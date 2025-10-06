Premium| Bihar Elections: बिहारची बाजी जिंकण्यासाठी मोदी, नितीशकुमार यांची प्रतिष्ठा पणाला

सुनील चावकेबिहारमध्ये तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी यांनी सत्ताधारी आघाडीसमोर आव्हान उभे केले आहे. त्यातच प्रशांत किशोर यांनी लालूप्रसाद-तेजस्वी यादव यांच्याविषयी घेतलेली सौम्य भूमिका, इंडिया आघाडीसोबत मागच्या दाराने ताळमेळ साधण्याचे प्रयत्न भाजप-जदयुला पुन्हा सत्तेत येण्यात अडथळा बनू पाहात आहे. बिहारमध्ये विजय मिळविण्याचा निर्धार करूनच सत्ताधारी आघाडी काम करत आहे. पं तप्रधानपदी असलेले नरेंद्र मोदी आणि नऊ महिन्यांचा अपवाद वगळता २० वर्षांपासून मुख्यमंत्री असलेले नितीशकुमार यांच्यासाठी वेगवेगळ्या कारणांमुळे यंदाची बिहारची विधानसभा निवडणूक अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सौजन्याने बिहारच्या मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण होत असतानाच या अग्निपरीक्षेत तावून सुलाखून निघण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून बिहारमध्ये मोदी-नितीशकुमार यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून रेवड्यांच्या मुसळधार वर्षावात कोट्यवधी मतदारांना चिंब भिजवून टाकले आहे. .निवडणुकीत विजय मिळविण्यासाठी कोणतीही कसर सोडायची नाही, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश. त्यामागची कारणेही तेवढीच गंभीर आहेत. अल्पमताच्या बाबतीत इतिहासातील केंद्रातील सर्वात ‘सुदृढ’ सरकारवर अस्थिरतेचे कोणतेही सावट ओढवू नये म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी बिहारची बाजी जिंकण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे, तर प्रदीर्घ राजकीय जीवनाचा समारोप मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीतच व्हावा असा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न आहे. मोदी आणि नितीशकुमार यांनी राजकारणात जेवढी वर्षे व्यतीत केली तेवढे वयही नसलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादवी यांनी पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत वयाच्या ३१ व्या वर्षी या दोन्ही प्रतिस्पर्धी नेत्यांसह भाजप-जदयुची दाणादाण उडविली होती. त्यावेळी झालेल्या निवडणुकीत भाजप-जदयु-व्हीआयपी-हाम या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने एक कोटी ५७ लाख २ हजार ६५० मते मिळवून २४३ पैकी १२५ जागा जिंकल्या होत्या. .दुसरीकडे राजद-काँग्रेस-भाकप (माले)-भाकप-माकप यांच्या महागठबंधनने एक कोटी ५६ लाख ९१ हजार ५०० मतांसह ११० जागा जिंकून भाजप-जदयुच्या तोंडाला फेस आणला होता. रालोआ आणि महागठबंधन यांना मिळालेल्या मतांमध्ये फक्त ११ हजार १५० मतांचा फरक होता. भाजपची बी टीम बनल्याचा आरोप असलेली आणि १८ लाख ९६ हजार ४६१ मते मिळविणारी असादुद्दीन ओवैसी आणि मायावतींच्या बसपच्या नेतृत्वाखालील सहा पक्षांची सेक्युलर आघाडी मैदानात असूनही भाजप-जदयुला डझनभर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये शेवटच्या क्षणी निकाल फिरविल्याच्या आरोपांचा सामना करीत कसेबसे बहुमत मिळविता आले होते. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवाच्या धक्क्याला सामोरे जावे लागत असताना पंतप्रधान मोदी यांना बिहारमधील निसटत्या विजयाने दिलासा दिला होता..प्रशांत किशोर अडचणीचेआजची परिस्थिती पाच वर्षांपूर्वीच्या स्थितीपेक्षा आणखीच अवघड झाली आहे. दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झालेले ट्रम्प पंतप्रधान मोदींचे तूर्तास तरी जिवाभावाचे मित्र राहिलेले नाहीत. त्यांनी भारतावर ५० टक्के आयात शुल्काचा भुर्दंड लादून मोदी सरकारची कोंडी केली आहे. ट्रम्प इतकेच बेभरवशाचे मित्र असलेले नितीशकुमार यांच्या सरकारविरोधातील रोषात लक्षणीय भर पडली आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना पर्याय देऊ शकणारा एकही नेता भाजपपाशी नाही. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनरावलोकनाच्या विरोधात राहुल गांधी-तेजस्वी यादव यांनी काढलेल्या व्होट अधिकार यात्रेमुळे निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या.मतांच्या चोरीच्या मुद्याने सामान्य मतदारांच्या मनात घर केले आहे. एकेकाळचे मोदी-नितीशकुमार यांचे निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाने सत्ताधारी भाजप-जदयु विरोधात आक्रमक प्रचार मोहीम सुरु केली आहे. सर्वेक्षणात मुख्यमंत्रीपदासाठी आघाडीवर असलेले तेजस्वी यादव यांच्या पाठोपाठ प्रशांत किशोर यांनी २३ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकाची पसंती मिळवून नितीशकुमार यांना मागे टाकले आहे. दोन्ही प्रतिस्पर्धी आघाड्यांचा रंगाचा भंग करण्याची क्षमता असलेल्या प्रशांत किशोर यांनी लालूप्रसाद-तेजस्वी यादव यांच्याविषयी घेतलेली सौम्य भूमिका, इंडिया आघाडीसोबत मागच्या दाराने ताळमेळ साधण्याचे प्रयत्न भाजप-जदयुला पुन्हा सत्तेत येण्यात मोठा अडथळा बनू पाहात आहे. केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्ता आल्यापासून मोदी सरकारला लोकसभेतील संख्याबळात एका खासदाराची भर पाडता आलेली नाही. .तशात बिहारमध्ये पराभव झाल्यास जदयुमध्ये फूट पडून केंद्रातील सरकारच्या संख्याबळावर परिणाम होऊ शकतो. अशा स्थितीत निवडणुकीच्या तोंडावर निर्माण झालेल्या सर्व प्रतिकूलतेवर मात करुन सरकारविरोधी रोषाला निष्प्रभ करण्यासाठी एकच उपाय उरला आहे. तो म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत निवडणूक जिंकणे. त्यासाठी विविध लोककल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक प्रलोभनांद्वारे कोट्यवधी मतदारांना भाजप-जदयुकडे आकर्षित करण्यासाठी मोदी-नितीशकुमार जोडीने रेवड्यांचा बार उडवून दिला आहे..मूळात काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्यासाठी रेवडी हा शब्द पंतप्रधान मोदी यांनी प्रचारात आणला. चार-पाच वर्षांपूर्वी ते मतदारांच्या सवयी बिघडविणाऱ्या रेवडी संस्कृतीवर प्रखर हल्ला चढवायचे. करदात्यांच्या पैशातून निवडणूक जिंकण्यासाठी होणाऱ्या उधळपट्टीवर झोड उठविल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी मध्यमवर्गाच्या ‘मन की बात’ करीत होते. त्यांची विधाने ऐकून सर्वोच्च न्यायालयही रेवडी संस्कृतीला पायबंद घालण्यासाठी दाखल करण्यात येणाऱ्या जनहित याचिकांची तत्परतेने दखल घेत होते. पण भाजप आणि मित्रपक्षांना जसजशा निवडणुका जिंकणे अवघड होत गेले तशी सत्ताधारी आघाडीची लाडली बहना, लाडकी बहीण, महिला रोजगार योजनेच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये उधळण्याची मानसिकता दृढ होत गेली. .Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यातील १ कोटी ६७ लाख घरांना लाभ पोहोचविण्यासाठी दरमहा सव्वाशे युनीटपर्यंत मोफत वीज पुरवठ्याची घोषणा केली आहे. एका कुटुंबात चार मतदार गृहित धरले तर सहा ते साडेसहा कोटी मतदार या घोषणेमुळे प्रभावित होतील. १ ऑगस्ट २०२५ पासून विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत राज्यातील १ कोटी ११ लाख पेन्शनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात करण्यात आलेली दरमहा सातशे रुपयांनी वाढ, बारावी उत्तीर्ण ते पदवीधर बेरोजगारांना दोन वर्षांसाठी दिला जाणारा दरमहा हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता, विकास मित्रांना टॅब्लेट खरेदी करण्यासाठी २५ हजार रुपयांची एकरकमी मदत तसेच वाहतूक आणि स्टेशनरी भत्त्यात प्रत्येकी सहाशे रुपयांची वाढ, शिक्षा सेवक आणि तालिमी मरकझ यांना स्मार्ट फोन खरेदीसाठी १० ते ३० हजार रुपये, सोळा लाख बांधकाम कामगारांना कपडे खरेदीसाठी पाच हजार रुपयांची मदत, अत्यंत गरीब कुटुंबांना मोफत सौर ऊर्जा प्रणाली, शिक्षक भरती मोहीम, अंगणवाडी आणि आशा कामगारांना ११ हजार ९२१ कोटी रुपयांची मदत आणि राज्यातील १ कोटी ४० लाख महिलांना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेंतर्गत दिली जाणारी प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य अशी पैशांची बरसात सध्या दारिद्र्याने गांजलेल्या बिहारमध्ये होताना दिसत आहे. .Premium| MP Omprakash Rajenimbalkar: माझे कर्तव्य होते, ते मी पार पाडले....महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली १८ कुटीर उद्योग सुरु करण्यासाठी ही मदत देण्यात आली आहे. ज्या महिलांचे व्यवसाय पुढे सुरु राहतील त्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती नसली की सामान्य मतदारांना वश करण्यासाठीच्या या क्लृप्त्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाना, महाराष्ट्र, दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘गेमचेंजर’ ठरल्या आहेत. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात महिलांना वाटल्या जाणाऱ्या रेवड्यांची मर्यादा हजार-पंधराशेच्या घरात होती. पण बिहारचा पराभव परवडणारा नसल्यामुळे महिलांच्या मदतीची सुरवात दहा हजारांनी झाली असून उद्यमशील महिलांना सरकारी मदतीने लवकरच लखपती दीदी बनविण्याचे स्वप्नही दाखविले जात आहे. कारण बिहारमधील पराभव मोदी-नितीशकुमार यांना परवडणारा नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.