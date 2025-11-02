Premium| Bihar election caste equation: बिहारच्या रणांगणात पुन्हा ‘जातींचं गणित’ निर्णायक!

बिहारमधील निवडणुकीत जातीची संख्या त्यातही अतिमागास समूहातील अगदी छोट्या मतदार गटाचाही निकालात फरक पडू शकतो. त्यामुळे बिहारमधील सर्वच पक्षांनी आपापली मतपेढी सांभाळण्याचा प्रयत्न नक्कीच केलाय. प्रशांत किशोर किती यश मिळवतात यावरही निवडणुकीनंतरची बरीच समीकरणे ठरणार आहेत.बिहारच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा जातींची समीकरणं राजकारणाच्या मध्यावर आली आहेत. बिहारला अनेकदा देशाच्या राजकारणातील प्रयोगाशाळा म्हटलं जातं, मात्र या राज्यात मागची किमान तीन-साडेतीन दशकं तरी जातगठ्ठ्यांच्या वाटणीतून सत्तेचं राजकारण साकारत आलं आहे. बिहारच्या या निवडणुकीतही जातीच्या गणितांचा प्रभाव अत्यंत स्पष्ट आहे. ‘एनडीए’ असो की ‘महागठबंधन’, जात गठ्ठे डोळ्यासमोर ठेवून दोघांनी उमेदवारी वाटप केल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे. यात आपले पारंपरिक मतदार बिथरणार नाहीत, अशा बेतानं काही नवं घडवायचा प्रयत्नही जरूर आहे..नव्या समीकरणाचा प्रयत्नबिहारची निवडणूक तशीही मतांच्या हिशेबात काठावरची असते. त्यात अगदी छोट्या समूहांचा मतदानाचा प्राधान्यक्रम बदलला, तरी निकालात मोठा फरक पडू शकतो. महगठबंधनमधून मुख्यमंत्रिपदासाठी तेजस्वी यादव यांचं नाव जाहीर करताना उपमुख्यमंत्रिपदासाठी महेश सैनी यांचं नाव जाहीर करून दिलेला धक्का हा याच प्रयत्नांचा भाग आहे. ९० च्या दशकातील ‘भूरा बाल’ हे उच्चवर्णीयांसाठी वापरलं जाणारं समीकरण पुन्हा चर्चेत येणं असेल किंवा राजदच्या पारंपरिक ‘एमवाय’ (मुस्लीम-यादव) समीकरणांपुढं दुसरं ‘एमवाय’ (महिला - युवा) समीकरणं उभं करण्याचा एनडीएचा प्रयत्न असेल किंवा ‘एमवाय’च्या पलीकडं ‘पीडीए’ (पिछडा-दलित-अल्पसंख्य) असा सामाजिक पैस वाढवणारं समीकरण मांडण्याचा तेजस्वी यांचा प्रयत्न असेल किंवा भाजपनं उच्चवर्णीयांना उमेदवारीत जवळपास निम्मा वाटा देतानाच चिराग पासवान यांच्या माध्यामतून दलित समाजाला लक्षणीय प्रतिनिधित्व आघाडीद्वारे देण्याचा प्रयत्न असो. बिहारामधील गुंतागुंतीत भर टाकणारे राजकारणाचे रंग आहेत..मुद्दा महिलांच्या मतदानाचाबिहारच्या निवडणुकीतील मतदानाचा पॅटर्न बऱ्याच प्रमाणात स्थिर झाला आहे. जिंकणारी आघाडी आणि पराभूत आघाडीत मतांच्या हिशेबात फार मोठा फरक नसतो मात्र जागांचं गणित छोट्या बदलातूनही उलटं-पालटं होतं. यात अलीकडच्या काळात प्रभावी ठरत आलेला घटक आहे, तो महिलांच्या मतदानाचा. बिहार हे देशातील महिलाचं मतदानांतील प्रमाण सर्वाधिक असलेलं राज्य आहे. मागच्या निवडणुकीत पुरुषांहून साडेपाच टक्के अधिक महिलांनी मतदान केलं होतं. त्यातही ज्या भागात महिलांच्या मतदानाचं प्रमाण सर्वाधिक होतं आणि सर्वांत कमी होतं तिथले निकाल पूर्णतः वेगळे आहेत. या वेळी नितीश यांच्या सरकारनं सुमारे सव्वा कोटी महिलांच्या खात्यात दहा हजार रुपये दिले आहेत. याला विरोधक मतं विकत घेण्याचा प्रकार म्हणत असले, तरी या प्रकारच्या खैरातीचा परिणाम होतो हे अन्य राज्यांत दिसलं आहे. .नितीश यांचीही कसोटीमहागठबंधनकडून घरटी एक नोकरी, जीविका दीदी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सगळ्या महिलांना कायम नोकरी अशा विविध घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. महिलांना दहा हजार देणं बिहारच्या अर्थव्यवस्थेला पेलवणारं नसेल, तर त्याच अर्थव्यवस्थेला इतक्या प्रचंड संख्येनं सरकारी नोकऱ्या देणं कसं परवडेल हा प्रश्न आहेच.नितीशकुमार यांचा महिला मतदारांवरील प्रभावाचा लाभ एनडीएला झाल्याचं आकडेवारी सांगते. अतिमागास म्हणजेच ओबीसींमधीलही मागं पडलेल्या आणि संख्येच्या हिशेबात छोट्या जातींचं एकत्रीकरण आणि महिलांचा पाठिंबा नितीशकुमार यांना बिहारच्या राजकारणातील अनिवार्य घटक बनवतो. ही ताकद नितीश यांनी अतिमगांसांच्या एकत्रीकऱणातून साधली आहे. ते आपला जनाधार किती टिकवू शकतात यावर महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत निवडणूक विजयानंतर भाजपनं जो व्यवहार केला, तसा नितीश यांच्यासोबत होणार की सत्ता आली तर नितीशच नेतृत्व करणार हे ठरेल..उच्च जातीची भाजपला साथया निवडणुकीतही जात हा अत्यंत प्रभावी घटक असेल हे स्पष्ट दिसतं आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी आपला मूळ मताधार हलणार नाही, कसोशीनं दक्षता घेतली आहे. उमेदवारी वाटपात याचं प्रतिबिंब पडलं आहे. बिहारमधील जातगणनेनं तेथील ओबीसी समूहाची संख्या समजली जाते त्याहून अधिक असल्याचं समोर आलं होतं. हा सत्ताकारणावर निर्णायक प्रभाव टाकणारा घटक आहे. मात्र ओबीसी ही बिहारमधील एकसंध मतपेढी नाही. तेजस्वी यांचा राजद आणि नीतिश यांचा जदयू यांच्यात प्रामुख्यानं ही विभागणी होते. बहुतांश हिंदी भाषिक पट्ट्यात भाजपनं आपली एकहाती सत्ता आणली, तरी बिहारमध्ये हे घडत नाही. या वेळीही घडण्याची शक्यता नाही. याचं एक कारण राजद आणि जदयू यांच्या आपापल्या मतपेढ्या सांभाळण्याच्या कौशल्यात आहे. राजदसोबत नेहमीच यादव आणि मुस्लीम समाज मोठ्या प्रमाणात राहिले आहेत. यात यादव १४ टक्के आणि मुस्लीम १७ टक्के आहेत. राजदने त्यांच्या वाट्याला आलेल्या १४३ जागांपैकी ५१ जागांवर यादव उमेदवार दिले आहेत तर १९ ठिकाणी मुस्लीम. भाजपसोबत सातत्यानं उच्च मानल्या जाणाऱ्या जातींचा समूह साथ देत आला आहे. बिहारमधील या जातसमूहांचा वाटा सुमारे ११ टक्के आहे. त्यात भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, आाणि कायस्थांचा समावेश आहे. भाजपनं निम्मे उमेदवार याच समूहातून दिले आहेत. नितीशकुमार यांचं राजकारण अतिमागासांच्या पाठिंब्यावर आधारलेलं आहे. त्यात कुर्मी, कोयरी या सुमारे साडेसात टक्के वाटा असलेल्या समूहांचा त्यांना स्पष्ट पाठिंबा असतो. बिहारमधील यादवांखेरीज प्रभाव असलेले हे इतर मागास समूह आहेत. याशिवाय अतिमागासातील अनेक छोट्या जाती तसंच महिलांच्या मतदानावर नितीशकुमार यांची भिस्त असते. जदयूनं एक तृतीयांश उमेदवार अतिमागास समूहातून दिले आहेत. एनडीएमधील एक प्रमुख घटक चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षांची मदार प्रामुख्यानं पासवान आणि अन्य मागास समूहांवर असते..Premium| Bihar Elections: बिहारची बाजी जिंकण्यासाठी मोदी, नितीशकुमार यांची प्रतिष्ठा पणाला.कॉंग्रेसला ठोस आधार नाहीकाँग्रेससोबत कोणताही ठोस सामाजिक आधार बिहारमध्ये उरलेला नाही. प्रशांत किशोर यांच्या पक्षानं जातीपलीकडं आवाहन करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, त्याला किती प्रतिसाद मिळेल, याची परीक्षा या निवडणुकीत होईल. महागठबंधनमधून तेजस्वी यांच्यासह मुकेश सैनी या व्हीआयपी पक्षाच्या नेत्याची उपमुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषणा करण्यात आली. हाही सामाजिक समीकरण साधण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे. सैनी यांच्या मल्लाह समूहाचा मतदारांतील वाटा सुमारे अडीच टक्के आहे तर या समूहासोबत राहणाऱ्या मुसहारांची संख्या तीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. लालूंची मूळ मतपेढीसोबत हा आधार शिवाय काँग्रेससोबतची मिळेल ती कुमक यावर तेजस्वी यांनी डाव लावला आहे. उमेदवारी वाटपात महागठबंधन मधील ही समीकरणं दिसतात. तसंच एनडीए कडूनही उच्च जातींसह अतिमागासांना दिलेला उमेदवारीतील वाटा या आघाडीचा प्राधान्यक्रम दाखवतो.बिहारमधील सामाजिक आधारांचं ध्रुवीकरण कसं होतं, यात या वेळी एक नवा घटक परिणाम करणार आहे. प्रशांत किशोर यांच्या पक्षानं राज्यभर निवडणूक लढायचं ठरवलं आहे. त्यांचा परिणाम प्रस्थापित समाजिक समीकरणांवर कसा होणार म्हणजेच प्रशांत किशोर यांचे उमेदवार कोणत्या भागात कोणाच्या पारंपरिक मतपेढीत वाटा घेणार, यावर अनेक ठिकाणी गणितं ठरतील. प्रशांत किशोर यांनी त्यांचा पक्ष एकतर सत्ताधारी होईल नाहीतर अगदीच किरकोळ जागा मिळतील असं भाकीत केलं आहे. निवडणुकीनंतर ते किंगमेकरची भूमिका बजावतील काय, हा राजकीय क्षेत्रातील प्रश्न आहे. हे घडलं नाहीतरी मतदानात ते कोणाचे नुकसान करतील या आधारावर पारडं फिरवायची क्षमता ते दाखवू शकतात. .Premium| Bihar Election: बिहारमध्ये जात, विकास की नेतृत्व, कशावर ठरणार सत्ता?.ओवेसींचा पक्ष मुस्लिमांतील किती वाटा मिळवू शकेल आणि त्याचा फटका महागठबंधनला बसेल काय हेही काठावरच्या लढतीत कळीचे मुद्दे असतील. बिहार देशातील आर्थिक आघाडीवर सर्वांत मागासलेल्या राज्यांपैकी आहे. तिथलं दरडोई उत्पन्न नेपाळहून कमी आहे. सुशासनबाबू असा लौकिक मिळवलेल्या नितीश यांच्या राज्यात अलीकडे कायदा सुव्यवस्थेचे आणि गैरव्यवहारांचे मुद्दे समोर आले आहेत. निवडणुकीत बिहारमध्ये विकासाचा बॅकलॉग, घुसखोरांवर आगपाखड, नितीशकुमार यांचं वार्धक्य, पोटासाठी लोकांना करावं लागणारं सक्तीचं स्थलांतर अशा सगळ्या मुद्द्यांची चर्चा होईल, प्रचारात ते गाजत राहतील, मात्र राजकीय पक्षांनी आपली मूळ जातगणितं सोडलेली नाहीत हेच दिसतं. तेजस्वी यादव पिछडा-दलित-अल्पसंख्य या समीकरणावर नजर ठेवत असले, तरी उत्तर प्रदेशात ज्या ताकदीनं अखिलेश यादव यांनी आपलं पारंपरिक जातगणित सोडून उमेदवारी वाटप केलं, ते धाडस तेजस्वी दाखवू शकले नाहीत. भाजपच्या उमेदवारी वाटपात एकही मुस्लीम नाही. सुमारे निम्मा वाटा उच्च जातींच्या उमेदवारांचा आहे. हा पक्षही मूळ आधार सुटणार नाही याची काळजी घेतो, हेच नितीशकुमारही करतात. तेव्हा निवडणुकीतील मतविभागणीचा मूळ आधार जातींशी जोडलेला आहे, हे स्पष्ट होतं. याचा अर्थ अन्य मुद्दे अजिबातच परिणामकारक नाहीत असं होत नाही. दोनचार टक्के मताधार एका आघाडीकडून दुसरीकडं जाणं म्हणजे सत्तेचा तोल बिघडणं. त्यात हे मुद्दे प्रभावी ठरू शकतात पण त्यासाठीही खास बिहारी राजकारणाचं वैशिष्ट्य असलेलं जातगणित बसवावचं लागतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on 