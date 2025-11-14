Premium| Bihar NDA MGB: बिहार निवडणुकीत पीकेचा जनसुराज पक्ष कुठे?

उज्ज्वलकुमारबिहार निवडणुकीत ‘एनडीए’ला प्रत्येक जागेवर अत्यंत चुरशीची अन् तुल्यबळ लढाई करावी लागत आहे. ‘महागठबंधन’ने जातीय समीकरणांवर आधारित तिकिटे वाटल्याचे भाजप नेतेच खासगीत मान्य करत आहेत. मतांमध्येही थोडासाही बदल कोणत्याही युतीला अडचणीत आणू शकतो. प्रशांत किशोर ऊर्फ ‘पीके’ यांचा ‘जनसुराज पक्ष’ काही जागा जिंकू शकेल, असे आधी वाटत होते. तथापि रणधुमाळी तीव्र झाल्यानंतर मतांचे ध्रुवीकरण होताना दिसत आहे. जनसुराज पक्षाला ‘एनडीए’ किंवा ‘महागठबंधन’प्रमाणे कोणताही सामाजिक आधार दिसत नाही. त्यामुळे ही निवडणूक द्विध्रुवीय म्हणजे ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘महागठबंधन’ अशीच होण्याची चिन्हे आहेत.बा ण’ म्हणजे ‘कंदील’ आहे का अन् ‘कमळ’ म्हणजे ‘हेलिकॉप्टर’ आहे का? असे कोडे सध्या बिहारमध्ये विचारले जात आहे. होय. संयुक्त जनता दलाचा ‘बाण’ म्हणजे राष्ट्रीय जनता दलाचा ‘कंदील’ आहे आहे का? अन् भाजपचे ‘कमळ’ चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचे ‘हेलिकॉप्टर’ आहे का? ६ नोव्हेंबर रोजी बिहार विधानसभेच्या १२१ जागांसाठी होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी सर्वांना या कोड्याचे उत्तर जाणून घ्यायचे आहे. निवडणूक होण्याआधी इतक्या लवकर असे कोडे विचारण्यामागची तर्कसंगती कोणती? पहिल्या टप्प्यातील विधानसभेच्या २४३ जागांपैकी १२२ जागांसाठी ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. या १२२ जागा २० जिल्ह्यांतील आहेत, तर उर्वरित १२१ जागा १८ जिल्ह्यांतील आहेत. बिहारची ही राजकीय लढाई पाहण्यासाठी दिल्लीहून आलेल्या एका ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने ‘सकाळ’शी अनौपचारिक संभाषणात मला हेच कोडे विचारले. या कोड्याचे धागे निवडणुकीनंतरच्या समीकरणांशी जोडलेले आहेत. प्रथम या कोड्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करू अन् नंतर मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यावर चर्चा करूयात..सर्वप्रथम काँग्रेस नेत्याच्या शब्दांचा अर्थ लावूयात. ते म्हणतात, की भाजपने नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यास नकार दिल्याने संयुक्त जनता दलातील नितीशकुमार गटाला खूपच खटकले आहे. त्यांना भाजपची धूर्त रणनीती कळली आहे. निवडणुकीनंतर त्यांचे भवितव्य एकनाथ शिंदेंसारखे असेल. परिणामी संयुक्त जनता दलातील नितीशकुमार गटाने त्यांची मते भाजप वगळून इतरत्र वळवण्याची रणनीती आखली आहे. यामुळे राष्ट्रीय जनता दलासह निवडणुकीनंतरची युती सुलभ होण्यास मदत होईल. निवडणूक प्रचारादरम्यान नितीशकुमार यांनी तेजस्वी आणि लालूप्रसाद यांच्यावरील व्यक्तिगत हल्ले जवळजवळ थांबविले आहेत. त्याचा अन्वयार्थ लावणे महत्त्वाचे आहे, असेही या नेत्याने निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे पुतण्या तेजस्वीने त्यांच्या नितीशकाकांच्या मानसिक आरोग्यावर कधीही टीका अथवा आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही. तेजस्वी हे त्यांच्या राजकीय धोरणास केंद्रस्थानी ठेवून २० वर्षांचे सरकार बदलण्याबद्दल फक्त बोलत आहेत. .मोदी-नितीशकुमारांमध्ये दुरावा?राजकीय वर्तुळात असे उघडपणे दिसत आहे, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सहभाग असलेल्या काही सभा वगळता, नितीशकुमार इतर अनेक राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बहुतांश कार्यक्रमांमध्ये अनुपस्थित होते. सामान्य नागरिकासाठीही ही आश्चर्याची बाब आहे. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत दोन्ही नेते बिहारसाठी एकमेकांना पूरक असल्याचे बोलले जात होते. हे दोन्ही नेते संयुक्तरीत्या बिहारचा विकास करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत, असा ठाम दावा दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांकडून केला जात होता. पाटण्यात पंतप्रधान मोदींच्या ‘रोड शो’मध्ये नितीशकुमार यांची अनुपस्थितीही चर्चेचा विषय बनली आहे. जरी संयुक्त जनता दलाचे खासदार राजेश रंजन सिंह ऊर्फ लल्लन सिंग मोदींच्या ‘रोड शो’मध्ये उपस्थित होते तरी यामध्ये नितीशकुमार उपस्थित राहणेच औचित्याला धरून होते. मात्र, बिहारमधील ‘महागठबंधन’ने तेजस्वी यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषित केले असताना भाजपप्रणित ‘एनडीए’ मात्र नितीशकुमारांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषित करण्यास का टाळाटाळ करत आहेत, असा प्रश्न नितीशकुमार यांच्या समर्थकांना पडला आहे. .त्यामुळे मोदींच्या कार्यक्रमात त्यांच्या अनुपस्थितीचा अन्वयार्थ लावताना हा मुद्दा वारंवार चर्चेत येत आहे. मात्र, बिहारमधील भाजपचे प्रभारी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या दाव्यानुसार, हे प्रसारमाध्यमांनी निर्माण केलेले मिथक आहे. आम्ही दीर्घ काळापासून नितीशजींसोबत निवडणूक लढवत आहोत. ही निवडणूकही आम्ही त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवत आहोत. मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणतीही जागा रिक्त नाही. मात्र, प्रत्यक्षात समस्या अशी आहे की जवळजवळ सर्वच भाजप नेते रिक्त पदाचा जोरदार प्रचार करत आहेत, परंतु ते नितीश हा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असल्याचे अजिबात जाहीर करत नाहीत. २००५, २०१० आणि २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून आधीच घोषित केले होते, याची आठवण मतदारच भाजपला करून देत आहेत. २०१५ ची निवडणूक मात्र संयुक्त जनता दलने ‘महागठबंधन’सह संयुक्तरीत्या लढवली होती..काय परिणाम होईल?राजकीय विश्लेषकांच्या मते संयुक्त जनता दलाच्या छावणीत असे मानले जात आहे, की भाजप १०१ आणि लोकजनशक्ती पक्ष (रामविलास) २९ जागा लढवत आहे. जर या दोन्ही पक्षांनी चांगला ‘स्ट्राईक रेट’ राखला तर सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या १२२ जागांवर पोहोचल्यानंतर नितीशकुमार यांची गरज राहणार नाही. तथापि भाजपने ‘कमळ’ म्हणजेच ‘हेलिकॉप्टर’ आहे, ही घोषणा प्रचारात वापरण्यास सुरुवात केली आहे. उलट निवडणुकीनंतरची रणनीती सुलभ करण्यासाठी ही एक खिडकी पर्याय म्हणून खुली ठेवली जात आहे. ‘बाण’ म्हणजेच ‘कंदील’ आहे या प्रचाराला काटशह देण्यासाठीही ही रणनीती आखली जात आहे. आता निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचा विचार करू. या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३८ जिल्ह्यांपैकी १८ जिल्ह्यांतील १२१ जागांवर निवडणुका होतील. हे जिल्हे सिवान, गोपालगंज, सारण, भोजपूर आणि बक्सर (हे भोजपुरी क्षेत्र आहे) आहेत. मगध प्रदेशातील ज्या जिल्ह्यांत निवडणुका होणार आहेत ते जिल्हे म्हणजे पाटणा, नालंदा, शेखपुरा आणि वैशाली. मिथिला प्रदेशातील जिल्हे म्हणजे मुझफ्फरपूर, दरभंगा, समस्तीपूर आणि बेगुसराय. पूर्व बिहारमधील जिल्हे म्हणजे खगरिया, मुंगेर आणि लखीसराय. कोसी प्रदेशातील जिल्हे म्हणजे मधेपुरा आणि सहरसा. २०२० च्या निवडणुकीत ‘एनडीए’ने ५९ जागा जिंकल्या, तर ‘महागठबंधन’ने ६२ जागा जिंकल्या होत्या. भोजपुरी प्रदेशातील एकूण ३५ जागांपैकी ‘एनडीए’ने ११ जागा जिंकल्या होत्या अन् ‘महागठबंधन’ने २४ जागा जिंकल्या होत्या. ‘एनडीए’ या भागात गेल्या वेळी ‘महागठबंधन’च्या तुलनेत तितकी चांगली कामगिरी करू शकली नव्हती. यंदा येथे महागठबंधनला रोखण्याचा ‘एनडीए’ प्रयत्न करत आहे. गेल्या निवडणुकीत अन्यत्र जागा जिंकून ‘एनडीए’ येथे झालेल्ल्या आपल्या कमकुवत कामगिरीची भरपाई केली होती..सत्तास्थापनेसाठी काय हवे?‘एनडीए’ असो किंवा ‘महागठबंधन’ ज्याला सत्तेपर्यंत पोहोचायचे आहे त्याला अवघ्या बिहार राज्यातच चांगली कामगिरी करावी लागेल. निवडणुकीपूर्वी समाजातील विविध घटकांसाठी केलेले काम ‘एनडीए’ला पूरक ठरू शकते असे मानले जाते. विशेषतः रोजगाराच्या नावाखाली एक कोटींहून अधिक महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये हस्तांतरित करणे, ही बाब प्रभावी ठरणार आहे. विरोधक याला ‘१० हजार रुपयांना मतखरेदी योजना’ म्हणून टीका करत आहेत. तथापि हे सर्व असूनही ‘एनडीए’ला प्रत्येक जागेवर अत्यंत चुरशीची अन् तुल्यबळ लढाई करावी लागत आहे. एका भाजप नेत्याने सांगितले, की प्रत्येक जागा आमच्यासाठी कठीण आहे. कारण ‘महागठबंधन’ने जातीय समीकरणांवर आधारित पद्धतशीररीत्या तिकिटे वाटली आहेत. काही मतांमध्येही बदल कोणत्याही युतीला अडचणीत आणू शकतो..Premium| Bihar Assembly Poll Results: बिहार निवडणुकीचा निकाल राष्ट्रीय राजकारणासाठी महत्त्वाचा?.रिंगणात ‘पीके’ कुठे आहे?प्रशांत किशोर ऊर्फ पीके यांच्यासंदर्भात मतदार विचारत आहेत, की ‘पीके निवडणूक रिंगणात कुठे आहे?’ निवडणुकीपूर्वी असे वाटत होते, की प्रशांत किशोर यांचा ‘जनसुराज पक्ष’ काही जागा जिंकू शकेल. तथापि, रणधुमाळी तीव्र झाल्यानंतर मतांचे ध्रुवीकरण झाले. सामाजिक ध्रुवीकरणामुळे जनसुराज पक्षास कोणताही सामाजिक आधार दिसत नाही. पीकेंकडे भोजपुरी प्रदेशसीवान, गोपालगंज, सारण, भोजपूर, बक्सरमगध क्षेत्रपाटणा, नालंदा, शेखपुरा, वैशालीमिथिलांचलमुजफ्फरपूर, दरभंगा, समस्तीपूर, बेगुसरायपूर्व बिहारखगडिया, मुंगेर, लखीसरायकोसी प्रदेशमधेपुरा, सहरसा 