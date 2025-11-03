Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?

उज्ज्वलकुमारबिहारच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला रंग भरण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून राज्यातील सत्ता टिकविण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करण्यात येत आहे. तर, राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस यांना सत्ताबदलाची हीच योग्य संधी आहे, असे वाटत आहे. रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज या नवख्या पक्षामुळे किती फरक पडतो, हाही चर्चेचा विषय आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सहा नोव्हेंबर रोजी मतदान होत असून, त्यासाठी अगदीच मोजके दिवस शिल्लक आहेत. प्रचारासाठी खूपच कमी कालावधी उरला असून, प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आपल्या भूमिका सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचवायच्या आहेत. त्यामुळे प्रचाराची गती खूपच वाढली आहे. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नितीशकुमार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या सभा होऊ लागल्या आहेत. भाजपने अनेक मोठ्या नेत्यांना प्रचारामध्ये उतरवले आहे. महाआघाडीने प्रचाराच्या पहिल्याच दिवशी पाच जिल्ह्यांमध्ये २० सभा घेतल्या. यातून राजकीय पक्षांमध्ये निवडणूक प्रचारासाठी उडालेली लगीनघाई दिसून येते. या प्रचारात कोणतीही कमतरता राहू नये, यासाठी सर्वच पक्ष प्रयत्नशील दिसून येत आहेत. .निवडणुकीतील मुद्दे कोणते?निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये अनेक मुद्दे असून, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि महाआघाडी यांच्याकडून वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर जोर देण्यात येत आहे. जंगलराज विरुद्ध विकास या मुद्द्याभोवती प्रचार असावा, यासाठी ‘एनडीए’चा प्रयत्न आहे. तर, ‘सरकार बदला, बिहार बदला’ अशी घोषणा महाआघाडीने दिली आहे. नितीशकुमार किंवा ‘एनडीए’ सरकारकडून दाखविण्यात येणारे विकासाचे चित्र कृत्रिम आणि बनावट आहे, असा दावा विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. ‘एनडीए’कडून करण्यात येणारे दावे खोडून काढण्यासाठी महाआघाडीकडून दरडोई उत्पन्न, शेतकऱ्यांचे मुद्दे आणि रोजगाराची स्थिती यांची आकडेवारी सादर करण्यात येत आहे. दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, की ‘जंगलराज आता वेष बदलून आपल्यासमोर आला आहे. त्यामुळे, नितीशकुमार यांनी जेथून बिहार बदलण्यास सुरुवात केली होती, त्या अवस्थेला राज्य पुन्हा पोहोचू नये, यासाठी आपल्याला एकत्र येऊन प्रयत्न करावे लागणार आहेत.’ राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनीही ‘एनडीए’वर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की ‘एनडीएकडे कोणताही कार्यक्रम नाही. ही आघाडी खोट्याच्या आधारवरच टिकून आहे. पोलिस स्टेशनपासून मंडल कार्यालयापर्यंत सर्वत्र इतका भ्रष्टाचार का आहे, हे ‘एनडीए’च्या नेत्यांनी सांगायला हवे. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे नाहीत आणि शाळांमध्ये शिक्षण दिले जात नाही. ही परिस्थिती बदलण्याची आमची इच्छा आहे.’ .तेजस्वी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरातेजस्वी यादव यांची महाआघाडीतील घटक पक्षांकडून खूप उशिरा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषणा केली. तेजस्वी यांच्या नावाला काँग्रेसकडून काही आक्षेप होता. त्यामुळे काँग्रेसकडून तेजस्वी यांच्या नावाचा इन्कार केला जात नव्हता, मात्र त्यांचे नावही घेतले जात नव्हते. त्यामुळे महाआघाडीत बिघाडी होईल का, अशी शक्यताही एका टप्प्यावर निर्माण झाली होती. स्थानिक माध्यमांमध्येही आघाडी फुटणार, अशा चर्चांच्या बातम्या रंगू लागल्या होत्या. आघाडीतील घटक पक्षांकडून उमेदवारांच्या वेगवेगळ्या याद्या जाहीर करण्यात येत होत्या. तसेच, दोन्ही टप्प्यांतील १२ जागांवर आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये तीव्र मतभेद होत होते. आता मतभेद दूर झाल्याचे सांगण्यात आल्यानंतरही सर्व गोष्टी ठिक नसल्याचेच दिसत आहे. काँग्रेस नेते आणि राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत तडकाफडकी बिहारच्या दौऱ्यावर आले. ‘असे मतभेद असणे मोठी गंभीर गोष्ट नाही. आघाडीच्या राजकारणात ही खूप सामान्य बाब आहे,’ अशी सारवासारव गेहलोत यांना करावी लागली..उपमुख्यमंत्री किती?अतिमागास जातींच्या मतदारांना एकत्रित बांधण्यासाठी महाआघाडीकडून आणखी एक खेळी करण्यात आली आहे, ती म्हणजे मल्लाह समाजाचे असणाऱ्या मुकेश साहनी यांनी उपमुख्यमंत्री करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली. त्याचबरोबर अन्य अतिमागास जातींच्या नेत्यांनाही उपमुख्यमंत्री करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. राज्यात दोन-दोन उपमुख्यमंत्री पदाचा प्रयोग भाजपकडून करण्यात आला आहे. सामाजिक आणि जातीय समीकरणांचा विचार करूनच, भाजपने हा प्रयोग केला होता. सध्याच्या सरकारमधील दोन्ही उपमुख्यमंत्री भाजपचेच असून, त्यातील एक मुख्यमंत्री मागास वर्गातील आहे, तर दुसरा मुख्यमंत्री उच्चवर्णीय आहे..नितीशकुमारच राहणार?या निवडणुकीत ‘एनडीए’चा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोण, हे ‘एनडीए’कडून जाहीर करण्यात यावे, असे आव्हान महाआघाडीकडून देण्यात आले आहे. हा प्रश्न ‘एनडीए’साठी काही प्रमाणात अडचण निर्माण करू शकते. निवडणुकीनंतर नितीशकुमारच मुख्यमंत्री होणार का, असा प्रश्न नुकताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर, ‘निकालानंतर सर्व घटक पक्षांचे आमदार आपापला पक्षनेता ठरवतील आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री कोण, याचा निर्णय घेण्यात येईल,’ अशी प्रतिक्रिया शहा यांनी दिली. मात्र, निवडणुकीनंतर नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्यात येणार नाही, अशाच पद्धतीने महाआघाडीकडून हा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे. नितीशकुमार यांच्याविषयीच्या भाजपच्या भूमिकेत बदल झाला असून, त्यामुळे मागास व अतिमागास मतदार महाआघाडीकडे वळू शकतात, असा कयास विरोधी नेत्यांना वाटत आहे. नितीशकुमार यांना मानणारा एक वर्ग असून, त्यांच्यामुळेच हा मतदार ‘एनडीए’च्या पक्षांना मतदान करतो, ही वस्तुस्थिती आहे. हा मतदार आपल्याकडे खेचण्याची संधी महाआघाडीला दिसत आहे. मात्र, अशा मतदारांचे प्रमाण किती आणि हे मतदार कशा पद्धतीने नितीशकुमारांऐवजी विरोधी पक्षांकडे येतील, याची उत्तरे १४ नोव्हेंबरच्या निकालामध्येच मिळतील..भाजपचे वेगळे गणितपंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जोडीच्या भरवशावरच राज्यातील सत्ता पुन्हा आपल्याकडे येईल, असा विश्वास ‘एनडीए’च्या नेत्यांना वाटत आहे. पंतप्रधान मोदी बिहारविषयी खूपच संवेदनशील असून, केंद्र सरकारकडून राज्याला खूप निधी मिळत आहे, ही गोष्ट वारंवार अधोरेखित करण्यात येत आहे. केंद्राकडून अभूतपूर्व प्रमाणात मदत मिळत आहे, असे नितीशकुमार यांच्याकडूनही सांगितले जात आहे. मात्र, आता दुसरीकडे जाणार नाही, असेही त्यांना सांगावे लागत आहे. त्यांच्या या खुलाशामुळे त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय कोलांटउड्यांची सर्वांना आठवण होते, हे मात्र नक्की. भाजपकडे स्वतःचा असा मोठा नेता नाही, त्यामुळे भाजपला अजूनही नितीशकुमार यांच्या चेहऱ्याची खूप गरज आहे. मात्र, जागावाटपातील भाजपच्या वरचष्म्याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे. विधानसभेच्या एकूण जागा २४३ असून, भाजप आणि संयुक्त जनता दल प्रत्येकी १०१ जागांवर लढत आहे. .चिराग पासवान यांच्या पक्षाला २९ जागा देण्यात आल्या आहेत. तर, जितनराम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाहा यांच्या पक्षांच्या वाट्याला प्रत्येकी सहा जागा आल्या आहेत. बिहारच्या राजकारणात प्रथमच भाजप आणि संयुक्त जनता दल समसमान जागा लढवत असून, भाजपने नितीशकुमार यांना राज्याच्या राजकारणात समान पातळीवर आणले आहे. त्यामुळे, भाजपकडून नितीशकुमार यांना धक्का देण्याचीच तयारी सुरू असल्याचे मानले जात आहे. दुसऱ्या बाजूला चिराग पासवान यांना २९ जागा देण्यात आल्या आहेत. त्यांपैकी आठ जागांवर भाजपच्याच कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत उतरविण्यात आले आहे. ‘आम्ही १३० जागा लढवत आहोत,’ असे एका भाजप नेत्याने सांगितले, तेव्हा त्याच्या मनामध्ये भाजप आणि लोकजनशक्ती (रामविलास) या दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित जागा होत्या, हे विसरता येत नाही. निवडणुकीनंतरच्या समीकरणांचा विचार करून हे जागावाटपाचे गणित निश्चित करण्यात आले आहे, याकडे जाणकार लक्ष वेधत आहेत..‘जनसुराज’ची भूमिकाकाही महिन्यांपासून प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाच्या बिहारमधील राजकारणाची चर्चा होत आहे. त्यांनी राज्यभर दौरे करून एक आव्हान निर्माण केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष प्रचाराचे वातावरण तापण्यास सुरुवात होत असतानाच, ते निवडणुकीच्या स्पर्धेतून बाहेर फेकले गेले आहेत, अशीही चर्चा रंगू लागली आहे. प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाविषयी सोशल मीडियावरच जोरदार चर्चा होती आणि आता सोशल मीडियावरच ते मागे पडल्याच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे. त्याचबरोबर ‘एनडीए’ आणि महाआघाडीकडूनही प्रशांत किशोर चर्चेतून गायब झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. मात्र, जनसुराज पक्षाने सर्व २४३ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. त्यातील अनेक जागांवर नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षांचे उमेदवार पराभूत होतील, असे समीकरण त्यात दिसत असल्याचे मानले जाते. त्यातून, निकाल काय लागतो, याविषयीही उत्सुकता आहे. दानापूर मतदारसंघातील जनसुराज पक्षाच्या उमेदवाराने माघार घेतली आहे. त्यांना पक्षाचे चिन्हही मिळाले होते. त्यानंतरही या उमेदवाराने माघार घेतल्यामुळे भाजप बिहारमध्ये ‘सूरत मॉडेल’ राबविण्याच्या प्रयत्नात आहे, ही गोष्ट लोकशाहीसाठी खूपच घातक आहे, असा आरोप प्रशांत किशोर यांनी केला आहे..उत्सुकता शिगेलाबिहारची ही निवडणूक पूर्णपणे सामाजिक समीकरणांच्या आधारावरच लढविण्यात येत आहे. उच्चवर्णीय, मागास, अतिमागास आणि दलित यांना एकत्रित आणण्याची रणनीती ‘एनडीए’ने आखली आहे. दुसऱ्या बाजूला मागास, अतिमागास, मुस्लिम आणि दलित या समाजांची एकत्रित मते मिळवीत सत्ता काबीज करण्याचे स्वप्न महाआघाडीच्या नेत्यांचे आहे. आता कोणत्या बाजूला योग्य समीकरण जुळून येते, त्यावर कोणत्या बाजूचे पारडे जड होणार, हे स्पष्ट आहे. एका बाजूला नितीशकुमार यांची प्रतिमा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला तेजस्वी यादव यांच्या रूपात तरुण चेहरा आहे. त्यांच्याबरोबर राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधीही आहेत. त्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची फलनिष्पत्ती काय होते, याचीही सर्वांना उत्सुकता आहे..Premium| Geopolitical Shifts: जागतिक अस्थिरतेत भारताची अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल?.बिहारचा कौल२००० : लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाकडे एकवटलेल्या सत्तेविरोधात ही निवडणूक होती. झारखंड निर्मितीपूर्वी झालेल्या या निवडणुकीत ३२४ जागांपैकी १२४ जागा मिळवत राष्ट्रीय जनता दल सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. ‘एनडीए’कडून नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाले, मात्र बहुमत सिद्ध न झाल्यामुळे सात दिवसांत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. काँग्रेस व डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यासह राबडीदेवी मुख्यमंत्री झाल्या.२००५ : या वर्षात दोन वेळा निवडणुका झाल्या. लालूप्रसाद यादव यांच्या एकहाती सत्तेचा हा शेवट होता. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्रिशंकू सभागृह अस्तित्वात आले. रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला २९ जागा मिळाल्या आणि ते किंगमेकरच्या भूमिकेत आले. मात्र, कोणत्याही पक्षाला बहुमताचा आकडा न गाठता आल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट आली. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा निवडणूक झाली आणि जेडीयू-भाजप आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळाले.२०१० : जेडीयू (११५) आणि भाजप (९१) आघाडीला २४३पैकी २०६ जागांचे अभूतपूर्व बहुमत मिळाले. त्यामुळे नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले..Premium| Full Payment vs. EMI: खरेदीसाठी फुल पेमेंट की ईएमआय? तुमच्यासाठी 'स्मार्ट' निर्णय कोणता?.२०१५ : नाट्यमय राजकीय घडामोडींनंतर नितीशकुमार यांनी राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी करीत महाआघाडी स्थापन केली. तर, छोट्या पक्षांसह भाजप त्यांच्याविरोधात लढत होती. या निवडणुकीत महाआघाडीने १७८ जागा मिळवीत मोठे बहुमत मिळविले. मुख्यमंत्रिपद पुन्हा नितीशकुमार यांच्याकडेच राहिले. मात्र, २०१७मध्ये राष्ट्रीय जनता दलावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत नितीशकुमार पुन्हा ‘एनडीए’मध्ये आले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’चे सरकार आले.२०२० : चुरशीने झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दल (७५) सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, तरीही 'एनडीए'ने बहुमत मिळविले. या निवडणुकीनंतर नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाले. मात्र त्यानंतरच्या पाच वर्षांत त्यांनी दोन वेळा आघाड्या बदलल्या. 