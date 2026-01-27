Premium|Mumbai municipal elections 2026 : मुंबईच्या परिघात भाजप वरचढ; भाजपच्या प्रचार योजनेचा विजय

पांडुरंग म्हस्केनुकत्याच घडलेल्यामहापालिका निवडणुकीमध्ये मुंबईसह परिसरातील नऊ महापालिकांमध्ये भाजपने जोरदार मुसंडी मारली आहे. भाजपने मारलेल्या या धडाक्यामुळे विरोधी पक्षांबरोबरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या चिंतेमध्येही वाढ झाल्याचे मानले जाते. भाजपचे संघटन, नव्याने स्थायिक झालेल्या मतदारांची पसंती आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर केलेला प्रचार या गोष्टी भाजपच्या पथ्यावर पडल्याचे मानले जाते.चार ते आठ वर्षे रखडलेल्या राज्यातील महापालिकांच्या निवडणूक अखेर पार पडल्या. अतिशय उत्कंठावर्धक ठरलेल्या या निवडणुकीच्या उमेदवारीवरून राज्यभरात झालेले तमाशे आणि पक्षांतरे विचारात घेता, लोकशाहीचे एवढे धिंडवडे कधीच निघाले नसावेत. हे सर्व नाट्य घडत असताना महत्त्वाचा, मात्र दुर्लक्षित राहिलेला घटक म्हणजे मतदार. मतदाराने मात्र मतदानाच्या वेळी आपले कर्तव्य चोख बजावत प्रत्येक पक्षाला त्याची जागा दाखवून दिली आहे. कोणत्याच पक्षाला त्यांच्या नेत्यांना अपेक्षित असलेले निकाल न देता सर्वांचेच गर्वाचे घर खाली आणण्याचे काम मतदारराजाने केले आहे.संपूर्ण देशाचे सर्वाधिक लक्ष मुंबई महापालिकेवर लागून राहिलेले होते. गेली २५ वर्षांपासून शिवसेनेने सलगपणे मुंबई महापालिकेची सत्ता भाजपच्या साथीने आपल्या हाती ठेवली होती. शिवसेनेची दोन शकले झाल्यानंतर मुंबई महापालिका पुन्हा ठाकरेंच्या हातात राहणार की जाणार, या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेची अशी ही निवडणूक झाली होती. सत्तेच्या उन्मादात असलेल्या भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत ही महापालिका आपल्याकडे खेचून आणायची होती, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचे ‘खरे-खोटे’पण सिद्ध करायचे होते. गेल्या वर्षाच्या मध्यापासूनच या निवडणुकांची चाहूल लागलेली होती. त्यातच ते शालेय शिक्षणातील हिंदीसक्तीला विरोध करता मराठी भाषेचा मुद्दा प्रामुख्याने पुढे आला. याच मुद्द्यावर मराठी माणसांसाठी दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने मराठी माणसांच्या आशा-अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र निवडणूक ही केवळ भावनेवर लढविली जात नाही, तर त्यासाठी रणनीतीची गरज असते, याची जाणीव ठाकरे बंधू आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नक्कीच झाली असेल..Premium|Malegaon Municipal Election : मुस्लिमांच्या सर्वंकष विकासासाठी ‘इस्लाम’च योग्य पर्याय .प्रचार भाषेवरून विकासावरमुंबई महापालिकेच्या २२७ जागांसाठी ही निवडणूक पार पडली. एकीकडे २५ वर्षे मुंबईवर ठाकरे यांच्या शिवसेनेची सत्ता होती. त्यामुळे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा मुद्दा या निवडणुकीशी जोडला गेला. हे भाषिक रचितकथन बिंबवण्याचा प्रयत्न ठाकरे बंधूंच्या युतीने केला, तर दुसऱ्या बाजूला मुंबईचा महापौर मुस्लिम होणार नाही, या धार्मिक रचितकथनावर भाजप-शिवसेनेच्या युतीने भर दिला. त्यामुळे ही निवडणूक भाषिक विरुद्ध धार्मिक अशा मुद्द्यांभोवती फिरत राहिली. मुळात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला तो केवळ शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याच्या मुद्द्यावर. त्यामुळे युती जाहीर करताना मुंबईचा महापौर मराठी असेल, असे जाहीर करत मराठी माणसाला साद घालत ही निवडणूक प्रादेशिक वादाकडे नेली. मात्र भारतीय जनता पक्षाने मोठ्या चातुर्याने भाषिक मुद्द्यावरून ही निवडणूक आधी धार्मिक आणि नंतर विकासाच्या मुद्द्यांवर आणून ठेवली. त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी ‘मुंबईच्या महापौरपदी कोणी ‘खान’ बसणार नाही’ असे वक्तव्य करून आपली भूमिका जाहीर केली. त्यानंतर बांगलादेशी मुस्लिमांचा मुद्दा आणून त्याला पुरेपूर धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, धार्मिक मुद्दे फारसे चालत नसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी निवडणूक प्रचार विकासाकडे वळवला. सामान्य मध्यमवर्गीय मतदाराला अपील होतील अशा सागरी महामार्ग, मेट्रो या राज्य सरकारच्या मदतीने केलेल्या कामांवर अधिक भर दिला. रस्ते बांधणी हाच कसा विकास आहे हे पटविण्यात भाजपला यश आले आहे. मात्र हे करताना याच प्रकल्पांना उद्धव ठाकरे यांनी कसा विरोध केला हे सांगताना उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे कसे विकास विरोधी आहेत हे ठसविण्यात भाजप यशस्वी ठरले. ठाकरे बंधूंनी मुंबई, ठाणे आणि नाशिक यावरच लक्ष केंद्रित केले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संपूर्ण राज्य पिंजून काढत होते. त्यांच्या जोडीला प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण होते. तर मुंबईचा किल्ला मंत्री आशिष शेलार आणि मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी चांगलाच लढविला. त्यामुळे प्रचाराचे नियोजन सुटसुटीत झाले आणि जनतेपर्यंत पोचण्यास वेळ मिळाला.ठाकरे ब्रँडही कायमया निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंची शिवसेना संपणार, या कुजबुजीलाही चांगलाच आळा बसला. त्यामुळे ‘ठाकरे ब्रँड’ला कोणीही धक्का लावू शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मागील निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवूनही त्यांच्या संख्याबळात फारसे अंतर नव्हते. त्यानंतरच्या काळात दुभंगलेली शिवसेना आणि मुंबईतील ५४ नगरसेवक एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाणे, या पार्श्वभूमीवर शिंदे फारसा करिष्मा दाखवू शकले नाहीत. मराठी माणूस अजूनही शिवसेना म्हणजे ठाकरे हे अमान्य करायला तयार नाही. त्यामुळे शिंदे यांना शिवसेनेचा प्रमुख नेता म्हणून किंवा शिंदे यांची शिवसेना हीच खरी शिवसेना हे मराठी माणसाने अमान्य केले आहे.युतीच्या विलंबाचा फटकाया निवडणुकीमध्ये मराठी अस्मितेबाबतच्या भावनेचा वापर ठाकरे बंधूंनी करण्याचा निर्णय घेतला. कदाचित निवडणुकीत हा मुद्दा प्रभावी ठरू शकला असता. या मुद्द्यावर दोन भाऊ एकत्र आले असले, तरी निवडणुकीत एकत्र येणार किंवा कसे हे ठरवायला त्यांनी घेतलेल्या वेळेमुळे निवडणूक अगदी अगदी तोंडावर आली. तोपर्यंत भाजप आणि शिंदे यांनी निवडणुकीची तयारी पूर्ण केली होती. त्यातच भाजपने काही वर्षांत शिंदे यांच्या मदतीने उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला एवढे दुर्बल करून ठेवले आहे की संघटना आणि मतदार यांच्यातील धागा कमकुवत झाला आहे. मात्र, या सर्व प्रतिकूल परिस्थिती ठाकरे बांधून मिळालेले यश चांगलेच आहे. या यशामुळे त्यांना प्रखर आणि प्रबळ विरोधी म्हणून भाजपचा सत्तेचा वारू रोखता येणे शक्य होणार आहे..राज यांचा फायदा की तोटा?उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत आल्याने राज ठाकरे यांचा तोटा झाल्याची कुजबूज सुरू झाली आहे. मात्र मागील महापालिकेत राज्य ठाकरे यांचे सात नगरसेवक होते. तेही नंतर त्यांना सोडून शिवसेनेत (ठाकरे गट) गेले होते. आता सहा नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांचा तोटा कसा झाला हे समजायला मार्ग नाही. मुळात लोकसभा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्यांच्या पक्षाची खरी ताकद किती आहे, याचा अंदाज कोणालाच नव्हता. त्यातच दोन बंधू एकत्र आल्याने मराठी माणसात आलेले चैतन्य पाहता ही संख्या वाढणे आवश्यक होते. मात्र, तसे झाले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या बरोबर आल्याने राज ठाकरे यांचा तोटा झाला असे म्हणावे, तर काही ठिकाणी शिवसेनेच्या हक्काने जिंकून येणाऱ्या जागा उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांना दिल्या होत्या. त्यामुळे महापालिकेवर निर्विवाद सत्ता आणण्यासाठी भावनिक आवाहन पुरेसे नसल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. त्याचबरोबर मराठीच्या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे यांच्याशी युती केल्याने राज ठाकरे यांचा मराठीचा मुद्दा खुंटा पुन्हा एकदा बळकट झाला आहे.शिंदे गाफील राहिलेउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत काहीसे गाफील राहिले. त्यांनी ठाणे, कल्याण आणि नवी मुंबई या ठिकाणी जास्त लक्ष केंद्रित केल्याने मुंबईकडे फारसा वेळा देता आला नाही. त्यातच मुंबईला अपील होईल, असा चेहरा त्यांच्याकडे नसल्यानेही ते मागे पडले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दरवेळीप्रमाणे भाजपच्या मदतीने आपल्यालाही फायदा होईल, या भ्रमात शिंदे राहिले असावेत. मात्र मुंबईत जागा सोडताना भाजपने केलेली खळखळ आणि शिंदेच्या उमेदवारांसमोर दिलेला उमेदवार या गोष्टी विचार घेता शिंदे यांनी दगाफटका होणार असल्याचा अंदाज बांधणे आवश्यक होते. त्यातच मराठीचा मुद्दा शिंदे यांच्या अंगलट आल्याने त्याचा दृश्य परिणाम त्यांच्या निवडून आलेल्या जागांवर दिसला.काँग्रेस, राष्ट्रवादी प्रभावहीनकाही वर्षांत काँग्रेसचा मतदार असलेला मुंबईतील अमराठी माणूस भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर अलगदपणे हिरावून घेतला आहे. त्यातच त्यांच्यासोबत असलेल्या मुस्लिम आणि दलित मतदारांसमोरही अतिशय शिताफीने समाजवादी पक्ष, ‘एमआयएम’, वंचित बहुजन आघाडी असे पर्याय उभे केले आहेत. काँग्रेसचा ‘वंचित’सोबत केलेला युतीचा प्रयत्नही फारसा कामी आला नाही. काँग्रेसने ‘वंचित’बरोबर युती करीत त्यांना ५२ जागा दिल्या होत्या. मात्र त्यातही १६ जागांवर वंचित बहुजन आघाडी उमेदवार देऊ शकली नाही. त्यानंतर त्यापैकी केवळ सहा जागांवरच काँग्रेसने उमेदवार दिल्या. त्यामुळे काँग्रेसचे १४६ जागांवर उमेदवार होते. काँग्रेसने केवळ मुस्लिम आणि दलित मतांवर लक्ष केंद्रित केल्याने समाजवादी आणि एमआयएम या पक्षांचे आव्हान दुर्लक्षित झाले. त्याचा फायदा एमआयएमला झाला. एमआयएमचे तब्बल आठ नगरसेवक निवडून आले, तर काँग्रेस २४ जागांवरच थांबली. मात्र, मुंबईमध्ये काँग्रेसला दलित-मुस्लिम मतांना आपल्यामागे खेचण्यात मर्यादित का होईना, पण यश मिळाले. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने माजी मंत्री नवाब मलिक यांना निवडणूक व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख केल्याच्या मुद्द्यावर भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुतीमधून नाकारले. मुस्लिम मते विरोधकांकडे एकगठ्ठा जाऊ नयेत, त्यात विभाजन व्हावे हाच भाजपचा उघड उद्देश होता. मात्र तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व प्रचारात फारच तुरळक राहिले. अजित पवार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अडकल्याने मुंबईकडे फिरकलेच नाहीत, अन्य प्रमुख नेत्यांनीही मुंबईच्या प्रचाराकडे पाठच फिरवली..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.ठाण्यावर शिंदेंचे निर्विवाद वर्चस्वठाण्यामध्ये दणदणीत यश मिळवीत एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे आपल्याकडे ठेवण्यात यश मिळविले आहे. १३१ जागांच्या सभागृहात तब्बल ७५ जागा जिंकून शिवसेनेने एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे, तर भाजपला दुसऱ्या क्रमांकाच्या २८ जागा मिळाल्या. ठाण्यात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने ९ जागांवर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने १२ जागांवर विजय मिळविला आहे. शरद पवार यांच्या पक्षाला मिळालेल्या यशामध्ये आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची मेहनत आहेच, मात्र त्यांनी मुस्लिम मतदारांना आपल्याकडे टिकवून ठेवण्यात मिळवलेले दिसून येते. एमआयएमने ५ जागा जिंकून सर्वांना चकित केले आहे, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. काँग्रेस आणि मनसेला खातेही उघडता आलेले नाही.भाजप होतोय मोठा भाऊगेले वीस वर्षे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिवसेना भाजपच्या मदतीने सत्तेत होती. भाजप सोबतच्या युतीने कल्याण महापालिका राखण्यात यश मिळवले असले, तरी त्यांच्या सोबतीने भाजप हळूहळू वाढत आहे. यावेळी शिवसेनेला भाजपपेक्षा एक जागा जास्त मिळाली आहे. मात्र, त्यांनी लढवलेल्या ६८ जागांपैकी ५२ नगरसेवक निवडून आणले आणि त्यांना १६ जागा गमवाव्या लागल्या. भाजपने ५४ पैकी ५१ जागा जिंकून शिवसेना नेत्यांमध्ये धडकी भरवली आहे. डोंबिवलीच्या काही भागातील जागा या अंतर्गत कलहामुळे भाजपच्या जागा पडल्या, अन्यथा कोणत्याही क्षणी भाजप कल्याण-डोंबिवलीमध्ये मोठा भाऊ होऊ शकतो, हा शिवसेनेच्या दृष्टीने धोका आहे. शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडल्यानंतरही कल्याणमधील मोठा जुना गट अजूनही ठाकरे यांच्यासोबतच आहे. याच निष्ठावान शिवसैनिकांनी शिवसेना शिंदे गटाला कल्याणमध्ये मोठा दणका दिला, असे मानले जाते. सन २०१५मध्ये शिवसेनेकडे ६४ जागा होत्या. यामध्ये अपक्ष आणि इतर पक्षांतील नगरसेवकांचा समावेश होता. तर, भाजपकडे ५४ जागा होत्या. दहा वर्षांतील शिंदे यांच्या पक्षातील नगरसेवकांची आकडेवारी आणि आता निवडून आलेल्या उमेदवारांची तुलनात्मक संख्या पाहिली, तर शिवसेना शिंदे गटाचा कल्याण बालेकिल्ल्यातील आलेख घसरत असल्याचे चित्र आहे.‘शेकाप’पुढे शिवसेनेचे आव्हानपनवेलमध्ये भाजपने ५ लाख ३७ हजार ३३१ मते मिळवत पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरण्याचा मान पटकावला असला, तर ठाकरे यांच्या शिवसेनेने १ लाख २५ हजार ९९२ मते मिळवत तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्षाने (शेकाप) १ लाख ७८ हजार ३४५ मते मिळवत दुसरा क्रमांक राखला आहे. विधानसभा निवडणुकीत ‘शेकाप’ आणि ठाकरे यांचा पक्ष वेगवेगळे लढले होते. त्यावेळी ‘शेकाप’ला सव्वा लाखाच्या आसपास मते मिळाली होती, तर ठाकरे यांच्या पक्षाला केवळ ४३ हजार मतांवर समाधान मानावे लागले होते. त्यानंतर पक्षाची वाढ होत तब्बल तिप्पट मते मिळवण्यात शिवसेनेने यश मिळवले आहे. अनेक वर्षे पनवेल परिसरात मजबूत पकड असलेल्या ‘शेकाप’पुढे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. पनवेल परिसरातील औद्योगिक विकासामुळे राज्याच्या अन्य भागांतून येणारा मराठी माणूस या ठिकाणी स्थिरावू लागला आहे. त्यामुळे परंपरागत ‘शेकाप’चा मतदार शिवसेनेकडे झुकत आहे. तसेच, शहरात नव्याने येणारा युवा मतदार, शहरी मध्यमवर्ग आणि असंतुष्ट मतदारांचा एक वर्गाची पसंती शिवसेनेकडे असून, त्यातून ठाकरे यांच्या पक्षाला संजीवनी मिळत आहे. शिवसेनेचे हे यश केवळ भावनिक सहानुभूतीवर आधारित नसून, स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांचे संघटन, प्रचारातील आक्रमकता आणि मतदारांशी थेट संवाद याचे फलित असल्याचेही सांगितले जाते..हितेंद्र ठाकूरांनी गड राखलाविधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीने (बविआ) वसई-विरार महापालिका निवडणुकीत पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. ‘बविआ’ने ११५ पैकी ७१ जागांवर विजय मिळवीत महापालिकेत सत्ता स्थापनेची हॅट्ट्रिक साधली आहे. तर भाजपला ४२ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. जवळपास, वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ‘बविआ’चे तिन्ही गड काबीज केल्यामुळे महापालिका निवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची, तर हितेंद्र ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन विकास आघाडीसाठी अस्तित्वाची लढाई ठरली होती.नवी मुंबईत नाईकच ‘किंग’नवी मुंबई महापालिकेत भाजप विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये थेट लढत होती. नवी मुंबईच्या स्थापनेपासून या शहरावर वनमंत्री गणेश नाईक यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. नाईक ज्या पक्षात त्या पक्षाची नवी मुंबईत सत्ता, असेच समीकरण असते. त्यांनी २०१९मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अनेक कार्यकर्ते भाजपमध्ये गेले. दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या आमदार मंदा म्हात्रे या नाईक यांच्या कट्टर विरोधक आहेत. त्यांच्या समर्थकांना डावलण्यात आल्याने म्हात्रे यांनी निवडणुकीकडे पाठ फिरवली होती. एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक यांच्यातील कलगीतुऱ्याने ही निवडणूक विशेष गाजली. ‘तुमचा टांगा पलटी करून घोडे फरार नाही, तर पसार करीन,’ असे आव्हानच नाईक यांनी शिंदे यांना दिले होते. नाईक यांना यावेळी ही महापालिका हातातून जाऊ द्यायची नव्हती. नियोजनबद्ध शहर असलेल्या या शहरात बहुतांश मुंबईतून गेलेले मराठी मतदार असले, तरी स्थानिक ग्रामस्थांचा हिस्सा फार मोठा आहे. हे स्थानिक मतदार नेहमीच गणेश नाईक यांच्या मागे उभे राहिले आहेत. त्यामुळे पक्ष कोणताही असला तरी गणेश नाईकच नवी मुंबईचे ‘किंग’ आहेत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.भिवंडीत पुन्हा काँग्रेसभिवंडी महापालिकेसाठी सर्वच पक्ष स्वतंत्र लढले होते. ९० जागांवर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक ३० जागा जिंकल्या आहेत. तर भाजप २२ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. शिंदे यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने प्रत्येकी १२ जागा जिंकता आल्यात. तर समाजवादी पक्षाला सहा, तर कोणार्क विकास आघाडीला ४ जागा मिळाल्या. कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने भिवंडीत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. मुस्लिमबहुल भिवंडीमध्ये आतापर्यंत काँग्रेसचीच सत्ता होती, मात्र गेल्या काही वर्षात काँग्रेस पक्ष कमकुवत होत गेला. त्यातच समाजवादी पार्टी आणि एमआयएम यांचे प्राबल्य वाढल्याने काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी त्या पक्षांमध्ये प्रवेश केला. मात्र या सर्व आव्हानाला तोंड देत काँग्रेसने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.उल्हासनगरचा कौल भाजपलाउल्हासनगरमध्ये भाजप आणि शिंदे यांची शिवसेना स्वबळावर लढले होते आणि या दोन्ही पक्षांमध्येच अटीतटीची लढाई झाली. ७८ पैकी भाजपने ३७, तर शिवसेना शिंदे गटाने ३६ जागा जिंकल्या आहेत. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. व्यापारी शहर असल्याने उल्हासनगरमध्ये अमराठी मतदारांचा भरणा मोठ्या प्रमाणावर आहे. येथे काही दिवसांत भाजपचे प्राबल्य चांगलेच वाढत आहे..मीरा-भाईंदर पुन्हा भाजपकडेमीरा-भाईंदर महापालिकेत ९५ जागांपैकी ७८ जागा जिंकत भाजपच मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपची एकहाती सत्ता राखण्यात याठिकाणी यश मिळाले आहे. तर काँग्रेस १३ जागांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. शिंदे यांची शिवसेनेला फक्त ३ जागा जिंकता आल्या. या महापालिका निवडणुकीत एका अपक्ष उमेदवाराने विजय मिळवला आहे. मुंबईच्या वायव्येला असलेल्या या शहरात अमराठी मतदार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यातच भाजपचे नेते कृपाशंकर सिंह यांनी अमराठी महापौर निवडून द्यायचा असेल, तर अमराठी नगरसेवक निवडून आणण्याचे जाहीर आवाहन केले होते. काही दिवसांपूर्वी मनसेने सुरू केलेल्या मराठीत बोलण्याच्या आवाहनानंतर त्यांना मीरा-भाईंदरमध्येच मोठा विरोध झाला होता. त्यानंतर मनसेने येथील काही व्यापाऱ्यांना केलेली मारहाण यामुळेही अमराठी मतदार एकवटून त्याने भाजपला कौल दिल्याचे बोलले जात आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला विकासाचा कार्यक्रम आम्ही थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला विकासाचा कार्यक्रम आम्ही थेट जनतेपर्यंत नेला आणि जनतेने त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला. आम्हाला विक्रमी जनादेश मिळाला आहे, यावरून जनतेला विकास आणि प्रामाणिकपणा हवा आहे, हे स्पष्ट होते. यासाठी आम्हाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचेही आशीर्वाद लाभले आहेत. यापुढेही आमचा अजेंडा विकासाचाच राहील.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री. 