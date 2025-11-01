Premium| Bihar Assembly Poll Results: बिहार निवडणुकीचा निकाल राष्ट्रीय राजकारणासाठी महत्त्वाचा?

सुनील चावकेबिहार विधानसभा निवडणूक रंगतदार अवस्थेला पोहोचली असून, भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि महाआघाडी यांच्यामध्ये चुरस आहे. या निवडणुकीच्या निकालाचे पडसाद निश्चितपणे राष्ट्रीय राजकारणात पडणार आहेत. हा निकाल काँग्रेसच्या राष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. तर, या निकालानंतर भाजपकडून विरोधी खासदार फोडण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, त्यामुळेही विरोधी आघाडीला सावध राहण्याची गरज आहे. केंद्रात आणि विविध राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपने निवडणुकांमध्ये झालेले पराभव पचविण्याची क्षमता गेल्या दशकभरात विकसित केली आहे. मात्र, विरोधी पक्षांमध्ये मात्र तेवढा कणखरपणा उरलेला नाही. यंदाची बिहारची निवडणूक सत्ताधारी भाजप किंवा विरोधी इंडिया आघाडीच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार नसली, तरी राष्ट्रीय राजकारणावर त्याचे पडसाद निश्चितपणे उमटणार आहेत. .अठराव्या लोकसभेत आतापर्यंत सत्ताधारी भाजप-एनडीएच्या २९३ खासदारांच्या संख्याबळात एकाही खासदाराची भर पडलेली नाही. दुसरीकडे ज्वलंत मुद्द्यांवरून संसदेत आणि संसदेबाहेर एकजूट होणाऱ्या, पण एरवी विस्कळित असलेल्या विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीतून एकही खासदार भाजपकडे आकर्षित झालेला नाही. अगदी पप्पू यादव किंवा विशाल पाटील यांच्यासारखे अपक्ष निवडून आलेले खासदारही काँग्रेसबरोबर आहेत. लोकसभेत साधे बहुमत मिळविण्यासाठी भाजपला आणखी किमान ३२ खासदारांची गरज आहे. केंद्रात पहिल्या दोन टर्मप्रमाणे यावेळीही पूर्ण बहुमताची सत्ता असावी म्हणजे हिंदुत्वाचा आक्रमक अजेंडा राबविण्यासाठी पारित करावी लागणारी विधेयके आणि घ्याव्या लागणाऱ्या निर्णयांसाठी मित्रपक्षांची पडद्याआड का होईना, मनधरणी करण्याचा प्रश्न उरणार नाही, असे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना नक्कीच वाटत असणार. मात्र, प्रतिस्पर्धी पक्षांचे खासदार-आमदार फोडणे हा हातचा मळ असलेले अमित शहा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना १७ महिने झाले तरीही विरोधी पक्षांच्या तटबंदीतील एकही वीट काढता आलेली नाही. .तरीही विरोधकांचे वाईट दिवस संपले असा त्यातून अर्थ काढणे, बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत घाईचे ठरू शकते. आणखी साडेतीन वर्षांची सत्ता शिल्लक असल्यामुळे अल्पमतातील सरकार हा शिक्का शक्य तितक्या लवकर पुसून काढण्यासाठी लोकसभेतील पूर्ण बहुमत ही भाजपची गरज आहे. बिहारचा निकाल काहीही लागला, तरी भाजपकडून विरोधी पक्षांचे खासदार फोडण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. बिहारमध्ये भाजपप्रणीत ‘एनडीए’चा विजय झाला तर पुढच्या वर्षी होणाऱ्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर लोकसभेतील संख्याबळ वाढवून विरोधकांचे मनोबल खचविण्यासाठी हा प्रयोग होऊ शकतो. बिहारमध्ये भाजप-‘एनडीए’चा पराभव होऊन सत्तेने हुलकावणी दिली, तर स्वतःचे मनोबल शाबूत राखण्यासाठीही त्याचा अवलंब होऊ शकतो. त्यामुळे बिहारचा निकाल कसाही लागला तरी सत्ताधारी भाजप-‘एनडीए’पेक्षा विरोधकांना सावध राहणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे..महिला मतदार निर्णायकलोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजपला मदत करण्यासाठी मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची मोहीम राबविल्याचा आरोप करीत २० जिल्ह्यांमधून काढलेल्या व्होटर अधिकार यात्रेला न जुमानता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारच्या मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण केले. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या माध्यमातून राज्यातील एक कोटी ४० लाख म्हणजे २२ टक्के महिला मतदारांना अभूतपूर्व अशी प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत करीत सत्ताधारी भाजप-संयुक्त जनता दलाने वीस वर्षांचा सत्ताविरोधी रोष शमविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा स्थितीत नितीशकुमार यांच्यावर आधीच गाढ विश्वास असलेल्या महिला मतदारांची मते मिळविणे राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस-डाव्या आघाडीच्या महाआघाडीसाठी मोठेच आव्हान ठरले आहे. बिहारच्या निवडणुकीत पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला ५ ते ६ टक्के जास्त मतदान करतात, असा अनुभव आहे. महिलांची मते आपल्याकडे वळवून भाजप-संयुक्त जनता दलाने महाआघाडीसमोर आपली बाजू भक्कम केली आहे. पण बिहार विधानसभा निवडणुकीत अंदाज फोल ठरतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. तो यंदाही कायम राहण्याची चिन्हे आहेत..प्रशांत किशोरांचा उदय?देशातील सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे निवडणूक सल्लागार आणि रणनीतीकार राहिलेले प्रशांत किशोर यांच्या नेतृत्वाखालील जनसुराज पक्ष यंदा बिहारमध्ये उतरला आहे. उच्चवर्णीय मतदारांवर नजर असलेल्या जनसुराज पक्षामुळे सत्ताधारी आघाडीतील भाजपला फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. बिहारच्या राजकीय मैदानात उतरण्यामागे प्रशांत किशोर यांची दीर्घकालीन रणनीती असू शकते. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातच बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार म्हणून केली आहे. लालूप्रसाद यादव यांची राजकीय कारकीर्द आधीच संपलेली आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे वलय याच निवडणुकीत संपण्याची चिन्हे आहेत. तेजस्वी यादव वगळता चिराग पासवान आणि कन्हैयाकुमार अद्याप पाय रोवू शकलेले नाहीत. बिहारमध्ये अनेक वर्षांपासून भाजपजवळ प्रभावी चेहरा नाही. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या विद्यमान नेत्यांना मागे टाकून कालांतराने बिहारमध्ये स्वतःच भाजपचा चेहरा बनण्याची प्रशांत किशोर यांची महत्त्वाकांक्षा असू शकते. भाजप-‘एनडीए’ आणि महाआघाडी यांच्यापैकी कोणत्याही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही आणि जनसुराज पक्षाने १५ ते २० जागा जिंकल्यास प्रशांत किशोर ‘किंगमेकर’ बनू शकतात. प्रशांत किशोर यांचा बिहारच्या राजकारणातील उदय राष्ट्रीय राजकारणावरही प्रभाव पाडणारा ठरू शकतो..काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची निवडणूकपंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नितीशकुमारविरुद्ध मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार तेजस्वी यादव आणि भाजपचे चाणक्य अमित शहा विरुद्ध निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर अशी तिरंगी लढत यंदा बिहारच्या निवडणूक रंगणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा करिष्मा कायम राहिला नाही आणि भाजप-संयुक्त जनता दलाला बिहारची निवडणूक गमवावी लागली, तर त्याचे पडसाद दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजकारणात; तसेच भाजप-‘एनडीए’मध्ये उमटल्यावाचून राहणार नाहीत. त्याचवेळी राहुल गांधी यांनी सहा महिन्यांमध्ये देशाच्या राजकारणात आपली जी काही प्रतिमा उजळली, ती बिहार निवडणुकीच्या निकालातून शाबूत राखली गेली नाही, तर ‘इंडिया’ आघाडीत राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या विश्वासार्हतेला चांगलाच धक्का लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीची स्वबळावर तयारी करण्यात व्यग्र असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने यापूर्वीच काँग्रेसपासून सुरक्षित अंतर ठेवले आहे..‘इंडिया’ आघाडीतील अन्य घटक पक्ष, विशेषतः तमिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर द्रमुकलाही काँग्रेसविषयी सावध भूमिका घ्यावी लागेल. केरळ आणि तमिळनाडूच्या निवडणुकांदरम्यान शशी थरूर आणि पी. चिदंबरम यांच्यासारखे नेते विरोधी पक्षांना मुद्द्यांची रसद पुरविण्यासाठी राहुल गांधी आणि काँग्रेसला अडचणीत आणणाऱ्या विधानांनी त्रस्त करू शकतात. आसाममध्ये भाजपची दहा वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नांनाही धक्का बसेल..शहांचे वर्चस्व पणालापंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या उदयात अमित शहा यांनी पडद्यामागून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पण भाजपला बिहारचा गड सर करून देणे गेल्या बारा वर्षांमध्ये अमित शहांना जमलेले नाही. अमित शहा यांचे २०१४चे प्रतिस्पर्धी प्रशांत किशोर हेच यंदा बिहारमध्ये भाजपच्या मार्गात अडथळा निर्माण करीत आहेत. प्रशांत किशोर यांनी २०२१च्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत अमित शहांचे सर्व डावपेच निष्प्रभ करून तृणमूल काँग्रेसला सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवून देण्यात हातभार लावला होता. अशा स्थितीत बिहारच्या निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांचे आव्हान अमित शहांच्या पडद्यामागील वर्चस्वाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरू पाहात आहे..नितीशच केंद्रस्थानीगेल्या दोन दशकांपासून बिहारचे राजकारण नितीशकुमार यांच्याच अवतीभवती फिरत आहे. २००५ पासून नऊ महिन्यांचा अपवाद वगळता ते मुख्यमंत्रिपदावर कायम आहेत. बिहारच्या जनमानसात त्यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख कमी-जास्त होत असला तरी दोन दशकांपासून बिहारचे राजकारण त्यांच्याभोवतीच केंद्रित झालेले आहे. देशाच्या इतिहासात दीर्घकाळ मुख्यमंत्रिपद भूषविणाऱ्या पहिल्या पाच मुख्यमंत्र्यांमध्ये नितीशकुमार यांचा चौथा क्रमांक लागतो. पण त्यांचे वर्षानुवर्षे मुख्यमंत्रिपदावर राहणे भाजपला रुचलेले नाही. २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांना खाली खेचता यावे म्हणून भाजपने त्यांच्या पक्षाचे संख्याबळ कमी करण्यासाठी पूर्ण ताकद लावली. त्यासाठी चिराग पासवान यांना हाताशी धरून संयुक्त जनता दलाच्या मतांचे विभाजन घडवून नितीशकुमार यांचे संख्याबळ ४३वर आणले आणि आपले संख्याबळ ७४ वर नेले. तरीही सत्तेचे समीकरण बदलले नाही. ७४ जागा जिंकूनही बिहारमध्ये आपला मुख्यमंत्री असावा, हे भाजपचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. .Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी.भाजपने संयुक्त जनता दल पोखरून काढला, तरीही नितीशकुमार यांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. नितीशकुमार जातील तिथे सत्ता, हे सत्तासूत्र सलग दोन दशके कायम राहिले. या पार्श्वभूमीवर, यंदाच्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाने हुलकावणी दिली तर ते भाजपसोबत राहतील का? हा प्रश्न बिहारच्या भाजपने संयुक्त जनता दल पोखरून काढला, तरीही नितीशकुमार यांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. नितीशकुमार जातील तिथे सत्ता, हे सत्तासूत्र सलग दोन दशके कायम राहिले. या पार्श्वभूमीवर, यंदाच्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाने हुलकावणी दिली तर ते भाजपसोबत राहतील का? हा प्रश्न बिहारच्या तसेच राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. यंदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव त्यांना आव्हान देत आहेत. या संघर्षात नितीशकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपद गमावले, तर बिहारमध्ये नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात होईल.भाजप-संयुक्त जनता दल-लोकजनशक्ती पक्षाला पराभूत करून महाआघाडीची सत्ता आल्यास इंडिया आघाडीमध्ये सामील असलेल्या देशभरातील सर्व प्रादेशिक पक्षांना भाजप-'एनडीए'विरुद्ध आक्रमक होण्यासाठी स्फुरण चढेल आणि पुढच्या वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांमध्ये जोश निर्माण होईल. .Premium|Inflation : महागाई वाढते म्हणजे काय? तिचा खरा अर्थ आणि परिणाम!.निकाल भाजप-'एनडीए'च्या बाजूने लागला तर नजीकच्या भविष्यातील राजकारणात सर्वांत मोठा फटका काँग्रेसलाच बसणार आहे. थोडक्यात, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीदिनी, १४ नोव्हेंबरला लागणारा निकाल काँग्रेसच्या राजकीय विश्वासार्हतेचे नव्याने मूल्यांकन करणारा ठरणार आहे. 