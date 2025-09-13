Premium| Bio-Codicology: 'बायोकोडिकोलॉजी' म्हणजे काय आणि ती प्राचीन ग्रंथांच्या अभ्यासासाठी कशी उपयुक्त आहे?

डॉ. दीप्ती सिधये‘बायोकोडिकोलॉजी’ ही विज्ञानशाखा आपल्याला आठवण करून देते की, प्रत्येक पुस्तक हा केवळ माहितीचा साठा नसून एक जिवंत परिसंस्था आहे आणि या ‘पुस्तकातला किडा’ ज्ञानपिपासू असण्याऐवजी स्वत:च ज्ञानाचा स्रोत आहे.सर्वसामान्यपणे ‘पुस्तकातला किडा’ (Bookworm) हे शब्द ऐकल्यावर आपल्याला आठवण होते वाचनवेड्यांची. पुस्तक वाचण्याची खूप आवड असलेली ही व्यक्ती दिवस-रात्र, वेळ मिळेल तेव्हा फक्त वाचन करत असते, ज्ञान मिळवित असते. लेखाचे शीर्षक वाचून हा लेख अशा वाचनवेड्यांविषयी आहे, असे तुम्हांला कदाचित वाटले असेल. .परंतु, या लेखात आपण ‘पुस्तकांतले खरोखरचे किडे’ पुस्तकांविषयी आणि त्यांच्या वाचकांविषयी कशाप्रकारे ज्ञान देऊ शकतात, याविषयी माहिती घेणार आहोत. हे येतं बायोकोडिकॉलॉजी(biocodicology) या विज्ञानशाखेच्या अंतर्गत. त्यामुळे त्या विज्ञानशाखेविषयी जाणून घेऊया.कल्पना करा, तुमच्या हातात काही शतकांपूर्वीचा एक ग्रंथ आहे. त्याची पाने पिवळी पडली आहेत, शाई थोडी फिकी झाली आहे, त्यातील मजकूर तुम्हाला अर्थातच ज्ञान आणि माहिती देतो आहे. पण, जर हे ग्रंथ त्याबरोबरच त्यांच्यावरच्या किड्यांच्या, सूक्ष्मजीवांच्या, मानवी स्पर्शाच्या इ. जैविक ठशांच्या आधारे स्वत:च्या उगम, काळ, वापर, संवर्धनाची कहाणी सांगू शकले तर? याच अद्भुत जगात आपल्याला घेऊन जाते बायोकोडिकॉलॉजी- एक नावीन्यपूर्ण आंतरविद्याशाखीय क्षेत्र. जिथे जीवशास्त्र, वारसाविज्ञान आणि पुस्तकांचा इतिहास यांचा संगम होतो आणि आपल्याला ग्रंथांची गुपितं सांगून जातो..मुळात कोडिकॉलॉजी म्हणजे प्राचीन ग्रंथांचा आणि हस्तलिखितांचा भौतिक अभ्यास. या अंतर्गत ग्रंथासाठी वापरलेला कागद किंवा कातडे, शाई, अक्षरांची शैली, बांधणी कशी केली आहे, ग्रंथाच्या पानांची अवस्था कशी आहे, यांचा अभ्यास होतो. याचा मुख्य उद्देश आहे ग्रंथाची निर्मिती कशी झाली, कोणत्या काळात झाली आणि त्याचा वापर कसा केला गेला, हे समजणे. कोडिकॉलॉजी,किंवा हस्तलिखितांचा भौतिक वस्तू म्हणून केला जाणारा हा अभ्यास ऐतिहासिक आणि साहित्यिक संशोधनाचा एक आधारस्तंभ आहे. ‘बायोकोडिकोलॉजी’चे उदयोन्मुख क्षेत्र पुस्तके आणि दस्तऐवज यांच्यावर वेळोवेळी पडलेल्या जिवंत आणि जैविक ठशांच्या विश्लेषणाने या संशोधनाच्या सीमा आणखी विस्तृत करते. .यात जुन्या हस्तलिखित किंवा छापलेल्या पुस्तकांवरील जैविक पुरावे म्हणजेच किडे, सूक्ष्मजीव, परागकण, धूळ, मानवी त्वचेचे कण, प्राणीजन्य गोंद अशा विविध जैविक घटकांचे अंश तपासले जातात. या अभ्यासाच्याआधारे पुस्तकाचा उगम, काळ आणि वापर इ. समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. या जैविक घटकांपैकी सूक्ष्मजीवांच्या बाबतीत ‘मायक्रोबियल फिंगर प्रिंटिंग’ (सूक्ष्मजैविक ठसा) चा वापर होतो. ही एक अशी पद्धत आहे, जी एखाद्या वस्तूवर किंवा परिसरात आढळणाऱ्या सूक्ष्मजीवांच्या विशिष्ट समुदायाचे, म्हणजेच मायक्रोबायोमचे विश्लेषण करते.मानवी बोटांच्या ठशांप्रमाणेच,हा सूक्ष्मजैविक ठसादेखील अद्वितीय असतो आणि तो त्या वस्तूचा इतिहास व मूळ शोधण्यास मदत करतो..बायोकोडिकॉलॉजीच्या अंतर्गत माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेतील पायऱ्या ः१)नमुना संकलन: पुस्तकाच्या कागद, कव्हर, शाई, बाइंडिंगसाठी वापरलेले साहित्य किंवा पट्ट्यांवरून सूक्ष्म प्रमाणात जैविक पदार्थ घेणे. २) प्रयोगशाळेतील विश्लेषण: सूक्ष्मदर्शक, रासायनिक चाचण्या, DNAsequencing (अनुक्रमण), स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि मायक्रोस्कोपी वापरून अवशेषांची ओळख.३)अनुमानीकरण: जागतिक डेटाबेसमधील माहितीशी मिळालेल्या जैविक डेटाची तुलना करून पुस्तकाचे निर्मितिस्थान, प्रयोजन, काळ, स्थलांतर, वापर आणि संवर्धनाबद्दल अनुमान लावणे, निष्कर्ष काढणे. हे केल्याने कोणत्या प्रदेशात व परिस्थितीत पुस्तक लिहिले गेले, किंवा ठेवले गेले आहे, असे पुस्तकाचे सांस्कृतिक आणि भौगोलिक संदर्भ शोधायला मदत होते. या जैविक ठशाखाली दडलंय काय? एखाद्या पुस्तकाचा जैविक ठसा खालील गोष्टी दर्शवू शकतो..भौगोलिक संकेत: विशिष्ट किडे विशिष्ट भागातच आढळतात. त्यामुळे सापडलेल्या किड्यांच्या अवशेषांची तुलना ज्ञात प्रजातींशी केल्यास ही पुस्तके कुठल्या भौगोलिक प्रदेशात असतील, याचा अंदाज येऊ शकतो.उदाहरणार्थ,बुकलाईस हे किडे दमट,आर्द्रता असलेल्या वातावरणात वाढतात.त्यामुळे त्यांचे अवशेष उष्णकटिबंधीय भौगोलिक जागांचा संकेत देतात.या किड्यांप्रमाणेच स्टार्चयुक्त साहित्य जसे की कागद, गोंद इथे मुख्यत: सापडणारे 'सिल्व्हरफिश' हे किडेदेखील दमट हवामान पसंत करतात. कातडी किंवा प्राणिजन्य गोंद असलेली बांधणी खाणारे कार्पेट बीटल्स समशीतोष्ण हवामानात आढळतात. 'डेथवॉच बीटल' मुख्यतः युरोप आणि उत्तर अमेरिका येथे आढळत असल्याने त्यांचे अवशेष त्या भौगोलिक जागांचा संकेत देते. .ऐतिहासिक घटना: जैविक ठशातील अचानक झालेला बदल हे सूचित करतो की,पुस्तकाला एका ग्रंथालयातून दुसऱ्या ग्रंथालयात हलवले गेले होते किंवा ते एका वेगळ्या वातावरणात ठेवले गेले होते. मानवी संपर्क: त्वचेच्या किंवा लाळेसारख्या मानवी-संबंधित सूक्ष्मजीवांची उपस्थिती हे दाखवते की, पुस्तकाला कसे हाताळले गेले होते.काही प्रकरणांमध्ये, यामुळे पुस्तकातील कोणती पाने जास्त वेळा हाताळली गेली, हेदेखील ओळखता येते. वातावरणाचे संकेत: पुस्तकात सापडलेले जैविक घटक त्याच्या साठवणुकीच्या वातावरणावर अवलंबून असतात.उदाहरणार्थ, एखाद्या ओलसर हवामानातील पुस्तकात विशिष्ट प्रकारच्या बुरशी जास्त प्रमाणात असू शकतात, तर काही सूक्ष्मजीव ठराविक काळात एखाद्या विशिष्ट वातावरणात राहिल्याचे सूचित करतात. याचप्रमाणे सापडलेल्या जैविक घटकांचे इतर मापदंड; जसे की किड्यांची जीवनचक्र अवस्था (अळी/कोष/प्रौढ),अवशेषांची अवस्था (विघटन,जीवाश्म स्थिती),किड्यांनी केलेल्या नुकसानाचे प्रकार व प्रमाण ह्यांचे विश्लेषणही पुस्तकांविषयी माहिती प्रदान करते..बायोकोडिकोलॉजीमधील एक महत्त्वपूर्ण संशोधन म्हणजे ऑक्सफर्डमधील बॉडलियन लायब्ररीमध्ये दुर्मीळ मध्ययुगीन हस्तलिखितांचा करण्यात येत असलेला अभ्यास. याअंतर्गत संशोधकांनी पुस्तकांच्या चामड्याच्या बाइंडिंगमध्ये, कव्हरमध्ये किड्यांनी केलेली छिद्रे अभ्यासली. ती छिद्रे किती मोठी आहेत, किती खोल आहेत, याची नोंद केली गेली. यामधील छिद्रांमधून ते करणाऱ्या किड्यांच्या विष्ठेचे नमुने गोळा केले गेले. त्यांच्या डीएनएचे विश्लेषण करून कोणत्या प्रकारच्या किड्यांनी ही छिद्रे पाडली, हे समजून घेण्यात आले आणि त्यामुळे पुस्तक कुठे बनवले गेले किंवा ठेवले गेले असेल, याचा अंदाज घेता आला..बायोकोडिकोलॉजीमुळे शब्दावाचुन कळले सारे, शब्दांच्या पलीकडले... हे साध्य होते. जुन्या ग्रंथांच्या पानांमध्ये केवळ शब्दच नाहीत तर श्वासांचे, स्पर्शांचे आणि काळाच्या पाऊलखुणांचे ठसेही आहेत; ज्यांच्यात त्या पुस्तकांच्या भोवतालच्या पर्यावरणाच्या, मानवांच्या आणि काळाच्या प्रवासाच्या कथा दडल्या आहेत. 'बायोकोडिकोलॉजी' या कधी न लिहिल्या गेलेल्या कथांचा मागोवा घेते आणि आपल्यालाही आठवण करून देते की, प्रत्येक पुस्तक हा केवळ माहितीचा साठा नसून एक जिवंत परिसंस्था आहे आणि या पुस्तकातला किडा ज्ञानपिपासू असण्याऐवजी स्वत:च ज्ञानाचा स्रोत आहे.(लेखिका विज्ञानाच्या अध्यापक असून 'डी क्रिएशन्स रिसोर्सेस' या यु ट्यूब चॅनेलवर शैक्षणिक संसाधने निर्मितात.). 