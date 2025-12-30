Premium|Mumbai BJP Mumbai BMC Election Strategy : मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपची रणनिती; 'मुंबईकरांच्या मनातील महापौर'

महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली असून, भाजपने मुंबई महापालिकेसाठी ताकद पणाला लावली आहे. निवडणुकीनंतर महापौर कोण होणार, अशी चर्चा होत असताना मुंबईकरांच्या मनातीलच महापौर होईल, असा विश्वास भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष अमित साटम यांनी व्यक्त केला. ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी पांडुरंग म्हस्के यांनी साटम यांची घेतलेली मुलाखत... .महापालिकेसाठी प्रचाराची रणनीती काय असणार आहे?- मुंबईतील मराठी माणूस आणि हिंदू मतदार यांच्यावर विशेषतः लक्ष केंद्रित करून प्रचाराची रणनीती ठरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी पक्षाची ‘वॉररूम’ सज्ज आहे. या माध्यमातून मतदारांशी संपर्क करणे, प्रचारसभा यांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विविध समाजांच्या नागरिकांचे मेळावे घेऊन त्यांना एकत्र करणे, मतदारांमध्ये जागृती निर्माण करणे अशा प्रकारे प्रचाराची रणनीती असणार आहे. गेली अकरा वर्षे शिवसेनेचे महापालिकेच्या माध्यमातून केलेला भ्रष्टाचार हा मुद्दा प्रचाराच्या रणनीतीमध्ये महत्त्वाचा असणार आहे. या भ्रष्टाचाराच्या अनेक सुरस कथा आहेत. त्या जनतेसमोर मानण्याचे काम पक्षाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.महायुती म्हणून जनतेपुढे काय विषय घेऊन जाणार आहात?- मुख्यत्वे शहराचा नियोजनबद्ध विकास हाच मुद्दा असणार आहे. त्यासाठी पक्षाची जाहीरनामा समिती काम करीत आहे. त्यामुळे मुंबईतील नागरिकांचे संरक्षण आणि त्यांना चांगल्या नागरी सुविधा मिळण्यासाठी काय करता येईल, यावरच प्रचाराचा भर राहणार आहे. गेली अनेक वर्षे मुंबईचा ज्या प्रकारे विकास व्हायला पाहिजे होता, त्याप्रमाणे विकास झालेला नाही. महायुती विकासासाठी वचनबद्ध आहे. त्यानुसारच प्रचाराचे मुद्दे असणार आहेत. मुख्यत्वे नागरी सुविधा आणि प्रवासाची सुलभता हे महत्त्वाचे विषय राहतील. मुंबईकरांचे जीवनमान कसे उंचावता येईल, यासाठी सुविधा चांगल्या असल्या पाहिजेत. त्यावर भर राहील. स्वच्छ पाणी, स्वच्छ आणि मोठे रस्ते देण्याबरोबरच वाहतुकीच्या त्रासातून मुंबईकरांची सुटका आदी खूप विषय आहेत. टप्प्याटप्प्याने ते आम्ही जनतेपुढे घेऊन जाऊ..विकासाचा मुद्दा महत्त्वाचा असला, तरी रोजच्या जीवनातील भेडसावणारे इतरही अनेक प्रश्न आहेत. पुरेसे स्वच्छ पाणी, गटारांची व्यवस्था या गोष्टीही तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. त्यासाठी काय नियोजन आहे?महापालिकांमध्ये ‘वॉटर, मीटर आणि गटार’ हा परवलीचा शब्द असतो. राज्यात आणि केंद्रात आमचा पक्ष सत्तेत आहे. त्यामुळे नवीन धरणे बांधून अतिरिक्त पाणीपुरवठा कसा करता येईल, याचे नियोजन राज्य सरकार करीतच आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडे असतात. सगळीकडेच भाजपची सत्ता असल्यास राजकीय खोडे घातले जाणार नाहीत. त्यामुळे या समस्याही भविष्यात सुटणार आहेत.सध्या मुंबईचा विकास म्हणजे झोपड्यांच्या जागेवर नवीन गगनचुंबी इमारती होत आहेत. मात्र यामुळे पायाभूत सुविधांवर येणार ताण भविष्यात खूप मोठा असणार आहे. त्यावर काही उपाय?मुंबईचा चेहरा बदलता असताना नागरी सुविधांवर ताण येणे साहजिकच आहे. मात्र त्यासाठी पक्ष आणि सत्ताधारी म्हणून वेळोवेळी नियोजन केले जात आहे. नागरी सुविधांवर ताण येईल म्हणून मुंबईकरांचे चांगल्या घराचे स्वप्न भंग होता नये. त्यासाठी नागरी सुविधा सक्षम करणे हा त्यावरील उपाय आहे. त्यासाठी भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध असणार आहे..Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?.मुंबई अध्यक्ष म्हणून नव्यानेच आपल्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. आपल्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवली जाणार आहे. अशा वेळी काय आव्हाने असणार आहेत आणि त्याला कसे तोंड देणार?मुंबई अध्यक्ष म्हणून नव्यानेच जबाबदारी देण्यात आली असली, यापूर्वी मुंबईचा सरचिटणीस म्हणून काम केलेले आहे. त्यामुळे पक्षाच्या एकूण ध्येयधोरणांविषयी माहिती असणे साहजिकच आहे. त्यातच अनेक वर्षे नगरसेवक म्हणून काम केले असल्याने मुंबईच्या प्रश्नाची जाण आहेच. नगरसेवक असताना जनतेच्या प्रश्नांसाठी अनेक वेळा आंदोलने केलेली आहे. माझ्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढविली जाणार असली, तरी अध्यक्षपद ही पक्षांतर्गत व्यवस्था आहे. आमच्या पक्षात टीम वर्कला जास्त महत्त्व असते. पक्ष म्हणून आम्ही एकत्रितपणे या निवडणुकीला सामोरे जात आहोत. त्यामुळे आव्हाने असली तरी त्याला आम्ही एकत्रितपणे तोंड देत असतो. त्यामुळे फार मोठे आव्हान राहत नाही. त्यातच जनतेमध्ये सातत्याने काम करीत असल्याने जनसंपर्क चांगला असल्याने जनता आम्हाला न्याय देईल याची खात्री आहे. अशा वेळी आव्हाने फार छोटी होऊन जातात.शिवसेनेने (ठाकरे गट) गेल्या २५ वर्षांत महापालिकेत भ्रष्टाचार केला असा तुमचा आरोप आहे, परंतु शिवसेनेबरोबर भाजपही सत्तेत होतीच ना, मग भ्रष्टाचाराचा आरोप एकट्या शिवसेनेवरच का?बरोबर आहे, आम्ही सुद्धा शिवसेनेसोबत सत्तेत होतो. परंतु आमचा सहभाग किती होता. या २५ वर्षांच्या काळात आमच्या नगरसेवकांची संख्या ३२च्या वर कधी गेली नाही. त्यामुळे सत्तेतील सहभाग हा नेहमीच नगण्य राहिला आहे. त्यातच महापौर आणि स्थायी समिती या महत्त्वाच्या पदांवर शिवसेनेचाच नगरसेवक असायचा, त्यामुळे त्यांच्या सोबत असलो म्हणून त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारात आमचा सहभाग होता, हे म्हणणे चूक आहे..महायुतीमधील घटक पक्ष आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती नको आहे, मात्र राज्याच्या सत्तेत त्यांच्याशी युती कशी चालते?आमच्या पक्षाचा अजेंडा हिंदुत्व हाच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख असलेल्या नेत्यावर देशद्रोह्यांशी संबंध असल्याचे आरोप आहेत. ते नेते सध्या जामिनावर आहेत. त्यामुळे देशद्रोह्यांशी संबंध असलेल्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवीत असलेल्या पक्षाबरोबर आम्ही युती करणार नाही. आम्हाला आमच्या मतदारांशी कोणताही प्रकारची फसवणूक करायची नाही, त्यामुळे आम्ही आमच्या तत्त्वाशी तडजोड करणार नाही. राज्याच्या सत्तेचा मुद्दा असेल, तर आमचा विरोध व्यक्तीबद्दल आहे. राज्यात ते नेते पक्षाचे नेतृत्व करीत नाहीत. महापालिकेत निवडणूक प्रमुख म्हणून ते काम करीत आहेत, अशा वेळी आमचा विरोध कायमच राहणार आहे.मुंबईकरांच्या मनातील महापौर मराठी असेल का?नक्कीच, मुंबईकरांच्या मनातील महापौर हा मराठी माणूसच असणार आहे. यात शंका नाही. मुळात मुंबई मराठी माणसांचीच आहे. त्यामुळे यात तडजोड कशी होऊ शकते? अन्य पक्ष काही सांगत असले, तरी त्यात तथ्य नाही. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी केली जाणार नाही. कोणी तसे धाडस करणार नाही. त्यामुळे निवडणुका आल्या की हा मुद्दा चर्चेला येतो. त्यामुळे अनावश्यक चर्चांना आमचा पक्ष महत्त्व देत नाही..मुंबईच्या विकासाचा मुद्दा सांगताना मेट्रोचे जाळे, कोस्टल रोड, अटल सेतू वगैरे उदाहरणे दिली जातात. परंतु शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था फारच वाईट आहे, त्यावर काय?मेट्रो, कोस्टल रोड किंवा अटलसेतू मार्गामुळे मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर आणि जलद झाला आहे. यात शंका नाही. मात्र रस्त्यांच्या अवस्थेबाबत तेवढ्याच तत्परतेने लक्ष दिले पाहिजे, हेही तेवढेच खरे आहे. मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी शक्य आहे, त्या ठिकाणी चांगले रस्ते बांधण्याचे काम सुरू आहे. महापालिकेच्या माध्यमातूनही रस्त्यांच्या कामाचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुंबईच्या रस्त्यांची लांबीचा सहा हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त असल्याने एकाचवेळी हे शक्य नाही. मात्र टप्प्याटप्प्याने रस्त्यांची अवस्था सुधारली जाणार आहे. अनेक ठिकाणी चांगले रस्ते करण्यात आलेले आहेत.मेट्रोचे जाळे, कोस्टल रोड, अटलसेतू वगैरे हे सर्व प्रकल्प दक्षिण मुंबईकरांसाठी फायद्याचे आहेत. उपनगरातील नागरिकांसाठी काय देणार आहात?या म्हणण्यात काही तथ्य नाही. मेट्रोचा लाभ उपनगरातील नागरिकांना सुद्धा तेवढाच फायदेशीर ठरत आहे. कोस्टल रोडने पश्चिम उपनगरातील माणूस दक्षिण मुंबईत कमी वेळात पोहोचू लागला आहे. अटलसेतूच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील माणूस पनवेल, पुणे, अगदी कोकणच्या रस्त्यावर जलद पोचू शकतो. त्यामुळे या पायाभूत सुविधांचा उपयोग सर्वच मुंबईकरांना होत आहे..‘बेस्ट’ या सार्वजनिक परिवहन सेवेची पूर्ण वाताहत झाली आहे. ती पुन्हा सक्षम होण्यासाठी काही ठोस योजना आहे का?‘बेस्ट’ परिवहन सेवा ही उपनगरी रेल्वेनंतर मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनीच आहे. ती वाचली पाहिजे, ‘बेस्ट’ची सेवा सुधारली पाहिजे. हे खरे आहे. मात्र या सर्व गोष्टींसाठी पैसा हा महत्त्वाचा घटक आहे. ‘बेस्ट’च्या केवळ परिवहन सेवेच्या महसुलाकडे लक्ष देऊन विकास करता येणे शक्य नाही. त्यासाठी अन्य पर्याय शोधले पाहिजेत. ‘बेस्ट’च्या बस; तसेच अन्य जागा याठिकाणी करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचा महसूल हा मोठा आहे, परंतु यावर कधीच लक्ष दिले जात नाही.या महसुलात होत असलेली गळती शोधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या विभागात असलेला भ्रष्टाचार शोधून तो बंद केला पाहिजे. तरच ‘बेस्ट’च्या महसुलात वाढ होईल आणि नवीन सुविधा अधिक कार्यक्षमतेने पुरविता येऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.