत्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मतदान करायचे ठरवतात. २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत सुमारे एक चतुर्थांश मतदारांनी मतदानाच्या दिवशीच आपला निर्णय घेतला, तर आणखी १५ टक्के मतदारांनी मतदानाच्या दोन दिवस आधी तो घेतला. म्हणजे जवळपास ४० टक्के मतदारांनी शेवटच्या दोन-तीन दिवसांतच निर्णय घेतला होता..अवघे एकचतुर्थांश निष्ठावंतत्याउलट, फक्त सुमारे एकचतुर्थांश मतदार हे ठामपणे एका पक्षाचे निष्ठावान समर्थक आहेत. म्हणजे त्यांनी आधीपासूनच ठरवलेले असते की कोणत्या पक्षाला मतदान करायचे. उर्वरित मतदार मतदार प्रचारमोहीम पाहून, उमेदवार आणि मुद्द्यांचे मूल्यमापन करून, आपला अंतिम निर्णय घेतात. हे केवळ २०२० च्याच निवडणुकीस लागू नाही, तर ऑक्टोबर २००५ पासून बिहारमध्ये झालेल्या जवळजवळ सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा कल सातत्याने दिसून आला आहे. अशा परिस्थितीत आजच्या घडीला घेतलेले कोणतेही सर्वेक्षण कितीही बारकाईने किंवा वैज्ञानिक पद्धतीने घेतले गेले असले तरी बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५ चा अचूक निकाल सांगण्यात अपयशी ठरण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या टप्प्यावर घेतलेले सर्वेक्षण मतदारांच्या त्या क्षणातील राजकीय प्राधान्यांची कल्पना देऊ शकते. पण मतदानाच्या अगदी शेवटच्या दिवशी किंवा काही दिवस आधी मतदारांच्या मनात होणारा बदल लक्षात घेऊ शकत नाही..मतदान विश्लेषकाची कसोटीबिहारसह इतर राज्यांमध्येही मतदार शेवटच्या क्षणी सखोल विचार करून आपला मतदानाचा निर्णय घेतात, असे पुरावेही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या काही आठवडे किंवा महिने आधी घेतलेली सर्वेक्षणे मतदारांच्या त्या वेळच्या ‘राजकीय मनःस्थिती’चा अंदाज येण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त असतात. परंतु अशा सर्वेक्षणांवर आधारित निकालांचा अंदाज (सीट फोरकास्ट) म्हणजेच निवडणुकीचा निकाल अंदाज देणे हे अत्यंत कठीण काम आहे आणि अशा वेळी कोणत्याही मतदान विश्लेषकाची खरी कसोटी लागते.महत्त्वाचे मुद्दे :निवडणूक प्राथमिक टप्प्यात :बिहार विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन अवघे काही आठवडे झाले आहेत. एनडीए आणि महागठबंधन यांच्यात जागा वाटप झाले असले तरी उमेदवार निश्चित झालेले नाहीत. त्यामुळे मतदारांना अजून आपल्या मतदारसंघातील उमेदवार माहीत नाहीत..मतदारांची अस्थिर मनोवृत्ती :अनेक मतदार आपला निर्णय मतदानाच्या दिवशी किंवा काही दिवस आधी घेतात. त्यामुळे सध्याच्या टप्प्यावर घेतलेले सर्वेक्षण अंतिम मतदानाच्या निकालाचा अचूक अंदाज देऊ शकत नाही.प्रचारकाळातील मनोवृत्तीतील बदल :प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात उमेदवार, मुद्दे आणि स्थानिक समीकरणांमुळे मतदारांची भूमिका बदलू शकते. त्यामुळे आरंभीचे सर्वेक्षण भ्रामक ठरू शकतात.२०२० च्या निवडणुकीतील उदाहरण :मागील बिहार विधानसभा निवडणुकीत (२०२०) सुमारे २५ टक्के मतदारांनी मतदानाच्या दिवशी निर्णय घेतला होता, तर १५ टक्के मतदारांनी मतदानाच्या दोन दिवस आधी निर्णय घेतला. म्हणजे जवळपास ४० टक्के मतदारांनी अंतिम निर्णय शेवटच्या क्षणी घेतला होता. .Premium| Yashomati Thakur: लाडकी बहीण योजना केवळ मतांसाठी आहे का?.निष्ठावान मतदारांचे प्रमाण कमी :फक्त सुमारे एकचतुर्थांश मतदार हे ठामपणे एका पक्षाचे समर्थक आहेत; उरलेले मतदार उमेदवार, मुद्दे आणि प्रचार पाहून निर्णय घेतात.सध्याच्या सर्वेक्षणांची मर्यादा :सध्याच्या घडीला घेतली जाणारी सर्वेक्षणे मतदारांच्या तात्कालिक मनोवृत्ती दाखवतात; ती नोव्हेंबर ६ आणि ११ रोजी होणाऱ्या प्रत्यक्ष मतदानाचा निकाल सांगू शकत नाहीत.सर्वेक्षणांचा वापर :सर्वेक्षणे मतदारांच्या सध्याच्या राजकीय भावनेचा अदमास लावण्यासाठी उपयुक्त असतात, पण त्यावर आधारित जागांचा अंदाज लावणे धोकादायक ठरते..Premium|cooperative banks: सहकारी बँकां भविष्य घडवतील!.शेवटच्या क्षणी निर्णय घेणारे मतदार :बिहारसह इतर राज्यांतही मतदार शेवटच्या टप्प्यातच आपला मतदानाचा निर्णय घेतात. त्यामुळे कोणताही अंदाज शेवटपर्यंत विश्लेषकांची खरी कसोटी :निवडणुकीपूर्वीचे सर्वेक्षण कितीही शास्त्रीय असले, तरी शेवटच्या क्षणी मतदारांची मनःस्थिती बदलल्यास अंदाज चुकीचा ठरू शकतो. त्यामुळे हा कोणत्याही निवडणूक विश्लेषकांसाठी कठीण आणि जोखमीचा प्रयोग ठरतो.(लेखकाने व्यक्त केलेली मते ही त्याची व्यक्तिगत आहेत. ती कोणत्याही संस्थेची अधिकृत भूमिका नाही.) 