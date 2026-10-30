Premium|Biological Age vs Chronological Age : जन्मतारखेचे वय आणि शरीराचे वय वेगळे कसे? जाणून घ्या विज्ञान

डॉ. दिलीप निकम - sakal.avtaran@gmail.comआपला उद्देश केवळ आयुष्यात वर्षे वाढवणे नसून, त्या वर्षांत आरोग्य, स्वावलंबन आणि आनंद वाढवणे हा असायला हवा. तेव्हा पुढील वाढदिवशी केकवरील मेणबत्त्या मोजताना घाबरू नका. त्या फक्त पृथ्वीने सूर्याभोवती मारलेल्या फेऱ्या सांगतात. तुमचे शरीर त्या प्रवासात किती तंदुरुस्त राहिले, ही कथा तुमचा आहार, व्यायाम, झोप, ताण, सवयी आणि सामाजिक नाती मिळून लिहीत असतात.आपल्याकडील पौराणिक कथांमध्ये वर्णिलेल्या जीवामृताचा शोध लागून मनुष्य अजरामर होईल किंवा मृत व्यक्तीला पुन्हा जिवंत करता येईल, ही श्रद्घा बाळगणारे अनोखे उदाहरण म्हणजे अमेरिकेतील मानसशास्त्राचे प्राध्यापक जेम्स बेडफर्ड यांनी दूरचा केलेला विचार! कर्करोगामुळे १२ जानेवारी १९६७ रोजी मृत्यू झाल्यानंतर भविष्यात विज्ञान त्यांना पुन्हा जिवंत करू शकेल, या आशेने त्यांचे शरीर अतिशीत अवस्थेत जतन करण्यात आले आहे. दीर्घकाळ जतन केलेल्या मानवी क्रायोनिक्स प्रकरणांतील ते पहिले प्रसिद्ध उदाहरण म्हणता येईल. आज तरी त्यांना जिवंत करणे शक्य नाही; पण माणसाचे दीर्घ आयुष्य वाढविण्याचे प्रयत्न सतत चालू आहेत. या प्रयत्नांचे भाग म्हणून आपण वय म्हणजे काय हे वैज्ञानिकरीत्या समजून घेतले पाहिजे.शाळेतील मित्रांचा पंचवीस-तीस वर्षांनंतर मेळावा भरला की एक गमतीदार दृश्य दिसते. सर्व मित्र जवळपास एकाच वयाचे असतात; पण त्यांच्याकडे पाहिल्यावर वय मात्र वेगवेगळे वाटते. एक मित्र अजूनही उत्साहाने जिने चढतो, दुसरा दोन मजले चढल्यावर दमतो. कुणाची स्मरणशक्ती तल्लख असते, तर कुणाला चष्मा कुठे ठेवला, हे चष्मा डोक्यावर असतानाही आठवत नाही! कुणाला मधुमेह, रक्तदाब आणि सांधेदुखीने गाठलेले असते; तर त्याच वयाची दुसरी व्यक्ती नियमित व्यायाम करीत प्रसन्न आयुष्य जगत असते. जन्मतारखेनुसार वर्गातील सर्वांचे वय जवळ जवळ सारखे, मग शरीरांच्या प्रकृतीत एवढा फरक का? याचे उत्तर दडले आहे ‘जैविक वय’ अर्थात बायोलॉजिकल वय या नव्या वैज्ञानिक संकल्पनेमध्ये..Premium|Study Room : मतदारयादीचा प्रश्न ते शेतकरी आंदोलन; भारतातील पाच मोठ्या आंदोलनांचा इतिहास काय सांगतो?.वाढदिवसाचे वय आणि शरीराचे वयजन्मापासून आजपर्यंत गेलेली वर्षे म्हणजे आपले कालानुक्रमिक वय किंवा क्रोनॉलॉजिकल वय. हे वय जन्मदाखला, आधार कार्ड आणि वाढदिवसाचा केक अचूकपणे सांगतो. ते मागे फिरवता येत नाही; पण शरीरातील पेशी, अवयव आणि विविध जैविक यंत्रणा किती झिजल्या आहेत, त्यांची कार्यक्षमता किती टिकून आहे आणि वयाशी संबंधित बदल कोणत्या वेगाने होत आहेत, याचे एकत्रित प्रतिबिंब म्हणजे जैविक वय. हे दोन्ही वये समजून घेण्यासाठी आपण एकाच वर्षी बनलेल्या दोन मोटारींचा विचार करू. एक मोटार नियमित सर्व्हिसिंग, योग्य इंधन आणि शहरातील चांगल्या रस्त्यांवर काळजीपूर्वक वापरामुळे व्यवस्थित चालते. दुसरी खेडोपाड्यातील शेताकडील खड्ड्यांच्या रस्त्यावर बेदरकारपणे चालवली जाते. तिची देखभालही होत नाही. कागदपत्रांनुसार दोन्ही मोटारींचे वय दहा वर्षे; पण इंजिनांची अवस्था सारखी नसेल. आपल्या शरीराचेही काहीसे असेच आहे. म्हणूनच पंचावन्न वर्षांच्या व्यक्तीचे जैविक वय पंचेचाळीस असू शकते; तर दुसऱ्या पंचावन्न वर्षांच्या व्यक्तीच्या शरीरात पासष्ट वर्षांच्या व्यक्तीसारखे बदल दिसू शकतात. अर्थात ही तुलना अचूक भविष्यवाणी नसून, शरीरातील वृद्धत्वाचा अंदाज देणारी वैज्ञानिक संकल्पना आहे.शरीराच्या घड्याळाचे काटे कुठे आहेत?आपल्याला भिंतीवरील घड्याळात काटे ठळकपणे दिसतात; पण शरीरातील वृद्धत्वाचे घड्याळ उघडून पाहता येत नाही. त्यामुळे शास्त्रज्ञ रक्तदाब, रक्तातील साखर व चरबी, किडनी आणि यकृताचे कार्य, फुप्फुसांची क्षमता, स्नायूंची ताकद, चालण्याचा वेग, शरीरातील दाह आणि रक्तातील विविध प्रथिने अशा अनेक निर्देशकांचा जैविक वयावर होणारे परिणाम अभ्यासत आहेत. अलीकडे डीनएवर आढळणाऱ्या सूक्ष्म रासायनिक खुणांचा अभ्यास करून जैविक वयाचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यालाच ‘एपिजेनेटिक’ घड्याळ म्हणतात.मागील काही लेखांत सांगितल्याप्रमाणे समजा आपला डीनए म्हणजे शरीर चालवण्याच्या सूचना असलेले एक प्रचंड पुस्तक असेल, तर त्या पुस्तकातील मूळ अक्षरे म्हणजे आपली जनुकीय रचना. वय वाढल्याने पुस्तकातील मजकूर नेहमीच बदलतो असे नाही; मात्र कोणते पान उघडायचे, कोणता परिच्छेद वाचायचा आणि कोणता बंद ठेवायचा, हे सांगणाऱ्या रासायनिक खुणा बदलत जातात. डीनएवर जोडल्या जाणाऱ्या अशाच एका रासायनिक प्रक्रियेला ‘डीनए मिथायलेशन’ म्हणतात. ती डीनएची मूळ अक्षरे बदलत नाहीत, पण काही जनुके किती सक्रिय किंवा निष्क्रिय राहतील यावर प्रभाव टाकू शकतात. वय वाढत असताना डीनएवरील ठरावीक ठिकाणच्या मिथायलेशनमध्ये ओळखता येण्याजोगे बदल होतात. हजारो व्यक्तींच्या या खुणा आणि त्यांच्या वयाचा अभ्यास करून संगणकीय सूत्रे तयार केली जातात. रक्त किंवा लाळेच्या नमुन्यातील निवडक खुणा तपासून ही सूत्रे व्यक्तीचे ‘एपिजेनेटिक वय’ मोजण्याचा प्रयत्न करतात. वैज्ञानिक स्टीव्ह होर्वाथ आणि इतर संशोधकांनी विकसित केलेल्या अशा विविध घड्याळांनी वृद्धत्वाच्या संशोधनाला नवी दिशा दिली. तसेच रक्तातील किंवा लाळेतील पेशींमधील डीनए मिथायलेशन बदलावरून त्या पेशींचे बायोलॉजिकल वय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..Premium|Crispy Karanji Recipe : खुसखुशीत करंजी बनवायची आहे? वापरा या सोप्या रेसिपी.शरीराचे घड्याळ वेगाने का धावते?गाण्याची सीडी जेवढा वेळ जास्त वाजवली जाईल तेवढे तिच्यावर ओरखडे जास्त उठतील व कालांतराने ती खराब होईल तसेच आपल्या पेशींमधील डीनए म्हणजे ती सीडी असून, आपण आपल्या जीवनशैलीने त्याच्यावर ओरखडे ओढत असतो आणि जितके जास्त ओरखडे ओढू तितक्या लवकर पेशी म्हाताऱ्या होतात. यालाच आपण पेशींचे बायोलॉजिकल वय वाढले असे म्हणतो. कारण डीनएवर उमटणारी प्रत्येक खूण केवळ आनुवंशिकतेमुळे ठरत नाही, तर आपल्या जीवनशैलीमधील धूम्रपान, मद्याचा अतिरेक, चुकीचा आहार, स्थूलता, व्यायामाचा अभाव, प्रदूषण, दीर्घकालीन मानसिक ताण, अपुरी झोप आणिकाही दीर्घकालीन आजार यांचा जैविक वृद्धत्वाशी संबंध आढळतो.समजा, दोन भावांचे वय पन्नास वर्षे आहे. एक जण नियमित चालतो, पुरेशी झोप घेतो, तंबाखूसारख्या व्यसनापासून दूर राहतो आणि विविधतापूर्ण आहार घेतो. तर दुसऱ्याचे काम सतत बसून करण्याचे, झोप अनियमित, धूम्रपानाची सवय आणि वजन जास्त त्यामुळे दोघांचा डीनए काही प्रमाणात समान असला तरी शरीरावर झालेल्या आयुष्यभरातील परिणामांमुळे त्यांच्या वृद्धत्वाचा वेग वेगळा असू शकतो. तसेच आपल्या जीवनातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या दैनंदिन ताणतणावामुळे शरीरातील हार्मोन्स, प्रतिकारशक्ती आणि दाहाच्या प्रक्रियांमध्ये बदल होऊ शकतात. काही संशोधनांमध्ये तीव्र ताणाच्या काळात जैविक वयाशी संबंधित निर्देशक वाढल्याचे आणि ताण कमी झाल्यानंतर त्यातील काही बदल पूर्ववत झाल्याचे दिसले आहे. याचा अर्थ शरीराचे वय मनाप्रमाणे दहा वर्षांनी कमी करता येते असा नव्हे; पण वृद्धत्व ही पूर्णतः एकाच दिशेने धावणारी, अपरिवर्तनीय प्रक्रिया नाही, असा आशादायक संकेत यातून मिळतो. त्यामुळे तणावमुक्त जीवन जगणे आपले आयुष्य वाढवू शकते.एपिजेनेटिक घड्याळ भविष्य सांगते का?पहिल्या पिढीतील हॉर्वाथ आणि हॅनम घड्याळे कालानुक्रमिक वयाचा अंदाज देतात, तर काही अभ्यासांमध्ये कालानुक्रमिक वयापेक्षा एपिजेनेटिक वय जास्त असणे याला ‘एज ॲक्सेलरेशन’ म्हणतात आणि याचा हृदयरोग, मधुमेह, अशक्तपणा, काही कर्करोग आणि मृत्यूच्या वाढलेल्या जोखमीशी संबंध दिसला आहे. दुसऱ्या पिढीतील फिनोएज (२०१८) आणि ग्रिमएज (२०१९) घड्याळे केवळ वाढदिवसाचे वय ओळखण्याऐवजी आजाराचा धोका, मृत्यूची शक्यता किंवा वृद्धत्वाचा वेग यांचे अनुमान घेण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र हे घड्याळ म्हणजे कुंडली नव्हे आणि त्यावरील आकडा म्हणजे आयुष्याची ‘एक्सपायरी डेट’ही नव्हे! कारण वेगवेगळी एपिजेनेटिक घड्याळे एकाच व्यक्तीसाठी वेगवेगळे अंदाज देऊ शकतात. रक्त, लाळ, त्वचा किंवा इतर अवयवांमधून घेतलेल्या नमुन्यांनुसारही निष्कर्ष बदलू शकतो. आपल्या शरीरातील सर्व अवयव एकाच वेगाने वृद्ध होत नाहीत. यकृत, मेंदू, स्नायू आणि प्रतिकारशक्ती यांचे जैविक वय काही प्रमाणात भिन्न असू शकते. आज बाजारात लाळेच्या नमुन्यावरून जैविक वय सांगणाऱ्या चाचण्या उपलब्ध होत आहेत. पण त्यांचा अहवाल हातात आल्यावर ‘माझे वय सात वर्षांनी वाढले!’ म्हणून घाबरण्याचे किंवा ‘मी बारा वर्षांनी तरुण!’ म्हणून मिठाई वाटण्याचे कारण नाही. या चाचण्या अजून सर्वसामान्य व्यक्तीचे निदान किंवा उपचार ठरवण्यासाठी नियमित प्रमाणित वैद्यकीय चाचणी झालेल्या नाहीत..जैविक वय कमी करता येते का?हा सर्वांत आकर्षक आणि सर्वांत जास्त गैरसमज निर्माण करणारा प्रश्न आहे. परंतु आपण जास्तीत जास्त वर्षे जगणे एवढेच उद्दिष्ट न ठेवता ते निरोगीही कसे राहील, हे पहिले पाहिजे. त्यासाठी नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, धूम्रपान बंद करणे, वजन नियंत्रण, पुरेशी झोप आणि ताणाचे व्यवस्थापन तसेच शारीरिक सक्रियता आणि आरोग्यदायी जीवनशैली अंगीकारली पाहिजे. कारण या सर्वांचा एपिजेनेटिक वयाशी संबंध दिसतो.तसेच एखादे महागडे सप्लिमेंट, चमत्कारी पावडर, हार्मोन किंवा सात दिवसांचा ‘अँटी-एजिंग कोर्स’ शरीराचे घड्याळ खात्रीने उलटे फिरवतो, अशा जाहिरातबाजीपासून दूर राहिले पाहिजे. फक्त घड्याळावरील आकडा कमी करण्यापेक्षा रक्तदाब, साखर, स्नायूंची ताकद, चालण्याची क्षमता, झोप आणि मानसिक आरोग्य सुधारणे हे अधिक अर्थपूर्ण ध्येय असावयास हवे. कारण वय वाढणे थांबवता येणार नाही; पण वयासोबत आजारपण येणे अपरिहार्य नाही. आपला उद्देश केवळ आयुष्यात वर्षे वाढवणे नसून, त्या वर्षांत आरोग्य, स्वावलंबन आणि आनंद वाढवणे हा असायला हवा.तेव्हा पुढील वाढदिवशी केकवरील मेणबत्त्या मोजताना घाबरू नका. त्या फक्त पृथ्वीने सूर्याभोवती मारलेल्या फेऱ्या सांगतात. तुमचे शरीर त्या प्रवासात किती तंदुरुस्त राहिले, ही कथा तुमचा आहार, व्यायाम, झोप, ताण, सवयी आणि सामाजिक नाती मिळून लिहीत असतात. ‘आधार कार्डावरील वय बदलता येत नाही; पण पुढील वर्षे शरीर कसे जगणार, यावर आजपासून जीवनशैली बदलून नक्कीच प्रभाव टाकता येतो. त्यामुळे उठा आणि कामाला लागा!’आपण जास्तीत जास्त वर्षे जगणे एवढेच उद्दिष्ट न ठेवता ते निरोगीही कसे राहील, हे पहिले पाहिजे. त्यासाठी नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, धूम्रपान बंद करणे, वजन नियंत्रण, पुरेशी झोप आणि ताणाचे व्यवस्थापन तसेच शारीरिक सक्रियता आणि आरोग्यदायी जीवनशैली अंगीकारली पाहिजे...docnik128@yahoo.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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