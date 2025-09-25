Premium|Bombay Natural History Society: वन्यजीव संरक्षण करणाऱ्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीची १४२ वर्षांची यशोगाथा

किशोर रिठे १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीला अर्थात बीएनएचएसला १४२ वर्षे पूर्ण झाली. बीएनएचएसचे कार्य अजूनही जोरात सुरू असून वन्य जीवसंशोधन, संवर्धन व पर्यावरण शिक्षणाच्या क्षेत्रात संस्थेने मोलाची कामगिरी बजावली आहे. या संस्थेने आज उत्तुंग भरारी घेत आपल्या विश्वासार्ह कामाने शिखर गाठले आहे.भारताच्या निसर्ग इतिहासात विशेषतः ब्रिटिश कालखंडात बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) संस्थेचे एक महत्त्वपूर्ण स्थान राहिले आहे. वनविभागाची १८६५ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर भारतात त्याचे काम सुरू झाले. या काळात जे ब्रिटिश अधिकारी स्थलसेना, महसूल, शिक्षण, आरोग्य व वनविभागामध्ये कार्यरत होते त्यातील काही पक्षी निरीक्षण, मासेमारी तसेच शिकारी असे छंदसुद्धा बाळगत होते. सोबतच ते यासंबंधी आपली निरीक्षणेही नोंदवत होते. त्यातील काही समविचारी लोकांच्या मुंबईत भेटी व्हायच्या. यातूनच डॉ. डी. मॅकडोनाल्ड, ई. एच. एटकेन, कर्नल सी. स्विन्हो, जे. सी. अँडरसन, जे. जॉन्सन, डॉ. आत्माराम पांडुरंग, डॉ. जी. ए. मॅकोनोची आणि डॉ. सखाराम अर्जुन या आठ निसर्गप्रेमी व्यक्तींनी १५ सप्टेंबर १८८३ रोजी मुंबईत व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट म्युझियममध्ये एकत्र येऊन बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीची स्थापना केली. त्या वेळी १८५५ मध्ये उभारलेले व्हिक्टोरिया ॲण्ड अल्बर्ट म्युझियम हे भायखळ्यातील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान-प्राणिसंग्रहालयाशेजारी होते. .सध्या ते डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालय म्हणून ओळखले जाते. बीएनएचएसच्या सदस्यांनी सातत्याने भेटणे, निसर्ग अभ्यासाशी संबंधित आपली निरीक्षणे मांडणे, त्यांची देवाण-घेवाण करणे, शिकार केलेले वन्यप्राणी, पक्षी यांचे नमुने पेंढा भरून जतन करणे, त्यांना योग्य पद्धतीने प्रदर्शित करणे इत्यादी कामे करण्याचे ठरविण्यात आले. या वेळी शिकारींमधून जमवलेल्या व पेंढा भरून जतन केलेल्या वन्यप्राण्यांचे नमुने, कातडी, शिंगे अशा गोष्टी विविध देणगीदारांकडून मिळवून त्याचे संग्रहालय बनवणे, अभ्यासासाठी जतन करणे व प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट म्युझियममध्ये अनेक महिने बैठका झाल्या. आता संस्थेस एक कार्यालय हवे होते. जानेवारी १८८४ मध्ये एच. फिप्सन यांनी मुंबईतील फोर्ट परिसरातील १८, फोर्ब्स स्ट्रीट येथील आपल्या कार्यालयातील काही खोल्यांचा वापर करण्याची परवानगी दिली. या सर्व गोष्टींमधून संस्थेने लवकरच आपले संग्रहालय वाढवले. संस्थेचे ११ हजार सरपटणाऱ्या प्राण्यांचे संग्रहालय उभे करण्यासाठी ड्रेकमन आणि फिप्सन यांनी भरपूर काम केले. मार्च १८८६ मध्ये संस्थेचे पहिले मानद सचिव ई. एच. एटकेन यांनी भारत सोडल्यामुळे एच. एम. फिप्सन हे या संस्थेचे मानद सचिव बनले. त्यांच्या धोरणांमुळे संस्थेच्या सभासदांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आणि अतिशय कमी वेळेत कार्यालयात जागेची पुन्हा चणचण भासू लागली. या वेळी एच. एम. फिप्सन पुन्हा सोसायटीच्या मदतीला आले. या वेळी त्यांचाही व्यवसाय वाढला होता व त्यांनाही जागेची कमतरता भासत होती. त्यामुळे त्यांनी त्यांचे कार्यालय आणि बीएनएचएस दोन्ही ६, अपोलो स्ट्रीट (सध्याचा शहीद भगतसिंग रोड) येथे एका मोठ्या वास्तूत स्थलांतरित केले. १९०९ मध्ये त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत फिप्सन हे मानद सचिवपदावर कार्यरत राहिले. त्यांनी संस्थेसाठी तसेच मुंबई शहरात झुलॉजिकल गार्डननिर्मितीसारखी अनेक चांगली कामे केली. त्यांच्या या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांच्या नावावरून पुढे एका सापाच्या नवीन प्रजातीस ‘हायड्रोपीस फिपसोनी’ हे नाव देण्यात आले. .फिप्सन यांच्यानंतर डब्ल्यू. एस. मिलार्ड हेसुद्धा संस्थेशी १८८६ मध्ये जोडले गेले. त्यांनी फिप्सन यांच्यासोबत जवळून काम केले होते. त्यामुळे १९०९ नंतर त्यांनी या संस्थेची मानद सचिवपदाची धुरा सांभाळली. मिलार्ड यांना वनस्पती व वृक्षांची खूप आवड होती. त्यांनी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात लावलेली झाडे आजही मलबार हिल परिसरात पाहायला मिळतात. डब्ल्यू. एस. मिलार्ड यांनी तर आपल्याच ब्रिटिश शासनाविरुद्ध आवाजही उठवला. त्या वेळी प्रस्तावित ‘इंडियन गेम ॲक्ट १९०८’मध्ये बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीतर्फे शिफारशी सुचविण्याचे काम मिलार्ड यांनी केले. त्यामुळे राखी बगळे (ग्रे हेरॉन्स) व किलकिला / खंड्या (किंगफिशर) या पक्ष्यांच्या अनिर्बंध शिकारींवर पुढच्या काळात आळा बसला. जून १९०७ मध्ये जवळपास २० हजार किंगफिशर पक्ष्यांचा लंडनमध्ये लिलाव मांडण्यात आला. या घटनेमुळे व्यथित होऊन पी. टी. डोडस्वोर्थ यांनी पक्ष्यांच्या व्यापाराविरुद्ध १९१० मध्ये मोठा लढा उभारला.१९११ ते १९१४ या काळात डब्ल्यू. एस. मिलार्ड यांच्या नेतृत्वात हिंदुस्थानात (भारत, बर्मा व सिलोन) सस्तन प्राण्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी प्रजातींचे नमुने गोळा करण्याचे ठरले. संस्थेचे सस्तन प्राण्यांचे संग्रहालय हे कर्नल ए. ई. वॉर्ड यांनी काश्मीरमधील त्यांच्या कामावर उभे केले. संस्थेच्या सदस्यांनी अनेक शिकाऱ्यांकडून नमुने जमवणे सुरू केले. त्यामुळे संस्थेच्या दालनात एकशिंगी गेंडा, रानम्हशी, बारासिंघा, चितळ, सांबर आदी वन्यप्राण्यांची डोकी आणि शिंगे यांचे नमुने जमा झाले. संस्थेचे पक्ष्यांचे संग्रहालय हे मुख्यत्वे तिच्या सदस्यांनी विकसित केले. पुढे काही प्रख्यात पक्षी शास्त्रज्ञांनी त्यासाठी काम केले. .सप्टेंबर १९२१ मध्ये जागेच्या अभावामुळे सोसायटीच्या संग्रहालयातील बरेचशे नमुने प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालयात हस्तांतरित करण्यात आले. आज हे संग्रहालय छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय म्हणून ओळखले जाते. आज मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयात म्हणजेच तत्कालीन प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालयात जे वन्यप्राण्यांचे नमुने जतन करण्यात आले आहेत, त्याचे खरे श्रेय संग्रहालयाचे पहिले क्युरेटर आणि ‘दि बुक ऑफ इंडियन ॲनिमल्स’ या पुस्तकाचे लेखक एस. एच. प्रेटर यांना जाते. त्या काळी ‘टॅक्सीडर्मी’ या विषयाचे ज्ञान असणारे तज्ज्ञ भारतात नव्हते. त्यामुळे सोसायटीने काहींना बाहेर पाठवून त्यांना त्याचे प्रशिक्षण दिले. या कामात तरबेज व्यक्तीची गरज असल्याने नॉर्मन किंनार यांना स्कॉटिश म्युझियममध्ये प्रशिक्षणास पाठविण्यात आले. परत आल्यावर त्यांना १९०७ मध्ये क्युरेटर म्हणून नेमण्यात आले. ब्रिटिश म्युझियमला पाठविण्यात आल्यामुळे त्यांची जागा पुन्हा रिकामी झाली. त्यांच्या जागी आर. सी. रोघटण यांना क्युरेटर म्हणून आणण्यात आले. सततच्या बदल्यांमुळे या कामात सातत्य नसल्याने काम पुढे जात नव्हते. १९०७ मध्ये एस. एच. प्रेटर पहिल्यांदा संस्थेत आले. पुढे १९२३ मध्ये संस्थेने त्यांना क्युरेटर म्हणून नेमले. सी. मेककॅन यांची त्यांचे सहाय्यक म्हणून नेमणूक झाली. पुढे जीवशास्त्रज्ञ फादर ब्लॅटर यांच्या मार्गदर्शनात काम केलेल्या व्ही. एस.ला पॅरसोन यांनाही सहाय्यक म्हणून नेमण्यात आले. त्या काळी सोसायटीचे नमुने युरोप आणि अमेरिकेत माऊंट बनविण्यासाठी पाठवले जायचे. प्रेटर यांना ते व्यवहार्य वाटले नाही. त्यासाठी संस्थेने मग इंग्लंड व इडिनबर्ग क्युरेटरला प्रशिक्षणासाठी पाठविले. .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.सर्व प्रयत्नांमधूनच आजचे प्रिन्स ऑफ वेल्स प्राणिसंग्रहालयातील नॅचरल हिस्ट्री म्युझियम साकार झाले. त्या कामामधूनच पुढे भारतात अनेक नवीन प्रजातींचा शोध घेणे शक्य झाले. १९२६ला सालीम मोईझुद्दीन अब्दुल अली यांची प्रिन्स ऑफ वेल्समध्ये बीएनएचएसच्या पश्चिम भारत विभागात गाईड अधिव्याख्याता म्हणून नेमणूक झाली. येथे त्यांना या विषयात आणखी ज्ञान घेतले पाहिजे, याची जाणीव झाली. त्यांनी लवकरच प्राध्यापक इरवीन स्ट्रेसमन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील शिक्षणासाठी जर्मनीतील बर्लिन संग्रहालय गाठले. तेथून परतल्यानंतर १९३० मध्ये त्यांनी पक्षिशास्त्र हा विषय घेऊन अलिबागनजीक किहीममध्ये सुगरण पक्ष्यांवर अभ्यास सुरू केला.१९३८ मध्ये डाॅ. सालीम अली यांनी भोपाळ, ग्वालियर, इंदूर आणि धार असे मध्य भारतात पक्षी सर्वेक्षण केले. त्यावर त्यांनी संस्थेच्या जेबीएनएचएस या शास्त्रीय नियतकालिकामध्ये ४१व्या अंकात दोन भागांत लिखाण केले आहे. अशा रीतीने सालीम अली यांनी १९३३ ते १९४८ या कालखंडात देशाच्या विविध भागांत पक्षी सर्वेक्षणाचे काम केले. १९३३ मध्ये संस्थेचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरे करताना ही संस्था फक्त मुंबईपर्यंत सीमित न राहता सिलोन, बर्मा, इंग्लंड व अमेरिका या देशांमध्येही संस्थेचे सदस्य पसरले होते; परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर बरेच बदल झाले. प्रेटर आणि मेककॅन यांनी देश सोडला आणि सालीम अली यांनी मानद सचिवपदाची तसेच जेबीएनएचएसच्या संपादकपदाची सूत्रे हाती घेतली. १९५० मध्ये हुमायून अब्दुल अली यांनी संस्थेत प्रवेश घेतला आणि मग संस्थेच्या प्रशासनाची धुरा सुरुवातीला सहाय्यक मानद सचिव म्हणून आणि नंतर मानद सचिव म्हणून पुढील १२ वर्षांपर्यंत सांभाळली. त्यामुळे सालीम अली यांचे काम हलके झाले. यापुढील काळात १९६३-७४ या कालखंडात जाफर फुतेह अली हे संस्थेचे मानद सचिव होते. त्यांनी संस्थेचे चित्रच पालटले. संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जेथे गणपूर्तीअभावी सभा स्थगित करण्याची वेळ यायची तेथे वार्षिक सभेस तुफान गर्दी होऊ लागली. .Premium| India Brain Drain: भारतातून परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा 'ब्रेन ड्रेन' कसा रोखता येईल?.१३ मार्च १९६५ रोजी संस्थेने प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियमजवळ (आजचे छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय) आपले बस्तान बसविले आणि त्या वास्तूस पुन्हा ‘हॉर्नबिल हाऊस’ हे नाव देण्यात आले. बीएनएचएसकडे आज एक अनोखे असे निसर्ग इतिहास दालन आहे. त्यामध्ये भारतीय उपखंडातून आणि विविध देशांमधून गोळा केलेल्या वन्यप्राणी, पक्षी यांच्या नमुन्यांचा एक अमूल्य खजिना आहे. सुमारे दीड लाखांहून अधिक नमुने येथे जतन करण्यात आले आहेत. हा संग्रह बीएनएचएसपेक्षाही जुना असून भारतीय उपखंडातील जैवविविधतेच्या संशोधन व संवर्धनासाठी त्याचे महत्त्व मोठे आहे. गुलाबी डोक्याचे बदक आणि आशियाई चित्ता यांसारख्या आता जंगलात आपल्याला पुन्हा कधीही दिसणार नाहीत, असे नामशेष झालेले पक्षी व प्राण्यांचे नमुने पेंढा भरून या संग्रहालयात जतन करून ठेवण्यात आले आहेत. हे नमुने केवळ त्यांच्या ऐतिहासिक ठेव्यासाठी महत्त्वाचे नाहीत; तर सध्याच्या आधुनिक वन्यजीव विज्ञान संशोधनासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.निसर्ग इतिहासाला समर्पित असे बीएनएचएसचे ग्रंथालय आहे. वन्यजीव, पर्यावरणशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, पर्यावरण संवर्धन इत्यादी विविध विषयांवरील पुस्तकांचा त्यात समावेश आहे. त्यात एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकातील प्राचीन पुस्तके आणि दुर्मिळ लिथोग्राफ्सचा संग्रह आहे. त्यातील अनेक ग्रंथ, पुस्तके इतरत्र कुठेही उपलब्ध नाहीत.बीएनएचएस संस्था आणि हॉर्नबिल हाऊसमध्ये असलेल्या संग्रहालयाचे महत्त्व ओळखून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही १५ सप्टेंबर १९८३ रोजी शताब्दी सोहळ्याचे उद्घाटन करताना या ठिकाणी भेट दिली व प्राचीन हिंदुस्थानचा निसर्ग इतिहास जाणून घेण्यासाठी हॉर्नबिल हाऊसमध्ये चक्क अर्धा दिवस घालवला. बीएनएचएसचे कार्य अजूनही जोरात सुरू असून संस्थेने वन्य जीवसंशोधन व संवर्धन तसेच पर्यावरण शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक मोठी कार्ये पार पाडली आहेत. भारतातील वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ तयार करणे, नष्टप्राय होऊ पाहणाऱ्या गिधाड, रानम्हशी, माळढोक, तनमोर, भारतीय स्कीमर, समुद्री घोडे आदी प्राण्यांना वाचविण्यासाठी प्रकल्प राबविले जात आहेत. संस्थेने प्रकाशित केलेली अनेक पुस्तके शालेय तसेच महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात तसेच निसर्गप्रेमींना संदर्भ ग्रंथ म्हणून उपयोगी पडत आहेत. सदस्यांच्या सहभागातून आणि लोकवर्गणीतून चालणाऱ्या या संस्थेने आज उत्तुंग भरारी घेत आपल्या विश्वासार्ह कामाने उंची गाठली आहे.(लेखक बीएनएचएसचे संचालक आहेत.)--------------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.