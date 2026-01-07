Premium| BJP Election Success: दिल्ली बिहारनंतर पुढे काय? २०२६ निवडणुकांचे राजकीय गणित

संजय कुमार२०२५ हे वर्ष भारतीय जनता पक्षासाठी विशेषतः अत्यंत यशस्वी ठरले. या वर्षात भाजपने सलग निवडणूक विजय नोंदवत प्रथम दिल्ली आणि त्यानंतर बिहारमध्ये सत्ता मिळवली. हे विजय भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले, कारण दिल्लीमध्ये तब्बल एका दशकापासून (२०१५–२०२५) सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाचा (आप) पराभव करण्यात भाजपला यश आले. दिल्लीतील हा विजय भाजपसाठी विशेष महत्त्वाचा होता. कारण २०१५ आणि २०२० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’ने अभूतपूर्व यश मिळवत एकूण ७० पैकी अनुक्रमे ६७ आणि ६३ जागा जिंकल्या होत्या. अशा परिस्थितीत ‘आप’ला पराभूत करणे हे भाजपसाठी मोठे राजकीय यश मानले जाते.बिहारमधील विजयही तितकाच निर्णायक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला. या निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) महागठबंधनाला (एमजीबी) जवळपास ९ टक्के मतांनी मागे टाकत दणदणीत विजय मिळवला. जागांच्या बाबतीत ‘एनडीए’ने २०२ जागा जिंकल्या, तर ‘एमजीबी’ला केवळ ३५ जागांवर समाधान मानावे लागले. निवडणूकपूर्व काळात मोठ्या अपेक्षा निर्माण करणाऱ्या आणि जोरदार चर्चा घडवून आणणाऱ्या ‘जन सुराज पार्टी’ला मात्र सपशेल अपयश आले. या पक्षाला अवघी ३.३ टक्के मते मिळाली आणि तो एकही जागा जिंकू शकला नाही. भाजपने केवळ दोन मोठे निवडणूक विजयच मिळवले असे नाहीत, तर पक्षातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्नही सोडवला. भाजपने नवे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीन यांची नियुक्ती केली. हा मुद्दा पक्षात बराच काळ चर्चेत होता. एकूणच पाहता, २०२५ हे वर्ष भाजपसाठी अत्यंत सकारात्मक आणि यशस्वी ठरले, असे म्हणावे लागेल..मात्र ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांसाठी २०२५ हे वर्ष समाधानकारक ठरले, असे म्हणता येणार नाही. आम आदमी पक्षाला दिल्लीतील सत्ता गमवावी लागली, तर राष्ट्रीय जनता दलाच्या (राजद) नेतृत्वाखालील महागठबंधनाला बिहारमध्ये मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. काँग्रेसकडून ‘मतचोरी’चा जो प्रचार करण्यात आला, तो बिहारमधील मतदारांमध्ये अजिबात रुजलेला दिसत नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकांचे निकाल याचीच स्पष्ट साक्ष देतात..सन २०२५ हे वर्ष संपले असून, २०२६ चा उदय होत असताना देशातील निवडणूक राजकारणाचा मागोवा घेणे आणि २०२५ मध्ये निवडणुकांचा मापदंड (बेंचमार्क) नेमका काय ठरला, तसेच २०२६ मध्ये राजकीय पक्षांसमोर कोणती आव्हाने उभी राहणार आहेत, याचा अंदाज घेण्याची ही योग्य वेळ आहे. एकूणच आढावा घेतल्यास २०२५ हे वर्ष भाजपसाठी अत्यंत सकारात्मक आणि यशस्वी ठरले, असे म्हणावे लागेल..२०२६ मध्ये पाच राज्यांच्या निवडणुका२०२६ मध्ये देशातील पाच महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पूर्व भारतात आसाम आणि पश्चिम बंगाल, तर दक्षिण भारतात तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये निवडणूक रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे. या निवडणुकांमुळे अनेक राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांचा जनाधार आणि राजकीय रणनीती यांची कसोटी लागणार आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांसाठी, तसेच विविध प्रादेशिक पक्षांसाठीही या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहे. त्यांचा अस्तित्वाचाच जणू प्रश्न आहे. भाजपला आसाममधील आपले सरकार टिकवून ठेवावे लागेल, तसेच पुदुच्चेरीत सत्तेत असलेल्या ‘एनडीए’ला आपली सत्ता राखावी लागेल. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि तामिळनाडूमध्ये द्रमुक (डीएमके) या प्रादेशिक पक्षांना आपापली सत्ता वाचवावी लागणार आहे. केरळमध्ये डाव्या आघाडीच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफला आपल्या सरकारचे संरक्षण करावे लागेल..भाजपसमोरील आव्हाने बहुआयामी आहेत. एकीकडे आसाम आणि पुद्दुचेरीतील सत्ता कायम राखणे, तर दुसरीकडे गेली १५ वर्षे पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्याकडून सत्ता हिसकावून घेणे—हे भाजपसाठी मोठे आव्हान असेल. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपसाठी प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. कारण या राज्यात ‘तृणमूल’ला आव्हान देण्यासाठी पक्षाने गेल्या काही वर्षांत मोठी मेहनत घेतली आहे. तेथे मागील निवडणुकीतही भाजप पूर्णपणे अपयशी ठरलेला नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ३८.१ टक्के मते मिळवत ७७ जागा जिंकल्या आणि मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आला. मात्र, इतके असूनही टीएमसीचा पराभव करण्यात भाजपला अपयश आले..केरळमध्ये भाजपचा वाढता प्रभावकेरळमध्येही भाजप जोरदार प्रयत्न करत आहे. पारंपरिकदृष्ट्या केरळमध्ये डाव्या आघाडी (एलडीएफ) आणि संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीएफ) यांच्यात द्विध्रुवीय लढत पाहायला मिळते. प्रत्येक निवडणुकीनंतर सत्ता बदलण्याची परंपरा या राज्यात होती. मात्र २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत एलडीएफने सलग दुसऱ्यांदा सत्ता राखत अपवाद निर्माण केला. भाजपने केरळमध्ये पक्षविस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्रिशूर मतदारसंघातून सुरेश गोपी यांच्या विजयासह भाजपने केरळमध्ये आपले खाते उघडले, हे या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले. अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही भाजपची कामगिरी लक्षवेधी ठरली. १०१ सदस्यीय तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेत भाजपने ५० प्रभाग जिंकले आणि पूर्ण बहुमतापासून अवघ्या एका जागेने कमी पडला. या निवडणुकीत एलडीएफ २९ जागांवर, तर यूडीएफ १९ जागांवर घसरला; उर्वरित २ जागा अपक्षांकडे गेल्या. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप केरळमध्ये कशी कामगिरी करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. भाजप केरळमध्ये एखादा राजकीय धक्का देऊ शकतो का, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. तामिळनाडू हे मात्र असे एकमेव राज्य असेल, जिथे भाजपला फारतर दुय्यम भूमिका बजावावी लागेल आणि तो एखाद्या प्रभावी प्रादेशिक पक्षाचा ‘दुसरा साथीदार’ म्हणूनच राहू शकेल..‘इंडिया’ अन् काँग्रेससमोरील आव्हाने२०२६ मध्ये निवडणुका होणाऱ्या राज्यांतील प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेस यांच्या कामगिरीवर ‘इंडिया’ आघाडीची व्याप्ती, स्वरूप आणि राजकीय ताकद मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल. काँग्रेससाठी आसाममध्ये अत्यंत मोठे असतील, कारण तेथे भाजपशी थेट लढत होणार आहे. गेल्या १० वर्षांपासून काँग्रेस आसाममध्ये सत्तेबाहेर आहे, हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मित्रपक्षांसह जोरदार लढत दिली होती, मात्र भाजपचा पराभव करण्यात ते अपयशी ठरले. त्यामुळे २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेसची कसोटी लागणार आहे. केरळमध्येही काँग्रेससमोरील आव्हान मोठे आहे. यूडीएफचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसला २०२१ मध्ये सत्ता मिळवता आली नाही, जरी या राज्यात प्रत्येक निवडणुकीनंतर सत्ताबदलाची परंपरा असली तरी. त्यामुळे केरळमध्ये काँग्रेससाठी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची ठरणार आहे, विशेषतः अलीकडच्या काळात भाजपने या राज्यातही आपली पावले घट्ट रोवायला सुरुवात केली आहे..प्रादेशिक पक्ष, ‘इंडिया’ भवितव्य पणाला‘इंडिया’ आघाडीतील महत्त्वाचे घटक असलेल्या प्रादेशिक पक्षांसाठी पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमधील निवडणुका अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि ‘तृणमूल’ यांच्यात थेट लढत अपेक्षित आहे, तर तामिळनाडूमध्ये सत्ताधारी द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक यांच्यात मुख्य सामना रंगेल. ‘इंडिया’ आघाडी टिकून राहण्यासाठी आणि राजकीयदृष्ट्या सुसंगत राहण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने आणि तमिळनाडूमध्ये द्रमुकने सत्ता कायम राखणे अत्यावश्यक आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकची कामगिरीच ‘इंडिया’ आघाडीच्या भवितव्याची दिशा ठरवेल. तसेच, ‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेसचे नेतृत्व कितपत प्रभावी राहील, हेही विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसच्या कामगिरीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल..राजकीय नेतृत्वाची कसोटीएकूणच पाहता, निवडणूक संघर्षाच्या दृष्टीने २०२६ हे वर्ष अत्यंत रोचक, चुरशीचे आणि राजकीयदृष्ट्या निर्णायक ठरणार आहे. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांसाठी ही केवळ निवडणूक लढत नसून, त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची, विस्ताराची आणि नेतृत्वाची कसोटी असेल.(येथे व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून, ती संबंधित संस्थेची अधिकृत भूमिका नाही).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 