Premium| Bihar elections: तेजस्वी यादव आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाची लढाई

सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहारभाजपने बिहार विधानसभा निवडणूक प्रतिष्ठेची केली असून, भाजपचा राज्यातील चेहरा म्हणून उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नावाची चर्चा होत आहे. विरोधी पक्षांनीही भाजपवर टीका करताना, सम्राट चौधरी यांनाच लक्ष्य केले आहे. या सर्व मुद्द्यांवर साप्ताहिक सरकारनामाचे प्रतिनिधी उज्ज्वलकुमार यांनी सम्राट चौधरी यांच्याशी संवाद साधला. बिहारने श्रीकृष्ण सिन्हा यांच्यापासून ४० वर्षांमध्ये अनेक मुख्यमंत्री पाहिले. त्यातील कोणीही पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकला नाही. २०००मध्ये नितीशकुमारांच्या पक्षाचे ३४ आमदार होते, तर भाजपचे ७० आमदार होते. तेव्हापासून बिहारच्या हितासाठी भाजपने मुख्यमंत्रिपदासाठी नितीशकुमार यांनाच पाठिंबा दिला आहे. नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये विकास करून दाखविला आहे. त्यांनी बिहारला शिक्षणामध्येही आघाडीवर नेले आहे. बिहारमध्ये २००० माध्यमिक शाळा होत्या, त्या आता १० हजारांच्या पुढे गेल्या आहेत. २०२०मध्ये नितीशकुमारांना मुख्यमंत्री व्हायचे नव्हते, मात्र त्यांनीच सरकारचे नेतृत्व करावे, अशी गळ पंतप्रधान मोदी यांनी घातली आणि ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. — सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार.महाआघाडीने तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) किती फरक पडेल?राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी काँग्रेसला अपमानित केल्यानंतर, त्यांनी आपल्या मुलाला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. मात्र, त्यांची डाळ शिजणार नाही. बिहार आता विकासाच्या वाटेवरून चालणार असून, विनाशाच्या मार्गाकडे वळणार नाही. तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करणाऱ्या महाआघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यावर लालूप्रसाद यादव यांचे छायाचित्र लावण्याचे धाडस केलेले नाही. ‘लोकशाहीमध्ये राणीच्या पोटातून पुढच्या राजाचा जन्म होणार नाही,’ असे लालूप्रसाद यादव यांनीच म्हटले होते. ते वाक्य जनतेच्या स्मरणात आहे. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव हे एक नेते आहेत, त्यांना मानणारा मतदार आहे. मात्र, त्यांनी पत्नी राबडीदेवी यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवले आणि नंतर कुटुंबालाच राजकारणात आणले. आता तेजप्रताप यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. मात्र, याचा काहीही फरक पडणार नाही..भाजप नितीशकुमारांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा का जाहीर करत नाही?नितीशकुमार आमच्या आघाडीचे सर्वमान्य नेते आहेत. ही आजची गोष्ट नाही. खूप वर्षांपासून आम्ही त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहोत आणि आम्हाला त्याची समस्या नाही. आजही आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवत आहोत. जिथे जागा रिक्त असते, तिथेच मुख्यमंत्रिपदासाठी चेहऱ्याची घोषणा करावी लागते. बिहारमध्ये मुख्यमंत्रिपद रिक्त नाही. ‘एनडीए’ नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवत असल्याचे पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा प्रत्येक सभेमध्ये सांगत आहेत. मात्र, विरोधी पक्षांकडून संभ्रम पसरविण्याचे काम होत आहे. २०२०च्या निवडणुकीमध्ये संयुक्त जनता दलाला ४३ जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी नितीशकुमारांनीच भाजपला मुख्यमंत्रिपद देऊ केले होते. मात्र, भाजपने आघाडी धर्माचे पालन केले आणि नितीशकुमारांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला. असे दुसरे कोणते उदाहरण असेल, तर सांगा. .तुमच्याविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे आरोप जनसुराज पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी केले आहेत. त्यावर आपल्याला काही खुलासा करायचा आहे का?आम्ही १९९५मध्ये नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्याचा विडा उचलला होता. त्यामुळे नाराज झालेल्या लालूप्रसाद यादव यांनी आमच्या कुटुंबातील २२ जणांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवले होते. त्यातून सर्वांची निर्दोष मुक्तता झाली. लोकांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवण्याचे काम लालूप्रसाद यादव करत होते, हे सर्वांनाच माहीत आहे. .प्रशांत किशोर कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर काम करत आहेत, असे तुम्हाला वाटते का?ती गोष्ट त्यांनाच माहीत, मी त्यामध्ये पडणार नाही. या खटल्यांमधून आम्ही निर्दोष मुक्त झालो आहोत. माझ्या नावाविषयी आरोप करण्यात येतो. तर, माझे घरातील नाव राकेश आहे. त्यामुळे कुटुंबीयांनी निवडणूक आयोगाकडे माझ्या नावामध्ये बदल करून घेतला आहे. मी सहाव्यांदा निवडणूक लढवत आहे. आतापर्यंत कोणी असा प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. या प्रकरणी न्यायालयात काही माहिती मागितली, तर ती आम्ही देऊ. मात्र, ‘मीडिया ट्रायल’ होऊ देणार नाही. तुम्ही नितीशकुमार यांचाही विरोध केला होता. आता एकत्र येण्याचे कारण काय?मी माझ्या पक्षासोबत (भाजप) आहे आणि आमच्या पक्षाची नितीशकुमार यांच्या पक्षाबरोबर आघाडी आहे. या निवडणुकीमध्ये आम्ही पाच पक्ष एकत्र असून, पांडवांप्रमाणे ही निवडणूक लढवत आहोत. आमच्यासमोर कौरवांचे आव्हान आहे. जनता सर्व पाहात आहे. राष्ट्रीय जनता दलाला त्यांच्याच पक्षाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांचे छायाचित्र लावण्यास भीती वाटत आहे, त्यांना जनता स्वीकारणार नाही..चिराग पासवान यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी २०३०चे लक्ष्य निश्चित केले आहे. तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायचे नाही का?आम्ही पक्षाच्या विचारसरणीवर चालणारे कार्यकर्ते आहोत. पक्ष जो निर्णय घेईल, तो आम्हाला मान्य असेल. पक्षाच्या कोणत्याही निर्णयाच्या विरोधात मी जाऊ शकत नाही. बिहारमध्ये सध्या मुख्यमंत्रिपदाची जागा रिक्त नाही. नितीशकुमार सर्वमान्य नेते आहेत आणि यापुढेही राहतील. मी राजकीय कार्यकर्ता असून, भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले आहे. विधानसभेमध्ये पक्षनेता राहिलो आहे. त्यामुळे पक्ष जो निर्णय घेईल, त्याचे मी पालन करेन.या निवडणुकीत ‘एनडीए’च्या किती जागा येणार? भाजपला जास्त जागा मिळणार की संयुक्त जनता दलाला?भाजप आणि संयुक्त जनता दल ही जुळी भावंडे आहेत. आम्ही पाच पक्ष एकत्र येऊन ही निवडणूक लढवत असून, आमच्यात कोणताही वाद नाही. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही निवडणूक लढवत असून, तेच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा आहेत..काँग्रेसचे प्रमुख नेते राहुल गांधी यांनी राज्य सरकार आणि तुमच्या राजकारणावर हल्लाबोल केला आहे. त्याला तुम्ही कसे प्रत्युत्तर द्याल?काँग्रेस हा आरक्षणविरोधी, मंडलविरोधी पक्ष आहे. ते सवर्णांच्याही विरोधात आहेत. सामाजिक न्यायाला त्यांचा विरोध आहे. सर्वच समाजाच्या विरोधात तुम्ही असाल, तर तुमच्याबरोबर कोण उभे राहील? याउलट भाजपने 'सब का साथ, सब का विकास' असे म्हटले आहे. आपण काय बोलत आहोत, हेच राहुल गांधी यांना समजत नाही. कोणत्याही गोष्टीसाठी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरतात.भाजपच आरक्षणविरोधी आहे, असा आरोप राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसकडून करण्यात येतो. त्यावर तुम्ही काय सांगाल?पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५७मध्ये देशातील मागासवर्गाविषयीच्या काका कालेलकर आयोगाचा अहवाल समोर येऊ दिला नाही. १९७९मध्ये मंडल आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत होती, तेव्हा केंद्रामध्ये भाजपचे समर्थन असणारे सरकार सत्तेवर होते. त्यावेळी काँग्रेसचे २०० खासदार होते आणि काँग्रेस नेते राजीव गांधी मंडल आयोगाचा विरोध करत होते. वडील, आजी, पणजोबा यांच्या या भूमिकांबद्दल राहुल गांधी यांनी जनतेची माफी मागायला हवी. लोकशाहीमध्ये जनतेला सर्व गोष्टी आठवत असतात. राहुल गांधी आणि काँग्रेसला या सर्वांचा हिशेब द्यावा लागेल. देशात ७८ वर्षांमध्ये ५५ वर्षे काँग्रेसचीच सत्ता असेल, तर ते कोणावर आरोप करत आहेत, याचा एकदा विचार व्हावा.. भाजप विकासापेक्षा सामाजिक तणावाच्या मुद्द्याला महत्त्व देत आहे, असा आरोप करण्यात येतो. त्यावर काय सांगाल?असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, यातील सत्य वेगळेच आहे. बिहारचाच विचार करायचा, तर यूपीए सरकारच्या तुलनेमध्ये भाजपच्या केंद्र सरकारने राज्याला खूप निधी दिला आहे. त्यामुळे विकासाची नवी संधी मिळाली आहे. दरभंगा येथे विमानतळ मंजूर झाले, एम्ससारख्या अद्ययावत वैद्यकीय सुविधेचा लाभ झाला. पाटण्यामध्ये मेट्रो धावू लागली आहे. द्रुतगती मार्ग तयार होत आहेत. आम्ही सामाजिक सौहार्दतेचेच राजकारण करत आलो आहोत. केंद्रामध्ये मोदी यांचे सरकार नसते, तर बिहार किंवा अन्य कोणत्याही राज्याचा विकास होऊ शकला नसता. भाजप बिहारमध्ये नेतृत्व उभे करू शकली नाही, याकडे विरोधकांकडून लक्ष वेधण्यात येते. त्याचे कारण काय?ही गोष्ट खरी नाही. भाजपचे राज्यात लाखो कार्यकर्ते आणि नेते आहेत. सर्व जण चांगले काम करत आहेत. आमच्या आधीच्या पिढ्यांनी स्वतःला सिद्धही केले आहे. ही आजची गोष्ट नाही. १९७७च्या जनता सरकारमध्ये जनसंघाचेच वित्तमंत्री होते. संधी मिळताच आम्ही स्वतःला सिद्ध करतो. सध्याच्या एनडीए सरकारमध्ये भाजपचे दोन-दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. अनेक नेते वेगवेगळ्या विभागांची जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणीही बोट दाखवू शकत नाही. 