Premium| BMC elections: बृहन्मुंबई महापालिका निवडणूक ठरू शकते, अस्मितेच्या राजकारणाचा निर्णायक टप्पा!

संजय कुमार, अरिंदम कबीरबृहन्मुंबई कार्यक्षेत्रातील महापालिका निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कधी काळी शिवसेनेचा अभेद्य बालेकिल्ला मानली जाणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आता बदलणाऱ्या आघाड्या आणि युती; तसेच अस्मितेचे राजकारण यांमुळे संघर्षाचे रणांगण बनली आहे. बृहन्मुंबई कार्यक्षेत्रातील महापालिका निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ठाकरे बंधूंची युती विरुद्ध भाजप-शिवसेना असा हा सरळ सामना आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी बिनविरोध विजयामुळे भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांनी या निवडणुकीत आघाडी मिळवली आहे. दुसरीकडे काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडली असून, त्यामुळे नवीन राजकीय समीकरणे निर्माण झाली आहेत. हा निकाल केवळ मुंबईच्या नागरी भविष्यास आकार देणार नाही, तर महाराष्ट्राच्या बदलत्या राजकीय व्यवस्थेलाही दिशा देईल. या निवडणुका ही देशातल्या सर्वांत श्रीमंत महापालिकेवरील नियंत्रणाची लढाई आहे. या महापालिकेचा अर्थसंकल्प ७४ हजार कोटींपेक्षा अधिक असून २२७ प्रभागांचा त्यात समावेश समावेश आहे. एक कोटीहून अधिक नोंदणीकृत मतदार बृहन्मुंबईचे भविष्य आणि नव्या आघाड्यांचा राजकीय प्रवास ठरवतील. .महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणूक हे अतिशय गुंतागुंतीचे जाळे असते. सर्व जण एकमेकांशी हातमिळवणी करतात आणि त्याच वेळी विरोधही करतात. सर्वांत ठळक म्हणजे उद्धव-राज ठाकरे यांची युती. दशकांपासूनचे कट्टर प्रतिस्पर्धी, भाजप-शिंदे सेनेच्या वर्चस्वाविरुद्ध एकत्र आले आहेत. त्यांनी मराठी अभिमान आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वारशाचा उल्लेख करून संयुक्त सभा घेतली. दुसरीकडे काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीसोबत ६२ जागांवर युती केली आहे. महायुती (भाजप-शिंदे सेना) तुलनेने एकसंध दिसते. भाजप १३७ जागांवर, तर शिवसेना ९० जागांवर लढत आहे. तरीही सत्ता वाटपावरून दडपण कायम आहे. अजित पवारांची राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे ९४ जागांवर लढत आहे, तर पुण्यात त्यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत त्यांनी युती केली आहे.सर्व पक्ष आक्रमकपणे महत्त्वाच्या मतदार गटांना आकर्षित करत आहेत. दलित (काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी), मराठी मते (ठाकरे), अल्पसंख्याक (वंचित बहुजन आघाडी), आणि महिला (भाजपने ७६ महिला उमेदवार दिले आहेत) अशी त्याची ढोबळ विभागणी करता येईल. माजी मित्र आता एकमेकांविरुद्ध उभे राहत आहेत. महाविकास आघाडी फुटली आहे कारण काँग्रेसने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षापासून दूर राहणे पसंत केले, तर महायुतीने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला स्थानिक पातळीवर बाजूला केले आहे. शिंदे यांना लक्ष्य करण्यासाठी ठाकरे एकत्र आले आहेत..शिवसेनेच्या फुटीनंतरचे बदलसन २०१९ च्या फुटीनंतर शिवसेनेचे ‘बीएमसी’वरील वर्चस्व ढासळले आणि भाजप झपाट्याने वर आला. २०१७ मध्ये २०१२ च्या पारंपरिक शिवसेना-भाजप विरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी लढतीतून बहुकोनी स्पर्धा झाली. मतदानाचा टक्का ४४.७५ वरून ५५.२८ टक्के झाला. हा टक्का २५ वर्षांतील सर्वाधिक होता. शिवसेनेने सर्व २२७ प्रभागांत उमेदवार दिले, ८४ जागा जिंकल्या; पण बहुमत न मिळाल्याने भाजपच्या पाठिंब्याची गरज पडली. भाजप ३१ वरून ८२ जागांवर गेला; काँग्रेस ५२ वरून ३१ वर घसरली; मनसे २८ वरून सात वर आली..काँग्रेस उतरणीलामहापालिका राजकारणात काँग्रेसची सातत्याने घसरण झाली. (२००७ मधील ७५ जागांवरून २०१७ मध्ये ३१ जागा) उमेदवारांची संख्या वाढली तरी मतांची घट यामुळे घसरण झाल्याचे मानले जाते. मनसे २०१२ नंतर लोकांपासून दूर गेली. या सगळ्यात शिवसेना वरचढ ठरली असली तरी विजयातील अंतर कमी होते. भाजपच्या संघटनात्मक ताकदीमुळे आणि २११ प्रभागांत उमेदवार दिल्यामुळे पक्ष विस्तारत गेला..Premium|Maharashtra Municipal Election Analysis : महायुती आणि महाआघाडीत 'आपुलाची वाद आपणाशी'; जागावाटपावरून मित्रपक्षांतच जुंपली!.महायुतीची आघाडीभाजप आणि शिंदे सेनेच्या नेतृत्वाखालील महायुती एकत्र लढत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात भाजप-शिंदे यांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. यामुळे भाजपची संघटनात्मक ताकद; तसेच फुटीनंतरच्या एकाकीपणातून शिंदे सेनेने केलेली युती यांची एक नवी रचना येथे दिसते. भाजपचे १३७ उमेदवार, त्यात ७६ महिला उमेदवारांचा समावेश असून, सेनेच्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यावर त्यांचे विशेष लक्ष आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ९० उमेदवार आघाडीतील समीकरणांवर अवलंबून आहेत. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि राज ठाकरेंची मनसे या पूर्वीच्या निवडणूक पराभवांमुळे कमकुवत झाल्या असून, 'मराठी माणूस' या मुद्द्यावर आणि आदित्य आणि अमित ठाकरे यांच्या शाखा दौऱ्यांद्वारे युवकांचे संघटन यावर भर देत आहेत. संयुक्त रणनीती भाजपला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करीत असून, मनसेच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर मतांचे एकत्रीकरण होणे निर्णायक ठरणार आहे. काँग्रेस-वंचित आघाडी (१६५+६२ जागा) महाविकास आघाडीतील अंतर्गत तणावाचा फायदा घेऊन दलित मतदारांवर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न करत असून ठाकरे-मनसे आघाडीवर टीका करीत आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्वतंत्र भूमिका महायुतीसमोरील राजकीय आव्हाने अधोरेखित करत आहे. राज्य पातळीवरील संबंध असूनही ही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहे..मुंबईत विशेषतः महाराष्ट्रातील महापालिका आणि राज्य राजकारणात उदयास आलेल्या राजकीय आघाड्या इतक्या गुंतागुंतीच्या आहेत की त्या राज्यशस्त्रातील 'पीएचडी'साठी स्वतंत्र विषय ठरू शकतात. कधी काळी शिवसेनेचा अभेद्य बालेकिल्ला मानली जाणारी बृहन्मुंबई महापालिका (बीएमसी) आता बदलणाऱ्या आघाड्या आणि युती, अस्मितेचे राजकारण यांमुळे संघर्षाचे रणांगण बनली आहे. अस्थिरता, प्रादेशिकता आणि सत्तावाटप यांचा अभ्यास करण्यासाठी अनेक पर्यायांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. भारतीय निवडणूक राजकारणाच्या नव्या पर्वाकडे जाणारी असून, त्यासाठी सखोल शैक्षणिक विश्लेषणाची गरज आहे.(अनुवाद : जयदीप पाठकजी). 