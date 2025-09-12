Premium|Blood Donation: बच्चू कडूंची रक्तदान व रुग्णसेवेची जीवनयात्रा

बच्चू कडूBacchuprahar41@gmail.comरक्त मिळतं ते फक्त दुसऱ्याच्या दानातून. म्हणूनच रक्तदानासाठी केवळ शरीर नाही; तर एक वेगळीच मानसिकता लागते. आमच्यासाठी रक्तदान शिबिर सणासुदीइतकीच महत्त्वाची गोष्ट होती. कोणत्याही कार्यप्रसंगी आम्ही रक्तदान शिबिर आयोजित करायचो. रक्तदान असो किंवा रुग्णसेवा मला त्यातून अलौकिक मानसिक शांती मिळते. हाच माझा खरा धर्म, हेच माझं अध्यात्म...रक्तदान हे श्रेष्ठदान आहे’ हे मी लहानपणीच जाणून होतो. रक्त ही अशी गोष्ट आहे, की जी कुठल्याही कारखान्यात, कुठल्याही प्रयोगशाळेत तयार होत नाही. रक्त मिळतं ते फक्त दुसऱ्याच्या दानातून. म्हणूनच रक्तदानासाठी केवळ शरीर नाही; तर एक वेगळीच मानसिकता लागते. माझ्या आयुष्यातील पहिलं रक्तदान हे एका मित्रासाठी केलं होतं. त्याचं नाव गुणवंत. तेव्हा वय अठरा वर्षं पूर्ण असणं आणि वजन किमान पन्नास किलो असणं ही प्राथमिक अट होती; पण मी दोन्ही अटींना थोडासा फाटा देऊन रक्तदान करायचं ठरवलं. त्या क्षणापासून मला जाणवलं, की हे कार्य फक्त सामाजिक नाही; तर आध्यात्मिक आहे. त्या नव्वदच्या दशकात अमरावतीत रक्तदान चळवळ फारशी रुजलेली नव्हती. महेंद्रजी भुतडा, अजय दातेराव यांच्यासारखे थोडेच लोक प्रयत्नशील होते; पण हळूहळू माझ्याभोवती जीवाभावाचे कार्यकर्ते जमा झाले. मी जाहीरपणे सांगायचो, की ‘खरा कार्यकर्ता तोच, जो स्वतः रक्तदान करतो आणि इतरांना प्रेरणा देतो.’.आमच्यासाठी रक्तदान शिबिर ही गोष्ट सणासुदीइतकीच महत्त्वाची झाली. कोणताही कार्यप्रसंग असो - जन्म, लग्न, मरण, उत्सव - प्रत्येक वेळी आम्ही रक्तदान शिबिर आयोजित करायचो. माझ्या भावाच्या लग्नाच्या निमित्ताने तर मी मुंबईतील के.ई.एम. रुग्णालयाची टीम बोलावली आणि तब्बल ३५० पिशव्या रक्तदान झालं. ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून ते लोकसभेपर्यंत, मी नेहमी रक्तदान करूनच निवडणूक लढवायचो. कारण माझ्या दृष्टीने हे कार्य म्हणजे शुभारंभ, मंगलकार्य होतं.रक्तदान चळवळ जनमानसात रुजवण्यासाठी आम्ही ‘रक्ततुला’ हा अनोखा उपक्रम सुरू केला. एखाद्या संत-महंत, समाजसेवक किंवा राजकीय व्यक्तीच्या भारोभार रक्तदान केलं जाई. २० ऑगस्ट २००० रोजी आसेगाव पूर्णा येथे संत नारायणदास महाराजांच्या महाविद्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी आम्ही पहिली रक्ततुला केली. त्या वेळी तब्बल ५२६ पिशव्या जमा झाल्या. नंतर सुरेश भट, राजीव दीक्षित, स्वामी गोविंददेव गिरीजी, गो. रा. खैरनार, वीरचक्र विजेते दादाराव घोडेस्वार, सत्यपाल महाराज, मालोश्री इंदिराबाई कडू आदींसह अनेकांच्या रक्ततुला घेऊन रक्तदानाचा विचार लोकांपर्यंत पोहोचवला. ‘गाव तिथे रक्तदान’ आणि ‘घर तिथे रक्तदाता’ हे आमचं ब्रीद झालं..मी स्वतः तीन महिन्यांचा नियम मोडून शंभरहून अधिक वेळा रक्तदान केलं आहे. माझे अनेक कार्यकर्ते आज अर्धशतकवीर रक्तदाते आहेत. मुंबईच्या दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ मी आमदार निवासात रक्तदान शिबिर आयोजित केलं होतं. कदाचित आमदार निवासात रक्तदान घेणारा मी पहिलाच आमदार असेन! विदर्भातून रुग्णांना मुंबईच्या के.ई.एम. रुग्णालयात नेताना रक्ताअभावी ऑपरेशन होत नसत. तेव्हा हट्टाने रुग्णालयाची टीम चांदूरबाजारला बोलावली. आमच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण अचलपूर मतदारसंघातील प्रत्येक गावातून रक्तदात्यांचं नाव-गाव ही सगळी माहिती संकलित करून तिचं अतिशय सूक्ष्म नियोजन केलं आणि एका दिवसात तब्बल ४,५०० पिशव्या जमा झाल्या. आजवर प्रहारच्या माध्यमातून साठ हजारांहून अधिक पिशव्या आम्ही दान केल्या. म्हणजे लाखो लोकांचे जीव वाचले असतील. हेच खरं समाधान! मला हीच ईश्वरभक्ती वाटते.बालपणीची एक घटना मला आयुष्यभरासाठी दिशा देऊन गेली. माझ्या एका मित्राला कबड्डी खेळताना रक्ताची उलटी झाली. त्याचा उपचार मुंबईलाच शक्य होता. मी त्याला घेऊन गेलो. प्रवासाची बिकट स्थिती, तिथे होणारे हाल, माहितीअभावी नातेवाइकांची धावपळ... हे सर्व मी जवळून पाहिलं. त्या क्षणापासून ठरवलं - ‘रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा.’सुरुवातीला आम्ही काही मित्रांनी मिळून रुग्णसेवा समितीत काम सुरू केलं. अनुभव घेतला. मग स्वतःची समिती सुरू केली. दर आठवड्याला किंवा महिन्याला विदर्भातील रुग्णांना उपचारासाठी मोठ्या शहरात, योग्य रुग्णालयात घेऊन जायचो. प्रवास, खर्च, राहणं, जेवण - सगळा त्रास आम्ही सोसत होतो. त्यामुळे हळूहळू आमचं नाव होऊ लागलं..Premium| Bachhu Kadu: माझं आयुष्य आई-बापूंच्या संस्कारांनी रुजलं, पण भावंडांच्या साथीनं ते खऱ्याआर्थाने फुललं.एकदा येलकी मठातील भगवंतराव महाराजांना हृदयातील व्हॉल्व्हच्या ऑपरेशनसाठी मुंबईला नेत होतो. रेल्वेत सीआरपीएफचे जवान बसले होते. माझ्यासोबत दहा-पंधरा रुग्ण होते. महाराज वयोवृद्ध असल्याने मी जवानांकडे बसण्यासाठी जागा मागितली. त्यातून वाद झाला आणि मला मार बसला; मात्र पुढे मूर्तिजापूरला संपूर्ण प्रकरण रेल्वे प्रशासनाला कळलं. जवानांनाही माझ्या कार्याबद्दल माहिती मिळाली. त्यांनी पूर्ण सहकार्य दिलं. शेवटी मुंबईत ऑपरेशन यशस्वी झालं आणि महाराज आजही निरोगी आहेत... हा अनुभव माझ्या मनावर कायमचा कोरला गेला.आज प्रहारची रुग्णसेवा समिती आठवड्याला किंवा महिन्याला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेशातून रुग्णांना घेऊन जाते. त्यांच्यावर यशस्वी उपचार होतात. आता रेल्वेत वातानुकूलित डबे आरक्षित असतात. मुंबईत पोहोचल्यावर कार्यकर्ते रुग्णांसोबत राहतात. ऑपरेशन आणि इतर उपचारांवर तब्बल अठरा लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च समिती करते. सरकारी आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देते. रुग्णांना दाखल करणं, कागदपत्रं लावणं, नातेवाइकांची सोय करणं, खर्च उचलणं ही सगळी कामं कार्यकर्ते प्रेमाने आणि श्रद्धेने करतात. पूर्वी लोकवर्गणी आणि दानशूरांच्या मदतीवर हे काम चालायचं. मी आमदार झाल्यावर आमदार निवासातील माझी खोली कायम रुग्णांसाठी खुली ठेवली. रुग्ण खोलीत झोपायचे आणि आम्ही व्हरांड्यात. गरज पडली तर इतर आमदारांच्या रिकाम्या खोल्याही वापरल्या. .आज प्रहारच्या जवळपास प्रत्येक गावात ॲम्बुलन्स धावते. आरोग्य तपासणी, नेत्रतपासणी, चष्मे, श्रवणयंत्रे अशी हजारो शिबिरं आम्ही आयोजित केली. नेमका किती रुग्णांना याचा लाभ झाला, याची गणती करणं अशक्य आहे.खरं सांगायचं तर, रक्तदान असो किंवा रुग्णसेवा, मला त्यातून अलौकिक मानसिक शांती मिळते. हाच माझा खरा धर्म, माझं अध्यात्म.रुग्णसेवेबद्दल अजून बरंच बोलायचं राहिलेलं आहे; परंतु शब्दांची मर्यादा आहे. त्यामुळे पुन्हा याच विषयावर पुढच्या शनिवारी भेटूया.(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष असून माजी मंत्री आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.