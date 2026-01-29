Premium|Brain Focus: मेंदूची एकाग्रता: बँक बॅलन्ससारखी मौल्यवान संपत्ती

रिता गुप्ता- info@reetaramamurthygupta.inपल्या मेंदूची क्षमता ही आपल्या बँक बॅलन्ससारखीच असते. पगार हातात पडल्यावर आपण जर तो विनाकारण, निरुपयोगी गोष्टींवर खर्च केला, तर फार लवकर संपतो. मग गरजेच्या किंवा महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी आपल्याकडे पैसा उरतच नाही. आता हेच तत्त्व तुमच्या ‘लक्ष केंद्रित करणं’ किंवा एकाग्रता (Attention) यावर लागू करून बघा. एकाग्रता ही मेंदूची अतिशय मौल्यवान आणि मर्यादित संपत्ती आहे; पण ती आपण अतिशय निरर्थक गोष्टींवर वाया घालवतो. त्यामुळे जे खरंच महत्त्वाचं आहे, त्यासाठी लक्षच उरत नाही..हे अजून समजून घ्यायचं असेल, तर आपण थोडं खोलात शिरू. आपल्या मेंदूतला ‘प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स’ (Prefrontal Cortex) कसा काम करतो, ते बघू. एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष केंद्रित करणं, निर्णय घेणं आणि उद्दिष्टाकडे नेणारी वर्तणूक याची जबाबदारी मेंदूच्या या भागावर असते; पण त्याची क्षमता फार मर्यादित असते. तो एकाच वेळी खूप गोष्टी हाताळू शकत नाही. आपण जेव्हा त्याला सतत वेगवेगळ्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला भाग पाडतो, तेव्हा या प्रक्रिया तो नीटपणे पार पाडू शकत नाही. प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण विचार न करता एका कामातून दुसऱ्या कामात उडी मारतो, तेव्हा आपण आपल्या मेंदूतली ऊर्जा वाया घालवत असतो.याकडे बघण्याचा अजून एक दृष्टिकोन आहे. एकाग्रता म्हणजे सोनं आहे असं समजा. सोनं दिवसेंदिवस अधिक मौल्यवान होत जातं. जशी खाणीतून निघालेलं सोनं शुद्ध करण्यासाठी ऊर्जा खर्च होते, तशी लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आपल्या मेंदूसाठीही ग्लुकोजच्या स्वरूपात ऊर्जा खर्च करावी लागते. एखाद्या विचारावर लक्ष केंद्रित ठेवण्यासाठी मेंदूतल्या अनेक यंत्रणा एकत्र काम करत असतात. थोडक्यात, एकाग्रता (Focus) ही मेंदूसाठी खर्चिक प्रक्रिया असते. यातून धडा काय घ्यायचा? आपण जेव्हा सतत अस्वस्थ असतो, मेसेज तपासत असतो, बातम्यांच्या मथळ्यांवर नजर टाकत असतो, रील्स स्क्रोल करत असतो, तेव्हा आपलं लक्ष सतत इकडून तिकडे उड्या मारत असतं. लक्ष बदलणं मेंदूसाठी महागडं आहे..जितका जास्त एकाग्रतेत बदल, तितकं जास्त नुकसान. आपण जेव्हा आपलं लक्ष अनेक कामांमध्ये वाटता, तेव्हा आपण मेंदूला, ‘मला एकाग्रतेची किंमत नाही’ असं सांगतो. मेंदू हे पटकन शिकतो. तो तुकड्या-तुकड्यांरूपी एकाग्रतेला सरावतो. त्याचा काय परिणाम होतो? आपली खोलवर विचार करण्याची क्षमता कमी होत जाते. स्मृती कमी होते. मानसिक थकवा वाढतो. काळानुसार हे प्रमाण अधिक धोकादायक होत जातं.तुम्ही मेंदूला जितकं जास्त नावीन्य द्याल आणि व्यत्यय आणाल, तो तितकाच त्याचा हव्यास धरतो. मग मेंदू अजून मागत जातो. त्याला खोल विचारांपेक्षा वरवर लक्ष देणं आवडायला लागतं. मेंदूला ‘मी यातून काय शिकू शकतो?’पेक्षा ‘नवं काय आहे?’कडे बघण्यात जास्त रस निर्माण व्हायला लागतो. म्हणूनच अनेक लोकांना सतत थकवा किंवा मानसिक धूसरपणा जाणवतो. त्यांनी आपल्या मेंदूला टिकाऊ माहितीपेक्षा ‘उत्तेजक’ माहितीला महत्त्व द्यायला शिकवलेलं असतं. मग हे उलट कसं करायचं?.Premium|Gen Z Psychology: हे मी का करू? .एकाग्रता प्रशिक्षणाच्या मदतीने वाढवता येते. आपण जसं जिममध्ये जाऊन स्नायू तयार करतो, तसंच लक्ष विचलित करणाऱ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून एकाग्रतेसाठी उपयुक्त असलेल्या गोष्टींची निवड कशी करायची यासाठी आपण आपल्या मेंदूला प्रशिक्षित करू शकतो. यासाठी काय करता येईल?पुस्तकं वाचू शकतो. डायरी (जर्नल) लिहू शकतो. एका दृश्यबिंदूवर नजर स्थिर ठेवण्याचे व्यायाम करू शकतो. ध्यान (Meditation) करू शकतो. या सवयी मनाला वर्तमान आणण्यासाठी तसंच मानसिक सहनशक्तीला आधार देणाऱ्या मेंदूच्या जाळ्यांना बळकट करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. लक्ष प्रशिक्षित करताना, न्यूरॉनमधून ‘एसिटाइलकोलीन’ बाहेर पडते. ते रसायन महत्त्वाची माहिती ठळक करून आणि निरुपयोगी गोष्टी बाजूला सारून एकाग्रतेला बळ देतं आणि इथेच मौनाचा प्रवेश होतो..Premium|Election Fatigue : ‘इलेक्शन फटिग’ येऊन मतदार हा हळूहळू ‘शहाणी अलिप्तता’ स्विकारू लागलाय का.?.मौन : पुनर्प्राप्तीची प्रक्रियाआजूबाजूचे आवाज जेव्हा कमी होतात, तेव्हा मेंदू आपली संसाधनं परत मिळवतो. असंख्य नोटिफिकेशन्स मेंदूला अनेक दिशांनी खेचून नेत नाहीत. मेंदूला सुरक्षित वाटू लागतं आणि लक्ष/एकाग्रता प्रणाली स्थिर होते. यामुळे स्पष्ट विचारासाठी जागा तयार होत जाते. केवळ प्रतिक्रिया देण्याऐवजी मेंदू हेतुपूर्ण बनतो. प्रत्येक बीप, पॉप-अप किंवा किरकोळ संभाषणाला प्रतिसाद न देणं म्हणजे फक्त वेळ वाचवणं नसतं, तर आपल्या मेंदूचा बँक बॅलन्स परत मिळवणं. या वेळी आपण मेंदूला ‘माझ्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे’ हे सांगत असता. मेंदूला हे लक्षात येत जातं. हळूहळू तो ऐकतो आणि स्वतःला नव्याने घडवतो. मेंदू लक्ष धरून ठेवू लागतो. मेंदू बाहेर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी आत लक्ष केंद्रित करू लागतो आणि आपले विचार, मूल्यं, निर्णय, भावनिक सवयी तुम्हाला स्पष्ट दिसायला लागतात. अशा अवस्थेत राहणाऱ्या लोकांना ‘दृष्टीपूर्ण’ (Insightful) म्हटलं जातं..मानसिक बँक बॅलन्स वाया गेल्यावरच ताण निर्माण होतो. विकसित विचारसरणीचे लोक आपल्या अनुभवांतून नवे अर्थ, नवी मांडणी तयार करतात. विविध क्षेत्रांतली सर्वात शिस्तबद्ध लोक त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मौनाला स्थान देतात. ते जगापासून पळ काढत नाहीत. उलट ते आपल्या आतल्या जगाचं परीक्षण करतात आणि आयुष्याची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी जाणीवपूर्वक निवडी करतात. स्टीव्ह जॉब्स यांनी एकदा, ‘विचलित होऊ नका; खरोखर असलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर खोल लक्ष केंद्रित करा’ असं सांगितलं होतं. असं केल्याने कामाची गुणवत्ता आणि प्रभाव दोन्ही वाढतात. हे स्वाभाविक आहे, कारण एकाग्रता आपल्याच वागणुकीतल्या नकळत होणाऱ्या चुका दाखवते. आपण आपल्या विचारांचं व्यवस्थापन करता आणि वेळ कुठे खर्च करायचा ते ठरवता, तेव्हा एकाग्रतेचा बँक बॅलन्स हुशारीने वापरला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 