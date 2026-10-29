Premium|Study Room : मतदारयादीचा प्रश्न ते शेतकरी आंदोलन; भारतातील पाच मोठ्या आंदोलनांचा इतिहास काय सांगतो?

लोकशाहीत आंदोलन म्हणजे केवळ सरकारविरोधी घोषणा देणे नाही, तर जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि सरकारला जाब विचारणे हा त्यामागचा उद्देश असतो. मतदारयाद्यांतील कथित अनियमिततेवरून सुरू असलेले सीजेपी आणि काँग्रेसशी संबंधित सध्याचे आंदोलनही याच प्रश्नांशी जोडलेले आहे. पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली जात असतील, तर त्यांना न्याय कोण देणार? निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कसा टिकवणार? याआधीही भारतात अनेक मोठी आंदोलने झाली. काहींमुळे सरकारी निर्णय बदलले, तर काहींनी सामाजिक प्रश्नांवर मोठी चर्चा घडवली. चला तर मग पाहूया, या आंदोलनांतून नेमके काय साध्य झाले होते.लोकशाहीतील जनआंदोलनांची भूमिकास्वातंत्र्यानंतर भारतात विद्यार्थी, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय संघटनांनी वेगवेगळ्या प्रश्नांवर आंदोलने केली. काही आंदोलनांमुळे सरकारला आपले निर्णय बदलावे लागले. काहींनी सामाजिक न्यायाचा प्रश्न पुढे आणला, तर काहींनी लोकशाही संस्था आणि नागरिकांच्या हक्कांबाबत चर्चा घडवली.या आंदोलनांचा अभ्यास करताना तीन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. आंदोलन का सुरू झाले? आंदोलन करणाऱ्यांना नेमका कोणता बदल हवा होता? आणि प्रत्यक्षात काय बदलले? या प्रश्नांच्या आधारे भारतातील पाच महत्त्वाच्या आंदोलनांचा आढावा घेता येतो.१. जयप्रकाश नारायण यांचे संपूर्ण क्रांती आंदोलन (१९७४–७७)१९७० च्या दशकात महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि सरकारी कारभाराविषयी लोकांमध्ये नाराजी वाढत होती. बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलनातून सुरू झालेल्या चळवळीला जयप्रकाश नारायण यांनी व्यापक दिशा दिली. राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेत बदल व्हावेत, अशी त्यांची मागणी होती. या चळवळीला ‘संपूर्ण क्रांती’ असे नाव मिळाले.विद्यार्थी, समाजवादी कार्यकर्ते आणि वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांचे नेते या आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनामुळे देशातील राजकीय संघर्ष वाढत गेला. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची रायबरेली लोकसभा निवडणूक अवैध ठरवली. त्यानंतर २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू झाली. या काळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली. प्रसारमाध्यमे आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरही निर्बंध आले.आणीबाणी संपल्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. या सत्ताबदलात जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाची महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र, हा बदल केवळ एका आंदोलनामुळे झाला, असे म्हणता येत नाही. या इतिहासातून लोकशाही संस्था आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व समजते..Premium|Big Boss: बिग बॉससारख्या शो मुळे नैराश्य येऊ शकतं? मानसिक आरोग्यावर त्याचा कसा परिणाम होतो?.२. मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरील आंदोलन (१९९०)१९९० मध्ये केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे, हा त्यामागचा उद्देश होता.या निर्णयाला समर्थन आणि विरोध अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्यांनी सामाजिक न्याय आणि मागासलेल्या समाजघटकांना संधी मिळण्याचा मुद्दा मांडला. तर विरोध करणाऱ्या काही विद्यार्थी आणि शहरी गटांनी नोकरीच्या संधी आणि गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली. आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी हिंसक घटनाही घडल्या.या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर १९९२ मध्ये महत्त्वाचा निकाल दिला.मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरील आंदोलनामुळे आरक्षण, सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि जातीय विषमता हे भारतीय राजकारणातील महत्त्वाचे विषय बनले. मात्र, या आंदोलनाचा विचार करताना त्याला समर्थन देणाऱ्यांची आणि विरोध करणाऱ्यांची भूमिका समजून घेणेही गरजेचे आहे.३. अण्णा हजारेंचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन (२०११–१३)२०१० च्या दशकाच्या सुरुवातीला देशात भ्रष्टाचाराविषयी लोकांमध्ये नाराजी वाढली होती. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे यांनी प्रभावी लोकपाल कायद्याच्या मागणीसाठी उपोषण आणि आंदोलन सुरू केले. सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणारी सक्षम व्यवस्था असावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती.दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. विद्यार्थी, तरुण, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले. दूरचित्रवाणी आणि समाजमाध्यमांमुळे या आंदोलनाची चर्चा देशभर झाली. सरकार आणि आंदोलनाच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा झाली. मात्र, लोकपालचे अधिकार किती असावेत आणि कायद्याचे स्वरूप कसे असावे, यावर मतभेदही निर्माण झाले.२०१३ मध्ये लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा मंजूर झाला. हा कायदा १६ जानेवारी २०१४ पासून लागू झाला.हा आंदोलनाचा महत्त्वाचा परिणाम होता. मात्र, कायदा मंजूर होणे आणि प्रत्यक्षात भ्रष्टाचारावर अपेक्षित नियंत्रण मिळवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचे यश तपासताना कायदा झाला का, याबरोबरच त्याची अंमलबजावणी कशी झाली, हेही पाहावे लागते..४. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलन (२०१९–२०)२०१९ मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर झाल्यानंतर देशातील अनेक भागांत आंदोलने झाली. या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या विशिष्ट सहा धार्मिक समुदायांतील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सवलत देण्यात आली.सरकारने छळ सहन केलेल्या अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणे हा या कायद्यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले. मात्र, विरोधकांनी धर्माच्या आधारावर केलेल्या वर्गीकरणावर आणि ते राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाशी कितपत जुळते, यावर प्रश्न उपस्थित केले.दिल्लीतील शाहीन बागसह देशातील अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. महिला, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. या आंदोलनामुळे नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेच्या मुद्द्यांवर देशभर चर्चा झाली.मात्र, या आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व लोकांच्या मागण्या आणि भूमिका सारख्याच नव्हत्या.५. तीन कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलन (२०२०–२१)२०२० मध्ये केंद्र सरकारने शेती आणि कृषी बाजारव्यवस्थेशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. सरकारच्या मते, या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होणार होते. मात्र, अनेक शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांमुळे शेतमाल विक्रीची व्यवस्था आणि किमान आधारभूत किमतीच्या भवितव्यावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली.विशेषतः पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले. दिल्लीच्या सीमांवर दीर्घकाळ धरणे देण्यात आले. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये अनेकदा चर्चा झाली; मात्र सुरुवातीला तोडगा निघाला नाही.नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे तीनही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर संसदेत कृषी कायदे रद्द करणारा कायदा, २०२१ मंजूर झाला.तीनही कायदे रद्द होणे हे आंदोलनाचे ठोस यश होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या किमान आधारभूत किंमत आणि इतर मागण्या पूर्ण झाल्या का, हा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा मुद्दा आहे..पाच आंदोलनांतील साम्य आणि फरकया पाचही आंदोलनांमध्ये सरकारला प्रश्न विचारणे आणि बदलाची मागणी करणे हा समान धागा दिसतो. मात्र, प्रत्येक आंदोलनाचा विषय वेगळा होता. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात व्यापक राजकीय बदलाची मागणी होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरील आंदोलन आरक्षण आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाशी संबंधित होते. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात भ्रष्टाचाराविरोधी व्यवस्था हा मुख्य मुद्दा होता. नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलन नागरिकत्व आणि समानतेच्या प्रश्नांशी जोडलेले होते, तर शेतकरी आंदोलन कृषी धोरणांवर केंद्रित होते.या आंदोलनांचे परिणामही वेगवेगळे होते. शेतकरी आंदोलनानंतर तीन कायदे रद्द झाले. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर लोकपाल कायदा मंजूर झाला. मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरील संघर्षामुळे आरक्षणाबाबतची चर्चा बदलली. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाच्या काळात आणि त्यानंतर मोठे राजकीय बदल झाले. नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनामुळे नागरिकत्व आणि राज्यघटनेतील मूल्यांबाबत देशभर चर्चा झाली.या उदाहरणांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते. आंदोलनात किती लोक सहभागी झाले किंवा त्याची किती चर्चा झाली, यावरूनच त्याचे यश ठरत नाही. मागण्या पूर्ण झाल्या का, सरकारी धोरणात बदल झाला का आणि त्याचा लोकांवर दीर्घकाळ काय परिणाम झाला, हेही पाहावे लागते.इतिहासातून सध्याच्या आंदोलनाला काय शिकता येईल?सध्याच्या आंदोलनाचे मूल्यमापन करताना सर्वप्रथम मतदारयादीतील कथित अनियमिततेचे पुरावे तपासणे आवश्यक आहे. किती नावे वगळली गेली, त्यापैकी किती पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली गेली आणि तक्रारींचे निराकरण कसे केले जाते, हे वेगवेगळे प्रश्न आहेत. निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेबाबत पारदर्शक माहिती देणे आणि पात्र मतदारांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्याच वेळी आंदोलनकर्त्यांनीही आपले आरोप पडताळता येतील अशा पुराव्यांच्या आधारे मांडणे आवश्यक आहे.शांततेत निषेध व्यक्त करणे हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, आंदोलनाची पद्धत, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि प्रशासनाने घातलेल्या निर्बंधांची वैधता यांचाही स्वतंत्रपणे विचार करावा लागतो. न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात नोटीस दिली म्हणजे त्यातील आरोप सिद्ध झाले, असे समजता येत नाही.भारताच्या जनआंदोलनांचा इतिहास एक गोष्ट सांगतो. आंदोलन संपले म्हणजे प्रश्न सुटला असे नाही. त्याचप्रमाणे एखादी मागणी मान्य झाली म्हणजे सर्व समस्या संपल्या, असेही म्हणता येत नाही.सध्याच्या आंदोलनाचे यश मोजताना मतदारयादीतील चुका दुरुस्त झाल्या का, पात्र मतदारांचे हक्क सुरक्षित राहिले का, तक्रार निवारणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली का आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास वाढला का, हे तपासणे गरजेचे आहे.आंदोलनाचे खरे मूल्यमापन केवळ किती लोक रस्त्यावर उतरले यावर होत नाही. त्यातून कोणते प्रश्न सुटले, कोणते बदल घडले आणि नागरिकांचे हक्क किती सुरक्षित झाले, यावरूनच त्याचे महत्त्व ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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