Premium| Bonded labor in Maharashtra: अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी दिलेला न्यायालयीन लढा यशस्वी झाला!

शेठकडून घेतलेल्या बयानापोटी मंगल्या दळवीने सासरेही गमावले होते. देवकीबाई आणि मंगल्याने पोटचा मुलगाही गमावला होता. अवघ्या तीनशे रुपयांच्या बयानापोटी शेठच्या अनन्वित अत्याचारात देवकीबाईच्या तीन पिढ्या संपल्या होत्या... वडील आणि मुलाच्या मरणानंतर देवकीबाई मात्र जिवंत होती; पण सारं आयुष्य शेठच्या दावणीला लावून... जीवनाच्या गाठीशी काहीही नातं उरलेलं नसताना...सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे वेठबिगारमुक्तीच्या कायद्यातील तरतुदींना हळूहळू अर्थ प्राप्त होऊ लागला होता. कायद्यातील कलम दहानुसार राज्य शासनाने वेठबिगारांचा शोध घेणं, त्यांना मुक्त करणं आणि त्यांचं पुनर्वसन करण्याबाबतचे अधिकार अन् कर्तव्य जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना नेमून देणं आवश्यक होते; मात्र कायदा होऊन नऊ वर्षं उलटून गेली होती; तरीही असे अधिकार राज्य शासनाने जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना दिले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेदरम्यान राज्य शासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे अधिकार २२ ऑगस्ट १९८४ रोजी जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना दिले गेल्याचे सांगण्यात आले. .मुलाला ताप आला म्हणून दवाखान्यात नेण्यासाठी मंगल्या दळवी बुधाजी शेठकडे २० रुपये मागण्यासाठी गेला. मुलाच्या उपचारासाठी २० रुपये देणं बाजूलाच, मंगल्याला मालकाने लाथाबुक्क्याने तुडवलं....त्याचा जाहीरनामा सर्वोच्च न्यायालयात सादरही करण्यात आला. वस्तुत: जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना राज्य शासनाचे आदेश आल्यानंतर त्यांनी त्वरेने त्यांच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना कर्तव्यं नेमून देणं, अधिकार ठरवून देणं आणि अंमलबजावणी सुरू करणं आवश्यक होतं; परंतु प्रत्यक्षात त्यातील कशाचीही पूर्तता झाली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार, मंडळ निरीक्षक किंवा ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वेठबिगार शोधण्याची कर्तव्यं नेमून दिली नव्हती, तसेच वेठबिगारांना मुक्त केल्यानंतर त्यांना मुक्तीचं प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकारही तहसीलदारांना प्रदान करण्यात आलेले नव्हते. प्रशासन ढिम्म होतं. त्यामुळे या संदर्भात काय पवित्रा घ्यावा, हा विचार करीत असताना आणीबाणी चळवळीतील ज्येष्ठ पत्रकार-मित्र सतीश कामत याच्याशी यावर चर्चा केली. तो आम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील नितीन प्रधान यांच्याकडे घेऊन गेला. नितीन प्रधान त्या वेळी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या गाजलेल्या सिमेंट प्रकरणातील एक निष्णात वकील म्हणून नावाजले जात होते. त्यांची माझी भेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तळमजल्यावरील रूम नंबर १८मध्ये जेवणाच्या वेळी सतीश कामतांनी करून दिली. अत्यंत राजबिंडा दिसणारा गोल नि हसतमुख चेहऱ्याचा नितीन प्रधान. पहिल्याच भेटीत वर्षानुवर्षांची ओळख असावी, इतका मनमिळावू, दिलखुलास, निर्मळ माणूस... वलयांकित असल्याची कोणतीच मिजास न बाळगणाऱ्या नितीनच्या देहबोलीतच ऋजुता आणि आपलेपणा दिसला... बेताच्याच उंचीच्या असलेल्या नितीनची बौद्धिक उंची तर कमाल आहेच; पण माणूस म्हणून त्याच्यातील संवेदनशीलता, सच्चेपणा यांची उंची मोजण्यापलीकडली आहे, हे तेव्हापासून आजपर्यंत गेली ४० वर्षं प्रत्येक प्रसंगातून मला जाणवतं. नितीन आपल्या क्षेत्रात एक एक शिखर सर करीत असताना संघटनेच्या प्रत्येक लढ्यात तो वकील म्हणून एखाद्या कार्यकर्त्यासारखा समर्पितपणे समाजाकरिता योगदान देतोय. .माझी तसेच संघटनेची कोणतीच न्यायालयीन लढाई नितीनविना नव्हती आणि नाही. शिवाय, स्वभाव अत्यंत मोकळाढाकळा... त्यामुळे नितीनच्या निमित्ताने आपला सारा शीण, त्रागा, अस्वस्थता उत्सर्जित करण्याची हक्काची जागा मला मिळाली. मी जेव्हा नितीनला भेटलो, तेव्हा अॅड. अशोक मुंदरगी, अॅड. राजू देसाई, अॅड. राजेंद्र पै अशी समवयस्क तरुण मंडळी त्याच्यासोबत एकाच टेबलावर बसून जेवणाचा डबा खात होती. नेमक्या त्याच वेळी सतीश आम्हाला नितीनकडे घेऊन गेला. आमच्या पहिल्याच भेटीत नितीन त्याच्या दिलखुलास स्वभावानुसार खूप जुन्या परिचयाचा असावा, इतक्या सहजतेने आमच्याशी वागू लागला. मला पडलेला प्रश्न मी नितीनला सांगताच तो म्हणाला, ‘‘अरे, आपण रिट याचिका दाखल करू या’’ आणि मग एक रिट याचिका महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात दाखल केली गेली. मुंबई उच्च न्यायालयातला आमचा पहिला विजय ३१ मार्च १९८५ रोजी झाला. नितीनने दाखल केलेली याचिका ही राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाने आदेश देण्यासंदर्भातली होती. जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना कलम दहाअन्वये प्राप्त झालेले अधिकार जे त्यांनी कनिष्ठांना देणे आवश्यक होते, त्यात त्यांनी कसूर केली होती, हे आम्ही न्यायालयात सिद्ध करू शकलो. न्यायालयाने तत्काळ ‘रिट ऑफ मँडमस’चे निर्देश प्रशासनाला दिले आणि यानिमित्ताने उच्च न्यायालयाचा दणका आम्हाला प्रशासनाला देता आला.नितीन त्या वेळेस घाटकोपर हायवेजवळील नाथ पै मार्गावर राहत होता. नितीन, त्याची पत्नी शुक्ला, त्यांचे पाच व सात वर्षांचे दोन मुलगे - शहीन आणि महीन असे तिथे राहत. त्या वेळेस नितीनचं मुंबईला ऑफिस नव्हतं. तो घरातूनच काम करीत असे. त्यामुळे रिट पिटीशन तयार करण्याकरिता मी आणि विद्युल्लता त्यांच्या घरी जात असू. त्या वेळेस आम्ही काम करता करता उशीर झालो की, त्याच्याच घरी मुक्काम करीत असू. एका खोलीत टाईपरायटर ठेवलेला असे. मग त्याचा शॉर्टहॅण्ड टायपिस्ट येत असे. रात्री उशिरापर्यंत बसून आम्ही रिट याचिका तयार करीत असू. नितीनची पत्नी शुक्ला मितभाषी; पण प्रेमळ... आमचं पिटिशनचं काम चालू असताना ती खूप समरस होत असे. आमच्याकरिता गरम गरम पोळ्या आणि सोबत घरचा कांदा-लसणाचा मसाला, दह्यात टाकून अत्यंत चविष्ट जेवण ती खाऊ घालत असे. तिला कधीही आमची अडचण वाटली नाही. आमच्या स्वयंपाकाचा शीण तिने कधीच जाणवू दिला नाही. आम्ही करत असलेल्या कामाबद्दल नितीनच्या दोन्ही मुलांमध्येही आस्था तयार झाली होती. उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मी, विद्युल्लता आणि नितीन त्याच्या फियाट गाडीने उच्च न्यायालयात जात असू. नितीन स्वत: गाडी चालवत असे. जाता जाता अनेक प्रकारच्या चर्चा होत. नितीनशी आणि त्याच्या कुटुंबाशी आमचे ऋणानुबंध तेव्हापासून आजपर्यंत वृद्धिंगत आणि दृढ होत गेले. कायदेशीर साहाय्यासाठी लोकांना लाखो रुपये खर्च करावे लागतात; पण माझे आणि श्रमजीवी संघटनेचं हे भाग्य आहे, की सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती, न्यायमूर्ती कंथारिया, न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, न्यायमूर्ती चपळगावकर यांचे आशीर्वाद मिळाले. ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. गोविंद मुखोती, मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. नितीन प्रधान, अॅड. अशोक मुंदरगी, अॅड. राजेंद्र पै, ठाणे न्यायालयाच्या अॅड. माई करंदीकर, वसईच्या न्यायालयातील अॅड. किशोर पाटील असे एक ना अनेक निष्णात वकील कोणताही मोबदला न घेता संघटनेच्या पाठीशी कायम उभे राहिले. त्यामुळे आमची लढाई सुकर झाली. संघटनेच्या विजयांमध्येही या साऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे. .उच्च न्यायालयात जिल्हा प्रशासनाला आम्ही जाब विचारत असूनही जिल्हा प्रशासन मात्र राजकीय दबावाखालीच काम करीत होते. वेठबिगार दक्षता समितीचा सदस्य म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने माझी नेमणूक केली होती, तरीही प्रशासन मात्र स्थानिक राजकारण्यांच्या तंत्रानेच वागत होतं. याचदरम्यान भिवंडी तालुक्यातील डोहला गावातील मंगल्या राघू दळवी अत्यंत भेदरलेल्या स्थितीत मला भेटण्यासाठी आला. त्याच्या बायकोला - देवकीबाईला - शेठने बयानापोटी अडकवून ठेवलं होतं. मंगल्याला तिला सोडवायचं होतं. मंगल्या राघू दळवी, त्याची पत्नी देवकीबाई हे मूळचे पडघ्याजवळील डोहला गावचे... ‘कातकरी’ या आदिम जमातीमध्ये दुर्दैवाचे अनेक फेरे घेऊन जन्माला आले होते. ठाण्याजवळील कळवा-खारीगाव या ठिकाणी बुधाजी पाटील या ड्रेजर मालकाकडे मजुरी करत होते. बुधाजीची वीटभट्टीही होती. दोन हजार रुपये बयाना देऊन पाच वर्षांपेक्षाही जास्त काळ ते दोघं वेठबिगारी करत होते. मंगल्याची बायको देवकीबाई भट्टीवरच बाळंत झाली. त्यांना मुलगा झाला. मुलाच्या जन्माच्या दोन महिन्यांनंतर त्याला ताप आला म्हणून दवाखान्यात नेण्यासाठी मंगल्या बुधाजी शेठकडे २० रुपये मागण्यासाठी गेला. मुलाच्या उपचारासाठी २० रुपये देणं बाजूलाच, मंगल्याला मालकाने लाथाबुक्क्याने तुडवलं आणि रिकाम्या हातीच परत पाठवलं. मंगल्या आणि देवकीबाई आपल्या आजारी मुलाला मांडीवर घेऊन रडण्याशिवाय काहीही करू शकत नव्हते. शेवटी रात्रीच्या अंधारात त्यांनी शेठकडून पळून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. मंगल्या देवकीबाईला आणि मुलाला घेऊन चालत कळवा-खारीगावातून पडघा डोहल्याकडे निघाला. वाटेतच त्याच्या मुलाने प्राण सोडला. मग तसेच ते दोघं मुलाचं मृत शरीर डोहला गावी घेऊन आले. सकाळी मुलाचा दफनविधी उरकून मंगल्या येत असताना बुधाजीची गाडी आल्याचं त्याने पाहिलं. बुधाजी आपल्याला मारून टाकील, या भीतीने मंगल्या जंगलात पळत सुटला. मंगल्याचा पाठलाग करीत बुधाजी त्याच्या घराकडे गेला. शेठने त्याच्या बायकोला - देवकीला फरपटत गाडीत टाकलं आणि आपल्या भट्टीवर घेऊन आला... ही घटना मंगल्याने मला सांगितली. .Premium| Bonded labor rehabilitation: \nवेठबिगारांच्या पुनर्वसनाच्या नव्या अध्यायाची मुहूर्तमेढ!.दक्षता समितीचा सदस्य म्हणून मी दक्षता समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी डॉ. जॉईस शंकरन यांना तिच्या मुक्तीसाठी विनंती केली. ‘मी चौकशी करते’ असं प्रशासकीय धाटणीचं ठोकळेबाज उत्तर त्यांनी दिलं... ‘बुधाजीच्या घरी जाऊन मंगल्याच्या बायकोला सोडवण्यासाठी दक्षता समितीने काम केलं पाहिजे. दक्षता समितीचा सदस्य म्हणून आपले अधिकारी माझ्या सोबतीला द्या,’ ही माझी विनंतीसुद्धा त्यांनी मान्य केली नाही. तरीही बुधाजीच्या घराकडे जाण्याचा प्रयत्नदेखील आम्ही केला; परंतु त्या अभेद्य तटात जाणं, आम्हाला शक्य झालं नाही. नितीनला ही कथा आम्ही सविस्तर सांगितली. नितीन आणि त्याच्या मित्रांनी याकरिता ‘हेबियस कॉर्पस’ करायचं ठरवलं. मुंबई उच्च न्यायालयात मंगल्याच्या वतीने ‘हेबियस कॉर्पस’चा अर्ज आम्ही दाखल केला.मंगल्याला न्यायालयाचा मार्ग नवीन होता. १४ जून १९८५ या दिवशी शुक्रवार होता. मंगल्याचे वकील नितीन प्रधान आणि अशोक मुंदरगी यांनी घाईघाईने त्याचा हेबियस कॉर्पसचा अर्ज कोर्टापुढे ठेवला. सरकारी वकिलांनी प्रकरणाची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करू, असं आश्वासन दिलं. मंगल्या निर्विकारपणे हे पाहत उभा होता. त्याला काय घडतंय, हे काही कळत नव्हतं; पण मंगल्याला एक खात्री होती, की कोर्टात जे मांडलं गेलं, ते त्याचं खरंखुरं आयुष्य आहे. मंगल्याच्या वतीने जो ‘हेबियस कॉर्पस’ केला गेला, त्यात म्हटलं होतं, की ‘कळव्याच्या खारीगावी बुधाजी पाटील नावाचा शेठ आहे. तो रेती काढतो. त्याच्याकडे रेतीचा ड्रेजर आहे. यंत्रावर चालणारे पडाव आहे. ट्रक आहे. जीपगाडी आहे... सर्व काही त्याच्याकडे आहे. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .तीन वर्षांपूर्वी माझं खारीगावातील देवकीबाई हिच्याशी लग्न झालं. माझा सासरा शेठकडे बांधील गडी होता. शेठने मारहाण केल्यानंतर त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. मग सासऱ्याचं कर्ज फेडण्यासाठी मला वेठबिगारीला लावलं. दिवसाला २० तास वेठबिगारी काम आणि त्यावर अडीच रुपये मोबदला. इतकं करूनही दोन वर्षांपूर्वी घेतलेलं ३०० रुपयांचं कर्ज एव्हाना साडेचार हजार रुपयांचं झालं. सहा महिन्यांपूर्वी माझं दोन महिन्यांचं मूल आजारी पडलं. त्याच्या उपचारासाठी शेठने पैसे दिले नाहीत. त्यात मुलाचा बळी गेला. मी आणि देवकीबाईने खारीगाव सोडलं; पण दुसऱ्याच दिवशी शेठने देवकीबाईला मारझोड करत करत नेलं. मी स्वत: खारीगावला जाऊन देवकीबाईला परत आणण्याचा प्रयत्न केला; पण प्रत्येक वेळी मारहाण करून 'बयानाचे पैसे घेऊन ये' असं उत्तर मिळत असे. मागील सहा महिन्यांत मला बायकोचं दर्शनही झालेलं नाही.'शुक्रवारी हा अर्ज दाखल झाला. त्यावर सरकारी वकिलांनी पुन्हा वेळ मागून घेतली. 'यावर त्वरेने पाऊल उचलावे' अशा तोंडी सूचना देऊन न्यायमूर्तींनी २४ जून १९८५ अशी पुढील तारीख दिली...देवकीबाईच्या वडिलांनी शेठकडून घेतलेल्या बयानापोटी मंगल्याने सासरेही गमावले होते... देवकीबाई आणि मंगल्याने पोटचा मुलगाही गमावला होता... शिवाय त्याच्या बायकोचं आयुष्य ओलिस ठेवलं होतं... अवघ्या तीनशे रुपयांच्या बयानापोटी शेठच्या अनन्वित अत्याचारात देवकीबाईच्या तीन पिढ्या संपल्या होत्या... वडिलांचं आणि मुलाचं मरण विसरण्याची मुभाही देवकीबाईला मिळाली नाही. वडील, मुलगा यांच्या मरणानंतर देवकीबाई मात्र जिवंत होती; पण सारं आयुष्य शेठच्या दावणीला लावून... जीवनाच्या गाठीशी काहीही नातं उरलेलं नसताना.... 