Premium|Vaishno Devi Medical College Controversy : श्री माता वैष्णोदेवी वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेशावरून धर्माधारित वाद तीव्र, गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याची विरोधकांची मागणी

जम्मू-काश्मीरमधील श्री माता वैष्णोदेवी विद्यापीठाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशावरून वाद जोर धरत आहे. वैष्णोदेवी देवस्थान मंडळाच्या देणगी हाच या विद्यापीठाचा आर्थिक आधार आहे. त्यामुळे या विद्यापीठामध्ये हिंदू विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळावा, अशी मागणी भाजपकडून होत आहे. तर, अशा पद्धतीने शैक्षणिक संस्थांत धर्माच्या आधारावर प्रवेशाचा मुद्दा निर्माण करू नये, अशी भूमिका विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या कटरा येथील श्री माता वैष्णोदेवी वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या तुकडीसाठी ४२ मुस्लिम विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. त्यावरून राजकीय वाद उफाळून आला असून, त्यामुळे जम्मू व काश्मीर अशी उभी दरी निर्माण झाली आहे. या ४२ मुस्लिम विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी भाजप आणि मित्रपक्षांनी केली आहे. तर, या विद्यार्थ्यांना ‘नीट’मधील गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्यात आला आहे, त्यामुळे त्यांचे प्रवेश रद्द करू नयेत, अशी भूमिका अन्य राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फरन्स, कम्युनिस्ट पक्ष व अन्य पक्षांचा समावेश आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि निवडीसाठी गुणवत्ता हाच निकष हवा, त्याला धर्माचा आधार नको, असे हे पक्ष म्हणत आहेत..विद्यापीठाचा लौकिकवादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या श्री माता वैष्णोदेवी विद्यापीठाने अल्पकालावधीत अनेक क्षेत्रांमध्ये नावलौकिक मिळवला आहे. सुमारे ४७० एकरांवर आणि समुद्रसपाटीपासून २७०० फूट उंचीवर हे विद्यापीठ वसले आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार १९९९मध्ये या विद्यापीठाची स्थापना झाली आणि २००४मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी त्याचे उद्घाटन केले. विद्यापीठात अभियांत्रिकी, डिझायनिंग, आर्किटेक्चर, मानव्यवंशशास्त्र यांसह इतर अनेक क्षेत्रे आणि विषयांमध्ये अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांबरोबरच पीएचडीचेही अभ्यासक्रम विद्यापीठात आहेत. स्थापनेनंतर काही कालावधीत विद्यापीठाने मिळवलेल्या उत्कृष्टतेमुळे विविध राज्यांमधील विद्यार्थी या संस्थेत प्रवेश घेण्यास प्राधान्य देतात..Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.अशी वादाला सुरुवातजम्मू-काश्मीरमध्ये १२ वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ३ दंतवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यामध्ये एमबीबीएसच्या १३४० आणि बीडीएसच्या २२६ जागा आहेत. आता २०२५ या वर्षासाठीच्या ‘नीट’ समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील सर्व जागांसाठीचे प्रवेश निश्चित करण्यात येत आहेत. कटराच्या महाविद्यालयामध्ये निवड झालेल्या ५० विद्यार्थ्यांपैकी ४२ विद्यार्थी मुस्लिम असून, सात विद्यार्थी हिंदू, तर एक शीख समाजातील आहे. हे महाविद्यालय वैष्णोदेवी मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांवर चालते. त्यामुळे या महाविद्यालयातील प्रवेशावर हिंदूंचाच प्राथमिक हक्क असावा, अशी भाजपची मागणी आहे. तर, वैष्णोदेवी महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी धर्म हा निकष वापरण्यावर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना उमर अब्दुल्ला म्हणाले, “आज शिक्षणालाही धर्माचा रंग दिला जात आहे. अगदी वैद्यकीय महाविद्यालयांतही मुस्लिम किंवा गैर-हिंदू विद्यार्थ्यांनी येथे शिकू नये, असे म्हटले जाते. आता आपण मुलांच्या गुणवत्तेला बाजूला ठेवून धर्माच्या आधारावर निर्णय घेऊ लागलो, तर देशाच्या संविधानाचे काय होईल? या महाविद्यालात फक्त हिंदू विद्यार्थ्यांना प्राधान्य द्यायचे असेल, तर श्री माता वैष्णोदेवी विद्यापीठ/महाविद्यालयाला अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा द्यावा लागेल. कायद्यानुसार, कोणत्याही संस्थेला अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळाला, तर त्या संस्थेत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य आणि आरक्षण दिले जाऊ शकते. मात्र, बहुसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना अशा संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी प्रतिबंध घालता येत नाही. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया ही विद्यापीठे अल्पसंख्याक संस्था आहेत. तेथे अल्पसंख्याक आरक्षणाची निश्चित मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यात येतो.”.भाजप आक्रमकया विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी करीत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांनी अन्य आमदारांसह नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांची भेट घेतली. देवस्थान मंडळाला पाठिंबा असणाऱ्यांचा प्रवेश मिळावा, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि नवनियुक्त राज्यसभा सदस्य सत शर्मा यांनी म्हटले आहे. या विद्यापीठामध्ये विविध अभ्यासक्रम आणि पदवीच्या वर्गांमध्ये अनेक मुस्लिम विद्यार्थी शिकत आहेत.हे विद्यापीठ देवस्थानला भेट देणाऱ्या हिंदू भाविकांच्या देणग्यांवर चालत असल्याची भाजप नेत्यांची भूमिका आहे. विद्यापीठातील सर्व जागा हिंदू विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यावरून भाजपसह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांसारख्या संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. प्रवेश रद्द करण्याची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी भाजप, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि काही इतर संघटना आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. जम्मू विभागातील अनेक भागांमध्ये या संघटनांनी आधीच धरणे, निदर्शने, मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली आहे..Premium|Diella AI Minister Albania : डिएलाच्या निमित्ताने आदर्शाचे नवे पाऊल.विरोधकांचे प्रत्युत्तरमात्र, डॉक्टर धर्माचा विचार न करता सर्व रुग्णांना समान उपचार करत असतात, त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही बंधने नकोत, असे जम्मू-काश्मीरचे आरोग्य आणि शिक्षणमंत्री सकिना इटू यांनी स्पष्ट केले. या वैद्यकीय महाविद्यालय चालणाऱ्या विद्यापीठाला जम्मू-काश्मीर सरकारकडूनही अनुदान मिळत आहे, असा युक्तिवाद नॅशनल कॉन्फरन्सकडून करण्यात येतो. जम्मू-काश्मीर सरकारने २०१७पासून या विद्यापीठाला १२१ कोटी रुपये दिले आहेत. ‘श्री माता वैष्णोदेवी विद्यापीठाला अर्थसाह्य’ या शीर्षकाखाली देण्यात आलेला निधी टप्प्याटप्प्यात वाढविण्यात आला आहे. हा निधी २०१७-१८मध्ये १० लाख रुपये होता, तो २०२४-२५पर्यंत २४ कोटी रुपये इतका वाढला आहे. तर, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. “हा निधी जम्मू–काश्मीरमधील सर्व समुदायातील करदात्यांच्या पैशातून आला आहे. विद्यापीठ फक्त मंदिराच्या देणग्यांवर चालत नाही,” असे नॅशनल कॉन्फरन्सच्या एका नेत्याने सांगितले. असे असले, तरीही श्री माता वैष्णोदेवी देवस्थान मंडळाकडून देण्यात येणारा निधी हाच विद्यापीठ व वैद्यकीय महाविद्यालयाचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. मात्र, या विद्यापीठाला मिळालेल्या निधीच्या आकड्यावर ना विद्यापीठ प्रशासनाने अधिकृत प्रतिक्रिया दिली ना देवस्थान मंडळाने. विद्यापीठ आणि संलग्न घटकांसाठी देवस्थान मंडळच आर्थिक निधीचा मुख्य आधार असले, तरी जम्मू-काश्मीर सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाबरोबरच विद्यापीठाला केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून ‘पीएम उषा’ योजनेअंतर्गत २० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. असे अनुदान मिळवणारे हे जम्मू आणि काश्मीरमधील पहिले विद्यापीठ आहे. ‘‘करदात्यांच्या पैशांतूनच सरकारकडून अनुदाने देण्यात येतात. त्यामुळे अशा संस्थांमधील प्रवेश कोणत्याही एखाद्या समुदायापुरता मर्यादित करू शकत नाही,’’ अशी टीका नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रवक्ते तन्वीर सादिक यांनी केली. या वादात ‘पीडीपी’च्या अध्यक्षा व माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनीही भाजपवर जोरदार टीका केली. त्या म्हणाल्या, ‘‘भाजपकडून शिक्षणाचेही धार्मिकीकरण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशभरातील निवड प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच या विद्यार्थ्यांचा वैध पद्धतीने प्रवेश झाला आहे. त्यामुळे त्यांना कोणी प्रवेश कसा नाकारू शकतो?’’ भाजपची मागणी बेकायदा असून, ती मान्य करण्यात येऊ नये आणि देशपातळीवरील निवड प्रक्रियेचा सन्मान राखण्यात यावा, असे आवाहन त्यांनी नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्याकडे केले आहे..नायब राज्यपाल केंद्रस्थानीअन्य विद्यापीठांना लागू होणाऱ्या कायद्यांच्या आधारेच श्री माता वैष्णोदेवी विद्यापीठ चालते. त्यामुळे या संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोग, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया, नीट आणि व्यावसायिक परीक्षा मंडळ यांचे नियम पाळणे बंधनकारक असते. ही परिस्थिती नायब राज्यपाल कशा पद्धतीने हाताळतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शिक्षण, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या गोष्टी लोकनियुक्त सरकारच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्या, तरीही नायब राज्यपालांचे प्रशासनावर नियंत्रण आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्येही तेच मुख्य केंद्रस्थानी राहतात. विद्यापीठे आणि संस्था लोकनियुक्त सरकारच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असल्या, तरीही रिमोट कंट्रोलद्वारे त्यांचे नियंत्रण केले जात असल्याचा उल्लेख अब्दुल्ला यांनी श्री माता वैष्णोदेवी विद्यापीठाचे नाव न घेता केला होता. सध्याच्या प्रशासकीय परिस्थितीमुळे नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये असंतोष असून, ते राजभवनात जाऊन नायब राज्यपालांविरोधात आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत, असेही काही वृत्तांमध्ये म्हटले आहे. उमर अब्दुल्ला यांनाही त्याविषयी पूर्ण माहिती असल्याचे मानले जाते..विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जाचा अभाव आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा थेट संबंध या विद्यापीठातील एमबीबीएसच्या पहिल्या तुकडीविषयी निर्माण झालेल्या वादाशी आहे. ‘नीट’मधील गुणांच्या आधारावर देण्यात आलेल्या प्रवेशांमध्ये उपलब्ध ५० जागांपैकी ४२ जागा मुस्लिम विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. या ४२ विद्यार्थ्यांचा मुद्दा जम्मू-काश्मीर भाजपकडून केंद्रीय नेतृत्वाकडे मांडला जाईल, असे मानले जात आहे. त्यांच्याकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळण्याची त्यांना अपेक्षा आहे. तथापि, सध्याची व्यवस्था, परिस्थिती आणि जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय वातावरण पाहता नायब राज्यपालांकडे फारच मर्यादित पर्याय आहेत, असे मत राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे. 