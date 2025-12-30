प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Mumbai BJP Mumbai BMC Election Strategy : मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपची रणनिती; 'मुंबईकरांच्या मनातील महापौर'

Mumbai Municipal Corporation Elections 2025 : मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप मराठी आणि हिंदू मतदारांवर लक्ष केंद्रित करणार असून, मुंबईकरांच्या मनातीलच 'मराठी महापौर' होईल, असा विश्वास अमित साटम यांनी व्यक्त केला आहे.
सरकारनामा टीम
महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली असून, भाजपने मुंबई महापालिकेसाठी ताकद पणाला लावली आहे. निवडणुकीनंतर महापौर कोण होणार, अशी चर्चा होत असताना मुंबईकरांच्या मनातीलच महापौर होईल, असा विश्‍वास भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष अमित साटम यांनी व्यक्त केला. ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी पांडुरंग म्हस्के यांनी साटम यांची घेतलेली मुलाखत...

