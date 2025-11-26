Premium|Congress Defeat Bihar : काँग्रेसचा ‘पुनर्जन्म’ होईल?

कल्याणी शंकरबिहारच्या मतदान प्रक्रियेत‘एनडीए’चा दणदणीत विजय झाला, तर ‘महाआघाडी’चा पार सुपडासाफ झाला. त्यातही काँग्रेसची अवस्था आणखीनच बिकट झाली. काँग्रेसचा पारंपरिक मतदारही काँग्रेसपासून दूर जात असल्याचे चित्र बिहारमध्ये दिसले. विविध जातिसमूहांची मानसिकता समजावून घेण्यातही पक्ष अयशस्वी ठरला. असे का झाले, याचा विचार करणे आता आवश्यक आहे. पुढील वर्षी सहा राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. जे काही करायचे असेल, ते लवकर करावे लागेल. काँग्रेसचा ‘पुनर्जन्म’ होईल का, हाच खरा प्रश्न आहे.बिहार निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळविल्यानंतर केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा फुटू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला. ‘एनडीए’च्या प्रचंड विजयानंतर त्यांनी काँग्रेस पक्षावर कम्युनिस्ट माओवादी म्हणूनही टीका केली. लोकसभा; तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये सतत पराभव होत असून, सकारात्मक राजकीय दिशेचा अभाव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधानांची काँग्रेसवरील टीका नवीन नाही. त्यांना संधी मिळाली की ते काँग्रेसवर टीका करतात. गेल्या काही वर्षांत या टीकेची धार आणखी तीव्र झाली आहे. .पक्षाच्या नेत्यांनी बिहार आणि इतर प्रदेशांतील बदलत्या सामाजिक वास्तवाची दखल घेतलेली नाही. त्यांच्या पारंपरिक मतदारांमध्ये असलेल्या सवर्ण, दलित आणि मुस्लिम समुदायांचा पाठिंबा त्यांनी गमावला आहे. तरीही, हे मतदार पुन्हा मिळवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. २०२४च्या निवडणुकांनंतर झालेल्या सहा विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मिळालेली एकूण मते एनडीएपेक्षा कमी होती. हे काँग्रेससाठी मोठे अपयश असल्याचे म्हटले जाते. पंतप्रधानांनीही याच मुद्द्यावर भर दिला.बिहारमधील खराब कामगिरीनंतर देशातील सर्वांत जुना राजकीय पक्ष असलेला काँग्रेस संपला आहे का? राहुल गांधी, त्यांची बहीण प्रियांका गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांसारख्या नेत्यांच्या व्यापक प्रचारानंतरही ते मतदारांना आकर्षित करण्यात असफल ठरले, हे वास्तव आहे. ज्या मतदारसंघात काँग्रेसचा दबदबा होता, जे मतदारसंघ काँग्रेसच्या हातात होते, तेथेदेखील त्यांचा प्रभाव मर्यादित राहिला. काँग्रेसला फक्त पाच जागांवर समाधान मानावे लागले..Premium| Bihar election caste equation: बिहारच्या रणांगणात पुन्हा ‘जातींचं गणित’ निर्णायक!.काय आहे बिहारचा संदेश?मतदारांना आता काँग्रेसमध्ये प्रभावीपणे शासन करण्याची क्षमता दिसत नाही, हाच बिहारचा संदेश असल्याचे म्हटले जाते. या पराभवाची सर्वस्वी जबाबदारी गांधी कुटुंबाने स्वीकारली पाहिजे. काँग्रेस पक्ष अंतर्गत समस्यांना नाकारत आहे आणि भूतकाळात अडकून पडला आहे. पक्षाचे नेते अनेकदा जबाबदारी स्वीकारण्यास घाबरतात. त्यामुळे ते पक्षकार्यकर्त्यांना पुरेसे पाठबळ देऊ शकत नाहीत. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये आपल्यालाही हेच दिसले. बिहारमध्ये परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. पक्षाकडे मजबूत संघटना नाही आणि लोकांशी व्यापक संपर्कही नाही. विविध राज्यांमध्ये पकड ढासळत असल्यामुळे काँग्रेसचे भविष्य अनिश्चित दिसत आहे. काँग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे जो राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करू शकतो. भाजपचा सामना करण्यासाठी काँग्रेसने नवी रणनीती तयार करण्याची गरज आहे. काँग्रेसची ताकद कमी झाली आहे; अनेक प्रमुख नेते भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. पक्ष परंपरेने प्रादेशिक नेते आणि राजकीय घराण्यांवर अवलंबून राहिला आहे, परंतु आता इतर गटांनीही आपला पाठिंबा काढून घेतला आहे. सध्या काँग्रेस मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम मतांवर अवलंबून आहे; परंतु इतर पक्षांच्या उदयानंतर ही मतेही धोक्यात आली आहेत. काँग्रेसचा पारंपरिक मतदारही काँग्रेसपासून दूर जात चालला आहे. देशाच्या विविध भागांमध्ये विविध जाती-समूहांमधील मतदारही पक्षापासून लांब जात आहेत. मात्र, त्यानंतरही पक्षाकडून कोणतीही ठोस रणनीती घेतली जात नाही.अपेक्षापूर्ती नाहीकाँग्रेसच्या अपेक्षांची पूर्ती यंदाच्या बिहार निवडणुकीनंतर झालेली नाही. यावेळी अधिक जागा मिळतील अशी त्यांची अपेक्षा होती. या लाजिरवाण्या पराभवामुळे काँग्रेसने इतक्या काळ जपलेला आपला गड का गमावला, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एवढ्या खराब कामगिरीनंतर देशातील सर्वांत जुन्या आणि अनेक दशके सत्तेत असलेल्या पक्षाचा प्रवास संपला आहे का? पक्षाचे भविष्य अनिश्चित दिसत आहे. काँग्रेस पक्षाचा ऱ्हास १९८० आणि १९९० च्या दशकात मंडल नेत्यांच्या उदयानंतर सुरू झाला. त्यामुळे पक्षाचे वर्चस्व कमी झाले. या बदलामुळे काँग्रेसने विविध गटांशी हातमिळवणी केली आणि त्यामुळे त्यांचा प्रभाव आणि अधिकार हळूहळू कमी झाला.सध्या पक्षाला विधानसभा जागा जिंकणे आणि पूर्वीची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर काँग्रेसला नेतृत्वाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. पूर्वी काँग्रेसला विजय मिळवण्यासाठी मजबूत प्रादेशिक नेते आणि राजकीय घराण्यांवर अवलंबून राहावे लागे; मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेसचे अध्यक्ष असले तरी, बहुतेक निर्णय राहुल गांधी घेतात. परंतु निवडणुकांदरम्यान मेहनत करूनही ते अनेकदा देशाबाहेर असतात. प्रियांका गांधीही मतदारांना आकर्षित करण्यात प्रभावी ठरलेल्या नाहीत. म्हणूनच काँग्रेस कमजोर झाली आहे. इतर विविध जाती समुदायांनी काँग्रेसपासून दूर पळ काढला असून, प्रादेशिक नेत्यांचा उदय झाला आहे. आता पक्ष प्रामुख्याने मुस्लिम मतांवर अवलंबून आहे, परंतु ‘एमआयएम’च्या उदयानंतर ही मतेही धोक्यात आली आहेत..Premium|Bihar election results 2025 : संकेत आणि संदेश.विचारसरणी ‘डावी’कडेस्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात काँग्रेस या संघटनेत विविध जण एकत्रपणे कार्यरत होते. राष्ट्रवादी विचारसरणीपासून ते डाव्या विचारांपर्यंत सर्व विचारधारांचे प्रतिनिधित्व पक्षात होते. आता ती स्थिती राहिलेली नाही. पक्ष आता अतिडाव्या विचारसरणीकडे झुकत आहे. दुसरे म्हणजे, पक्षाकडे सक्रिय कार्यकर्त्यांची संख्याही कमी आहे. ही परिस्थिती भाजप आणि इतर पक्षांपेक्षा वेगळी आहे. समर्पित पाठिंब्याशिवाय, कोणत्याही पक्षाला यश मिळू शकत नाही. तिसरे म्हणजे आवश्यक असलेले निवडणूक निधी. जेव्हा काँग्रेसकडे पंधरा राज्ये होती, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडून निधी येत असे. मात्र, आता तशी स्थिती नाही. चौथे म्हणजे नेत्यांना पाठिंबा देण्यासाठी चांगल्या सल्लागारांचे मार्गदर्शन आवश्यक असते. मात्र, असे बुद्धिजीवी सल्लागारही कमी आहेत. धोरणात्मक निर्णय आणि मतदारांना आकर्षित करणारी योजना असणे आवश्यक आहे. मात्र, ते दिसत नाही. सहावे म्हणजे प्रत्येक पराभवानंतर आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. मात्र, हे आत्मपरीक्षणही होताना दिसत नाही. पराभवानंतर, बंद दरवाजांमागे झालेल्या बैठकीनंतर पक्षप्रमुखांनी सांगितले, ‘‘आम्ही निवडणूक निकालाचा सखोल अभ्यास करू आणि निकालांची कारणे समजून घेतल्यानंतर तपशीलवार दृष्टिकोन मांडू. बिहारमधील ‘महाआघाडी’ला पाठिंबा देणाऱ्या मतदारांचे आम्ही मनःपूर्वक आभार मानतो.’’ राहुल गांधी म्हणाले की, निवडणूक निष्पक्ष झालेली नाही. त्याला प्रत्युत्तर देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘‘मोदी म्हणाले की काँग्रेस त्याच्या सहयोगी किंवा त्याच्या सदस्यांना कारणे स्पष्ट करू शकत नसल्यामुळे, त्याच्या शीर्ष नेत्यांनी निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमवर दोषारोप करणे हा सोपा मार्ग स्वीकारला आहे.’’सर्वसमावेशक रचनाएखाद्या पक्षसंघटनेला स्पष्ट विचारधारा, मजबूत नेतृत्व, व्यापक पाठिंबा आणि सर्वसमावेशक रचना आवश्यक असते. बिहारमध्ये आणि देशभरात मुख्य विरोधी पक्षाकडे हे सर्व गुण निश्चितच नाहीत. पक्षश्रेष्ठींनी एकत्र येऊन भविष्यातील रणनीतीची सखोल चर्चा करणे आवश्यक आहे. पुढच्या वर्षी सहा राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. जोपर्यंत पक्षाची फेररचना करण्याचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत तो सतत आणखी घसरतच जाणार आहे. पक्षात सध्या उर्वरित नेते जपून ठेवले पाहिजेत. हे नेते अन्य पक्षांमध्ये जाणार नाहीत, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. काँग्रेस दिवसेंदिवस आणखी कमकुवत व्हावी, अशी आशा भाजपला असली तरी असे होणार नाही. देशातील सर्वांत जुना असलेला पक्ष असा एका रात्रीत नाहीसा होणार नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन पक्षाची मूळ ताकद पुनर्स्थापित करण्यासाठी आणि त्याच्या संघटनेला अधिक बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे..काय सांगतो इतिहास?सन २००० मध्ये बिहारचे विभाजन होऊन झारखंड या नव्या राज्याची निर्मिती झाली. या विभाजनामुळे बिहारचे राजकीय चित्र बदलले आणि त्यानंतर ‘जेडीयू’ आणि राष्ट्रीय जनता दल यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व वाढत गेले. सन २००० विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये (विभाजनापूर्वी झालेल्या) काँग्रेसला 23 जागांसह चौथे स्थान मिळाले.सन २००५ मध्ये फेब्रुवारीतील विधानसभा निवडणुकांत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने बिहारमध्ये दोनदा निवडणुका घ्याव्या लागल्या. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या फेरनिवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ६.१ होती. पुढील काही वर्षांत काँग्रेसची स्थिती काहीशी सुधारली.lसन २०१५ मध्ये काँग्रेसने २७ जागा जिंकल्या आणि त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्येही तिने साधारण अशीच कामगिरी कायम ठेवली..मतांची टक्केवारी सन २०१० - ४ जागा, ८.४%मतांची टक्केवारी सन २०१५ - २७ जागा, ६.८% मतांची टक्केवारी सन २०२० - १९ जागा, ९.६% .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 