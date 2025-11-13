Premium|Bihar Bahubali leaders: बिहार विधानसभा निवडणुकीत बाहुबली नेत्यांची भूमिका, जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार

बाहुबली नेते.... हा बिहारच्या राजकारणातील फिअर फॅक्टर... कुणीही, कितीही सुशासनाचे वादे केले तरीसुद्धा त्यांना वगळून राजकारण होऊ शकत नाही. जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाला बाहुबलाचा आधार मिळाल्याशिवाय सत्तेचे समीकरण जुळत नाही हे राजसत्तेला कळून चुकलेय. यंदाची बिहार विधानसभा निवडणूक या मनी अन् मसल पॉवरमुळे गाजणार आहे.हमारी पहचान ही चुनाव जितने से बनी है, अगर वही नही लड पाए तो हमारा जरूरत नही रहेगा किसीको, इस बार हमारे भी अस्तित्व की लडाई है.. या इस बार या उस पार...रुपेरी पडद्यावरील बिहारच्या राजकारणातील बाहुबली हारून शाह अली बेग याच्या तोंडचं हे वाक्य जसं त्याची राजकीय अगतिकता दाखविते तसंच त्यातून बिहारमधील सत्तेचे वास्तवही अधोरेखित होतं. इथं सत्तेला बाहुबली लागतात अन् बाहुबलींनाही सत्तेशिवाय करमत नाही. ज्यांच्यासाठी हा निवडणुकीचा घाट घातला जातो ती जनता मतदान होईपर्यंतच राजा असते. एकदा बटण दाबले की सगळंच चित्र बदलते, निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी आपल्या सोयीने पटमांडणी करू लागतो... रातोरात निष्ठा बदलल्या जातात, शपथविधीपूर्वी मालदार खात्यांसाठी कधी उघडपणे तर कधी लपूनछपून तोडपाणी केलं जातं. विरोधातील सत्तेत अन् सत्तेमधील विरोधी बाकावर कधी जाऊन बसतात, हे कुणालाच समजत नाही. .उपरोक्त वाक्य उच्चारणारा हारून शाह अली बेग हा रंगबाझ- डर की राजनीती या वेबसीरिजमधील नायक आणि खलनायक दोन्हीही आहे. राजकीय सत्ता ही बंदुकीच्या नळीतून कशी येते? हे पाहायचे असेल तर बिहार आणि उत्तरप्रदेशच्या इतिहासाची पानं चाळली तरी ते पुरेसं आहे. काळ बदलतो तसं राजकारण आणि ती करणारी माणसं देखील बदलतात? फक्त बदलत नाही ती सत्ताकांक्षा... कारण प्रत्येकालाच खुर्चीचा मोह असतो. याच मोहापायी दरबारी राजकारणाची किनार रक्तरंजित होऊ लागते. बिहार विधानसभेच्या यंदाच्या निवडणुकीत पूर्वापार प्रभावशाली ठरत आलेले ते तीन घटक पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यातील पहिला घटक म्हणजे जातीय समीकरणे, दुसरे धार्मिक ध्रुवीकरण आणि तिसरे म्हणजे निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेले दबंग बाहुबली नेते. पक्ष कोणत्याही विचारधारेचा असो प्रत्येकाला या तिन्ही गोष्टींचा आश्रय घेतल्याशिवाय राजकारणाचे पानही हलविता येत नाही. .या बाहुबलींचे विश्व तसं छोटं... आपला मतदारसंघ हाच त्यांचा बालेकिल्ला... खरंतर तेच त्याच्या दहशतीचे मुख्य केंद्र असतं. सगळ्यांचंच येनकेन प्रकारे शोषण करायचं आणि आपल्या चमच्यांच्या माध्यमातून त्यांना दहशतीत ठेवायचं, हा त्यांचा ठरलेला उद्योग. खून, बलात्कार, खंडणी वसूल करणे, अपहरण हे त्यांचे पारंपरिक काळ्या कृत्यांना त्याला आता जोड मिळाली आहे ती वाळूचे ठेके, मद्य आणि मानवी तस्करी, जमिनीचे व्यवहार अन् सायबर गुन्हे यांची.. राजकीय सत्तेच्या इशाऱ्यावर नाचणारे पोलिस दलही अशा बाहुबलींनाच सॅल्यूट करताना दिसतं. त्यामुळं वर्दी फक्त शोभेची वस्तू बनते. एकीकडं राजकीय सत्तेचा आश्रय आणि दुसरीकडे पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणांचे संपलेले भय यातून गुन्हेगारी साम्राज्य फोफावत जातं. कालांतराने या साम्राज्याचे जसे विरोधक वाढतात तसेच लाभार्थीही... पण त्याला शाबूत ठेवण्यातच राजकीय सत्तेचे हित सामावलेले असतं. यंदाची बिहार विधानसभेची निवडणूक हे बाहुबली नेते आणि त्यांच्या राजकीय वारसदारांमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. .मूळ स्वातंत्र्यपूर्व काळातबिहारमधील गुन्हेगारीयुक्त राजकारणाची भयकथा ही आताची नाही. तिची पाळंमुळं स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये दडलेली दिसतात. तेव्हा केंद्रीय सत्ता ब्रिटिशांच्या हातामध्ये असली तरी स्थानिक पातळीवर जमिनदारांचे वर्चस्व होते. पैसा, भूमी आणि कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी हीच मंडळी सांभाळत असत. यातून वंचित घटक शोषणाचा बळी ठरला. स्वतःच्या सशस्त्र टोळ्या उभारणाऱ्या याच मंडळींनी स्थानिक प्रशासनावर स्वतःचं वर्चस्व निर्माण केलं होतं. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर बराच काळ बिहारच्या राजकारणाची धुरा ही काँग्रेसच्या हातामध्ये होती. पण निवडणुकीवर प्रभाव मात्र जातीय आणि धार्मिक समीकरणांचाच राहिला. सुरुवातीला गुन्हेगारीला संघटित रूप मिळाले नव्हतं, पण स्थानिक जमीनदार आणि प्रभावशाली नेत्यांच्या माध्यमातून राजकीय डावपेच आखले जात असत. .साठ-सत्तरच्या दशकामध्ये काँग्रेसचा राजकीय प्रभाव कमी होऊ लागल्यानंतर प्रादेशिक पक्ष आणि जात समूह यांचं वर्चस्व वाढत गेलं. यादव, कुर्मी आणि दलित यांनी राजकीय प्रतिनिधित्वाची मागणी लावून धरली. राजकीय स्पर्धेबरोबरच पैसा आणि बाहुबल यांना महत्त्व प्राप्त झालं. राजकीय नेत्यांनीही स्थानिक बाहुबलींना हाताशी धरत राजकारण रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. पुढेच हीच मंडळी निवडणुकीच्या काळामध्ये मतपेट्या पळवून आणण्यासाठी उपयोगी ठरली. बिहारमधील गुन्हेगारीला संघटित रूप मिळाले ते ८० आणि ९० च्या दशकांमध्ये... बाहुबली गुंड हे थेट राजकारणामध्येच उतरले. मोहंमद शहाबुद्दीन (सिवान), आनंदमोहन सिंह (कोसी), पप्पू यादव आणि सुरजभानसिंह ही या पहिल्या फळीतील मंडळी. राजकीय पक्षांनीही मग विचारधारा बाजूला ठेवत यांनाच कुरवाळायला सुरुवात केली. राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल आणि काँग्रेस यांनीही त्यांना उमेदवारी देऊन पवित्र करून घेतलं. याच काळात आणखी गोष्ट घडली. सवर्ण जातसमूहांच्या खासगी सेना व नक्षलवादी संघटनांमध्ये संघर्ष पेटला. .लालू अन् नितीशपर्वस्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये बाहुबली राजकारणाची आणखी दोन पर्वांमध्ये विभागणी करावी लागते. पहिले पर्व लालूप्रसाद यांच्या यादवगिरीचे (१९९० ते २००५) आणि दुसरे नितीशकुमार यांचे (२००५ ते आतापर्यंत) मागासवर्गाच्या राजकीय सशक्तीकरणाचा आग्रह धरणाऱ्या लालूप्रसादांनी वंचित घटकांना सत्तेमध्ये भागीदारी दिली पण त्यांच्याच राजवटीमध्ये हे बाहुबली मोकाट सुटले होते. बिहारमध्ये खऱ्या अर्थाने जंगलराज रुजले ते याच काळामध्ये. नेत्यांनी उघडपणे स्थानिक गुंडांचे संरक्षण घ्यायला सुरुवात केली. सत्ताधीशांची सेवा करत अनेकजण आमदार, खासदार आणि मंत्रीही बनले. बिहारमधील खंडणीखोरी, अपहरण आणि खुनाचे गुन्हे याच काळामध्ये वाढल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर हाच काळ एका मोठ्या राजकीय स्थित्यंतराचा देखील साक्षीदार ठरला.. तो म्हणजे दलित आणि वंचित जात समूह राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आले. सुशासनपुरुष नितीश यांचा २००५ मध्ये उदय झाल्यानंतर या गुन्हेगारीला काहीसा चाप लागला पण ती संपुष्टात आली असा दावा कुणीही करणार नाही. हेच रक्ताळलेले हात खादी घालून राजकारणात मिरवू लागले. हे नितीशकुमार यांनाही रोखता आलं नाही. मावळत्या विधानसभेत २४१पैकी ११९ आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. आता गुन्ह्यांचे स्वरूपही आमूलाग्र बदलताना दिसून येते. रस्त्यावरील हिंसाचार संपला पण पांढरपेशी भ्रष्टाचार मात्र लक्षणीयरित्या वाढल्याचे दिसून येते. जमीन बळकावणे, तस्करीसारख्या गुन्ह्यांना राजाश्रय मिळू लागला. दृश्यस्वरूपातील गुन्हे घटले असले तरीसुद्धा पडद्यामागे खूप काही घडतंय. .गुन्हेगारीमुक्तीचे दिवास्वप्नराजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची अपरिहार्यता आता नेत्यांप्रमाणेच सर्वसामान्य बिहारी जनतेनेही स्वीकारली आहे. सभोवतालचे इतकं हिंसक असेल तर त्यातून काही शांतिपुरुष जन्म घेणार नाहीत हे तिलाही समजून चुकलं आहे. सत्तेची चटक लागलेल्या या मंडळींनाही खुर्ची कधीच सोडायची नसते.. कालौघात झालाच तर एकच बदल होतो, तो म्हणजे या बाहुबलींची दुसरी पिढी निवडणुकीच्या मैदानात उतरते किंवा अन्य कुटुंबीयांना उमेदवारी ठरलेली असते. मागील काही दशकांमध्ये आणखी एक बदल स्पष्टपणे दिसून येतो. तो म्हणजे याच बाहुबलींचे उच्चविद्याविभूषित वारसदार निवडणूक लढविताना दिसतात. बाहुबली आनंद मोहन यांचा मुलगा चेतन आनंद हा एम्स-पाटणाचा विद्यार्थी आहे. मुन्ना शुक्लाची मुलगी शिवानी ही तर लंडनच्या लीड्स विद्यापीठामध्ये शिकली आहे. मोहंमद शहाबुद्दीनचा मुलगा ओसामा शहाब देखील बी.एस्सी पदवीधारक आहे. पित्याच्या गुन्हेगारी साम्राज्याचा वारसा पुढे नेत ही मंडळी आता राजकारणामध्ये उतरली आहेत. पक्ष आणि विचारधारा यांच्या पलीकडचे हे राजकारण सत्तेतून रूतबा इथपर्यंत येऊन ठेपलंय. आता याच बाहुबलींना त्यांच्या त्यांच्या जात संघटनांचा पाठिंबा मिळतो आहे. आमच्या जातीचा अमुक बाहुबली आहे, असं जाहीरपणे सांगितलं जातं. मग राजकीय पक्षही मतपेढीचे गणित तपासत त्याला हात लावायचा की नाही, हे ठरवितात. पाटण्यात सत्ता कुणाचीही असो पण स्थानिक पातळीवर याच मंडळींचा दबदबा पाहायला मिळतो..बाहुबलींचे संरक्षण कवच राजकीय पक्षांकडून मिळणारी उमेदवारी अटक, दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण सरकारकडून मिळणारी कामांची कंत्राटे बड्या नेत्यांकडून होणारे जाहीर समर्थन बाहुबलींकडून चालणारे स्थानिक प्रतिशासनगुन्हेगारी राजकारणाचे प्रतिबिंब यामध्ये दिसले चित्रपट शूल अपहरण गंगाजल रंगबाज- दी बिहार चॅप्टर वन्स अपॉन ए टाइम इन बिहारवेबसिरीज खाकी : दी बिहार चॅप्टर रंगबाझ : डर की राजनीती महाराणी 