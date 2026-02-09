प्रीमियम आर्टिकल
Premium|Study Room : अमेरिकेच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ योजनेचा जगावर काय परिणाम होऊ शकतो?
Board of Peace international peace initiative : अमेरिकेने सुरू केलेला ‘बोर्ड ऑफ पीस’ हा जागतिक संघर्ष निवारणाचा नवा प्रयोग ठरत आहे. गाझा केंद्रित ही योजना प्रभावी शांतता यंत्रणा ठरेल की संयुक्त राष्ट्रांच्या बहुपक्षीय भूमिकेला आव्हान देईल, यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र चर्चा सुरू आहे.
लेखक : वैभव खुपसे
२०२६ च्या सुरुवातीस अमेरिकेने ‘बोर्ड ऑफ पीस’ नावाची एक नवी आंतरराष्ट्रीय योजना औपचारिकरीत्या सुरू केली. जागतिक संघर्ष व्यवस्थापन आणि युद्धोत्तर पुनर्बांधणी याबाबत नव्याने विचार करण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न मानला जात आहे. ही संकल्पना मूळतः सप्टेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा शांतता आराखड्याचा भाग म्हणून मांडली होती. त्यानंतर ती हळूहळू मध्यपूर्वेच्या पलीकडे जाऊन व्यापक स्वरूपाची बनली आहे. समर्थकांच्या मते ही योजना आंतरराष्ट्रीय संघर्ष निवारणासाठी उपयुक्त ठरू शकते, तर टीकाकार मात्र तिच्या रचनेवर, वैधतेवर आणि विद्यमान बहुपक्षीय संस्थांवर होणाऱ्या परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.